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Офис Генпрокурора открыл два уголовных производства против "слуги народа" Дубинского, - ЦПК

Офис Генпрокурора открыл два уголовных производства против

Офис Генерального прокурора открыл против народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Дубинского два уголовных производства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает Центр противодействия коррупции.

"Офис Генпрокурора после обращений ГПК наконец начал против Дубинского уголовные производства по двум статьям", - говорится в сообщении.

В ЦПК отмечают, что Офис Генпрокурора расследует возможное уклонение от налогов, а также легализацию доходов, полученных преступным путем.

Также читайте: Дубинский не планирует из-за санкций США выходить из "Слуги народа"

Автор: 

Центр противодействия коррупции (247) Дубинский Александр (429) Офис Генпрокурора (2454)


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Топ комментарии
+45
Это еще Байден не вступил в должность=)
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19.01.2021 14:54
+38
Дела открыли для замыливания глаз американцам.
Дубинский, не занимал каких то крутых гос. постов и потому нарыть доказательств, что он заработал бабло преступным путем будет сложно! Для таких людей (в отличии от Риффмастера) таки презумпция невиновности будет работать!
Дела возбудили по статьям по которым заведомо не смогут ничего доказать и потом закроют за "отсутствием состава"
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19.01.2021 15:21
+31
Вот это настоящий юмор. Аж слезы выступили... Шоумены...
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19.01.2021 14:53
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ніколи
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19.01.2021 19:23 Ответить
Тiкай Додiк, тiкай, *****!
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19.01.2021 18:15 Ответить
Куди млять він втече? Всі його скіли завязані на Коломойского, він його ж і топить. Втіче він в Англію (де нема видачі) і що далі? Буде ********* як Шарій і чекати пришестя?
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19.01.2021 19:24 Ответить
если зеленский хочет сохранить отношения Украины с США, то он должен арестовать дурбинского и выдать его Байдену
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19.01.2021 18:26 Ответить
а он хочет?
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19.01.2021 18:41 Ответить
дубинский это биомусор, беню ждет Америка! Но гнусаве недоразумение его не отдаст, надеюсь пока, ибо трусливый недомерок когда поймет, что ему бежать только в *********, может задуматся о своей судьбе!
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19.01.2021 19:05 Ответить
Зеленский не может арестовать Дубинского. Президенты не арестовывают граждан.
Отношения США и Украины не имеют отношения к почерневшенй полосе судьбы Дубинского. Корень проблемы вам нужно искать в его патроне Коломойском. Который просто показывает Саше, что он его породил он его через своего же генпрокурора и упрячет.
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19.01.2021 19:26 Ответить
Дубине уже давным-давно на нарах надо быть, а он всё ещё среди слуг народа ошивается.
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19.01.2021 18:29 Ответить
Когда Коломойский начал помагать армии Украины, он знал что у него хотят забрать ПриватБанк и он таким образом пытался сыграть на опережения, а не от того что ему не пох на Украину.

Но по сути он многое утратил в первую очередь благодаря РФ как и Ахметов.
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19.01.2021 18:36 Ответить
Даа ... Тепер зелена влада компенсує через трейдерські компанії в енергетиці ...
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19.01.2021 19:10 Ответить
Он в один момент там что то делал, только потому что думал это ему поможет сохранить ПриватБанк.
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19.01.2021 19:33 Ответить
Офіс Генпрокурора відкрив два кримінальні провадження проти "слуги народу" Дубінського, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4526
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19.01.2021 18:41 Ответить
https://twitter.com/_Petko_777

https://twitter.com/_Petko_777 Половец Петков https://twitter.com/_Petko_777 @_Petko_777 https://twitter.com/_Petko_777/status/1351516011007193090 19 ч

Перевожу на простой язык.
Вова Зеленский, если не хочешь потерять квартиру в Лондоне и офшоры на Кипре, сдай жопу Коломойского
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20.01.2021 10:13 Ответить
Смешно даже, неужели шавки венедиктовой будут кусать сучку коломойского!?
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19.01.2021 18:59 Ответить
Что смешного? Если Беня сам это инициоровал ибо Дубина ушел в "свободное плаванье"? Венедиктова как и Аваков - это все Бенины друзья. Учись, студент.
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19.01.2021 19:18 Ответить
цікаво, а в чому полягає оте його "свободное (від бєні) плаванье"?
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20.01.2021 07:45 Ответить
Може просто вибрали "жертву", яка знає не дуже багато.
Ну і замазався зв*язками з Деркачом.
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19.01.2021 19:08 Ответить
Той, хто еволюціонує до розуміння, що Дубіна отримав обратку від дяді Бені.. Він таким чином йому берега показав. Бо Беня випливе.. а Дубіна хіба піде Скрипіним працювати...

Але народ чомусь такий упоротий, що думає, що Дубіні прилетіло ззакордону))) Ну да... Хто його породив той його і раком ставить.
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19.01.2021 19:16 Ответить
Так само из Богданом поступили.
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19.01.2021 19:36 Ответить
Це не тільки зливного бачка Коломойші трахають в його собачий рот. Це трахають всю зе-мразь якій херово було при Порошенку і яка паплюжила його і носилися як дурень з писаною торбою з тими плвками а потім зубоскалили щось про " жмуруку, абнімаю". Заразь ця хдоба мовчить. але варто лише з"явитися ньюзі з іменем Порошенка як вони повиповзають як хробаки піся дощу.
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19.01.2021 20:18 Ответить
В цю мить "тупий собачий рот" зрозумів, що крім його "мамалюбитскорость", є інші "мами" які також це *******.
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19.01.2021 20:32 Ответить
Наступили на крысу коломойского
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19.01.2021 20:35 Ответить
Мама любит нары))))
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19.01.2021 20:50 Ответить
Офіс Генпрокурора відкрив два кримінальні провадження проти "слуги народу" Дубінського, - ЦПК - Цензор.НЕТ 7795
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19.01.2021 21:40 Ответить
дубинский ,ты идиот , на фига ты связался с кгбешником деркачём? ну кушай теперь.....
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19.01.2021 22:15 Ответить
потому и связался, что идиот ))
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19.01.2021 23:31 Ответить
Хіба так можно?, а що ПАПА каже?
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19.01.2021 22:24 Ответить
я представляю как часто зеля сейчас меняет памперс )))
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19.01.2021 23:31 Ответить
Открыли- закрыли. Шоу для 73% зебуинов. А еще я считаю, что Зеленский должен быть повешен ( строго по приговору суда)
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20.01.2021 09:04 Ответить
Читать Дубинского в последние дни сплошное удовольствие..
Зассал он конкретно..
Героический румын.)
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20.01.2021 11:03 Ответить
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