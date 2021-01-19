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По материалам контрразведки СБУ еще шестерым террористам "ЛНР" сообщили о подозрении

По материалам контрразведки СБУ еще шестерым террористам

По материалам контрразведки СБУ о подозрении сообщили еще шестерым участникам НВФ террористической организации "ЛНР".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

На Луганщине по материалам контрразведки СБ Украины объявлено о подозрении шести участникам незаконных вооруженных формирований, причастных к преступлениям против государственной и общественной безопасности.

Так оперативники и следователи СБУ установили, что с началом российской вооруженной агрессии четверо жителей Кадиевки (Стаханов) и Алчевска добровольно присоединились к так называемому "МГБ ЛНР". В рядах террористов они занимались "контрразведывательной" и диверсионной работой, незаконным преследованием и лишением свободы граждан, принуждением мирного населения к преступной деятельности в пользу врага.

Действия боевиков квалифицированы по ч. 2 ст. 110 и ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

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Также контрразведка СБУ задокументировала противоправную деятельность руководителей Голубовского (Кировск) и Сорокинского (Краснодон) горотделов "миграционной службы МВД ЛНР", которые осуществляют принудительную незаконную выдачу паспортов террористической "ЛНР" и прочих "документов" фейковых республики.

Следователи СБУ заочно сообщили злоумышленникам о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Сейчас они объявлены в розыск.

Следственные действия продолжаются под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.

контрразведка (496) СБУ (19847)


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нужно вот так : "очень подозрительные.... расстрелять"
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19.01.2021 15:15 Ответить
Певно руки закороткі. тому оголошують підозру колаборастам через Твіттер.
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19.01.2021 15:27 Ответить
нужно заменить этих короткоруких нормальными лифтерами, что бы как у моторылы - одна нога здесь, другая - там
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19.01.2021 15:29 Ответить
За матеріалами контррозвідки СБУ ще шістьом терористам "ЛНР" повідомили про підозру - Цензор.НЕТ 6535
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19.01.2021 15:40 Ответить
да там 2% идейных идиотов с промытыми мозгами, а остальные - только ради денег.
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19.01.2021 15:42 Ответить
За матеріалами контррозвідки СБУ ще шістьом терористам "ЛНР" повідомили про підозру - Цензор.НЕТ 6644
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19.01.2021 15:39 Ответить
За матеріалами контррозвідки СБУ ще шістьом терористам "ЛНР" повідомили про підозру - Цензор.НЕТ 2659
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19.01.2021 15:42 Ответить
 
 