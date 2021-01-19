РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10197 посетителей онлайн
Новости
18 534 141

Российский канал СТС купил франшизу на "Лигу Смеха". В "Квартале 95" объясняют, что продажами занимается шведский дистрибьютор

Российский канал СТС купил франшизу на

Торговой маркой "Лига Смеха", среди прочих, владеет и Владимир Зеленский. До избрания он был ведущим этого шоу. Владимир Зеленский на посту президента Украины продолжает получать роялти от ООО "Квартал 95".

В "Студии" Квартал 95 "ответили на запрос Радио Свобода о том, действительно ли российский канал "СТС" купил франшизу на съемки юмористической программы "Лига смеха", которую до победы на президентских выборах в 2019 г. вел Владимир Зеленский и до сих пор владеет правами на соответствующую торговую марку, передает Цензор.НЕТ.

В пресс-службе сослались на сотрудничество со шведским дистрибьютором Eccho Rights, впрочем, не подтвердили и не опровергли продажу франшизы.

"Eccho Rights имеет право представлять и реализовывать по всему миру лучшие продукты "Квартала", которые уже зарекомендовали себя на украинском рынке. Eccho Rights - эксклюзивный представитель дистрибуции контента Студии "Квартал 95" за пределами Украины. К тому же, Eccho Rights имеет собственную стратегию продаж, на которую правообладатель не влияет", - говорится в ответе на запрос.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский получил более 4,5 миллионов гривен роялти от "Квартала-95"

С целью дистрибуции формата Eccho Rights вправе проводить ознакомление третьих лиц с процессом производства контента, в том числе со съемочным процессом, без получения дополнительного согласия у "Студии "Квартал 95", сообщили в пресс-службе.

"Условия продажи формата являются коммерческой тайной и не могут разглашаться", - добавляют в "Студии "Квартал 95".

Покупку франшизы на украинское шоу "Студии "Квартал 95" уже подтвердил участник креативной команды российской "Лиги смеха" редактор "Международного союза КВН" Евгений Донских.

"CTC Медиа" давно приобрело права на несколько продуктов, среди которых была и "Лига смеха". Уже работаем. Мы в этом около года", - сказал Донских.

Телеканал "CTC" еще в 2019 году подал заявку на регистрацию товарного знака с соответствующим названием.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Квартал-95" высмеял протестующих под Дворцом "Украина" ФОПов. ВИДЕО

По оценкам медиаэксперта Андрея Соломахи, стоимость продажи формата ТВ-шоу федеральному российскому телеканалу может стартовать от 500 000 долларов, в зависимости от достигнутых договоренностей.

Кастинг-фестиваль российской "Лиги смеха" запланирован на 25-27 января. Команды, которые пройдут отбор, в конце февраля выступят на телефестивале юмора, где из 20 или 24 коллективов тренеры отберут 12 команд для участия в сезоне. Таким образом, формат повторяет украинскую версию "Лиги смеха".

Съемки пройдут в Москве с последующей трансляцией на российском канале "СТС". Этот канал с мая 2020 приобщен к санкционному списку СНБО Украины.

В конце 2020 президент Украины Владимир Зеленский получил от ООО "Квартал 95" роялти на общую сумму 4 354 832 грн, что зафиксировано в его декларации.

Автор: 

Зеленский (20202) Квартал-95 (223) россия (95339) ТВ (1858)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+52
Вчера ты продал Украину, Сегодня ты продал Лигу Смеху, завтра ты продашь маму Римму
показать весь комментарий
19.01.2021 14:46
+48
"Липецкая хФабрика", "Апшоры на крови", "проклятый барыга"..
ну и где сейчас горлодрады Сраакашвилли, Вомбат Семенченко, Егорка Соболев, еврокоррупционеры Лещенко и Внайом, а боевой петух Парасюк с ногой?!... где???!!!
почему все как говна в рот набрали и молчат, бояться выплюнуть "ценное вещество"?!
показать весь комментарий
19.01.2021 14:49
+47
Липецкая фабрика, офшоры!!!!
показать весь комментарий
19.01.2021 14:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
а чем "шведский дистрибьютор" отличается от "слепого траста"??? ах ты ж сопливое недоразумение....проклинать его будут до конца его вонючей жизни. И это всего лишь за год.
показать весь комментарий
19.01.2021 15:24 Ответить
Тем что "Слепой траст" - аполитичные Ротшильды, а "шведский дистрибьютор" - непойми кто, а всеми фирмами Зели управляет его кореш, который сидит в политике.
Кроме того никто не мешал Клоуну поставить условия распространения своего продукта, запретив продавать в Рашку. Этот вопрос поднимался и раньше, но Клоун как всегда отморозился
показать весь комментарий
19.01.2021 17:19 Ответить
А продажами Зеленского занимается российский дистрибьютор...
показать весь комментарий
19.01.2021 15:28 Ответить
а чого було чекати від цього лайна? притомні люди навіть не здивовані, це тільки для зе-йолопів несподіванка
показать весь комментарий
19.01.2021 15:28 Ответить
Російський канал СТС купив франшизу на "Лігу Сміху". У "Кварталі 95" пояснюють, що продажами займається шведський дистриб'ютор - Цензор.НЕТ 2494
показать весь комментарий
19.01.2021 15:41 Ответить
Треба бойкотувати цей 95-й квартал по всіх напрямках. Зелені торгаші продають Україну оптом і вроздріб. Взагалі їх місце вдома - в Росії...
показать весь комментарий
19.01.2021 15:45 Ответить
ніхто з притомних людей оте гівенце 95 не дивиться, ну а

