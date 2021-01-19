Законопроект о создании Бюро экономической безопасности включен в повестку дня ближайшей пленарной недели Рады, - "слуга народа" Корниенко
Законопроект о создании Бюро экономической безопасности (№3087-д) включен в повестку дня ближайшей пленарной недели Верховной Рады с 26-го по 29 января, сообщил первый заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа", лидер одноименной партии Александр Корниенко во вторник.
"В повестке дня (на пленарную неделю с 26-го по 29 января. - Ред.) стоит законопроект про Бюро экономической безопасности. Это важная реформа, которая позволит двигаться дальше относительно выполнения обязательств, связанных с сотрудничеством с нашими международными партнерами, и перенести функции из силовых структур в такую специальную службу, которая будет заниматься анализом финансов и выражением разных мыслей по этому поводу, подозрений и финансовых расследований", – сказал Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он подчеркнул, что Бюро экономической безопасности – это следующий шаг по превращению финансовой системы Украины в прозрачную структуру по мировым и европейским образцам.
Как сообщалось, Верховная Рада 3 сентября 2020 года приняла за основу законопроект №3087-д о создании Бюро экономической безопасности, которое должно стать единым органом по борьбе с экономическими преступлениями и снять дублирование этих функций у различных правоохранительных органов.
Как свидетельствует текст законопроекта, максимальное количество сотрудников Бюро предлагается определить в 4 тыс. чел. В свою очередь, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев указал, что нынешняя численность сотрудников налоговой милиции - 4,6 тыс.
Украина обязалась принять в первом чтении законопроект о создании нового агентства для расследования экономических и финансовых преступлений в рамках меморандума с ЕС.
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тут нужно как в мексике или колумбии (и даже италии, карабинеры) - база военизированой полиции, на которой живут семьи, все родственники, и сами полицейские. исключены все контакты с внешним миром, надавить, купить, запугать - очень сложно, отдельный город по сути.
- ЗМІ повідомляють: -В Україні з січня 2020 по січень 2021-го середня пенсія судді зросла з 45,8 до 67,9 тис. Грн. Виплати військових за цей же період збільшилися всього на 300 грн, а соціальні пенсії підняли на 100 грн.
Які пенсії отримують українці:
судді - 67,9 тис. грн (рік тому було 45,8 тис.)
військові - 5,5 тис. грн; (5,2 тис.)
соціальні пенсії - 1,7 тис. грн (1,6 тис. грн)
пенсія за загальними правилами - 3,5 тис (близько 3 тис. грн).
А що дивного? Підвищили на 200% , бо судді, прокурори і аваківці "свої" і потрібні для масових репресій патріотів, тому й отримують спеціальні надбавки за лояльність, та виконання брудних справ ...
Соціальна справедливість ЗЕ-банді не відома- чужа. Їм ближчі люди з кримінальними, замовними нахилами, "митці" пограбування знедолених нею же... з розвалу та розкрадання країни та відверті та жорстокі вороги України