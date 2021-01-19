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"Слуга народа" Чернев об отмене переноса рабочих дней из-за праздников: "Надо избавляться от советских привычек и традиций"

Нардеп "Слуги народа" Егор Чернев рассказал, почему хотят отменить перенос выходных дней из-за праздников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Вопрос не в том, чтобы выходных стало меньше, в кодексе закреплено 11 нерабочих дней, и это на самом деле практика не перенесения, это нормальная практика ЕС и США, стран, на которые мы равняемся. Вопрос к взаимодействию с международными компаниями, имеющими представительства в Украине, которые не понимают, почему, например, понедельник нерабочий день из-за того, что на воскресенье или субботу приходятся праздничные дни", - объяснил парламентарий.

По словам Чернева, Украина должна равняться на развитые страны.

"Если мы хотим интегрироваться полностью, надо избавляться от советских привычек и традиций. Если мы хотим превратиться из страны третьего мира в страну первого, мы должны работать больше, мы имеем примеры Южной Кореи, Сингапура, где нет таких переносов, работают и достигают успеха", - добавил "слуга народа".

Напомним, ранее сообщалось, что "слуга народа" Третьякова предлагает отменить перенос рабочих дней из-за праздников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цель конституционного кризиса - развернуть Украину от западного мира к России, - "слуга народа" Чернев

Автор: 

праздник (1691) Чернев (106)


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Топ комментарии
+19
от вас дєбилов надо избавляться!!
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19.01.2021 15:19
+19
а заодно от фотографов, нянь, домохозяек, парикмахеров и прочих шариковых при власти...
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19.01.2021 15:19
+19
"Слуга народа" Чернев об отмене переноса рабочих дней из-за праздников: "Надо избавляться от советских привычек и традиций" - Цензор.НЕТ 7354
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19.01.2021 15:20
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Шо взрывать будем?
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19.01.2021 15:18 Ответить
"Слуга народа" Чернев об отмене переноса рабочих дней из-за праздников: "Надо избавляться от советских привычек и традиций" - Цензор.НЕТ 7354
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19.01.2021 15:20 Ответить
СЛУГИ НАРИДУ ВЫ ГЛАВНОЕ ПРО СУББОТУ НЕ ЗАБЫВАЕМ У ИУДЕЕВ..а так к слову о советских традициях вы кретины Слуги в Норвегии которая 8 лет занимает 1-4 места в мире по разным категориям в 2021 году аж 19 праздников в календаре..в от ссылка....
https://www.calend.ru/holidays/norway/
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19.01.2021 16:16 Ответить
от вас дєбилов надо избавляться!!
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19.01.2021 15:19 Ответить
Не нужно ничего убирать, вас за это простой нарид сметет. Не дразните сметунов!!!
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19.01.2021 15:19 Ответить
а заодно от фотографов, нянь, домохозяек, парикмахеров и прочих шариковых при власти...
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19.01.2021 15:19 Ответить
и от вас.
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19.01.2021 15:20 Ответить
Не слуга народа твари только расстрел вас пощадит.
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19.01.2021 15:20 Ответить
Избавляться от подобного "зебилья" нужно, причем чем раньше-тем лучше.
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19.01.2021 15:21 Ответить
Избавляться надо от халявщиков которые их выбрали.
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19.01.2021 15:26 Ответить
ты-то работяга из "горячего цеха" видать?
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19.01.2021 15:41 Ответить
Нет я из тех кто не голосовал за зедебилов. Но теперь радуюсь каждой их победе! Начиная с продажи масок в период пандемии,повышение цен на газ ,электричество( не-й Г+Г и 95 анал расматривать),закупке вроде как прививок от китайцев,возможно.Ну и грядущим победам!!
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19.01.2021 15:46 Ответить
я тоже не голосовал,но это совершенно не меняет то,что от зебилов нужно как можно быстрее избавляться.
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19.01.2021 16:01 Ответить
избавляться как будешь - газовые камеры? крематории? для начала нарукавные звёзды?
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19.01.2021 16:32 Ответить
да всё само-собой произойдёт,с такими-то "зашкварами" от зебилов.сами себя и похоронят.
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19.01.2021 16:53 Ответить
"чем хуже (в стране) - тем лучше" - лозунг тупорылых порохоскотов.
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19.01.2021 16:02 Ответить
странно,но почему то это всё "чем хуже (в стране)-исходит исключительно от "зебильной" мразоты.
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19.01.2021 16:07 Ответить
ну а "до цього цього не було" - всё правильно, порохоскот?
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19.01.2021 16:13 Ответить
зебильная мразота,тут выбранных тобой паскуд осуждают,а ты что трёшься,любишь "зашквары",да "зебанутая тварына"?
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19.01.2021 16:15 Ответить
ну и я осуждаю. только при этом не лижу сраку своему божку, в отличие от вас - фанатов воров

