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Остановка реформы и уничтожение энергосистемы привели к угрозе веерных отключений, - Гройсман

Остановка реформы и уничтожение энергосистемы привели к угрозе веерных отключений, - Гройсман

Власть полностью остановила реформу рынка электрической энергии и начала методично разрушать энергетическую систему страны, что в конечном итоге привело к нынешнему дефициту угля и риску веерных отключений потребителей.

Об этом заявил премьер-министр (2016-2019) Владимир Гройсман в эфире "Украина24".

"Украина приняла к исполнению с европейскими партнерами закон о рынке электрической энергии. Мы его начали внедрять. У нас были совершенно четкие параметры... Пришли на смену нам несколько правительств, и они до этого дня протянули, как могли. То есть, они сегодня методично уничтожают энергетическую систему страны", - отметил экс-премьер.

По его словам, из-за непрофессионализма власти, на рынке искусственно созданы миллиардные долги перед атомной генерацией, а шахты и тепловые электростанции находятся на грани остановки.

"Они сегодня ставят страну в огромную опасность. Огромные долги атомки. Шахты остановлены с точки зрения наращивания запасов угля для ТЭС. ТЭС останавливаются. И притом при всем, что у нас прекрасная сбалансированная энергосистема", - подчеркнул экс-премьер.

Напомним, Украина открыла рынок электроэнергии с 1 июля 2019 года, однако на уровне вторичного законодательства реформа не была завершена. В частности, на рынке до сих пор присутствует перекрестное субсидирование и чрезмерное административное вмешательство.

15 января 2021 года из-за нехватки угля на государственных ТЭС компании "Центрэнерго" системный оператор НЭК "Укрэнерго" предупредил о возможном отключении потребителей.

Автор: 

энергетика (2549) Гройсман (4832)


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Топ комментарии
+11
Остановка реформы и уничтожение энергосистемы привели к угрозе веерных отключений, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3835
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19.01.2021 13:41
+11
У базаркома економіка йшла на підйом і бабло сундучив в казну, а криворогата шпана все просрала.
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19.01.2021 13:47
+10
Т а вже всі знають, що Порох з Гросею в казну крали. Прийшли ті, що не крадуть, і гроші в казні скінчились. Зате не крадуть. А ті крали (в казну).
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19.01.2021 14:07
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а от причина, банальна як двері в нужник...

