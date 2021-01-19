Поеду к семье, займусь бизнесом, - Витренко о планах в случае неназначения его первым вице-премьером
И.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко ожидает повторного голосования по его кандидатуре в парламенте в конце января - начале февраля, и в случае отказа депутатов поддержать его вернется в частный бизнес.
Об этом он сообщил в интервью газете "День", передает Цензор.НЕТ.
"Не знаю, будет ли положительное решение. Я концентрируюсь на решении насущных проблем в энергетике… (Если не проголосуют) я поеду к семье, буду заниматься частным бизнесом, вести нормальный образ жизни", - сказал Витренко.
Он отметил, что голосование должно состояться в комбинации первый вице-премьер-министр и министр энергетики.
"Потому что это нужно премьеру, и прежде всего стране. И чтобы решать сложные вопросы, которые есть в энергетике, нужен первый вице-премьер-министр, который мог бы решать вопрос не только министерства энергетики, но и кроссекторальный", - пояснил и.о. министра.
Он напомнил, что принятая недавно поправка Алены Шкрум ("Батькивщина") "фактически делает невозможным выполнение многих обязанностей исполняющим обязанности министра", поэтому голосование по его кандидатуре необходимо.
"Я имею поддержку Зеленского, председателя фракции "Слуги народа", премьер-министра, а также многих депутатов фракции "Слуга народа", но со всеми 246 депутатами не общался, поэтому не знаю, сколько из них меня поддерживают", - прокомментировал он перспективы такого голосования.
Напомним, 17 декабря Верховная Рада не смогла назначить Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины. Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Однако он заявил, что намерен повторно побороться за кресло в Кабмине.
21 декабря Кабинет Министров назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики.
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-Мойсей 40 років водив євреїв по пустелі, щоб привести їх в Землю Обітовану. Мойсей робив все, щоб не дати можливості винищити євреїв, а вивести їх з рабства. Мойсей поділяв з попутниками і кусок хліба і біди.
-А Банда єврея ЗЕ вже на тридцятому році Незалежності України перетворює її в пустелю. А українців намагається з неї випхати в еміграцію, загнати в рабство, або винищити. Правда, Банда єврея ЗЕ також ділитьтся: "Весь хліб - своїй банді, всі біди - українцям"!
-Мойсей був мудрим та справедливим ! Зе- тупий, та ненажерливий як і його банда - стадо ста свиней!
А от між бандою єврея Зе і бандою єврея Кагановіча, в намаганнях винищити українців, а в Україні організувати "єрусалимчики", дійсно - різниці ніякої!
Як до мене , то обох !
Особисто мені не смішно , бо останні 10 років сором й жах . Починаючи з "обрання" гопника на ту ж посаду . Й як йому допоміг в цьому нібито демократ Ющенко .
Як може бути смішно , коли у бабусі пенсія 2.5 тисячи й рахунки за газ 2 тисячи ?
Смішно може бути в академічних колах , де якись бразень каже про "ринкову" , про "світові ціни" , про "парітет по газу" , а йому професор ставить двійку по економіці , бо ця істота не вивчила навіть головний закон ринкової економіки : що ціну на 99% визначає співідношення між попитом й пропозицією . Й коли по показникам загальнонаціональним мінімалка в 5 тисяч гривень , середня 8 тисяч , то попит на газ не може бути вищим за 500 - 700 гривень . Бо попит в термінах загальнодержавного рівня це т.з. "купівельна спроможність" . Тому 2000 грівень за газ це не ринок , а монопольна змова й іношої назви не може бути .
Й це породив й започаткував саме Порошенко .
А может к папе? Шото подозрительно не нагуглилась его собственная семейка. Оно ж уже 44 годочка, как бы и пора. Неужто с "женилкой" пытаннячко?
Вот, просто любопытно.
Але на відміну від невідомої мами Коболєва в цього пана мамка дуже відома особа й колись розводила бубусь на такий собі корундовий печерний софкоїдний суіцідолізм з відтінком прогресуючого ...
Цеж повний сюріалізм , коли в ультракапіталістичного (лібералістичного) синка мамка ультроліва комуняцька діячка . Й вона не так давно дуже позитивно оцінили діяльність свого синка , каже талановитий керівник . Наталка трохи так підзабула , що його діяльність це холуйство ультрокапіталу . Присмішник олігархату .
Але якщо б Наталка була б сравжньою комунякою , а не "поробленной" й лицемірною , то хоча б відмовилась коментувати дуже старанну й щиру працю свого сина на справу панування буржуїнів ... на встановлення олігархічного абсолютизму за гаслом -- нема грошів , нема корупційних зв"язків -- йди конай під парканом або йди продавай нику !
Мати вона добра , що відверто не засуджує діяльність сина . Вона десь там в глибині душі українська мати ... Але хоча б не коментувала , бо виглядає як розводка лохів з різних полюсів зомбування !
А, если проголосуют, то буду вести ненормальный образ жизни)))