чё так бомбануло то? окуни пердак в тазик с холодной водой.
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19.01.2021 16:31 Ответить
что ты осуждаешь,зебил? ты-же за это лайно-голосовал,ты жрать должен и радоваться.
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19.01.2021 16:32 Ответить
осуждаю то, что обещания расходятся с делами.
а ты жрал и радовался с 15 по 19й, порохоскот?
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19.01.2021 16:35 Ответить
во всяком случае,таких "зашкваров" как у этих "уродов" не было,но мне вот интересно,чего же ты ожидал от своих ублюдков,а зебилятина?
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19.01.2021 16:38 Ответить
порохоскотиняка, я только от зеленского ожидал, нуа когда увидел кто прошел в раду, то понял что ошибся. и для этого мне понадобилось каких-то полгода. а вы все 7 лет не понимаете и продолжаете не вынимать из-за щеки
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19.01.2021 17:10 Ответить
зебилятина обоссанная,ты прям как та дама-"...не виноватая я,он сам-пришёл..." убого,мерзко и ущербно,как и всё зебильё вместе с "уродами".короче-жри гавно и радуйся,тебе Главзебил так велел.
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19.01.2021 17:29 Ответить
зачем? я просто на следующих выборах сделаю другой выбор. а ты так и будешь с куем за щекой вопить, что петька бох )))
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19.01.2021 19:06 Ответить
на данный момент-с фуем за щекой ты и визжишь как шлюха,что тебя-обманули)))
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19.01.2021 19:34 Ответить
Че так ,да так кацарылое чмо ,Че?
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20.01.2021 10:52 Ответить
давай или по-русски, или по-украински, клоун. клингонский я не понимаю.
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20.01.2021 13:24 Ответить
А че ,через плече ,понятно кацарылый,че!
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20.01.2021 14:16 Ответить
это был ежедневный лозунг зедебилов то марта 2019 года,причем по всем каналам тв и радио.
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20.01.2021 10:49 Ответить
А при ком цены на газ и электричество понижались?
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19.01.2021 23:54 Ответить
Иными словами он хотел сказать что в Украине ж...а не потому что коррупция пропитала все эшелоны власти а патаму ша праздники переносим....
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19.01.2021 15:21 Ответить
Идиот зеленый ,прежде чем ляпать ,посмотри календарь 1990 года! Где та переносы? Мозги свои перенеси недоумок,это было сделано уже при Украине.Зедебилы ,тебе должны сказать огромное ,ну просто очень огромное спасибо ,за конец эпохи праздников и халявы от зедебилов ? Или только начало?
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19.01.2021 15:22 Ответить
ну так пропонується повернутися до робочих норм докучмізма.
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19.01.2021 15:37 Ответить
Ну так правильно необходимо и писать.Что при кучме когда зарплату не платили годами,ну на заводы они еще ходили ,потому что они еще до конца не были украдены кучмой ,пинчуком ,беней ,фирташем и др.Придумали эти переносы ,что бы сами себя на дачах базарах обеспечивали и больше времени было водки попить и мозги залить,вместо того что бы спросить ,а где мой завод и кто такой беня.
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20.01.2021 11:09 Ответить
а ось тут точно какая разніца, бо до сраки, шо було колись, головне піти від того, що зараз.
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20.01.2021 15:32 Ответить
твари безмозглые яйцелизы коломойского
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19.01.2021 15:22 Ответить
зато зеля работает, до сих пор не появился
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19.01.2021 15:23 Ответить
Очень важная проблема, важнее некуда, которой боятся разные зарубежные компании, в этом вся причина, а не какая-то там коррупция, кумовство во власти, проблемная судебная система, засилье влияние олигархата.
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19.01.2021 15:23 Ответить
По праздникам, нужно просто перестать работать!
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19.01.2021 15:24 Ответить
У вас что слуги урода других проблем нет!? Нечем заняться кроме АленьпиЯды по дебило-креативу!? Смотрите а то Мы отменим вас ВСЕХ как пережитки и традиции зеленой дебило-эпохи в Украине !!!
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19.01.2021 15:24 Ответить
Как это нету? Следующий самый важный вопрос ,внесен как неотложный легализация конопли!!
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20.01.2021 11:12 Ответить
А вообще данное дебилье напоминает Марию-Антуанетту, которая искренне возмущалась почему голодньІе парижане при отсутствии хлеба не едят пирожное.
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19.01.2021 15:25 Ответить
ващета Машка Антоновна ничего такого не говорила.
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19.01.2021 16:12 Ответить
говорила-" Qu"ils mangent de la brioche".
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19.01.2021 16:20 Ответить
зебилам заняться больше нечем
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19.01.2021 15:25 Ответить
колись колега по роботі розказував про брата, в якого "невсідома": -залишиш самого вдома,приходиш з роботи а в хаті піч розібрана. отаке й з "слугами",що б ще поламати...
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19.01.2021 16:45 Ответить
"Слуга народа" Чернев об отмене переноса рабочих дней из-за праздников: "Надо избавляться от советских привычек и традиций" - Цензор.НЕТ 610
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19.01.2021 15:25 Ответить
Не. Так вы любовь зебилов не удержите.

