По материалам контрразведки СБУ еще шестерым террористам "ЛНР" сообщили о подозрении

По материалам контрразведки СБУ о подозрении сообщили еще шестерым участникам НВФ террористической организации "ЛНР".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

На Луганщине по материалам контрразведки СБ Украины объявлено о подозрении шести участникам незаконных вооруженных формирований, причастных к преступлениям против государственной и общественной безопасности.

Так оперативники и следователи СБУ установили, что с началом российской вооруженной агрессии четверо жителей Кадиевки (Стаханов) и Алчевска добровольно присоединились к так называемому "МГБ ЛНР". В рядах террористов они занимались "контрразведывательной" и диверсионной работой, незаконным преследованием и лишением свободы граждан, принуждением мирного населения к преступной деятельности в пользу врага.

Действия боевиков квалифицированы по ч. 2 ст. 110 и ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

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Также контрразведка СБУ задокументировала противоправную деятельность руководителей Голубовского (Кировск) и Сорокинского (Краснодон) горотделов "миграционной службы МВД ЛНР", которые осуществляют принудительную незаконную выдачу паспортов террористической "ЛНР" и прочих "документов" фейковых республики.

Следователи СБУ заочно сообщили злоумышленникам о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Сейчас они объявлены в розыск.

Следственные действия продолжаются под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.