Офис Генпрокурора открыл два уголовных производства против "слуги народа" Дубинского, - ЦПК

Офис Генерального прокурора открыл против народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Дубинского два уголовных производства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает Центр противодействия коррупции.

"Офис Генпрокурора после обращений ГПК наконец начал против Дубинского уголовные производства по двум статьям", - говорится в сообщении.

В ЦПК отмечают, что Офис Генпрокурора расследует возможное уклонение от налогов, а также легализацию доходов, полученных преступным путем.

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