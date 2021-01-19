РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6791 посетитель онлайн
Новости Убийство Шеремета
2 850 21

Нацполиция о допросе Макара: Свидетель предоставил информацию, которая поможет выйти на след заказчиков убийства Шеремета

Нацполиция о допросе Макара: Свидетель предоставил информацию, которая поможет выйти на след заказчиков убийства Шеремета

Игорь Макар сообщил следователям Нацполиции дополнительные факты, которые могут помочь выйти на след заказчиков убийства известного журналиста, которое произошло в 2016 году. Полицейские обеспечивали охрану жизни и здоровья свидетеля во время его пребывания на территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Для получения дополнительной информации, которая поможет выйти на след заказчиков дерзкого убийства Павла Шеремета в центре столицы Украины, следователи Нацполиции допросили мужчину, который передал для опубликования вышеуказанные аудиозаписи. Он имеет процессуальный статус свидетеля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время допроса свидетель предоставил следователям информацию, которая может существенно ускорить процесс установления заказчиков и обстоятельств подготовки подрыва Павла Шеремета. Сейчас полицейские проверяют полученные данные. Аудиозапись направлена на фоноскопическую экспертизу.

Читайте также: Эксперты МВД анализируют записи из Беларуси об убийстве Шеремета, - Геращенко

Кроме того, работники Нацполиции подготовили ходатайство об оказании международной правовой помощи на проведение дополнительных следственных действий на территории государств, связанных с обнародованной аудиозаписью. Соответствующие документы переданы на согласование Офиса Генерального прокурора.

Ранее стало известно, что обнародовавший запись КГБ Беларуси о Шеремете Макар дал показания в Киеве.

4 января 2021 года СМИ обнародовали информацию, что белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета. В Нацполиции сообщили, что работают с этой информацией с конца 2020 года. Экс-сотрудник спецназа Беларуси Игорь Макар, который распространил аудиозапись, заявил о готовности дать свидетельские показания по этому делу в Украине.

Также читайте: Украинские спецслужбы еще в 2012 году знали о планах КГБ Беларуси убить Шеремета, - Макар

Автор: 

допрос (1372) Нацполиция (16424) Шеремет (564) Макар Игорь (7)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+14
Виконавець вбивства давно помилувана особистим указом Зеленського і живе в Москві. Юлія Прасолова, котра методом підриву автомобіля убила ще й полковника СБУ в Маріуполі.
Нацполиция о допросе Макара: Свидетель предоставил информацию, которая поможет выйти на след заказчиков убийства Шеремета - Цензор.НЕТ 4293
показать весь комментарий
19.01.2021 15:51
+7
Для поліції залишилось якось зв"язати КДБ Бєларусі та ідеї про чистоту арійської раси. Завдання архіважке, але я вірю в інтелектуальний потенціал Зеленського і Авакова. які вже рік володіють 100%-ною інформацією про виконавців.
показать весь комментарий
19.01.2021 15:48
+6
є такий відомий "борець з корупцією" - сірожа лєщь - купивший перед вбивством Шєрємєта собі квартиру в центрі Києва! каже, що він купив ту квартиру на гроші, які йому позичила дружина Шєрємєта! може це була плата за його вбивство?
показать весь комментарий
19.01.2021 15:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну ясно, а исполнители все же не меняются!
показать весь комментарий
19.01.2021 15:43 Ответить
Для поліції залишилось якось зв"язати КДБ Бєларусі та ідеї про чистоту арійської раси. Завдання архіважке, але я вірю в інтелектуальний потенціал Зеленського і Авакова. які вже рік володіють 100%-ною інформацією про виконавців.
показать весь комментарий
19.01.2021 15:48 Ответить
Виконавець вбивства давно помилувана особистим указом Зеленського і живе в Москві. Юлія Прасолова, котра методом підриву автомобіля убила ще й полковника СБУ в Маріуполі.
Нацполиция о допросе Макара: Свидетель предоставил информацию, которая поможет выйти на след заказчиков убийства Шеремета - Цензор.НЕТ 4293
показать весь комментарий
19.01.2021 15:51 Ответить
а жити не повинна !!!!

замовити її через місцевих урок і всєх дєлов

альо, СБУ !
показать весь комментарий
19.01.2021 15:54 Ответить
Альо, Баканов на дроті.
показать весь комментарий
19.01.2021 15:59 Ответить
Яка різниця між євреєм -Мойсеєм, і євреєм ЗЕ?

-Мойсей 40 років водив євреїв по пустелі, щоб привести їх в Землю Обітовану. Мойсей робив все, щоб не дати можливості винищити євреїв, а вивести їх з рабства. Мойсей поділяв з попутниками і кусок хліба і біди.

