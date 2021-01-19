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"Власть, возвращаясь к российскому газу, вновь садит всю страну на газовую иглу России", - Яценюк

Приобретение Украиной природного газа у российских поставщиков является неприемлемым и грозит стране возобновлением зависимости от страны-агрессора.

Об этом политик Арсений Яценюк заявил в эфире телеканала "Україна", передает Цензор.НЕТ.

"Прочитал, что они готовятся возобновить поставки российского газа в Украину. Это та схема, от которой мы избавились, когда пять лет назад начали получать газ из Европы и наращивать добычу газа внутри страны. И теперь они снова хотят вернуть зависимость от России, посадить страну на газовую и электрическую "иглу". Это – электрический и газовый стул. И газовые камеры России, которые она придумала для Украины", - отметил Арсений Яценюк.

Также читайте: Дефицит угля возник из-за простоя шахт и импорта тока из России весной 2020, - экс-премьер Яценюк

Как ранее сообщалось, врио министра энергетики Юрий Витренко заявил, что Украине выгодно разблокирование экспорта газа от российских независимых добывающих компаний.

Автор: 

Газ (10223) россия (95339) Яценюк (8006) Витренко Юрий (377)


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Топ комментарии
+27
"Власть, возвращаясь к российскому газу, вновь садит всю страну на газовую иглу России", - Яценюк - Цензор.НЕТ 360
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19.01.2021 13:44
+26
А непатриотам надо валить за поребрик и не гавкать. А Яценюк стопудово ПРАВ!
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19.01.2021 13:44
+18
За прошедший год можно констатировать только одно - именно Зеленский становится центром устойчиво существующей коррупционной структуры.
В ее распоряжении:
1. Государственные структуры назначаемые непосредственно самим Зеленским и и вне законно подчиненные и контролируемые негосударственным органом власти "Офисом президента Украины" - Генеральная прокуратура, министерство обороны, областные государственные администрации непосредственно участвующие в проведении и мероприятиях укрывательства от ответственности схем хищений государственных средств.
2. Структуры правительства (руководитель которого избирается и отстраняется по личному предложению Зеленского) , участвующие в проведении и мероприятиях укрывательства, юридического и финансового обеспечения схем хищений государственных средств.
3. Парламентское большинство состоящее из членов партии "Слуга народа" участвующее в проведении и мероприятиях юридического обеспечения схем хищений государственных средств.
4. Олигархические группы Коломойского, Ахметова обладающие собственными средствами массовой информации и обеспечивающие информационную и частично, финансовую поддержку этой коррупционной структуры.
5. Внесистемные группы:
а) Веревский, Косюк, Пинчук
б) часть меньшинства в ВР используемая для подстраховки голосований "Батькивщина" "Довира" и прочие.
в) МВД, СБУ по определенным причинам сохранившие частичную независимость имеющие собственную структуру защиты своих интересов.
Основные конкуренты - судебная система Украины сформировавшая собственную коррупционную систему и собственную систему защиты своих интересов.
Залогом успешного функционирования такой системы безусловно является:
1. Контроль за кадровыми назначениями широкого круга должностей, которое осуществляется либо по принципу непотизма (*7) , либо прямым коррупционным способом продажи должностей,
2. Формирование коррупционно-обусловленных направлений бюджетного процесса и финансовой политики,
3. Контроль за подавляющим объемом СМИ
4.Подавление любых антикоррупционных органов власти и общественных антикоррупционных структур, часть из которых просто покупаются государственными должностями (Лещенко, Найем), часть находится под прессингом и бесконечными кадровыми и организационными изменениями (НАБУ, САП).
Как работает схема.
"Системным" олигархам выделены области экономики и контроль за государственными структурами, кадровыми назначениями, представляющими для них интерес и создаются специальные условия для их функционирования.
Например - необоснованное снижение энергогенерации и невыгодные условия продаж электроэнергии для государственного "Энергоатома" с целью доминирования на рынте электроэнергии ТЭС угольной генерации, представленной Ахметовым и Коломойским.
- создание уловий убыточности государственных угольных преприятий путем продажи по заниженым ценам генерируемой электроэнергии для структур Коломойского ("Центроэнерго" и др.) (*3)
