"Власть, возвращаясь к российскому газу, вновь садит всю страну на газовую иглу России", - Яценюк
Приобретение Украиной природного газа у российских поставщиков является неприемлемым и грозит стране возобновлением зависимости от страны-агрессора.
Об этом политик Арсений Яценюк заявил в эфире телеканала "Україна", передает Цензор.НЕТ.
"Прочитал, что они готовятся возобновить поставки российского газа в Украину. Это та схема, от которой мы избавились, когда пять лет назад начали получать газ из Европы и наращивать добычу газа внутри страны. И теперь они снова хотят вернуть зависимость от России, посадить страну на газовую и электрическую "иглу". Это – электрический и газовый стул. И газовые камеры России, которые она придумала для Украины", - отметил Арсений Яценюк.
Как ранее сообщалось, врио министра энергетики Юрий Витренко заявил, что Украине выгодно разблокирование экспорта газа от российских независимых добывающих компаний.
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Богатые должны платить больше, и теперь мы нищие и платим за богатых. Эти псевдо патриотичные схемы с газом, просто чтобы им обокрасть по схемам (+) им в офшоры. Закрыл все соц программы и льготы. Участвовал и содействовал уничтожению банков,..... Стену строил. И ещё набрался наглости что то вякать.
https://petition.president.gov.ua/petition/111768
і гострий запах нафталіну»®
«Людоньки! Електоратці ріднесенькі! Я же ж ще ж не здох же! Я же ж живий же! А можна же ж уже ж балотуватися ж? Ну зовсім же ж ніякого життя нема - навіть на Терезії не гицаю - отак мені кортить у мандатоносці! Хоч би який мандат завалящий ... Чи що? Знову лізти у дупу і не смердіти? Та скільки ж можна же ж уже ж в тій же ж дупі сидіти ж? Я ж вам не гострик якийсь! (Йов! Вийшло, що тупеник).
Так он які ви мстиві - тільки-но й запам'ятали - що куля мені в лоб і матір мою @@@!».
В в спам не відправляють.
Хоча там є один унікум (Ісаєв Микола Всісович) який одні й ті ж свої петиції по десятому разу викладає
У если он туркменский, то вес законтрактован газпромом.