Против 6 облгазов открыли дела за завышение цены на газ для населения, - АМКУ

Северное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) открыло дела против шести газопоставляющих компаний, которые завысили цены для населения на 40%.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, информирует Цензор.НЕТ.

В комитете считают, что действия "Киевоблгаз сбыт", "Житомиргаз сбыт", ООО "Черниговгаз сбыт", "Черкассыгаз сбыт", "Уманьгаз сбыт" и "КиевГазЭнерджи" могли привести к ущемлению интересов потребителей.

В АМКУ отметили, что несмотря на открытие с 1 августа 2020 года рынка газа для населения и получение права выбора поставщика, бытовые потребители в основной массе продолжают пользоваться услугами региональных газсбытов.

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По данным комитета, ценовые предложения шести вышеуказанных компаний с ноября 2020 года по январь 2021-го в среднем превышали цены их конкурентов на рынке на 40%.

"То есть с учетом цен, которые формировались на рынке, вышеуказанные общества осуществляли поставки природного газа для населения по экономически необоснованным (завышенным) ценам", - говорится в сообщении.

АМКУ выявил такие факты и в других регионах Украины, соответствующие исследования по ним сейчас заканчивают другие территориальные отделения комитета.

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"При наличии информации о возможных нарушениях со стороны газоснабжающих компаний, в том числе создания препятствий при смене поставщика, просим обращаться в межобластные отделения АМКУ", - резюмируется в сообщении.