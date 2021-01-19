Законопроект о реформе СБУ Рада может принять на ближайшей пленарной неделе, - "слуга народа" Корниенко

Верховная Рада планирует принять в первом чтении законопроект о реформировании Службы безопасности Украины на ближайшей пленарной неделе (26-29 января).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Сам закон про СБУ - тоже на этой неделе (с 26 по 29 января. - Ред.). Думаю, будем в первом чтении его голосовать", - сказал парламентарий.

Ранее Верховная Рада 20 мая 2020 года отправила законопроект № 3196 в профильный комитет для подготовки к повторному первому чтению.

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 21 октября рекомендовал Верховной Раде включить в повестку дня четвертой сессии доработанный законопроект № 3196 о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" об усовершенствовании организационно-правовых основ деятельности СБУ, и принять его за основу.

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