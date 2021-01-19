Остановка реформы и уничтожение энергосистемы привели к угрозе веерных отключений, - Гройсман
Власть полностью остановила реформу рынка электрической энергии и начала методично разрушать энергетическую систему страны, что в конечном итоге привело к нынешнему дефициту угля и риску веерных отключений потребителей.
Об этом заявил премьер-министр (2016-2019) Владимир Гройсман в эфире "Украина24".
"Украина приняла к исполнению с европейскими партнерами закон о рынке электрической энергии. Мы его начали внедрять. У нас были совершенно четкие параметры... Пришли на смену нам несколько правительств, и они до этого дня протянули, как могли. То есть, они сегодня методично уничтожают энергетическую систему страны", - отметил экс-премьер.
По его словам, из-за непрофессионализма власти, на рынке искусственно созданы миллиардные долги перед атомной генерацией, а шахты и тепловые электростанции находятся на грани остановки.
"Они сегодня ставят страну в огромную опасность. Огромные долги атомки. Шахты остановлены с точки зрения наращивания запасов угля для ТЭС. ТЭС останавливаются. И притом при всем, что у нас прекрасная сбалансированная энергосистема", - подчеркнул экс-премьер.
Напомним, Украина открыла рынок электроэнергии с 1 июля 2019 года, однако на уровне вторичного законодательства реформа не была завершена. В частности, на рынке до сих пор присутствует перекрестное субсидирование и чрезмерное административное вмешательство.
15 января 2021 года из-за нехватки угля на государственных ТЭС компании "Центрэнерго" системный оператор НЭК "Укрэнерго" предупредил о возможном отключении потребителей.
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На Белорусской АЭС произошло второе ЧП менее чем за месяц с момента запуска.
Белорусские СМИ сообщают о втором ЧП, произошедшем на белорусской АЭС, в результате которого пострадало здание с расположенным в нём ядерным реактором, в результате чего работу АЭС пришлось прекратить на неустановленный срок - реактор остался без охлаждения.
«По информации из организации тесно работающей с БелАЭС по вопросам безопасности при окончании гидроиспытаний на АЭС произошло крупное ЧП. Из-за неоткрытого клапана, при откачке жидкости в конце испытаний, был поврежден танкер системы аварийного охлаждения первого реактора. Скорее всего произошла имплозия бака. Он требует замены, но поскольку замена бака равнозначна признанию аварии - его вместо этого пытаются починить. Таким образом мы имеем «горячий» реактор с нештатно функционирующей (в лучшем случае) резервной системой аварийного охлаждения», - утверждают активисты. «Мы также получали из разных источников на протяжении сентября и октября 2020 года информацию косвенно подтверждающую факт аварии, как раз в тот период, когда происходил физический пуск и такой его этап как гидроиспытания, когда, по словам свидетелей происшедшего, и случилось данное ЧП», - заявляет БАК.
Источники экоактивистов утверждают, что на системе охлаждения реактора первого энергоблока произошла «крупная авария» или ЧП, в результате чего требуется замена оборудования. Источники, не зависящие друг от друга, описывали ситуацию следующими словами: «клапан выгнуло», «емкость всосало», что подтверждает версию об имплозии бака системы аварийного охлаждения первого реактора, изложенную выше», - об этом сообщает белорусский информационный портал «AFN.by».
Белорусская сторона официально не комментирует произошедший инцидент, однако, ситуация на БелАЭС выглядит очень пугающей, особенно на фоне того, что это второе ЧП с момента запуска ядерного реактора и включения АЭС в энергетическую систему страны. По оценкам аналитиков, виной всему могла быть спешка белорусских властей запустить АЭС на фоне массовых протестов в стране, чтобы как-то отвлечь общество от существующих проблем.
«АЭС в Белоруссии следовало запустить в лучшем случае в середине будущего года. Очевидно, что из-за такой спешки, да и наверняка отсутствия опыта у белорусских специалистов, всё это и привело к серии ЧП, причём, последнее является очень серьёзным, так как перегретый реактор впоследствии будет весьма проблематично охладить», - подчёркивает аналитик
Судя по данным открытых мониторинговых ресурсов, уровень радиационного фона вблизи западной границы Белоруссии фактически неизменен, что на текущий момент свидетельствует об отсутствии опасности. - https://avia.pro/news/na-belorusskoy-aes-vtoraya-avariya-za-mesyac-ot-vzryva-postradalo-zdanie-reaktora
Будут учиться, будут вносить изменения в ИЭ, в процессе наломают кучу оборудования, позаливают помещения... Вылезет масса скрытых дефектов. Впрочем, все как всегда и везде в совке и постсовке. В дальнейшем будет нормальная эксплуатация с учетом качества изготовления оборудования и рукожопости персонала.
А по поводу ситстем безопвсности - 3 активных + пассивные. Согласно проекта, достаточно 1 активной СБ для приведения ректора в безопасное состояние (холодный останов).
https://www.youtube.com/watch?v=RL06zZX5v_U