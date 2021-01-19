"Мы настроены на развитие водородных технологий и создание водородной экосистемы", - Шмыгаль
Украина имеет большой потенциал в производстве чистой энергии и определена одним из потенциальных партнеров ЕС по производству и поставкам в водородной стратегии Евросоюза.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе заседания межведомственной рабочей группы по вопросам координации преодоления последствий изменения климата в рамках инициативы Европейской комиссии "Европейский зеленый курс".
"Мы продолжаем активный диалог и имеем цель совместно с ЕС реализовывать "Европейский зеленый курс". В частности, для нас является важным ранняя вовлеченность в формирование и реализацию политики в рамках "Европейского зеленого курса" и поддержка экономических трансформаций в Украине со стороны ЕС", - подчеркнул глава правительства.
По словам премьера, Украина имеет большой потенциал в производстве чистой энергии и определена одним из потенциальных партнеров ЕС по производству и поставкам в водородной стратегии Евросоюза.
"Мы настроены на развитие водородных технологий и создание водородной экосистемы", - сказал Шмыгаль.
Премьер-министр добавил, что это одно из самых важных направлений в переговорах с ЕС.
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В Украине, общая мощность ветроэлектростанций, составляет 1,6 гигаватт.
Это мощность двух реакторов ВВЭР-800, для нашей страны, практически ничего.
Возможности для увеличения этой мощности, огромны: в Украине хватает мест где постоянно дует ветер и свободных площадок.
К примеру, немецкий "ветряк" Enercon E-126, имеет мощность 7,58 Мвт: всего двести таких ветрогенераторов, удвоили бы мощность которую дает ветроэнергетика в Украине!
А генерация биогаза из сельскохозяйственных отходов?
В Украине, за 2020 год произведено всего лишь 202 миллиона кубических метров биогаза, в то же время, эксперты говорят, что возможно синтезировать до 12 миллиардов кубометров!
Но нет, надо лезть черт знает куда...