свиня так завжди калюжу знайде
показать весь комментарий
19.01.2021 16:25 Ответить
tZE
https://timeze2019.blogspot.com/2021/01/blog-post_18.html "Лига смеха" Зеленского - офшоры и государственная измена.
Російський канал СТС купив франшизу на "Лігу Сміху". У "Кварталі 95" пояснюють, що продажами займається шведський дистриб'ютор - Цензор.НЕТ 5156

Авторские права (право на интеллектуальную собственность ) на проведение шоу «ЛИГА СМЕХА» («ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ ПО ЮМОРУ») находящиеся в собственности ГРІН ФЕМІЛІ ЛТД (GREEN FAMILY LTD) (1*) , в марте 2019 года было передано как право на интеллектуальную собственность Фільм Херітейдж інк. (2*)
Фактически Зеленский перебросил права с одного офшора в другой.
После реорганизации ТОВ "Квартал-95" , в октябре 2019 года, права на использование этой интеллектуальной собственности были переданы Яковлеву Андрею Владимировичу, вошедшему в новое руководство ТОВ "Квартал-95" на правах одного из собственников.
Кроме него в составе новых собственников - Миндич Тимур Михайлович, Шефир Борис Нахманович иШефир Сергей Нахманович, первый помощник президента Украины с 2019 года(3*).
Именно они согласовывали и подписали договор о переуступке прав российскому ТОВ ''СТС Медиа''находящемуся под санкциями Украины, согласно решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесения изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) " (см.дополнение к решению №2 п.40 )
Из этого следует, что как минимум первый помощник президента Украины Зеленского Сергей Шефир не только знал об этом, но и принимал участие в принятии данного решения.
Более того, переуступка прав интеллектуальной собственности без разрешения официального владельца недействительна. Следовательно, Зеленский был проинформирован и дал согласие.
На языке закона это называется нарушением наложенных государством санкций, а эти же деяния со стороны государственных чиновников - это государственная измена.
____________
(1*) ГРИН ФЕМИЛИ ЛТД
Страна Кипр, 1065, Никосия, КІПР, вул. Стасікратус, 23, 3-й поверх, квартира/офіс 301
оффшорная юрисдикция, которая предоставляет освобождение от налогов.

(2*) Фільм Херітейдж інк.
Страна Белиз, Ньютаун Барракс, 508
Белиз оффшорная юрисдикция, которая предоставляет освобождение от налогов.

