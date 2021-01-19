"Власть, возвращаясь к российскому газу, вновь садит всю страну на газовую иглу России", - Яценюк

Приобретение Украиной природного газа у российских поставщиков является неприемлемым и грозит стране возобновлением зависимости от страны-агрессора.

Об этом политик Арсений Яценюк заявил в эфире телеканала "Україна", передает Цензор.НЕТ.

"Прочитал, что они готовятся возобновить поставки российского газа в Украину. Это та схема, от которой мы избавились, когда пять лет назад начали получать газ из Европы и наращивать добычу газа внутри страны. И теперь они снова хотят вернуть зависимость от России, посадить страну на газовую и электрическую "иглу". Это – электрический и газовый стул. И газовые камеры России, которые она придумала для Украины", - отметил Арсений Яценюк.

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Как ранее сообщалось, врио министра энергетики Юрий Витренко заявил, что Украине выгодно разблокирование экспорта газа от российских независимых добывающих компаний.