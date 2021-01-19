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Новости Агрессия России против Украины
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Украина попросила ОБСЕ подготовить единый проект документа по урегулированию на Донбассе с предложениями Киева и Москвы

Украина попросила ОБСЕ подготовить единый проект документа по урегулированию на Донбассе с предложениями Киева и Москвы

Украинская сторона на заседании политической подгруппы Трехсторонней контактной группы предложила координатору от ОБСЕ Пьеру Морелю разработать единый проект документа по урегулированию на Донбассе, в который вошли бы предложения Киева, РФ и ОБСЕ.

"Во время заседания Политической подгруппы ее координатор посол П.Морель представил свой анализ предложений украинской и российской сторон относительно дальнейших шагов решения конфликта (украинский "План совместных шагов" и замечания российской стороны). Украинская делегация выступила с предложением Морелю разработать единый проект документа, в который бы вошли предложения обеих сторон и модератора от ОБСЕ", - сообщила украинская делегация для участия в ТКГ, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении отмечаются, что обсуждаемые во вторник вопросы станут предметом дальнейшего рассмотрения во время заседания ТКГ 21 января.

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Украина попросила ОБСЕ подготовить единый проект документа по урегулированию на Донбассе с предложениями Киева и Москвы 01
Украина попросила ОБСЕ подготовить единый проект документа по урегулированию на Донбассе с предложениями Киева и Москвы 02

Автор: 

ОБСЕ (4870) Донбасс (26955) Трехсторонняя контактная группа (842) Морель (4)


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Топ комментарии
+7
Такое ощущение шо они там в том ТКГ сидят переливают с пустого в порожнее. Уже даже формулу штангенциркуля подписали. Ну не уйдут кацапы с оккупированных територий, а у зели прямая кишка тонка, что бы силовую операцию замутить, а у хомчака так вообще молодая жена - ему не до этого...
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19.01.2021 14:28
+6
ОБСЄ буде за вас воювати?!
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19.01.2021 14:25
+5
Хомчак предатель и трус погань бросившая людей погибать
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19.01.2021 14:37
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ОБСЄ буде за вас воювати?!
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19.01.2021 14:25 Ответить
Они вместо Бубочки просто подпишут капитуляцию Украины
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19.01.2021 14:31 Ответить
Дiти та онуки росiйськомовних переселенців з Нечорнозем'я, дiди та батьки яких приїхали після Голодомору сталiнськими ешелонами в Україну, це п'ята колона, яка не спріймає Україну, як Батьківщину i не тільки не сприймає, а люто ненавидить Україну, все українське, мову, історію, символіку. Український прапор і український гімн викликає в них люту злобу і скаженість. Була б у них можливість, колаборанти б Україну здали б недопалку.
Соціально-близькi кримiнальнi елементи, пiд керівництвом православного кілера, жителя Москви Ігаля Гiркинда, в Горлівці 17 квiтня 2014 року по-звірячому вбили депутата міськради Володимира Рибака i18-річного студента КПІ Юрiя Поправка. Їх понівечiнi тіла зі слідами жорстоких тортур знайшли через п'ять днів в річці Казенний Торець під Слов'янськом.
Але є на Донбасі і патріоти України, які під страхом смерті бути розстріляними терористами, ховали на горищi у клунi поранених українських військових, а вночі на мотоциклi вивозили їх з оточення. Ці громадяни після деокупації Донбасу будуть призначені Керівниками органів місцевих самоврядувань.
Людина, з окупованого московськими «іхтамнетамі» «ДИНИРИ» розповів, що в його смт (селище міського типу) нараховується близько шiстьсот дворів, i тільки дві родини не ходили навесні 2014 року в гараж на Рехферендум. «Путiнвведiсти» погрожували вночі ****** їх будинки бензином і підпалити.
Сім'я, котру не маємо права забути! Олена та Володимир Куліш. Їх вислідили і розстріляли мерзотні зрадники лугандони за те, що везли їсти Захисникам Луганського аеропорту. Їх називали ангелами при житті. Тепер вони дивляться на нас з неба
Як сказав письменник Вiктор Суворов: «Уже все поняли: Донбасс не кормит, а гонит порожняк».
Из комментарий:
Марта Мартынова: «Помню этот страшный и бесконечный гул и разрывы снарядов. Мы с балкона видели, как полыхало небо над донецким аэропортом, и мы молились за наших ребят. Некоторые члены нашей семьи уехали в Украину сразу после «парада» пленных. После захвата аэропорта, наша семья в полном составе покинула «ДНР». Было страшно... Бросили все! И сейчас моя семья даже после освобождения Донецка не вернётся туда. Мы не сможем смотреть в эти ненавистные глаза, забыть их злобу и предупреждения о том, что, таких как мы, они будут вешать на площади. Не верится, что они изменились... А рядом жить с такими гражданами, уже не сможем».
Elena Antonova: «Наш сосед на Донбассе носил ожерелье из человеческих ушей и все грозился наши туда прибавить за проукраинскую позицию...»
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19.01.2021 15:00 Ответить
Такое ощущение шо они там в том ТКГ сидят переливают с пустого в порожнее. Уже даже формулу штангенциркуля подписали. Ну не уйдут кацапы с оккупированных територий, а у зели прямая кишка тонка, что бы силовую операцию замутить, а у хомчака так вообще молодая жена - ему не до этого...
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19.01.2021 14:28 Ответить
Хомчак-бывшую жену боится,не говоря о России.
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19.01.2021 14:30 Ответить
Хомчак предатель и трус погань бросившая людей погибать
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19.01.2021 14:37 Ответить
если наши в ТГК не будут эту воду переливать - нас обвинят в нежелании договариваться и отменят санкции против орды - все правильно делается