(3*)УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №305/2019 Про призначення С.Шефіра першим помічником Президента України 21 травня 2019 року
показать весь комментарий
19.01.2021 15:46 Ответить
Знаю ответ73% аленей,люмпенов и плебеев в одно слово " апшорылипецкафибрикав80разбарыга".
показать весь комментарий
19.01.2021 15:48 Ответить
"Ліпєцка фабрика" зеленого ублюдка?
показать весь комментарий
19.01.2021 15:51 Ответить
Липецкая фабрика, по крайней мере была остановлена и давала не прибыль, а убытки. Продать ее было невозможно, поскольку это материальный актив, который был арестован РФ. Клоунские активы не только не арестовывают, но и дают "зеленый свет" на провластных каналах или каналах связанных с газпромом
показать весь комментарий
19.01.2021 17:23 Ответить
изменники страны, руководят страной... у пети липецк работал на россию у этого черта квартал...
показать весь комментарий
19.01.2021 16:01 Ответить
Да вам,зесрань,когда то методички меняют?всралися вы с кацапским фейком про липецк,еще несколько лет назад,дебилы недоношенные...
показать весь комментарий
19.01.2021 16:41 Ответить
А где апшоры,обогатился в стопитсоттыщ,мальдивы?методички нельзя нарушать.
показать весь комментарий
19.01.2021 16:47 Ответить
у всех кацапов кариес - это Петина робота
показать весь комментарий
19.01.2021 17:22 Ответить
Гроші не пахнуть. А от гівно... Воно вонятиме ще, але ж не довго..
показать весь комментарий
19.01.2021 16:04 Ответить
і хто в це повірить ?!
відгукніться !
показать весь комментарий
19.01.2021 16:11 Ответить
Кто угодно, но только не мы - зеленые недоумки. А вот Порох - бизнес на крови, тут и доказательств не надо
показать весь комментарий
19.01.2021 17:26 Ответить
Бо у вас немає доказів, тому вам і не треба.
А от мені хотілось би знайти неспростовне підтвердження.
показать весь комментарий
19.01.2021 17:39 Ответить
Может это хитрая многоходовочка: уморить неприятеля смехом? А, чем, собственно эта смехотворная лига отличается от КВН Маслюкова? Нехорошо это: Маслюков его, можно сказать на помойке нашел, отмыл - и вот такая черная (зеленая) неблагодарность. Буратино слопал своего папу Карлу.
показать весь комментарий
19.01.2021 16:24 Ответить
Какая разница?- да, зебилы ? - В рот ваш собачий или в задницу!
показать весь комментарий
19.01.2021 16:28 Ответить
очень харошие новости.
показать весь комментарий
19.01.2021 16:47 Ответить
Це вже гірше проститутки, яка дає направо і наліво. Та хоч гроші отримує. А тут виходить, що давати дає, а гроші отримує хтось інший. Ну такого сцяння в очі навіть від скомарохів не чекав.
показать весь комментарий
19.01.2021 16:48 Ответить
валадимер валадимеравич заберите меня отсюда , пажалузта...миня бИндеры обижають...

Російський канал СТС купив франшизу на "Лігу Сміху". У "Кварталі 95" пояснюють, що продажами займається шведський дистриб'ютор - Цензор.НЕТ 9342
показать весь комментарий
19.01.2021 17:59 Ответить
Російський канал СТС купив франшизу на "Лігу Сміху". У "Кварталі 95" пояснюють, що продажами займається шведський дистриб'ютор - Цензор.НЕТ 3211
показать весь комментарий
19.01.2021 18:15 Ответить
Юмар на крові (с)
показать весь комментарий
19.01.2021 18:16 Ответить
Російський канал СТС купив франшизу на "Лігу Сміху". У "Кварталі 95" пояснюють, що продажами займається шведський дистриб'ютор - Цензор.НЕТ 7542
показать весь комментарий
19.01.2021 18:17 Ответить
Російський канал СТС купив франшизу на "Лігу Сміху". У "Кварталі 95" пояснюють, що продажами займається шведський дистриб'ютор - Цензор.НЕТ 5351
показать весь комментарий
19.01.2021 18:19 Ответить
.ги-ги.г а послухати зелену хдобу то куцерки Рошен в рашу відгружав і доставляв Порошенко власноруч...
показать весь комментарий
19.01.2021 18:20 Ответить
*ЦУКЕРКИ
показать весь комментарий
19.01.2021 18:22 Ответить
Шведский дстрб. должен был уведомить своего работодятеля об этот, пусть нам лапшу тут не вешают.
показать весь комментарий
19.01.2021 18:54 Ответить
Гундявый запасной аэродром себе готовит в московии
показать весь комментарий
19.01.2021 18:59 Ответить
Це вони починають тікать на Ростов? Бо їм уже ясно, що після закінчення Зе-строку їм тут може не бути грошенят. вострять лижі.
показать весь комментарий
19.01.2021 21:09 Ответить
Война Войной ! А Мойша Свое Дело Знает ! хе-хе)
показать весь комментарий
20.01.2021 00:28 Ответить
Гомо сапиенсы, по большей части, это потребители дешёвого фаст-фуда и аналогичных развлечений.
показать весь комментарий
20.01.2021 01:15 Ответить
Читая комментарии у пети сторонников как было 8 % так и осталось. Все здесь отметились .
показать весь комментарий
20.01.2021 01:21 Ответить
Зебилье тупит. У них бизнес на крави и Липецкие апшоры в голове, куда им до лиги смеха)))
показать весь комментарий
20.01.2021 01:45 Ответить
Хорошо купили, правильно. И вообще у Украины с рф у нас оборот за 2020 более 7 млрд долл. А брехунцы нехай росс газ себе на кухне перекроют, а также не ездят на бензине и дизеле.
показать весь комментарий
20.01.2021 08:04 Ответить
Страница 2 из 2
 
 