Нужно понимать что системные олигархи реально участвуют в финансировании группы Зеленского очень мало. Примерно 3-6 млн. $ в год. Основной их актив и задача - собственные группы влияния имплантированные внутрь группы Зеленского, информационное прикрытие деятельности группы Зеленского, скрытие и замалчивание фактов дискредитирующих группу, создание фона для снижения социального протеста.
Основной источник коррупционных средств для группы Зеленского - крупные инфраструктурные проекты финансируемые из государственного бюджета. Так например в результате необоснованного завышения цен на дорожное строительство изымалось до 10-15% общего объема финансирования.
Второй очень важный источник средств - законодательное лоббирование интересов "не системных" олигархических групп.
Последний пример - законопроект №3656, который снижает ставку НДС с 20% до 14% при экспорте агропродукции, принятый непосредственно под интересы компании "несистемного" Веревского и его компании «Кернел». при том бюджет потерял около 8-10 млрд. гривен. Собственно само принятие этого решения - плата за участие структур "Кернела" в вывозе и реализации зерна из "Госрезерва"
Нужно отметить, что в коррупционные схемы власти попадают даже депутаты оппонирующие нынешней власти.
Третий источник - классические уголовные схемы - долевое участие в различных сомнительных финансовых операциях проводимых чисто административными действиями.
Например - вывоз запасов госрезерва (*5), или предновогоднее перечисление почти 700 млн. гривен АО "Лекхим" (*6),
Основная координация всех теневых потоков идущих через группу Зеленского, а так же контроль за региональными центрами возложен на Алексея Чернышева, номинально, министра Министр развития общин и территорий Украины, стремительно ставшего для Зеленского как прямым источником денег, так и координатором уже его собственной финансовой сети. (*2)
Изначально, будучи финансово и организационно зависимым от структур Коломойского, Зеленскому на момент начала 2021 года удалось полностью сформировать собственную коррупционную структуру и собственные схемы пополнения финансовых потоков.
Это позволяет ему финансово обеспечивать устойчивость своей политической структуры и финансировать лояльность основной массы "монобольшинства". По самым скромным, предварительным подсчетам непосредственно в структуру "своего монобольшинства" (около150-160 человек) было закачано от 2 до 3 млрд. гривен. Это как минимум в три раза превышает средний уровень дотационных потоков которые обеспечивал Коломойский в четвертом квартале 2019 и много больше его дотаций за 2020 год.
На начало 2021 года мы имеем четко сформированную государственно-коррупционную структуру имеющие все признаки преступной организации\ассоциации на наивысшем государственном уровне.
В этой связи мы должны четко понимать, что информационная кампания о планах Зеленского передачи власти пророссийским группам влияния, или ухода от власти для создания условий проросийского реванша - не более, чем манипуляционный прием призванный удерживать проукраинские силы от серьезных и радикальных действий.
Откровенный союз с пророссийскими силами грозит Зеленскому откровенной конфронтацией с администрацией Байдена со всем комплексом юридических и политических последствий этого шага. Последний комплекс санкций США EO13848 против группы Дубинского-Деркача, перед самой инаугурацией Байдена - это предупреждение, адресатом которого есть именно Зеленский. США внимательно будет анализировать дальнейшие действия Зеленского по отношению к Дубинскому. Отсутствие такой реакции станет точнім маркером прямого или косвенного участия Зеленского и его окружения в операциях Дубинского и Деркача.
Зеленский так же хорошо понимает, что все заложенные за границей ресурсы являются ресурсами высокого уровня риска. Ситуация с оманскими банками, собственностью в Италии и Албании хорошо показывает насколько уязвимы эти вложения и права собственности вне его сферы государственной власти.
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19.01.2021 13:43
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Иванов,а9. И Ваши рейтинги, как-то не интересуют. Провокатор, вы, иван иванов. "Рускагаварящих" здесь намного больше, чем вам бы хотелось. И да. Наша родина-Украина. И точка Продолжайте плювать...
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19.01.2021 15:48 Ответить
Мені,власне,добавити до вищесказаного нічого. На все добре,рускагаварящая...
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19.01.2021 16:18 Ответить
Ага.А безбожно красть у народа недра, это программа яценюка. Конституцию перечитать слабо?
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19.01.2021 14:14 Ответить
Да лишь бы на Стену не садили..
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19.01.2021 14:22 Ответить
Ціни на вакцини. Прямі докази корупції, або що?

