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Новости Коронавирус и карантин
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За время пандемии в Евросоюзе умерло от COVID-19 более 400 тыс. человек

За время пандемии в Евросоюзе умерло от COVID-19 более 400 тыс. человек

С начала пандемии коронавируса в странах Европейского Союза от последствий COVID-19 умерло более 400 тыс. человек.

Об этом заявила во время пленарного заседания Европарламента еврокомиссар по вопросам здоровья и продовольственной безопасности Стелла Кириакидес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С весны прошлого года мы в ЕС потеряли более 400 тыс. жизней. С появлением новых, более заразных штаммов вируса, которые уже обнаружены в странах-членах, мы все еще очень далеки от преодоления пандемии. Но мы также перевернули эту страницу и начали 2021 год по получению мощного инструмента, который позволит положить конец этой пандемии. Ежедневно во всем Евросоюзе вакцинируются приоритетные группы населения с использованием безопасных и эффективных вакцин - от BioNTech/Pfizer и Moderna", - сказала еврокомиссар.

Она сообщила, что Европейское медицинское агентство (ЕМА) уже получило представление на авторизацию вакцины AstraZeneca и ожидает получить заявки от других фармакологических компаний в последующие месяцы.

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Автор: 

карантин (16729) Евросоюз (17059) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Віримо. Це буде ще одна «страшилка» соціалістів на кшталт глобального потепління.
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19.01.2021 13:44
+3
Від алкоголю в ЄС щороку лише прямо пов'язаних смертей 300 тисяч в рік.
Карантін ? Локдаун? Алко відділи не закривали ніколи. Ви ще думаєте, що когось цікавить здоров'я людей?
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19.01.2021 14:17
+3
Уже в заголовки новости неверная информация. Умерло не от ковида, а с положительным тестом на ковидом. И основная причина смерти могла быть совершенно другой.
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19.01.2021 15:00
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Віримо. Це буде ще одна «страшилка» соціалістів на кшталт глобального потепління.
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19.01.2021 13:44 Ответить
От, зверніть увагу: у нас вирішили влаштувати «день пам'яті по померлим від COVID" але підтримка на рівні суспільства була настільки малою, що цього навіть не помітили! Якби не «радіо точка» я б навіть і не знав про таке починання! В Європі верещали про майже не померлих на вулицях Ню-Йорка! Фотографії розритих екскаватором братських могил! Лікарні забиті! Не вистачає кисневих масок!!!! Трамп надав апарати-виявились непотрібними. Надіслав військовий величезний корабель госпіталь (скільки це коштувало?!)-простояв незадіяний місяць і пішов геть. Величезні намети в Центральному парку простояли пустими... і.т.д. Де ці всі родини, котрі втратили рідних під час пандемії? Чому ніхто не підтримав це починання?! Нікому не болить?!
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19.01.2021 14:18 Ответить
Боже, спаси человечество!!! Нужно больше 🙏🙏🙏 и не в коем случае больше никогда не выбирать зебилов на выборах!!!
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19.01.2021 13:50 Ответить
это то боше что спасло "Ноя" и его семейку, а остальное все живое - мучительно уничтожило? не хошь шоб и тебя так же это боше "спасло" как тогда 99.9999999999999% всего живого?
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19.01.2021 14:05 Ответить
Только Бог может победить коронавирус!!! Эти еретики открыли ящик Пандоры и теперь страшный вирус забирает детей его. Окстись и помолись 🙏🙏🙏 вместе с нами, брат
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19.01.2021 14:11 Ответить
По уточнённым данным от последствий COVID-19 умерло более 666 млн. тыс.
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19.01.2021 14:00 Ответить
а давайте умершими от ковидлы меряться! в США nnn млн. чел., в ЕС mmm млн. чел.
Д.Б.
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19.01.2021 14:01 Ответить
400 тисяч померлих на 513 мільйонів населення? тобто майже кожен один із тисячі? не вірю. Хіба що половину померлих від старості записали у ковідні.
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19.01.2021 14:14 Ответить
Від алкоголю в ЄС щороку лише прямо пов'язаних смертей 300 тисяч в рік.
Карантін ? Локдаун? Алко відділи не закривали ніколи. Ви ще думаєте, що когось цікавить здоров'я людей?
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19.01.2021 14:17 Ответить
На комбайні, що робить жнива скорботи на полях пандемії знаходиться сам голова колгоспу "Шлях мальтузіанця" пан Білл Гейтс, за кермом знаменитий герой чашечки Петрі комбайнер Ральф Барик, а в сіліраді сидять бухгалтери пани Андерсен і Фергюсон і читають звіт, любязно їм наданий японськими фарм колгоспниками про дії передової ланки № 731. І все благодєнствує.
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19.01.2021 14:23 Ответить
Вы забыли еще схему электрогитары выложить, которую, по утверждениям антиваксеров, Билл Гейтс вживляет в мозг таких созданий, как Вы.
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19.01.2021 14:26 Ответить
Ботосперма возбудилась.
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19.01.2021 14:32 Ответить
С этим обращайтесь к Вашему семейному врачу.
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19.01.2021 14:34 Ответить
Семейный не поможет, но возможно направит в ПНД, а там уже всех таких вылечат)
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19.01.2021 18:52 Ответить
"За время пандемии в Евросоюзе умерло от COVID-19 более 400 тыс. человек". - это во всём ЕС за 11 месяцев. - 11 мар. 2020 г. https://www.dw.com/ru/%D0%B2%D0%BE%D0%B7-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0/a-52726491 ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
У Зеленского в Украине https://tsn.ua/ru/********/za-god-umerlo-do-polmilliona-ukraincev-gosstat-podschital-kolichestvo-naseleniya-1464483.html За год умерло до полмиллиона украинцев. Госстат
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19.01.2021 14:25 Ответить
Уже в заголовки новости неверная информация. Умерло не от ковида, а с положительным тестом на ковидом. И основная причина смерти могла быть совершенно другой.
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19.01.2021 15:00 Ответить
Если сейчас население осознает как его развели с "ковидом", европейских политиков просто сметут в помойку.
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19.01.2021 15:46 Ответить
В Украине 300 тис от ковида, а по статистике 20 тис., переболело 3%, хотя среди моих знакомих треть.
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19.01.2021 16:18 Ответить
 
 