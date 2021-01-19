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Украина рассчитывает на помощь Швеции по переговорам в ТКГ, - глава МИД Кулеба

Украина рассчитывает на помощь Швеции по переговорам в ТКГ, - глава МИД Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина рассчитывает, что шведское председательство в ОБСЕ сыграет важную роль в мотивировании России к конструктивной работе в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и выполнению своей части обязательств в рамках договоренностей "нормандской четверки".

Об этом заявил Кулеба на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы подробно обсудили с госпожой Линде состояние урегулирования вооруженного конфликта. Я искренне поделился впечатлениями и оценками Украины относительно поведения (представителей. - ред.) РФ в Трехсторонней контактной группе, подчеркнул, что Украина выполнила свои обязательства, взятые на саммите лидеров нормандского формата в Париже, однако мы не видим взаимности со стороны России. Рассчитываем, что шведское председательство в ОБСЕ сыграет важную роль в изменении этой ситуации к лучшему и мотивировании Российской Федерации к конструктивной работе в ТКГ", - сказал Кулеба.

Кулеба поблагодарил Швецию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и за то, что во время председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году вопрос вооруженной агрессии России против Украины, как главного вызова для европейской безопасности, останется в центре внимания.

"Сегодня наша цель заключается в объединении усилий, чтобы с использованием инструментов ОБСЕ способствовать верховенству международного права и укреплению безопасности в Европе", - отметил он.

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Автор: 

МИД (6933) Кулеба Дмитрий (2880) Трехсторонняя контактная группа (842) Линде Анн (51)


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Сами делать ничего не будем.Может шведы подсуетятся,чтобы мы не уставали сильно канючить у всех прохожих милостыню.
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19.01.2021 14:25 Ответить
Україна розраховує на допомогу Швеції щодо переговорів у ТКГ, - глава МЗС Кулеба - Цензор.НЕТ 5097Зебіли є зебіли- щоб пам`ятали ,що натупорилили дебіли.
Зараз ховають свої морди ліца й з аватарок забрали Зе наліпки,
поверніть ,щоб тупоголових всі бачили.
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19.01.2021 14:30 Ответить
Кулеба может хоть что-то сам сделать? в каждом его слове- мы надеемся на помощь... позорище!
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19.01.2021 15:02 Ответить
 
 