А как же Пасха, плавно переходящая в День солитерности трудящихся и День победы над фошыздами?
А как же пьянки, огороды с картошкой в течении 2 недель?
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19.01.2021 15:26 Ответить
"Слуга народа" Чернев об отмене переноса рабочих дней из-за праздников: "Надо избавляться от советских привычек и традиций" - Цензор.НЕТ 5939
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19.01.2021 15:28 Ответить
А как там дела с коксом? Вроде зедебил приказал ,вне очереди вынести на рассмотрение? Зе граждане просто уже не могут дождаться,такого важно стратегического вопроса!
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19.01.2021 15:29 Ответить
а як же зелєнский буде відпочивати ?
весь кайф йому обламаєте
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19.01.2021 15:33 Ответить
Дебільні шмарклі, нехай буде відомо вам:
у Радянському Союзі не додавався вихідний у понеділок якщо свято було у неділю.
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19.01.2021 15:33 Ответить
прикол лихих 90х
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19.01.2021 15:39 Ответить
Где-то я уже слышал про брить липату и кипать кипусту...
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19.01.2021 15:37 Ответить
ЗЕбилы #ть
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19.01.2021 15:37 Ответить
"Надо избавляться от советских привычек и традиций"- коррупции, злоупотребления властью и воровства у собственного народа!
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19.01.2021 15:38 Ответить
удар под дых хелебобикам .
хотя с другой стороны чем меньше халявы-тем полезнее для страны.
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19.01.2021 15:38 Ответить
всё правильно сказал. как "работаем" - так и "зарабатываем". праздников всяких овердофига - такого в развитых странах нет.

