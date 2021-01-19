Sinovac утверждает, что эффективность ее вакцины может вырасти почти на 20%, если вторую дозу ввести через 3 недели
Исследование показало, что если вторую дозу вакцины производства компании Sinovac ввести через 3 недели после первой, эффективность прививки достигает почти 70%.
Об этом заявляет компания Sinovac, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Во время предыдущих исследований в Бразилии вторую дозу вакцины добровольцам вводили через 2 недели после первой. Тогда ее эффективность составляла 50,4%. Теперь дополнительно организованное исследование показало, что эффективность вакцины возрастает, если вводить вторую дозу не через 2, а через 3 недели.
Если промежуток между первой и второй дозами вакцины увеличить до 4 недель, ее эффективность возрастает еще сильнее, утверждают в Sinovac.
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Вакцину этого китайского производителя уже одобрили Бразилия, Индонезия и Турция.
Напомним, изначально сообщалось, что эффективность вакцины китайской компании Sinovac, 5 млн доз которой планирует закупить Украина, составляет 78%. Позднее бразильские ученые подсчитали, что она не превышает 50,38%.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина не будет покупать эту вакцину, если ее эффективность составит меньше 70%.
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Бажаю всім промити Святою Водицею свої очі та прополоскати власні мізки.
Пропоную усвідомити, що щастя в любій сім'ї не можливе, якщо хтось з її членів антагоністично налаштований в своїх діях проти всієї сім'ї. Таких з сім'ї виганяють - для відновлення миру та злагоди...
Для людей з різними уподобаннями, приведу два протилежні приклади, але з спільним підтекстом :
-Зміг би Гітлер у вщент розваленій Німеччині (після 1-ї світової війни) розбудувати найпотужнішу в Європі економіку і армію всього за 6 років, якби у нього на всіх ключових посадах були його вороги -агенти сталіна?
Зміг би срср, навіть в складі антигітлерівської коаліції вийти перможцем у 2-й світовій війні, якби на всіх ключових посадах в срср були гітлерівці- за духом, менталітетом ?
І Україна має позбавитися від її внутрішніх ворогів, а особливо, коли вони на посадах, які дозволяють їм знущатися над життєво важливими інтересами українців. Лише за таких умов, Україна зможе стати великою, єдиною, дружньою та щасливою сім'єю!
І якщо українці не позбудуться всіх "ЗЕ-шмаркалів- медведчуків-авакових-рабіновичів-вітренків-тупицьких-вовків", то ліпше життя всіх сущих в Україні не можливе - ні практично, ні теоретично!
Бажаю всім промити Святою Водицею свої очі та прополоскати власні мізки.
Думайте та дійте -бо це нікому ще не завадило, і в цьому єдиний порятунок!
Добра та Здоров'я!
Зміг би срср, ...
Пойду, поезд под откос пущу -- и в прорубь! *)
_Бандиты упорствуют в своём неудержимом желании прибарахлиться(тм) за счёт продажи лопоухим украинцам яду по тройной цене!
- Шеф, три счётчика! - мы украинские слуги народа.
С зелёной плесенью-то всё понятно - и бабло хотят поднять, и глотку народу заткнуть, а оно нам надо?
в Украине китайский шмурдяк стоит БОЛЬШЕ, чем в Европе Pfizer.