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Новые эконормативы могут привести к падению ВВП на 13%, а госбюджет потеряет 70 млрд, - Европейская бизнес ассоциация

Новые эконормативы могут привести к падению ВВП на 13%, а госбюджет потеряет 70 млрд, - Европейская бизнес ассоциация

Сокращение нормативов выбросов, запланированное на 2021 год, может привести к значительным экономическим потерям предприятий горно-металлургического комплекса.

Об этом говорится в заявлении Европейской бизнес ассоциации.

Так, по прогнозам ЕВА, госбюджет может потерять 70 миллиардов гривен поступлений, а страна - 600 тысяч рабочих мест. Поэтому ЕВА поддерживает инициативу Минэкологии по отсрочке применения новых нормативов для коксовых печей и агломашин до 1 января 2024 года.

Как известно, с целью регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в Украине был разработан ряд технологических нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ. Эти нормативы для коксовых печей и агломашин 1 января 2021 года было обновлено. И, в зависимости от вещества, типа установки и процесса, они предусматривают снижение выбросов примерно на 17-94%.

"Однако, в условиях текущей экономической ситуации, отягощенной многочисленными локдаунами из-за пандемии коронавируса, внедрение экологических проектов на предприятиях в предлагаемые законодательством сроки не представляется возможным. По данным Госстата, в 2012-2015 годах объем производства металлургической продукции сократился более чем на треть и продолжает сохранять негативную тенденцию. В то время как экомодернизация предусматривает разработку долгосрочных инвестиционных планов", - указывает координатор Комитета экологии и устойчивого развития ЕВА Ольга Бойко.

Если новые нормативы не будут отсрочены, это приведет к остановке отдельных производственных процессов производства кокса и железорудного агломерата. Соответственно, эти ресурсы придется импортировать, что в итоге может негативно отразиться на конкурентоспособности украинских предприятий и состоянии платежного баланса Украины, прогнозируют в ЕВА.

"Существует риск, что поставщики из других стран смогут занять место украинских производителей на мировом рынке стали. В целом, по оценкам экспертов Комитета ассоциации, остановка производства кокса и железорудного агломерата в Украине может привести к сокращению ВВП на 12,9%, сокращение налоговых поступлений в государственный бюджет на более чем 70 млрд гривен, потерю более чем 600 тысяч рабочих мест и сокращению экспорта на 25,6%", - перечисляет риски Ольга Бойко.

Также она напомнила, что в ЕС процессы экологической модернизации промышленности начались еще в начале 90-х годов и были в значительной степени профинансированы путем государственной помощи.

"Источниками финансирования этих мероприятий были, в частности: зарубежная помощь, государственная помощь путем поступлений от экологических платежей, государственная помощь путем переходных оплат, налоговые льготы, кредиты (банки, инвестиционные фонды), дотации из государственного бюджета и др. Так, начиная с 2000 года ЕС поддержал более 1000 проектов экологической модернизации предприятий на сумму 445 млрд евро", - перечисляет эксперт.

В Украине же, к сожалению, экомодернизация происходит исключительно путем самих предприятий. Поэтому ЕВА поддерживает инициативу Минэкологии по отсрочке применения новых нормативов для коксовых печей и агломашин до 1 января 2024 года.

Напомним, ранее Американская торговая палата (АСС) призвала Верховную Раду предоставить объектам хозяйствования право использовать до 70% экологического налога на компенсацию затрат на природоохранные мероприятия и экологические инвестиции.

В свою очередь глава Ассоциации "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что если Минэкологии не отсрочит новые нормативы по выбросам, страну ждет масштабный промышленный кризис и закрытие предприятий, ведь у них нет денег на проведение масштабной модернизации.

Автор: 

экология (1607) Европейская бизнес ассоциация (61)


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Топ комментарии
+4
Скільки, ****, на Цензурі співчуваючих ахметову, пінчуку, коломойському...
Нещасні, не можуть потратитись на фільтри...
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19.01.2021 15:53
+3
Все по плану.
Розвал армії, економіки. Знищення енергетичної незалежності, підтримки заходу. Кацапський газ, електроенергія, вакцина, план по "урегулированию кАнфлікта на дАМбасе".
"Скоти", " Слуга урода", "Лига смеха" в маЦкве.
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19.01.2021 15:50
+1
Пєрємога за перємогою , плять ,, у ЗЕльоних .!! .
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19.01.2021 15:44
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Пєрємога за перємогою , плять ,, у ЗЕльоних .!! .
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19.01.2021 15:44 Ответить
Яка різниця між євреєм -Мойсеєм, і євреєм ЗЕ?