-А Банда єврея ЗЕ вже на тридцятому році Незалежності України перетворює її в пустелю. А українців намагається з неї випхати в еміграцію, загнати в рабство, або винищити. Правда, Банда єврея ЗЕ також ділитьтся: "Весь хліб - своїй банді, всі біди - українцям"!

-Мойсей був мудрим та справедливим ! Зе- тупий, та ненажерливий як і його банда - стадо ста свиней!

А от між бандою єврея Зе і бандою єврея Кагановіча, в намаганнях винищити українців, а в Україні організувати "єрусалимчики", дійсно - різниці ніякої!
показать весь комментарий
19.01.2021 16:32 Ответить
Я іронізую, вся ця справа з Ріффом зроблена з гівна і гілок, тому, можливо, Авак і придумав цього Макара, так як луцького терориста і полтавського Рембо. Тому МВС так жирно фінансується - театральна творчість коштує дорого.
показать весь комментарий
19.01.2021 15:58 Ответить
Навіть якщо придумав Макара, то і в цьому випадку справа не має йти в суд. Потрібно встановити, хто замовив і КОМУ замовив, бо затримані і призначені винні ніякого відношення не мають до спецслужб Білорусі і засрашки. Розірваний ланцюжок контактів, зв'язків а також мотиву. Потрібно працювати від Прасолової, відпрацювати всі її звязки, всі місця її проживання і перебування, бо рано чи пізно правда вилізе і ліпувальнитків просто розірвуть, невже вони цього не розуміють?
показать весь комментарий
19.01.2021 16:13 Ответить
заказщики антоненка должны сидеть у тюрме -зеосел и кацап аваков
показать весь комментарий
19.01.2021 18:21 Ответить
Так не сама.З дружком.Другом Бєлєцкого і Авакова.
показать весь комментарий
19.01.2021 16:44 Ответить
фсе это г..ивенце сАбаковское!

какой-то летеха омоновец (горила против демонстрантов по функционалу) записал пленки специалистов мокрого дела и заказчика

сАбаков, над тобой смеется Бу-бу-бу !
Большего позора трудно найти, чем смех недотепы Бу-бу-бу
показать весь комментарий
19.01.2021 15:52 Ответить
є такий відомий "борець з корупцією" - сірожа лєщь - купивший перед вбивством Шєрємєта собі квартиру в центрі Києва! каже, що він купив ту квартиру на гроші, які йому позичила дружина Шєрємєта! може це була плата за його вбивство?
показать весь комментарий
19.01.2021 15:54 Ответить
Цю особу ще називають Чороною вдовою.
показать весь комментарий
19.01.2021 16:00 Ответить
Першим коханцем Альони Притули був Гонгадзе. Потім Шеремет....
показать весь комментарий
19.01.2021 16:06 Ответить
Хєрньою якоюсь займаються...
показать весь комментарий
19.01.2021 15:59 Ответить
Як це розуміти? пуйло дав дозвіл топити Луку?

"Дослідження петербурзької "Криміналістичної лабораторії аудіовізуальних документів" підтвердило істинність аудіозаписів, на яких колишній глава КДБ Білорусі Вадим Зайцев планує серію політичних убивств, в тому числі журналіста Павла Шеремета."

https://www.pravda.com.ua/news/2021/01/19/7280448/
показать весь комментарий
19.01.2021 16:13 Ответить
Відбіліють Найсвітлішого від прикрої помилки, коли він вілпустив потеціальну вбивцю Прасолову. Що він ніби ні до чого, бо вбивство скоїли інші - патріоти та бійці АТО. А що далоби відпрацювання Прасолової? А не тільки замовників, а і тих, хто домомагав в Києві, хто прикривав її в Києві, та хто відпустив і домовлявся включити на обмін. Все на по верхні, копати та фальшувати не потрібно.
показать весь комментарий
19.01.2021 16:22 Ответить
Т.е. это кацапска- Лукашенко- зелёная многоходовочка, для закрепления дела по риф/дугарь/Кузьменко?
показать весь комментарий
19.01.2021 16:24 Ответить
А що тому свідку Макару, он скільки по боїнгу в Нідерланди їх приперлось. Дорогу оплатили, в готель помістили, якийсь заробіток компенсували, 100% знайшов колишніх колєг і якихось друзів, побухав задарма. Київ місто хлібне.
Нацполіція про допит Макара: Свідок надав інформацію, яка допоможе вийти на слід замовників вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 963
показать весь комментарий
19.01.2021 16:42 Ответить
 
 