За время пандемии в Евросоюзе умерло от COVID-19 более 400 тыс. человек

С начала пандемии коронавируса в странах Европейского Союза от последствий COVID-19 умерло более 400 тыс. человек.

Об этом заявила во время пленарного заседания Европарламента еврокомиссар по вопросам здоровья и продовольственной безопасности Стелла Кириакидес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С весны прошлого года мы в ЕС потеряли более 400 тыс. жизней. С появлением новых, более заразных штаммов вируса, которые уже обнаружены в странах-членах, мы все еще очень далеки от преодоления пандемии. Но мы также перевернули эту страницу и начали 2021 год по получению мощного инструмента, который позволит положить конец этой пандемии. Ежедневно во всем Евросоюзе вакцинируются приоритетные группы населения с использованием безопасных и эффективных вакцин - от BioNTech/Pfizer и Moderna", - сказала еврокомиссар.

Она сообщила, что Европейское медицинское агентство (ЕМА) уже получило представление на авторизацию вакцины AstraZeneca и ожидает получить заявки от других фармакологических компаний в последующие месяцы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19 может стать сезонным заболеванием, - ВОЗ