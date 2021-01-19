РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10197 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
964 26

Позитивно отношусь к идее вернуть детей в школы, как только это будет возможно, - образовательный омбудсмен Горбачев

Позитивно отношусь к идее вернуть детей в школы, как только это будет возможно, - образовательный омбудсмен Горбачев

Омбудсмен в сфере образования Сергей Горбачев заявил, что дистанционное образование налажено должным образом не во всех школах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Очное обучение более эффективно, чем дистанционное, по ряду причин. Вопрос в том, насколько будет безопасно в школах детям и учителям, потому что когда дети вернутся в школы, надо будет тщательно отслеживать уровень заболеваемости прежде всего учителей, поскольку риск для учителя заразиться в десять раз выше, чем у детей", - объяснил Горбачев.

По словам чиновника, не во всех школах дистанционное обучение налажено должным образом.

"Ситуация с качеством дистанционного образования зависит от того, как в конкретной школе, районе, городе подходят к организации процесса в таких условиях. Мы видим много качественных примеров, как организовывается общение учителей и учеников, объяснения, домашние задания и их проверка. Однако мы видим и такое, что учитель фотографирует страницы, отправляет их в вайбер, и почему-то считает, что его функция выполнена. Хотя нормативные акты четко определяют, что в режиме синхронного обучения нужно видеть друг друга или быть на связи не меньше 30% общего времени", - сказал образовательный омбудсмен.

Читайте также: При благоприятной эпидситуации ученики выпускных классов вернутся к смешанной форме обучения, - Шкарлет

Автор: 

