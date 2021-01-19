Российский канал СТС купил франшизу на "Лигу Смеха". В "Квартале 95" объясняют, что продажами занимается шведский дистрибьютор

Торговой маркой "Лига Смеха", среди прочих, владеет и Владимир Зеленский. До избрания он был ведущим этого шоу. Владимир Зеленский на посту президента Украины продолжает получать роялти от ООО "Квартал 95".

В "Студии" Квартал 95 "ответили на запрос Радио Свобода о том, действительно ли российский канал "СТС" купил франшизу на съемки юмористической программы "Лига смеха", которую до победы на президентских выборах в 2019 г. вел Владимир Зеленский и до сих пор владеет правами на соответствующую торговую марку, передает Цензор.НЕТ.

В пресс-службе сослались на сотрудничество со шведским дистрибьютором Eccho Rights, впрочем, не подтвердили и не опровергли продажу франшизы.

"Eccho Rights имеет право представлять и реализовывать по всему миру лучшие продукты "Квартала", которые уже зарекомендовали себя на украинском рынке. Eccho Rights - эксклюзивный представитель дистрибуции контента Студии "Квартал 95" за пределами Украины. К тому же, Eccho Rights имеет собственную стратегию продаж, на которую правообладатель не влияет", - говорится в ответе на запрос.

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С целью дистрибуции формата Eccho Rights вправе проводить ознакомление третьих лиц с процессом производства контента, в том числе со съемочным процессом, без получения дополнительного согласия у "Студии "Квартал 95", сообщили в пресс-службе.

"Условия продажи формата являются коммерческой тайной и не могут разглашаться", - добавляют в "Студии "Квартал 95".

Покупку франшизы на украинское шоу "Студии "Квартал 95" уже подтвердил участник креативной команды российской "Лиги смеха" редактор "Международного союза КВН" Евгений Донских.

"CTC Медиа" давно приобрело права на несколько продуктов, среди которых была и "Лига смеха". Уже работаем. Мы в этом около года", - сказал Донских.

Телеканал "CTC" еще в 2019 году подал заявку на регистрацию товарного знака с соответствующим названием.

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По оценкам медиаэксперта Андрея Соломахи, стоимость продажи формата ТВ-шоу федеральному российскому телеканалу может стартовать от 500 000 долларов, в зависимости от достигнутых договоренностей.

Кастинг-фестиваль российской "Лиги смеха" запланирован на 25-27 января. Команды, которые пройдут отбор, в конце февраля выступят на телефестивале юмора, где из 20 или 24 коллективов тренеры отберут 12 команд для участия в сезоне. Таким образом, формат повторяет украинскую версию "Лиги смеха".

Съемки пройдут в Москве с последующей трансляцией на российском канале "СТС". Этот канал с мая 2020 приобщен к санкционному списку СНБО Украины.

В конце 2020 президент Украины Владимир Зеленский получил от ООО "Квартал 95" роялти на общую сумму 4 354 832 грн, что зафиксировано в его декларации.