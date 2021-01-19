"Слуга народа" Чернев об отмене переноса рабочих дней из-за праздников: "Надо избавляться от советских привычек и традиций"
Нардеп "Слуги народа" Егор Чернев рассказал, почему хотят отменить перенос выходных дней из-за праздников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Вопрос не в том, чтобы выходных стало меньше, в кодексе закреплено 11 нерабочих дней, и это на самом деле практика не перенесения, это нормальная практика ЕС и США, стран, на которые мы равняемся. Вопрос к взаимодействию с международными компаниями, имеющими представительства в Украине, которые не понимают, почему, например, понедельник нерабочий день из-за того, что на воскресенье или субботу приходятся праздничные дни", - объяснил парламентарий.
По словам Чернева, Украина должна равняться на развитые страны.
"Если мы хотим интегрироваться полностью, надо избавляться от советских привычек и традиций. Если мы хотим превратиться из страны третьего мира в страну первого, мы должны работать больше, мы имеем примеры Южной Кореи, Сингапура, где нет таких переносов, работают и достигают успеха", - добавил "слуга народа".
Напомним, ранее сообщалось, что "слуга народа" Третьякова предлагает отменить перенос рабочих дней из-за праздников.
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чё так бомбануло то? окуни пердак в тазик с холодной водой.
а ты жрал и радовался с 15 по 19й, порохоскот?
А как же Пасха, плавно переходящая в День солитерности трудящихся и День победы над фошыздами?
А как же пьянки, огороды с картошкой в течении 2 недель?
весь кайф йому обламаєте
у Радянському Союзі не додавався вихідний у понеділок якщо свято було у неділю.
хотя с другой стороны чем меньше халявы-тем полезнее для страны.
с другой стороны, еще бы и от олигархов и идиотов избавиться, но не при этой жизни, видимо.
Написав, що в часи кучмізму придумали 10 днів січня підряд вихідних, щоб відучити людей працювати.
Потерли повідомлення.
Напевне щось дуже секретне або неприємне для адмінів в ньому було ))
Количество рабочих часов в неделю:
Нидерланды 29,3
Дания 32,4
Норвегия 33,8
Германия 34,3
Швейцария 34,4
Ирландия 35,2
Бельгия 35,6
Австрия 35,6
Австралия 35,7
Италия 35,7
- Не, пока ещё ни одного не было...
- Будут! Пшли.."
По перше. Навіть з точки зору безпеки праці людина після традиційного свята (із спиртним) на наступний день не дуже адекватна.
По друге. Наші люди часто працюють за кілька сотень кілометрів від домівок і святкувати без родини (дорого їздити нашою бізнес-залізницею, або дешево та довго і немає квитків) - передвісник "революційної ситуації".
Якщо наш народ - ПРАЦІВНИКИ, а не рабські АРБАЙТЕРИ, то така ініціатива надто завчасна.
По третє. Це пов'язано із Третьяковою. Комментарі тут зайві. "Послухай жінку і зроби навпаки".