На Белорусской АЭС произошло второе ЧП менее чем за месяц с момента запуска.
Белорусские СМИ сообщают о втором ЧП, произошедшем на белорусской АЭС, в результате которого пострадало здание с расположенным в нём ядерным реактором, в результате чего работу АЭС пришлось прекратить на неустановленный срок - реактор остался без охлаждения.
«По информации из организации тесно работающей с БелАЭС по вопросам безопасности при окончании гидроиспытаний на АЭС произошло крупное ЧП. Из-за неоткрытого клапана, при откачке жидкости в конце испытаний, был поврежден танкер системы аварийного охлаждения первого реактора. Скорее всего произошла имплозия бака. Он требует замены, но поскольку замена бака равнозначна признанию аварии - его вместо этого пытаются починить. Таким образом мы имеем «горячий» реактор с нештатно функционирующей (в лучшем случае) резервной системой аварийного охлаждения», - утверждают активисты. «Мы также получали из разных источников на протяжении сентября и октября 2020 года информацию косвенно подтверждающую факт аварии, как раз в тот период, когда происходил физический пуск и такой его этап как гидроиспытания, когда, по словам свидетелей происшедшего, и случилось данное ЧП», - заявляет БАК.
Источники экоактивистов утверждают, что на системе охлаждения реактора первого энергоблока произошла «крупная авария» или ЧП, в результате чего требуется замена оборудования. Источники, не зависящие друг от друга, описывали ситуацию следующими словами: «клапан выгнуло», «емкость всосало», что подтверждает версию об имплозии бака системы аварийного охлаждения первого реактора, изложенную выше», - об этом сообщает белорусский информационный портал «AFN.by».
Белорусская сторона официально не комментирует произошедший инцидент, однако, ситуация на БелАЭС выглядит очень пугающей, особенно на фоне того, что это второе ЧП с момента запуска ядерного реактора и включения АЭС в энергетическую систему страны. По оценкам аналитиков, виной всему могла быть спешка белорусских властей запустить АЭС на фоне массовых протестов в стране, чтобы как-то отвлечь общество от существующих проблем.
«АЭС в Белоруссии следовало запустить в лучшем случае в середине будущего года. Очевидно, что из-за такой спешки, да и наверняка отсутствия опыта у белорусских специалистов, всё это и привело к серии ЧП, причём, последнее является очень серьёзным, так как перегретый реактор впоследствии будет весьма проблематично охладить», - подчёркивает аналитик
Судя по данным открытых мониторинговых ресурсов, уровень радиационного фона вблизи западной границы Белоруссии фактически неизменен, что на текущий момент свидетельствует об отсутствии опасности. - https://avia.pro/news/na-belorusskoy-aes-vtoraya-avariya-za-mesyac-ot-vzryva-postradalo-zdanie-reaktora
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19.01.2021 13:40 Ответить
Зрадив Петра Олексійовича у критичний момент , сам опинився в дупі і інших підставив. Ким би й далі залишався Гройша, як би не Порох? Такі залишався б директором ринку в Вінниці. А тут Єксьпєрьдь.
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19.01.2021 13:59 Ответить
Локдаун, базар закрили, труси не продаються, . Залишився піар,.. може хтось заплатить.
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19.01.2021 14:15 Ответить
А ким би й далі залишався зеля, як би не нарід? Такі залишався б кловуном-наркоманом, що обсирає Україну на каналі коломойського. А тут преЗЕдент після Трускавця з командою кловунів, що попали під санкції США. Агагагаагага
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19.01.2021 14:36 Ответить
Рукожопость персонала на вновь вводимых объектах не отменял никто!
Будут учиться, будут вносить изменения в ИЭ, в процессе наломают кучу оборудования, позаливают помещения... Вылезет масса скрытых дефектов. Впрочем, все как всегда и везде в совке и постсовке. В дальнейшем будет нормальная эксплуатация с учетом качества изготовления оборудования и рукожопости персонала.

А по поводу ситстем безопвсности - 3 активных + пассивные. Согласно проекта, достаточно 1 активной СБ для приведения ректора в безопасное состояние (холодный останов).
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19.01.2021 16:44 Ответить
Остановка реформы и уничтожение энергосистемы привели к угрозе веерных отключений, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3835
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19.01.2021 13:41 Ответить
О, а вот и базарком подтянулся!
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19.01.2021 13:41 Ответить
У базаркома економіка йшла на підйом і бабло сундучив в казну, а криворогата шпана все просрала.
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19.01.2021 13:47 Ответить
В чію казну? Явно в не державну.
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19.01.2021 14:00 Ответить
Т а вже всі знають, що Порох з Гросею в казну крали. Прийшли ті, що не крадуть, і гроші в казні скінчились. Зате не крадуть. А ті крали (в казну).
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19.01.2021 14:07 Ответить
А какая разница? Ха-ха-ха! По приколу! Ха-ха-ха! Да, зебилы?
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19.01.2021 13:51 Ответить
рынок электроэнергии - это тоже что рынок газа, абонентская плата и высокие цены, Ахметову тоже хочется, что он хуже всяких Фирташев
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19.01.2021 13:58 Ответить
Невже йому накраденого не вистачає? Що він ще й гонорарами у Рижого підробляє?
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19.01.2021 14:03 Ответить
А каков сейчас спрос на трусы на винницком базаре? Спрос большой, предложения нет, локдаун. Поэтому и крики об остановке реформы...
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19.01.2021 14:19 Ответить
Ціни на вакцини. Прямі докази корупції, або що?

https://www.youtube.com/watch?v=RL06zZX5v_U
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19.01.2021 14:24 Ответить
А я помню про прыкруты.
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19.01.2021 14:29 Ответить
Гройсман розповідає про свої рехформи - це шо якийсь анекдот?
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19.01.2021 14:31 Ответить
 
 