с другой стороны, еще бы и от олигархов и идиотов избавиться, но не при этой жизни, видимо.
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19.01.2021 16:00 Ответить
особенно странно это слышать от зебилов,сидящих в парламенте,называющих детей "третьим сортом" и на фактической работе занимающихся предвкушением "испытания матрацов".
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19.01.2021 16:05 Ответить
Цікава штука.
Написав, що в часи кучмізму придумали 10 днів січня підряд вихідних, щоб відучити людей працювати.
Потерли повідомлення.
Напевне щось дуже секретне або неприємне для адмінів в ньому було ))
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19.01.2021 16:08 Ответить
смотри как "слуги урода" пыхтят-то в Парламенте! за всех лентяев Украины-отдуваются по курортам своим.
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19.01.2021 16:22 Ответить
Перенос праздников ввели в 1995 году. Т.е. то, что предлагает слуга - и есть совдепия в чистом виде, когда никакого переноса не было. Слуга народа - это уже диагноз.
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19.01.2021 16:08 Ответить
Ну хоть что-то дельное. Ещё отменить нах все религиозные праздники, оставить новый год и пару государственных, и всё. Кому надо религиозные - праздновать вечером, в не рабочее время.
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19.01.2021 16:22 Ответить
тебя-на галеры отправить нужно,за миску баланды,ну что-бы раньше времени не сдох.
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19.01.2021 16:40 Ответить
кисо, ты обиделось?
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01.02.2021 09:26 Ответить
Новый год не только отменить, а и заставить всех дежурить в ночную смену
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19.01.2021 22:01 Ответить
Если псу нечем занаяться, то он... Ну, вы вкурсе... А если совсем-совсем быть таким "передовым", как этот "слуг", то может стоит начать переходить на 4 дневный (120 часов / неделя) график работы ?
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19.01.2021 17:18 Ответить
В совке не переносили!
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19.01.2021 17:26 Ответить
Так це совкова звичка. Але скасування її не наблизить нас ні до чого, тільки народ ще більше обізлиться
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19.01.2021 17:56 Ответить
Таки правда, упороті абсолютно не здатні ні сприймати інформацію, ні мислити. Уже 10 раз тут написали, що у союзі вихідних не переносили, а воно все одно товче своє про "совкову звичку".
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20.01.2021 00:01 Ответить
хамство теж до речі є совковою звичкою
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24.01.2021 10:08 Ответить
То чому ти як був, так і є, упоротим совком? За 30 років вже, начебто, пора змінитись. Чи горбатого вже тільки могила виправить?
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24.01.2021 16:31 Ответить
Не тикай я з тобою свиней не пас
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26.01.2021 20:54 Ответить
Проснувсь на третій день. А звідки ти взяв, що своїми тупими упоротими коментарями заслужив, щоб тебе на ви називали?
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26.01.2021 21:21 Ответить
Це не совкова звичка. Але які хитрі доводи - це треба робити, як в розвинутих країнах. А от творити беззаконня можна по-своєму, і не беручи приклад з цих країн.
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19.01.2021 18:13 Ответить
На Гондурас равняйтесь, ЗЕбилы!
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19.01.2021 18:29 Ответить
А тем временем....
Количество рабочих часов в неделю:
Нидерланды 29,3
Дания 32,4
Норвегия 33,8
Германия 34,3
Швейцария 34,4
Ирландия 35,2
Бельгия 35,6
Австрия 35,6
Австралия 35,7
Италия 35,7
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19.01.2021 18:30 Ответить
Предпринимателем все одно ,кто то 11 дней отдыхает а нам налог в полной мере надо платить.
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19.01.2021 20:40 Ответить
"- Послушай, у вас несчастные случаи на стройке были?
- Не, пока ещё ни одного не было...
- Будут! Пшли.."

По перше. Навіть з точки зору безпеки праці людина після традиційного свята (із спиртним) на наступний день не дуже адекватна.

По друге. Наші люди часто працюють за кілька сотень кілометрів від домівок і святкувати без родини (дорого їздити нашою бізнес-залізницею, або дешево та довго і немає квитків) - передвісник "революційної ситуації".
Якщо наш народ - ПРАЦІВНИКИ, а не рабські АРБАЙТЕРИ, то така ініціатива надто завчасна.

По третє. Це пов'язано із Третьяковою. Комментарі тут зайві. "Послухай жінку і зроби навпаки".
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20.01.2021 01:55 Ответить
 
 