карантин (16729) образование (2264) школа (3011) Горбачев Сергей (34) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
Та забудьте про школы. С этим страшным вирусом по другому нельзя!!!
показать весь комментарий
19.01.2021 14:41
+2
Вопрос в том, насколько будет безопасно в школах детям и учителям, потому что когда дети вернутся в школы, надо будет тщательно отслеживать уровень заболеваемости прежде всего учителей, поскольку риск для учителя заразиться в десять раз выше, чем у детей", - объяснил Горбачев. А ХТО ЦЕ БУДЕ РОБИТИ? ОЦЕ САМЕ ОТСЛЕЖИВАНИЕ.
показать весь комментарий
19.01.2021 15:07
+2
Дети основные носители ковида. До 1-го сентября было более-менее нормально с заболевшими, а после прихода детей в школу-попёрло: куча заболевших и умершие учителя. Ещё и родители о-о-очень сознательные: с соплями и температурой, что в садик, что в школу отправляют, чтоб чадушко дома не сидело. Другое дело, что к дистанционке не очень то и подготовлены. Компьютеры и интернет не у всех, а для многих это роскошь.
показать весь комментарий
19.01.2021 15:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та забудьте про школы. С этим страшным вирусом по другому нельзя!!!
показать весь комментарий
19.01.2021 14:41 Ответить
«Британский» штамм коронавируса окончательно оккупирует россию, ЕС и США уже к марту - эксперты...Процесс вытеснения старого вируса новым выглядит примерно так, что новый вирус будет побеждать старый в скорости «захвата» новых носителей.
***
хм.. Стоит добавить, что если к марту «британский» штамм накроет россию, то и Украину наверняка тоже и школы нужно открывать как можно быстрее ***!!! Ну шо за уроды эти ЗкПадлы!
показать весь комментарий
19.01.2021 14:58 Ответить
а, так за то ніхто не думає. сама школа не навчила міжпредметним логічним зв"язкам. усе буде, коли жарений пітух клюне.
показать весь комментарий
19.01.2021 16:16 Ответить
насєдкам це розкажи, їм треба на роботу.
показать весь комментарий
19.01.2021 15:22 Ответить
Вопрос в том, насколько будет безопасно в школах детям и учителям, потому что когда дети вернутся в школы, надо будет тщательно отслеживать уровень заболеваемости прежде всего учителей, поскольку риск для учителя заразиться в десять раз выше, чем у детей", - объяснил Горбачев. А ХТО ЦЕ БУДЕ РОБИТИ? ОЦЕ САМЕ ОТСЛЕЖИВАНИЕ.
показать весь комментарий
19.01.2021 15:07 Ответить
Ты упустил важный момент, очень важный !!! Дети, заболев придут из школы в семьи и тут понесется Вирусняк по бездорожью галопом ...
показать весь комментарий
19.01.2021 15:13 Ответить
Дити принесуть ковід батькам це погана, а вчителя принесуть ковід в свої родини це трудовий подвиг?
показать весь комментарий
19.01.2021 15:16 Ответить
я повторюсь - ты пропустил очень важный момент в моем тексте и продолжаешь веселить программу ..
показать весь комментарий
19.01.2021 15:18 Ответить
В школах на твоє "важный момент" всім начхати. Буде команда зверху йти в школу, всі підуть, ну условно всі. Буде команда йти на дістанційне навчання, ніхто в школу не піде.
показать весь комментарий
19.01.2021 15:25 Ответить
у батьків є вибір водити-не водити. у вчителя немає вибору йти на роботи чи не йти. якщо насєдка, вопя про право на освіту, відправляє дитину у школу, отвєточк пвинна прилетіти лише їй, бо вона зробила вибір.Дарвін за неї відповідає.
показать весь комментарий
19.01.2021 15:25 Ответить
безопасно лише не контактувати - це останній рівень безпеки. у школі як не крутись, нічого не зробиш. хіба шо відділити місце перед дошкою (де вчитель) від площі класу (де учні) і встановити колонки, як на вокзалах каси працюють. тобто щоб не було повітряного контакту між учнями і вчителем. у атьків є вибір у школі чи вдома, так от нехай і сидять разом ті, які зробили вибір очного навчання. але потім насєдки ще знайдуть, на що поскаржитись.
показать весь комментарий
19.01.2021 15:31 Ответить
Дети основные носители ковида. До 1-го сентября было более-менее нормально с заболевшими, а после прихода детей в школу-попёрло: куча заболевших и умершие учителя. Ещё и родители о-о-очень сознательные: с соплями и температурой, что в садик, что в школу отправляют, чтоб чадушко дома не сидело. Другое дело, что к дистанционке не очень то и подготовлены. Компьютеры и интернет не у всех, а для многих это роскошь.
показать весь комментарий
19.01.2021 15:09 Ответить
Це розкішь не для багатьох. Таких одиниці і місцева влада спроможня ці питання вирішити.
показать весь комментарий
19.01.2021 15:19 Ответить
А вообще прикольно. Родителя себя значит и сигаретками балуют и горячительным и пивком... а потом у них детишки виноваты в том что они респираторкой заболевают.
показать весь комментарий
19.01.2021 16:34 Ответить
Господи, откуда Вы такие безграмотные толпами беретесь. Весь Китай спиртом поборол ковид, а этим все сухой закон снится, мафиози в мечтах.
показать весь комментарий
21.01.2021 17:25 Ответить
Коллега, я тоже продаю алкоголь. И знаю чем это оборачивается...
показать весь комментарий
22.01.2021 09:08 Ответить
Саме цікаве, що зараз лохдаун, в школі канікули, перенесені на пізніший строк, а директор вчителям каже, що не локдаун, а робочі дні. Тупе освітнє рабство, коли всі рахують зарплату вчителя, колега директор при всій автономії жопу рве, щоб нікому не показалось, що вчителі не працюють; а те, що робочий день вчителя не закінчується ніколи, нікого не хвилює. Курси, вебінари, семінари, тренінги і ще багато чого вчителі і дома можуть проходити. А з зарплатою, близькою до мінімальної, не дай Бог ковіднутися.
показать весь комментарий
19.01.2021 16:04 Ответить
немає зараз канікул. по причині того, що зараз кожна школа сама обирає, що в неї зараз. багато обрали вчитись онлайн, багато об"явли дітям продовження канікул. як ці канікули оформлює кремо узята школа - проблема вчилок цієї школи.
показать весь комментарий
19.01.2021 16:10 Ответить
нормальні люди провели у школу інтернет ще перед вереснем, а не кзбирали гроші на штори і лінелеум. і тепер вчителі ходять на роботу і ведуть звідти уроки через зум і тому подібне. а ті,хто збирали на лінолеум, об"явили канікули.
показать весь комментарий
19.01.2021 16:13 Ответить
У учнів справжні, але здвинуті на пізніше канікули. Я за вчителів і вимогм бути у пустій школі під час канікул (локдауну).
показать весь комментарий
19.01.2021 17:16 Ответить
ще раз - не у всіх. нормальні вийшли із канікул 11го і вчаться дистанційно. а що таке "здвинуті", скоріш усього мізки.
показать весь комментарий
19.01.2021 17:45 Ответить
Господи, вот для чего они существуют и зарплату получают? Констатировать, что все хреново?
показать весь комментарий
19.01.2021 16:15 Ответить
а шо тобі не так сказав Горбачов,?
показать весь комментарий
19.01.2021 16:23 Ответить
Румунія і та у зв'язку з ковідом закупила у школи ноутбуки. А ці нездатні забезпечити навчання, тому розказують, що "все хорошо, прекрасная маркиза...а если шо-то плохо, то мы ж ничего не решаем, все зависит от того, как в конкретной школе, районе, городе подходят к организации процесса в таких условиях", а мы для мебели нафиг".
показать весь комментарий
21.01.2021 17:28 Ответить
Нет, утверждать что всё прекрастно. Слава таварисчу Зелепукину и прахвесару Шкарлету за наши счастливые школьные будни!
показать весь комментарий
19.01.2021 17:20 Ответить
Пф. Моя дочь учится в государственной школе в Киеве. Да-да. Сейчас. Ходит на уроки.
Единственная в школе))
показать весь комментарий
19.01.2021 16:32 Ответить
 
 