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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Кулеба обсудил с председателем ОБСЕ Линде вопрос дистанционного мониторинга ситуации в оккупированном Крыму

Кулеба обсудил с председателем ОБСЕ Линде вопрос дистанционного мониторинга ситуации в оккупированном Крыму

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде вопрос дистанционного мониторинга ситуации в оккупированном Россией Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на пресс-конференции после переговоров с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Киеве во вторник.

"Сегодня я также подчеркнул, что СММ ОБСЕ в Украине имеет мандат на всю территорию нашего государства, и уже перезрел вопрос начала дистанционного мониторинга ситуации в Крыму. СММ имеет возможности для запуска такого мониторинга, и осуществлять дистанционный анализ ситуации в оккупированной АР Крым и городе Севастополь", - сказал он.

Кулеба отметил, что воспользовался возможностью встречи с Линде, чтобы проинформировать о развитии инициативы "Крымская платформа" и подтвердил приглашение Швеции присоединиться к этой инициативе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос агрессии РФ против Украины остается среди приоритетов председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году, - Кулеба

Крым (26362) ОБСЕ (4870) Кулеба Дмитрий (2880) Линде Анн (51)


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Очередной бессмысленный распил денег. Дистанционно наблюдать за территорией другого государства... Ну вам виднее.
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19.01.2021 14:13 Ответить
 
 