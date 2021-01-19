В 2020 году сто нардепов ни разу не выступили в Раде, - КИУ

В Верховной Раде в течение 2020 года ни разу не выступили сто народных депутатов. Они не выступали ни с места, ни с парламентской трибуны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Комитета избирателей Украины.

"Больше всего "молчаливых" депутатов в "Слуге народа" - 73 человека или каждый четвертый депутат фракции", - указано в сообщении.

В КИУ обращают внимание, что среди депутатов монобольшинства, которые не сказали ни слова в течение 2020 года - Евгений Брагарь (известный по выражению о продаже собаки за тарифы), Юрий Корявченков (актер "95 квартала", известен как Юзик), Жан Беленюк (украинский борец), и ряд лиц, которые работали в структурах "Студии Квартал 95".

Указано, что еще 12 народных депутатов фракции "Оппозиционная платформа "За жизнь" имеют нулевые показатели выступлений. Среди таких парламентариев Виктор Медведчук, Сергей и Юлия Левочкины, Вадим Столар, Тарас Козак.

Еще шесть нардепов, которые не выступали в 2020 году ни разу, являются внефракционными: Андрей Деркач, Олесь Довгий, Роман Иванисов, Муса Магомедов, Дмитрий Шенцев, Евгений Яковенко. Остальные 4 депутата являются членами группы "За будущее", 3 - группы "Доверие", 2 - фракции ВО "Батькивщина".

При этом все парламентарии из фракций "Европейская солидарность" и "Голос" выступали хотя бы раз.

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