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Законопроект о создании Бюро экономической безопасности включен в повестку дня ближайшей пленарной недели Рады, - "слуга народа" Корниенко

Законопроект о создании Бюро экономической безопасности включен в повестку дня ближайшей пленарной недели Рады, -

Законопроект о создании Бюро экономической безопасности (№3087-д) включен в повестку дня ближайшей пленарной недели Верховной Рады с 26-го по 29 января, сообщил первый заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа", лидер одноименной партии Александр Корниенко во вторник.

"В повестке дня (на пленарную неделю с 26-го по 29 января. - Ред.) стоит законопроект про Бюро экономической безопасности. Это важная реформа, которая позволит двигаться дальше относительно выполнения обязательств, связанных с сотрудничеством с нашими международными партнерами, и перенести функции из силовых структур в такую специальную службу, которая будет заниматься анализом финансов и выражением разных мыслей по этому поводу, подозрений и финансовых расследований", – сказал Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что Бюро экономической безопасности – это следующий шаг по превращению финансовой системы Украины в прозрачную структуру по мировым и европейским образцам.

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Как сообщалось, Верховная Рада 3 сентября 2020 года приняла за основу законопроект №3087-д о создании Бюро экономической безопасности, которое должно стать единым органом по борьбе с экономическими преступлениями и снять дублирование этих функций у различных правоохранительных органов.

Как свидетельствует текст законопроекта, максимальное количество сотрудников Бюро предлагается определить в 4 тыс. чел. В свою очередь, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев указал, что нынешняя численность сотрудников налоговой милиции - 4,6 тыс.

Украина обязалась принять в первом чтении законопроект о создании нового агентства для расследования экономических и финансовых преступлений в рамках меморандума с ЕС.

Автор: 

ВР (29226) Корниенко (658) Бюро финансовых расследований (13)


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Топ комментарии
+2
МВД, Прокуратура, НАБУ, САП, СБУ, налоговая полиция, ГБР......
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19.01.2021 15:35
+1
емае, да сколько можно плодить всяких дармоедов ??
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19.01.2021 15:30
+1
Законопроект о создании Бюро экономической безопасности состоит всего из одного предложения - ЗеКлоунов и Ко срочно Всех на нары !!! Всех !!!! .. и поверьте там уже есть за что...
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19.01.2021 15:32
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емае, да сколько можно плодить всяких дармоедов ??
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19.01.2021 15:30 Ответить
У нас вже є фінансова розвідки та податкова міліція і обидві ці структури є вкрай корумпованими! Може нове бюро економ-безопасності буде формуватись з іноземних фахівців, яких будуть делегувати західні партнери в Україну на ротаційній основі? Бо якщо це буде українська структура, вона буде повністю куплена і продана, а тих хто не продасться просто вб'ють!
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19.01.2021 15:33 Ответить
кроме ених есть еще ДБР, СБУ, ГПУ, НАПК, суды, муды, МВД, минюст, высшая рада юстиции, шпрехенфюрер со своим ведомством, вобще несколько миллионов ушлепков, которые ходят наработу протирать штаны
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19.01.2021 15:38 Ответить
Ті хто будуть голосувати за закон про Бюро економ-безпеки мають пам'ятати що мента Романа Єрохіна, помічника міністра МВС, який припинив діяльність кримінальних донецьких конвертаційних центрів та кримінальних донецьких банків депутата Шепелева, куплені колеги просто викрали з роботи посадили в машину, вбили в машині, а тіло вивезли і закопали за містом! Депутати мають розуміти з якими відморозками будуть боротись нові правоохоронці і з яким спротивом і ризиками стикнуться чесні працівники новоствореного бюро. Не думаю що депутати навіть віддалено розуміють складність завдання яке на них покладаєтсья.
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19.01.2021 15:46 Ответить
через месяц после создания этой шараги, там выпилят 1% идейных ментов, а через пол года 99% будут по 300тыс в сутки виллу снимать королевскую на отдыхе. что ? не так разве ?

тут нужно как в мексике или колумбии (и даже италии, карабинеры) - база военизированой полиции, на которой живут семьи, все родственники, и сами полицейские. исключены все контакты с внешним миром, надавить, купить, запугать - очень сложно, отдельный город по сути.
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19.01.2021 15:53 Ответить
Достатньо запрошувати для роботи в цьому Бюро економ-безпеки іноземних фахівців з ФБР та Скотланд Ярду.
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19.01.2021 15:55 Ответить
не зная реалий и менталитета - невозможно качественно вести оперативно-разыскную работу качественно, даже информатора хрен найдеш
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19.01.2021 16:02 Ответить
Інформатори в черзі будуть стояти, якщо це Бюро буде реально працювати.
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19.01.2021 16:06 Ответить
Реформи від Зеленського: пенсії суддям підвищили на 22 тис., А військовим всього на 300 грн

- ЗМІ повідомляють: -В Україні з січня 2020 по січень 2021-го середня пенсія судді зросла з 45,8 до 67,9 тис. Грн. Виплати військових за цей же період збільшилися всього на 300 грн, а соціальні пенсії підняли на 100 грн.

Які пенсії отримують українці:

судді - 67,9 тис. грн (рік тому було 45,8 тис.)

військові - 5,5 тис. грн; (5,2 тис.)

соціальні пенсії - 1,7 тис. грн (1,6 тис. грн)

пенсія за загальними правилами - 3,5 тис (близько 3 тис. грн).

А що дивного? Підвищили на 200% , бо судді, прокурори і аваківці "свої" і потрібні для масових репресій патріотів, тому й отримують спеціальні надбавки за лояльність, та виконання брудних справ ...

Соціальна справедливість ЗЕ-банді не відома- чужа. Їм ближчі люди з кримінальними, замовними нахилами, "митці" пограбування знедолених нею же... з розвалу та розкрадання країни та відверті та жорстокі вороги України
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19.01.2021 16:34 Ответить
Законопроект о создании Бюро экономической безопасности состоит всего из одного предложения - ЗеКлоунов и Ко срочно Всех на нары !!! Всех !!!! .. и поверьте там уже есть за что...
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19.01.2021 15:32 Ответить
Только смотрите, чтобы мы в этом вашем "Бюро" не увидели морды бывших обэповцев, налоговых "милицейских" и сбушников, на коих клейма ставить негде и которые ходили, как к себе домой, по предпринимателям и разводили их на деньги
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19.01.2021 15:32 Ответить
блин.. та так и будет !!! во вы наивный !!!
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19.01.2021 15:33 Ответить
Согласен, наивность трудноизлечимая болезнь, но вот выплата налогов на подобную очередную "правоохранительную" дичь может значительно уменьшиться
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19.01.2021 15:38 Ответить
Шо, не ужели найдут мышей, которые съели все зерно из гос. резерва?
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19.01.2021 15:34 Ответить
МВД, Прокуратура, НАБУ, САП, СБУ, налоговая полиция, ГБР......
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19.01.2021 15:35 Ответить
Свойство бюрократии воспроизводить саму себя, как вирус. А вакцини от неё нет.
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19.01.2021 15:44 Ответить
А шо у нас є економіка
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19.01.2021 15:36 Ответить
Ещё одно бюро? А как же МВД, СБУ, НАБУ, ГБР будут харчеваться?
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19.01.2021 15:36 Ответить
Зовсім запутали. Треба створити міністерство БЮРОкратичного обліку,бо в усіх цих "органах" без півлітри не розібратись...
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19.01.2021 16:13 Ответить
 
 