силовая операция нам сейчас вообще ни к чему - более того ее проведение будет на руку орде - Вы сначала хорошо думайте - потом говорите
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19.01.2021 14:45 Ответить
Что вы плять несете?Какое накуй урегулирование.У нас территории оккупированы,если вы забыли.Когда вышвернем врага за границы 91г.-тогда будем урегулировать.
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19.01.2021 14:28 Ответить
Короче, сдались зебилы без боя. Территория оккупирована пацакскими нацистами, а Зельц просит урегулирования со стороны оккупанта - *****. Бгггг....
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19.01.2021 14:32 Ответить
Позорный шут 🤢🤡 зе ,убери свои кровавые лапы от Антоненко Тебе 🤢🤡ничтожеству без штанов на рояле , вернутся все твои злодеяния !
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19.01.2021 14:35 Ответить
«Барыга» - простой криво-рожский парень из еврейского народа, который хранил на своих счетах в банках украденные Коломойским миллионы долларов.
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19.01.2021 15:02 Ответить
Як можна врегулювати війну?Україна попросила ОБСЄ підготувати єдиний проєкт документа щодо врегулювання на Донбасі з пропозиціями Києва та Москви - Цензор.НЕТ 7053
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19.01.2021 14:37 Ответить
Они тупые шестерки ***** , скорее-бы Байден с ними разобрался !
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19.01.2021 14:43 Ответить
нельзя, но можно об этом говорить
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19.01.2021 14:46 Ответить
Україна попросила ОБСЄ підготувати єдиний проєкт документа щодо врегулювання на Донбасі з пропозиціями Києва та Москви - Цензор.НЕТ 1751Україна попросила ОБСЄ підготувати єдиний проєкт документа щодо врегулювання на Донбасі з пропозиціями Києва та Москви - Цензор.НЕТ 5864
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19.01.2021 14:40 Ответить
Найгірше, що пропозиції "іншої сторони" поступово стають нашими. Наприклад, як з відкриттям КПП у Щасті. Україна спочатку цьому опиралася, а потім з якогось дива зробила своєю вимогою, побудувала там усю інфраструктуру і наполягає на відкритті.
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19.01.2021 14:42 Ответить
З самого початку перебування в ТКГ чи то умисно,чи то недолуго було відкинуто питання приналежності окупованих земель до України. Земля- ось корінний фактор усіх перемовин повинен бути. А все інше потім. З цієї подачі випливали б і інші кроки. А це: кордони і їх відновлення, визначення прав конституційного громадянства і тих вже не громадян України,хто отримав громадянство Росії на цій території чи поза нею у Ростові, правові та майнові визначення, ну і таке інше. Це треба було робити вже ВЧОРА,а не чекати чогось від цієї ТКГ. І подати заявку в ООН на асамблею за вотумом довіри та мандатом намвирішення,а не на Раду ООН,яка ветується Росією і Китайосами. Є люди ,які готові все це Узгодити і підвести Росію на договір,а компенсації за розруху з РФ не знімуться,а лиш підсиляться ,як доя країни,так і для громадян там.
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19.01.2021 22:58 Ответить
 
 