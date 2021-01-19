Позитивно отношусь к идее вернуть детей в школы, как только это будет возможно, - образовательный омбудсмен Горбачев

Омбудсмен в сфере образования Сергей Горбачев заявил, что дистанционное образование налажено должным образом не во всех школах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Очное обучение более эффективно, чем дистанционное, по ряду причин. Вопрос в том, насколько будет безопасно в школах детям и учителям, потому что когда дети вернутся в школы, надо будет тщательно отслеживать уровень заболеваемости прежде всего учителей, поскольку риск для учителя заразиться в десять раз выше, чем у детей", - объяснил Горбачев.

По словам чиновника, не во всех школах дистанционное обучение налажено должным образом.

"Ситуация с качеством дистанционного образования зависит от того, как в конкретной школе, районе, городе подходят к организации процесса в таких условиях. Мы видим много качественных примеров, как организовывается общение учителей и учеников, объяснения, домашние задания и их проверка. Однако мы видим и такое, что учитель фотографирует страницы, отправляет их в вайбер, и почему-то считает, что его функция выполнена. Хотя нормативные акты четко определяют, что в режиме синхронного обучения нужно видеть друг друга или быть на связи не меньше 30% общего времени", - сказал образовательный омбудсмен.

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