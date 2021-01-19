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В 2020 году сто нардепов ни разу не выступили в Раде, - КИУ

В 2020 году сто нардепов ни разу не выступили в Раде, - КИУ

В Верховной Раде в течение 2020 года ни разу не выступили сто народных депутатов. Они не выступали ни с места, ни с парламентской трибуны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Комитета избирателей Украины.

"Больше всего "молчаливых" депутатов в "Слуге народа" - 73 человека или каждый четвертый депутат фракции", - указано в сообщении.

В КИУ обращают внимание, что среди депутатов монобольшинства, которые не сказали ни слова в течение 2020 года - Евгений Брагарь (известный по выражению о продаже собаки за тарифы), Юрий Корявченков (актер "95 квартала", известен как Юзик), Жан Беленюк (украинский борец), и ряд лиц, которые работали в структурах "Студии Квартал 95".

Указано, что еще 12 народных депутатов фракции "Оппозиционная платформа "За жизнь" имеют нулевые показатели выступлений. Среди таких парламентариев Виктор Медведчук, Сергей и Юлия Левочкины, Вадим Столар, Тарас Козак.

Еще шесть нардепов, которые не выступали в 2020 году ни разу, являются внефракционными: Андрей Деркач, Олесь Довгий, Роман Иванисов, Муса Магомедов, Дмитрий Шенцев, Евгений Яковенко. Остальные 4 депутата являются членами группы "За будущее", 3 - группы "Доверие", 2 - фракции ВО "Батькивщина".

При этом все парламентарии из фракций "Европейская солидарность" и "Голос" выступали хотя бы раз.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сокращение количества депутатов Рада должна проголосовать в январе, - "слуга народа" Совгиря

Автор: 

ВР (29226) выступление (110) депутат (3308)


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Топ комментарии
+8
Некогда им выступать, они вопросы решают. Цены на отдых вон видели по 300 тыс грн за сутки, как у "судьи" Тупицкого? Гроши трэба заробляты, а нэ базикаты
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19.01.2021 14:33
+5
зебобіки тупорилі просто
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19.01.2021 14:33
+4
У них скорее всего рускоязычная челюсть
Представьте себе шоб юзик с требуны выступал. Он то и в квартале был не многословен
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19.01.2021 14:34
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может гдухонемые...
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19.01.2021 14:32 Ответить
глухонемые
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19.01.2021 14:33 Ответить
У них скорее всего рускоязычная челюсть
Представьте себе шоб юзик с требуны выступал. Он то и в квартале был не многословен
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19.01.2021 14:34 Ответить
в точку. юзику и трибуну надувную надо.
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19.01.2021 14:36 Ответить
вони просто працюють в турборежимі, от ніхто і не помічає їх виступів - настіки швидко вони виступають
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19.01.2021 14:38 Ответить
зебобіки тупорилі просто
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19.01.2021 14:33 Ответить
У 2020 році сто нардепів жодного разу не виступили в Раді, - КВУ - Цензор.НЕТ 2935
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19.01.2021 14:37 Ответить
Нет,в Трускавце не всех-говорить научили.Трудно обучаемые.
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19.01.2021 14:41 Ответить
Некогда им выступать, они вопросы решают. Цены на отдых вон видели по 300 тыс грн за сутки, как у "судьи" Тупицкого? Гроши трэба заробляты, а нэ базикаты
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19.01.2021 14:33 Ответить
хотелось бы послушать этого молодого человека?
У 2020 році сто нардепів жодного разу не виступили в Раді, - КВУ - Цензор.НЕТ 5841
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19.01.2021 14:38 Ответить
Зачем-дипломы проверьте.Если министр образования-плагиатор.
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19.01.2021 14:43 Ответить
«Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные.» (Матф. 7:15)
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19.01.2021 14:37 Ответить
Все время ушло на поиск анального секса. Бывает... Надо им к съемным квартирам еще и съемных телок добавить, за счет наших налогов.
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19.01.2021 14:38 Ответить
как сказал бы покойный Кернес "они кнопки блд."
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19.01.2021 14:40 Ответить
Ну и слава Богу, пусть лучше молчат! Умнее казаться будут!!! Некоторые зЕбилы, уже выступили =)))))
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19.01.2021 14:42 Ответить
Задача тварей дискредитировать не только пост президента, но и парламентаризм в Украине
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19.01.2021 15:01 Ответить
Надо молчунов взять покрепче за бейцы - говорить может и не начнут, но замычат однозначно....
Особенно Юзик .....
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19.01.2021 15:02 Ответить
что могут рассказать нам домохозяйки, разносчики пиццы, няни, парикмахеры...? это сюрр какой-то а не Рада)
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19.01.2021 15:05 Ответить
Там еще свадебные фотографы, насильники, сумасшедшие.... и даже фермер-дегенерат с коломойского района.....
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19.01.2021 15:09 Ответить
твари а зарплату получают за счёт наших бурлаков
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19.01.2021 15:26 Ответить
100 негритят......
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19.01.2021 16:29 Ответить
 
 