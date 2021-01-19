Офис Генпрокурора открыл два уголовных производства против "слуги народа" Дубинского, - ЦПК
Офис Генерального прокурора открыл против народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Дубинского два уголовных производства.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает Центр противодействия коррупции.
"Офис Генпрокурора после обращений ГПК наконец начал против Дубинского уголовные производства по двум статьям", - говорится в сообщении.
В ЦПК отмечают, что Офис Генпрокурора расследует возможное уклонение от налогов, а также легализацию доходов, полученных преступным путем.
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Отношения США и Украины не имеют отношения к почерневшенй полосе судьбы Дубинского. Корень проблемы вам нужно искать в его патроне Коломойском. Который просто показывает Саше, что он его породил он его через своего же генпрокурора и упрячет.
Но по сути он многое утратил в первую очередь благодаря РФ как и Ахметов.
https://twitter.com/_Petko_777 Половец Петков https://twitter.com/_Petko_777 @_Petko_777 https://twitter.com/_Petko_777/status/1351516011007193090 19 ч
Перевожу на простой язык.
Вова Зеленский, если не хочешь потерять квартиру в Лондоне и офшоры на Кипре, сдай жопу Коломойского
Ну і замазався зв*язками з Деркачом.
Але народ чомусь такий упоротий, що думає, що Дубіні прилетіло ззакордону))) Ну да... Хто його породив той його і раком ставить.
Зассал он конкретно..
Героический румын.)