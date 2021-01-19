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Рада может принять закон о референдуме 26-27 января, - "слуга народа" Корниенко

Рада может принять закон о референдуме 26-27 января, -

Верховная Рада может 26-27 января принять во втором чтении и в целом законопроект №3613 о народовластии через референдум.

Об этом сообщил первый заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа", лидер одноименной партии Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я бы поделил на несколько важных блоков (законопроекты, которые Рада планирует рассмотреть на протяжении 26-29 января. - Ред.). Первый блок – это и наше программное обещание, и то, за что мы много боролись, – это народовластие, и тот самый закон о референдуме, который уже почти полгода обрабатывался, согласован со всеми международными институциями, украинскими экспертами. Он будет на этой неделе в повестке дня. Кажется, прямо во вторник. То есть, думаю, во вторник-среду (26-27 января. - Ред.) мы сможем проголосовать законопроект о референдуме, и открыть возможность для всеукраинских референдумов", - отметил Корниенко.

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Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум 18 июня 2020 года.

ВР (29226) референдум (1504) Корниенко (658)


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Топ комментарии
+8
??? А зачем референдум если есть вот это:
Рада может принять закон о референдуме 26-27 января, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 3071
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19.01.2021 15:02
+4
А шо,тема референдума так актуальна? Нахер он нам нужен, этот закон, в такое смутное время? Чего будем референдировать? Не нравится мне все это, господа.
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19.01.2021 15:08
+3
Припікає, пуйло підганяє?
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19.01.2021 15:03
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Ключевое слово "может".Может,но не примет.
Закон о референдуме должен принимать народ
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19.01.2021 15:02 Ответить
Народ закони не приймає. це не його повноваження. Народ навіть обирати владу не вміє, а Ви про закони.
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19.01.2021 15:29 Ответить
??? А зачем референдум если есть вот это:
Рада может принять закон о референдуме 26-27 января, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 3071
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19.01.2021 15:02 Ответить
Припікає, пуйло підганяє?
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19.01.2021 15:03 Ответить
Рада может принять закон о референдуме 26-27 января, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 6024
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19.01.2021 15:03 Ответить
Він з запою вийшов?
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19.01.2021 15:04 Ответить
ага, з ранку прокинувся в сауні, зкинув з себе ногу корабельної сосни і пішов працювати
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19.01.2021 15:06 Ответить
Во будет Всеукраинский балаган
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19.01.2021 15:06 Ответить
А шо,тема референдума так актуальна? Нахер он нам нужен, этот закон, в такое смутное время? Чего будем референдировать? Не нравится мне все это, господа.
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19.01.2021 15:08 Ответить
***** давить, Зеленський та Єрмак поспішають...
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19.01.2021 15:09 Ответить
референдум это круто...
а о прваленной вакцинации будут какие постановления?или это не интересно?
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19.01.2021 15:09 Ответить
Провал вакцинации вынесем на референдум:
1. Провалена.
2. Провалена полностью.
3. Провалена с треском.
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19.01.2021 15:32 Ответить
Я хочу нагадати, що все що зараз відбувається - це воля наріду, він захтів такого. Референдум потрібен, щоб зняти відповідальність влади за свої дії.
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19.01.2021 15:32 Ответить
Небриті Зебіли знову виконують чиєсь замовлення. Пропихають якісь пусті закони, коли стільки важливих для країни законопроектів припадають пилюкою...
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19.01.2021 15:41 Ответить
треба спочатку прийняти та ввести в дію закон про колаборантів, який позбавляє громадянства сепарів (у т.ч. на неокупованій території), і тільки потім закони про референдум розглядати-приймати
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19.01.2021 16:00 Ответить
Коли ВР так потрібен "референдум", то є питання - нафіга тоді нам сама ВР потрібна, якщо все будуть вирішувати на тих "референдумах". Це пряма спроба ввести диктатуру президентів та їх любих друзей
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19.01.2021 16:15 Ответить
Україну будуть знищувати "волею українського наріду"! Як це завжди й було-за оюіцянку "дешевого сиру" цей "нарід" готовий вдягти ярмо на шию і собі і своїм дітям! "Референдум" на Донбасі,"референдум" у Криму,тепер "референдум всеукраїнський"!
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19.01.2021 16:16 Ответить
 
 