-Мойсей 40 років водив євреїв по пустелі, щоб привести їх в Землю Обітовану. Мойсей робив все, щоб не дати можливості винищити євреїв, а вивести їх з рабства. Мойсей поділяв з попутниками і кусок хліба і біди.

-А Банда єврея ЗЕ вже на тридцятому році Незалежності України перетворює її в пустелю. А українців намагається з неї випхати в еміграцію, загнати в рабство, або винищити. Правда, Банда єврея ЗЕ також ділитьтся: "Весь хліб - своїй банді, всі біди - українцям"!

-Мойсей був мудрим та справедливим ! Зе- тупий, та ненажерливий як і його банда - стадо ста свиней!

А от між бандою єврея Зе і бандою єврея Кагановіча, в намаганнях винищити українців, а в Україні організувати "єрусалимчики", дійсно - різниці ніякої!
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19.01.2021 16:31 Ответить
Они стараются как могут. Но там одни студенты ведь или мажоры. Так что надеятся на их благоразумием вряд ли можно
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22.01.2021 13:08 Ответить
Ну да, после 12%-ого броска промышленности вниз, они не сдаются и надеются добить оставшиеся 88%
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22.01.2021 13:24 Ответить
Существует риск, что поставщики из других стран смогут занять место украинских производителей на мировом рынке стали.

