Рада может принять закон о референдуме 26-27 января, - "слуга народа" Корниенко

Верховная Рада может 26-27 января принять во втором чтении и в целом законопроект №3613 о народовластии через референдум.

Об этом сообщил первый заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа", лидер одноименной партии Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я бы поделил на несколько важных блоков (законопроекты, которые Рада планирует рассмотреть на протяжении 26-29 января. - Ред.). Первый блок – это и наше программное обещание, и то, за что мы много боролись, – это народовластие, и тот самый закон о референдуме, который уже почти полгода обрабатывался, согласован со всеми международными институциями, украинскими экспертами. Он будет на этой неделе в повестке дня. Кажется, прямо во вторник. То есть, думаю, во вторник-среду (26-27 января. - Ред.) мы сможем проголосовать законопроект о референдуме, и открыть возможность для всеукраинских референдумов", - отметил Корниенко.

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Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум 18 июня 2020 года.