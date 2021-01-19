Против 6 облгазов открыли дела за завышение цены на газ для населения, - АМКУ
Северное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) открыло дела против шести газопоставляющих компаний, которые завысили цены для населения на 40%.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, информирует Цензор.НЕТ.
В комитете считают, что действия "Киевоблгаз сбыт", "Житомиргаз сбыт", ООО "Черниговгаз сбыт", "Черкассыгаз сбыт", "Уманьгаз сбыт" и "КиевГазЭнерджи" могли привести к ущемлению интересов потребителей.
В АМКУ отметили, что несмотря на открытие с 1 августа 2020 года рынка газа для населения и получение права выбора поставщика, бытовые потребители в основной массе продолжают пользоваться услугами региональных газсбытов.
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По данным комитета, ценовые предложения шести вышеуказанных компаний с ноября 2020 года по январь 2021-го в среднем превышали цены их конкурентов на рынке на 40%.
"То есть с учетом цен, которые формировались на рынке, вышеуказанные общества осуществляли поставки природного газа для населения по экономически необоснованным (завышенным) ценам", - говорится в сообщении.
АМКУ выявил такие факты и в других регионах Украины, соответствующие исследования по ним сейчас заканчивают другие территориальные отделения комитета.
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"При наличии информации о возможных нарушениях со стороны газоснабжающих компаний, в том числе создания препятствий при смене поставщика, просим обращаться в межобластные отделения АМКУ", - резюмируется в сообщении.
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Згідно з повідомленням, Україна за звітний період збільшила експорт основних видів рослинних олій на $5,28 млрд, що на 16,9% більше, ніж у попередньому сезоні.
Експорт соняшникової олії досяг рекордної позначки в 6,68 мільйона тонн (на 10,2% більше, ніж роком раніше) на суму $4,9 млрд, що на 17% більше.
При цьому частка України у світовому експорті соняшникової олії становить 54,9%. Для порівняння, частка Росії на цьому ринку за підсумками сезону склала 26,2%, Аргентини - 6,2%, Євросоюзу - 5,1%, Туреччини - 3,3%.
Немає ціни на газ для населення 6,99 грн.!! Є ціна на газ Нафтогаз - 6,99 грн. Плюс доставка + 2,14 ( 1,79 плюс ПДВ)...
ОТЖЕ
6,99 + 2,14 = 9,13! Ціна на газ для населення складає 9,13 грн.
ЦЕ НАЙВИЩА ЦІНА НА ГАЗ ЗА ІСТОРІЮ УКРАЇНИ!
скільки територій в нас відібрали
скільки людей загинуло.
вдавіться тим дешевим газом, блін..
АЛЕ - ринок має бути прозорим, а не зебільним
і взагалі забудьте слово дешевий
Сколько в Германии получает работник в энергокомпании? 3-10тыс евро! И посмотри на наши зарплаты в энергетике. И так со всеми затратами пропорционально. Это значит что априори цена электроэнергии не как не может быть такой-же как за бугром только даже от колосальной разницы в издержках!
в нас електроенергія дорожча ніж в німців.
По моим сведениям в Германии стоимость электроэнергии для населения равна 0,3 евро квт/час, а это приблизительно 10 грн в нашей валюте.
Ось, до речі, закон про ринок газу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-19#Text .
Кабмін НЕ МОЖЕ встановлювати ціну газу на ринку.
Лише НКРЕКП може дійти висновку, що ціни не ринкові, та тільки після цього вжити якихось дій, але навіть у цьому випадку не може встанавлювати ціни.
Тобто, коли все заспокоїться, облгази Фірташа та Бойка все одно нарахують по 10 грн. за куб. Якщо не сплатите - відключать та запропонують йти до суду, якщо щось не влаштовує.