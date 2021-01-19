Украина попросила ОБСЕ подготовить единый проект документа по урегулированию на Донбассе с предложениями Киева и Москвы

Украинская сторона на заседании политической подгруппы Трехсторонней контактной группы предложила координатору от ОБСЕ Пьеру Морелю разработать единый проект документа по урегулированию на Донбассе, в который вошли бы предложения Киева, РФ и ОБСЕ.

"Во время заседания Политической подгруппы ее координатор посол П.Морель представил свой анализ предложений украинской и российской сторон относительно дальнейших шагов решения конфликта (украинский "План совместных шагов" и замечания российской стороны). Украинская делегация выступила с предложением Морелю разработать единый проект документа, в который бы вошли предложения обеих сторон и модератора от ОБСЕ", - сообщила украинская делегация для участия в ТКГ, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении отмечаются, что обсуждаемые во вторник вопросы станут предметом дальнейшего рассмотрения во время заседания ТКГ 21 января.

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