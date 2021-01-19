Российский канал СТС купил франшизу на "Лигу Смеха". В "Квартале 95" объясняют, что продажами занимается шведский дистрибьютор
Торговой маркой "Лига Смеха", среди прочих, владеет и Владимир Зеленский. До избрания он был ведущим этого шоу. Владимир Зеленский на посту президента Украины продолжает получать роялти от ООО "Квартал 95".
В "Студии" Квартал 95 "ответили на запрос Радио Свобода о том, действительно ли российский канал "СТС" купил франшизу на съемки юмористической программы "Лига смеха", которую до победы на президентских выборах в 2019 г. вел Владимир Зеленский и до сих пор владеет правами на соответствующую торговую марку, передает Цензор.НЕТ.
В пресс-службе сослались на сотрудничество со шведским дистрибьютором Eccho Rights, впрочем, не подтвердили и не опровергли продажу франшизы.
"Eccho Rights имеет право представлять и реализовывать по всему миру лучшие продукты "Квартала", которые уже зарекомендовали себя на украинском рынке. Eccho Rights - эксклюзивный представитель дистрибуции контента Студии "Квартал 95" за пределами Украины. К тому же, Eccho Rights имеет собственную стратегию продаж, на которую правообладатель не влияет", - говорится в ответе на запрос.
С целью дистрибуции формата Eccho Rights вправе проводить ознакомление третьих лиц с процессом производства контента, в том числе со съемочным процессом, без получения дополнительного согласия у "Студии "Квартал 95", сообщили в пресс-службе.
"Условия продажи формата являются коммерческой тайной и не могут разглашаться", - добавляют в "Студии "Квартал 95".
Покупку франшизы на украинское шоу "Студии "Квартал 95" уже подтвердил участник креативной команды российской "Лиги смеха" редактор "Международного союза КВН" Евгений Донских.
"CTC Медиа" давно приобрело права на несколько продуктов, среди которых была и "Лига смеха". Уже работаем. Мы в этом около года", - сказал Донских.
Телеканал "CTC" еще в 2019 году подал заявку на регистрацию товарного знака с соответствующим названием.
По оценкам медиаэксперта Андрея Соломахи, стоимость продажи формата ТВ-шоу федеральному российскому телеканалу может стартовать от 500 000 долларов, в зависимости от достигнутых договоренностей.
Кастинг-фестиваль российской "Лиги смеха" запланирован на 25-27 января. Команды, которые пройдут отбор, в конце февраля выступят на телефестивале юмора, где из 20 или 24 коллективов тренеры отберут 12 команд для участия в сезоне. Таким образом, формат повторяет украинскую версию "Лиги смеха".
Съемки пройдут в Москве с последующей трансляцией на российском канале "СТС". Этот канал с мая 2020 приобщен к санкционному списку СНБО Украины.
В конце 2020 президент Украины Владимир Зеленский получил от ООО "Квартал 95" роялти на общую сумму 4 354 832 грн, что зафиксировано в его декларации.
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Кроме того никто не мешал Клоуну поставить условия распространения своего продукта, запретив продавать в Рашку. Этот вопрос поднимался и раньше, но Клоун как всегда отморозился
свиня так завжди калюжу знайде
https://timeze2019.blogspot.com/2021/01/blog-post_18.html "Лига смеха" Зеленского - офшоры и государственная измена.
Авторские права (право на интеллектуальную собственность ) на проведение шоу «ЛИГА СМЕХА» («ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ ПО ЮМОРУ») находящиеся в собственности ГРІН ФЕМІЛІ ЛТД (GREEN FAMILY LTD) (1*) , в марте 2019 года было передано как право на интеллектуальную собственность Фільм Херітейдж інк. (2*)
Фактически Зеленский перебросил права с одного офшора в другой.
После реорганизации ТОВ "Квартал-95" , в октябре 2019 года, права на использование этой интеллектуальной собственности были переданы Яковлеву Андрею Владимировичу, вошедшему в новое руководство ТОВ "Квартал-95" на правах одного из собственников.
Кроме него в составе новых собственников - Миндич Тимур Михайлович, Шефир Борис Нахманович иШефир Сергей Нахманович, первый помощник президента Украины с 2019 года(3*).
Именно они согласовывали и подписали договор о переуступке прав российскому ТОВ ''СТС Медиа''находящемуся под санкциями Украины, согласно решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесения изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) " (см.дополнение к решению №2 п.40 )
Из этого следует, что как минимум первый помощник президента Украины Зеленского Сергей Шефир не только знал об этом, но и принимал участие в принятии данного решения.
Более того, переуступка прав интеллектуальной собственности без разрешения официального владельца недействительна. Следовательно, Зеленский был проинформирован и дал согласие.
На языке закона это называется нарушением наложенных государством санкций, а эти же деяния со стороны государственных чиновников - это государственная измена.
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(1*) ГРИН ФЕМИЛИ ЛТД
Страна Кипр, 1065, Никосия, КІПР, вул. Стасікратус, 23, 3-й поверх, квартира/офіс 301
оффшорная юрисдикция, которая предоставляет освобождение от налогов.
(2*) Фільм Херітейдж інк.
Страна Белиз, Ньютаун Барракс, 508
Белиз оффшорная юрисдикция, которая предоставляет освобождение от налогов.
(3*)УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №305/2019 Про призначення С.Шефіра першим помічником Президента України 21 травня 2019 року
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А от мені хотілось би знайти неспростовне підтвердження.