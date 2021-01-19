"Мы настроены на развитие водородных технологий и создание водородной экосистемы", - Шмыгаль

Украина имеет большой потенциал в производстве чистой энергии и определена одним из потенциальных партнеров ЕС по производству и поставкам в водородной стратегии Евросоюза.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе заседания межведомственной рабочей группы по вопросам координации преодоления последствий изменения климата в рамках инициативы Европейской комиссии "Европейский зеленый курс".

"Мы продолжаем активный диалог и имеем цель совместно с ЕС реализовывать "Европейский зеленый курс". В частности, для нас является важным ранняя вовлеченность в формирование и реализацию политики в рамках "Европейского зеленого курса" и поддержка экономических трансформаций в Украине со стороны ЕС", - подчеркнул глава правительства.

По словам премьера, Украина имеет большой потенциал в производстве чистой энергии и определена одним из потенциальных партнеров ЕС по производству и поставкам в водородной стратегии Евросоюза.

"Мы настроены на развитие водородных технологий и создание водородной экосистемы", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что это одно из самых важных направлений в переговорах с ЕС.

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