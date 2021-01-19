Кулеба обсудил с председателем ОБСЕ Линде вопрос дистанционного мониторинга ситуации в оккупированном Крыму

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде вопрос дистанционного мониторинга ситуации в оккупированном Россией Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на пресс-конференции после переговоров с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Киеве во вторник.

"Сегодня я также подчеркнул, что СММ ОБСЕ в Украине имеет мандат на всю территорию нашего государства, и уже перезрел вопрос начала дистанционного мониторинга ситуации в Крыму. СММ имеет возможности для запуска такого мониторинга, и осуществлять дистанционный анализ ситуации в оккупированной АР Крым и городе Севастополь", - сказал он.

Кулеба отметил, что воспользовался возможностью встречи с Линде, чтобы проинформировать о развитии инициативы "Крымская платформа" и подтвердил приглашение Швеции присоединиться к этой инициативе.

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