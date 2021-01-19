"Слуга народа" Чернев об отмене переноса рабочих дней из-за праздников: "Надо избавляться от советских привычек и традиций"

Нардеп "Слуги народа" Егор Чернев рассказал, почему хотят отменить перенос выходных дней из-за праздников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Вопрос не в том, чтобы выходных стало меньше, в кодексе закреплено 11 нерабочих дней, и это на самом деле практика не перенесения, это нормальная практика ЕС и США, стран, на которые мы равняемся. Вопрос к взаимодействию с международными компаниями, имеющими представительства в Украине, которые не понимают, почему, например, понедельник нерабочий день из-за того, что на воскресенье или субботу приходятся праздничные дни", - объяснил парламентарий.

По словам Чернева, Украина должна равняться на развитые страны.

"Если мы хотим интегрироваться полностью, надо избавляться от советских привычек и традиций. Если мы хотим превратиться из страны третьего мира в страну первого, мы должны работать больше, мы имеем примеры Южной Кореи, Сингапура, где нет таких переносов, работают и достигают успеха", - добавил "слуга народа".

Напомним, ранее сообщалось, что "слуга народа" Третьякова предлагает отменить перенос рабочих дней из-за праздников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цель конституционного кризиса - развернуть Украину от западного мира к России, - "слуга народа" Чернев