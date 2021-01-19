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Законопроект о реформе СБУ Рада может принять на ближайшей пленарной неделе, - "слуга народа" Корниенко

Законопроект о реформе СБУ Рада может принять на ближайшей пленарной неделе, -

Верховная Рада планирует принять в первом чтении законопроект о реформировании Службы безопасности Украины на ближайшей пленарной неделе (26-29 января).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Сам закон про СБУ - тоже на этой неделе (с 26 по 29 января. - Ред.). Думаю, будем в первом чтении его голосовать", - сказал парламентарий.

Ранее Верховная Рада 20 мая 2020 года отправила законопроект № 3196 в профильный комитет для подготовки к повторному первому чтению.

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 21 октября рекомендовал Верховной Раде включить в повестку дня четвертой сессии доработанный законопроект № 3196 о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" об усовершенствовании организационно-правовых основ деятельности СБУ, и принять его за основу.

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Автор: 

ВР (29226) СБУ (19847) реформы (3951) Корниенко (658)


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так и будет земафия заниматься постройкой вертикали весь срок
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19.01.2021 15:34 Ответить
-- ну да -- грабли в вертикальное положение устанавливать...
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19.01.2021 15:54 Ответить
В ФеЕсбЕ.
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19.01.2021 15:41 Ответить
...Кількадесят років тому мені трапилася нагода разом з групою істориків та журналістів побувати на передпрем'єрному показі документального фільму про Миколу Хвильового - талановитого українського письменника, що 1933 року, у розпал політичних цькувань та звинувачень у «буржуазному націоналізмі», покінчив самогубством. Під час обговорення я задав безневинне запитання присутньому там офіцерові СБУ, котрий опікувався на той час архівною службою і, за свідченням творців фільму, активно сприяв у їхній роботі. «А чому, - запитав я, - імена аґентів у всіх цитованих справах замазано?»
Офіцер поблажливо посміхнувся моїй нетямущості й абсолютно переконаний у своїй фаховій правоті відповів: «Що ж то була б за спецслужба, яка б розсекречувала імена своїх аґентів?!..»
Те, що аґенти совєтського НКВД аж ніяк не є чи, принаймні, не повинні б бути «своїми» для Служби безпеки незалежної України, видавалося мені настільки очевидним, що я навіть не продовжував дискусії. Офіцер цілком щиро не розумів проблеми. Він, безумовно, знав про злочинну діяльність совєтських спецслужб і, як свідчать історики, котрі з ним ближче стикалися, ніколи тої діяльності не виправдовував. А проте інституційно ті служби були для нього попередницями сьогоднішньої СБУ, тобто вони були «добрими чи лихими, але - своїми». Причому діялося це не за президентства Леоніда Кучми чи Віктора Януковича, а за щиро-патріотичного Віктора Ющенка, який мав на чолі СБУ близького соратника - Володимира Наливайченка, і який докладав чимало зусиль до розкриття архівів та викриття совєтських злочинів, особливо у справі Голодомору. За всієї важливості розсекречування каґебістських архівів (зрештою, досить обмеженого), жодних істотних інституційних змін в СБУ навіть за «помаранчевого» уряду не відбулося. СБУ зберігає й донині інституційну тяглість щодо совєтських ВЧК-НКВД-КҐБ, а її співробітники й досі, за свідченням низки джерел, святкують день створення ВЧК (20 грудня 1917) як своє професійне свято і неформально вітають із ним одне одного. Все це можна було б уважати простацькою фрондою, виявом історичного невігластва і моральної глухоти щодо мільйонів безневинних жертв, коли б ішлося про звичайних собі продавців сувенірів чи власників та відвідувачів модних кнайп під назвою «КGB». Але в даному випадку йдеться про певну - і то досить впливову - державну службу, яка має, крім писаних правил, ще й неписані чи, принаймні, менш чітко артикульовані традицію, лояльність, етос, ідеологію. - М. Рябчук
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19.01.2021 15:53 Ответить
Як казав один з заступників голови СБУ минулих років - "Якщо у відділу "К" забрати повноваження щодо "економіки" - 90% співробітників звільняться.
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19.01.2021 16:11 Ответить
Чехi ,свого часу ,правильно зробили,коли звiльнили всiх працiвникi чешських комунiстичних спецслужб,та створили з нуля новi cпецслужби.27-30 тис СБУ-це переважною бiльшiстью не займаються контрозвiдкою,тому iх треба скоротити або перевести в iншi вiдомства-навiщо Украiнi стiльки нероб та паразитiв?
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19.01.2021 17:31 Ответить
 
 