https://www.youtube.com/watch?v=RL06zZX5v_U
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19.01.2021 14:22 Ответить
Лозунги, лозунги ... Технично кролик обошел стороной вопрос газа украинской добычи. Сцыт задеть интересы наших газовых олигархов?
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19.01.2021 14:24 Ответить
Этого кролика, давно на шкуродёрню сдать нужно! Обокрал народ Украины и всё тявкает.
Богатые должны платить больше, и теперь мы нищие и платим за богатых. Эти псевдо патриотичные схемы с газом, просто чтобы им обокрасть по схемам (+) им в офшоры. Закрыл все соц программы и льготы. Участвовал и содействовал уничтожению банков,..... Стену строил. И ещё набрался наглости что то вякать.
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19.01.2021 14:33 Ответить
Где газ собственной добычи по 50 долл, я вас спрашиваю? (С)
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19.01.2021 14:36 Ответить
Прошу підтримати петицію про заборону купувати енергоносії у країни-агресора, в тому числі через країни-посередники:
https://petition.president.gov.ua/petition/111768
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19.01.2021 14:44 Ответить
«Пролунав "зойк волаючого в пустелі"©
і гострий запах нафталіну»®
«Людоньки! Електоратці ріднесенькі! Я же ж ще ж не здох же! Я же ж живий же! А можна же ж уже ж балотуватися ж? Ну зовсім же ж ніякого життя нема - навіть на Терезії не гицаю - отак мені кортить у мандатоносці! Хоч би який мандат завалящий ... Чи що? Знову лізти у дупу і не смердіти? Та скільки ж можна же ж уже ж в тій же ж дупі сидіти ж? Я ж вам не гострик якийсь! (Йов! Вийшло, що тупеник).
Так он які ви мстиві - тільки-но й запам'ятали - що куля мені в лоб і матір мою @@@!».
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19.01.2021 14:56 Ответить
Прошу поддержать петицию о добыче газа в Украине- украинцам. А не в хабе (узле какой-то сети) Дюссельдорфа,
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19.01.2021 15:15 Ответить
Відкривай. На сайті президентських петицій модераторів нема від слова зовсім. Весь твій потік свідомості за 3-4 години зможуть прочитати всі бажаючі.
В в спам не відправляють.
Хоча там є один унікум (Ісаєв Микола Всісович) який одні й ті ж свої петиції по десятому разу викладає
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19.01.2021 15:21 Ответить
Благодарю за ваше понимание.Вы- мой друг, виртуальный и уникальный.
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19.01.2021 17:14 Ответить
Так добыча идет и согласно конституции украинцам добытый газ типа принадлежит, а вот на производства олигархов его уже не хватает, поэтому и закупают, но олигархам так не интересно - поэтому в бобслее участвует вся страна. Тоже самое и с электричеством - нарид должен как земля колхозу, так было и будет во веки веков, аминь !
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19.01.2021 15:25 Ответить
"Влада, повертаючись до російського газу, знову садить усю країну на газову голку Росії", - Яценюк - Цензор.НЕТ 4653
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19.01.2021 15:22 Ответить
"Влада, повертаючись до російського газу, знову садить усю країну на газову голку Росії", - Яценюк - Цензор.НЕТ 5090
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19.01.2021 15:23 Ответить
у американцев к Мордору уже и без Украины своих вопросов поднабралось, так что Путлеру не отпетлять, террористов в штатах не любят
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19.01.2021 15:30 Ответить
Сеня не хвилюйся скоріше буде капут, чого тягнути з такими мудрими керуючими.
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19.01.2021 15:29 Ответить
Яценюк прав твари зеленского сдадут УКРАИНУ
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19.01.2021 15:30 Ответить
А вы до сих пор так и не поняли, для чего были подняты цены, а потом организованы управляемые протесты
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19.01.2021 16:14 Ответить
"Влада, повертаючись до російського газу, знову садить усю країну на газову голку Росії", - Яценюк - Цензор.НЕТ 6064
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19.01.2021 16:26 Ответить
Нелох - проект Кремля.
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19.01.2021 19:36 Ответить
кролик носом чует кровь ! хе-хе
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20.01.2021 00:25 Ответить
а можно узнать где этот "европейский" газ добывают? - в рф.
У если он туркменский, то вес законтрактован газпромом.
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20.01.2021 08:11 Ответить
Якби не агресія каSSапо-рашистів та бездонні горлянки корупціонерів і олігаршонків-бариг (у вишиванках і без них, із званнями "героїв" (за вишки) і "крєпкімі хазайствєннікамі") - то газ був би і сланцевий, і з чорноморського шельфу, і своє нарощувалося видобування, причому - без барижних фірмочок прокладок, "ліцензованих" за відкати. А каSSапія - давно послана *****.
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20.01.2021 09:53 Ответить
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