------------
для этого и вводит ЕС экологические нормативы.
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19.01.2021 15:49 Ответить
..Хоч заголовок прочитай ,, йожкін кот !! .
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19.01.2021 16:03 Ответить
там же написано Украина потеряет ВВП на 13% и 70млд грн.
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19.01.2021 16:05 Ответить
А що написано далі . ? ----Поэтому ЕВА поддерживает инициативу Минэкологии по отсрочке применения новых нормативов для коксовых печей и агломашин до 1 января 2024 года. Источник: https://censor.net/ru/n3242708
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19.01.2021 16:08 Ответить
так могут отсрочить, а могут и принять, о том и речь идёт. у нас же согласовать что-то с первой попытки никогда не получается
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19.01.2021 20:35 Ответить
да как-то зелёные очень активно взялись за уничтожение остатков украинской промышленности. то, что по не добил, то зе прицельным огнём.
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19.01.2021 23:02 Ответить
Ну ещё не много, и точно конец бедности ...
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19.01.2021 15:50 Ответить
Вот только меня интересует такой вопрос - кому вручат премию за уничтожение Украины? Пете или Вове. Один начинал, второй заканчивает. Или их обоих премируют и занесут в аналы?)))
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19.01.2021 18:31 Ответить
какие то мудаки ассоциацию подписали, даже не прочитав
Подозреваю Януковощь читал её, посему и не подписал.
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19.01.2021 15:50 Ответить
Все по плану.
Розвал армії, економіки. Знищення енергетичної незалежності, підтримки заходу. Кацапський газ, електроенергія, вакцина, план по "урегулированию кАнфлікта на дАМбасе".
"Скоти", " Слуга урода", "Лига смеха" в маЦкве.
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19.01.2021 15:50 Ответить
Причём, надо признать, что слуги крайне преуспели в этом плане. С такой скоростью экономику ещё никто не гробил.
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22.01.2021 13:25 Ответить
Скільки, ****, на Цензурі співчуваючих ахметову, пінчуку, коломойському...
Нещасні, не можуть потратитись на фільтри...
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19.01.2021 15:53 Ответить
То не співчуваючі, то трольня на роботі. Вони так "прикольно" собачаться між собою.
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19.01.2021 16:06 Ответить
я персонально сочувствую только людям, которые потеряют работу. на клубнику в польшу не все хотят ехать.
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19.01.2021 23:03 Ответить
Коломойского сейчас вообще никто не трогает)) как только он посадил в кресло президента своего человека)) так что Европа может рассказывать, наши все равно ничего не сделают
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22.01.2021 12:51 Ответить
можно назвать наших благодетелей из никчемной *** поименно? я знал одного такого *члена* из представительства европейской кампании... все, что он делал - раскрывал рот на банкеках и фуршетах с речами ни о чем и мечтал о пенсии на гольф полях.... подозреваю, что нынешние светилы *** недалеко от него ушли и за долю малую озвучат что хочешь....
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19.01.2021 16:00 Ответить
А можна пояснити, чому гопота, яка себе називає українськими олігархами, загижує повітря, яким ми і наші діти дихаємо. Нищать екологію.
Зрозуміло, чому їм похрін. Вони тут НЕ живуть. А чому ви не за своє здоров'я, а за їх бабло переживаєте?
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19.01.2021 16:12 Ответить
а кто за их бабло переживает? или ты реально думаешь, что прям они со своих счетов бабки начнут переводить, лол?)) не говоря уже о том, что все эти предприятия существовали и раньше, и гадили намного и много больше. а экологию и сельское хозяйство портит, но чёто не видел воя про нитраты, сульфаты и прочее.
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19.01.2021 23:04 Ответить
Можно еще установить квоты на автомобили. Тоже снизятся выбросы.
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19.01.2021 17:24 Ответить
Так, дорогі Українці - нам начхати що Ви будете жити у занедбаному світі, дихати отруйним повітрям, пити отруєну воду, бо тільки у такому випадку Ви зможете знайти собі роботу, а бюджет буде отримувати наші гроші.
Захочете жити в екологічному світі - підете по світу з пустими торбами, бо ми не будемо вкладати гроші у всякі там фільтри і очисні споруди!
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19.01.2021 17:33 Ответить
И без того уже по миру пошли с протянутой рукой. Так что нечего тут на экологию жаловаться. Лучше пожалуйтесь на слабое умственное развитие. Я-то пойму, ведь причиной является недостаточное снабжение кислородом коры головного мозга.)))
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19.01.2021 18:28 Ответить
""Однако, в условиях текущей экономической ситуации, отягощенной многочисленными" покупками недвижимости на лазурном берегу......
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19.01.2021 17:55 Ответить
вот откроют дисней-ленд, пойду мики- маусом работать
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19.01.2021 18:13 Ответить
Можно ещё комиком, оказалось очень даже выгодная профессия, потом сразу в президенты можно)
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22.01.2021 13:07 Ответить
Эти мудаки в министерствах хоть читают новости в интернете или где еще? Европа уже давно экологические нормативы разработала и то вводя новые, тут-же бабла миллионами бизнесу инвестирует. Перед Новым годом совет выделил кучу средств металлургам евросоюза. А наши что? Кто уже сообразит сказать дебилам что они дебилы?
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19.01.2021 18:25 Ответить
Давайте скинемось Ахметовим на допомогу, а то вони ледве зводять кінці з кінцями
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19.01.2021 18:43 Ответить
Когда Ахметову станет невыгодно, он просто закроет все заводы и будет себе жить дальше. Вы же понимаете, что на чёрный день (и не один), у него припасено? А заводы тут есть и не связанные с Ахметовым. И люди там тоже работает. А то вас послушать, так это борьба с олагрхами, а недеиндустриализация.
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19.01.2021 19:27 Ответить
Так они ж не ради ВВП делают, а чтоб дыры в бюджете залатать. В принципе, как до этого делала и предыдущая власть. Задавить и додавить оставшуюся промышленность и полностью превратить Украину в банановую республику, видимо такова их цель.
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19.01.2021 19:26 Ответить
и вот вопрос учитывая какая сейчас безработица, что будет дальше? ведь новых рабочих мест не создают, люди из сел уезжают, не знаю за счет чего будет держатся наша экономика
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22.01.2021 12:50 Ответить
Тю, так судя по тому, что происходит последние годы, наша цель и есть уронить ВВП как можно сильнее. А лучшее вообще оставить только сельское хозяйство.
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22.01.2021 13:22 Ответить
А сельское хозяйство зачем оставлять-то? Щас экономику угробят с производством и за СХ возьмутся. Оно не нужно, без него проще землю распродать и проблем не знать.)))
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22.01.2021 19:02 Ответить
Какие еще эконормативы? С кем эти нищеброды пытаются сровняться? Их поступки можно сравнить с бомжом, который берет денег взаймы у крутого, чтоб купить себе такой-же мерседес и костюмчик с отливом. Неужели эти болваны считают нас полными болванами?)))
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22.01.2021 19:05 Ответить
 
 