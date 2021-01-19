Sinovac утверждает, что эффективность ее вакцины может вырасти почти на 20%, если вторую дозу ввести через 3 недели

Исследование показало, что если вторую дозу вакцины производства компании Sinovac ввести через 3 недели после первой, эффективность прививки достигает почти 70%.

Об этом заявляет компания Sinovac, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Во время предыдущих исследований в Бразилии вторую дозу вакцины добровольцам вводили через 2 недели после первой. Тогда ее эффективность составляла 50,4%. Теперь дополнительно организованное исследование показало, что эффективность вакцины возрастает, если вводить вторую дозу не через 2, а через 3 недели.

Если промежуток между первой и второй дозами вакцины увеличить до 4 недель, ее эффективность возрастает еще сильнее, утверждают в Sinovac.

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Вакцину этого китайского производителя уже одобрили Бразилия, Индонезия и Турция.

Напомним, изначально сообщалось, что эффективность вакцины китайской компании Sinovac, 5 млн доз которой планирует закупить Украина, составляет 78%. Позднее бразильские ученые подсчитали, что она не превышает 50,38%.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина не будет покупать эту вакцину, если ее эффективность составит меньше 70%.

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