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Поеду к семье, займусь бизнесом, - Витренко о планах в случае неназначения его первым вице-премьером

Поеду к семье, займусь бизнесом, - Витренко о планах в случае неназначения его первым вице-премьером

И.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко ожидает повторного голосования по его кандидатуре в парламенте в конце января - начале февраля, и в случае отказа депутатов поддержать его вернется в частный бизнес.

Об этом он сообщил в интервью газете "День", передает Цензор.НЕТ.

"Не знаю, будет ли положительное решение. Я концентрируюсь на решении насущных проблем в энергетике… (Если не проголосуют) я поеду к семье, буду заниматься частным бизнесом, вести нормальный образ жизни", - сказал Витренко.

Он отметил, что голосование должно состояться в комбинации первый вице-премьер-министр и министр энергетики.

"Потому что это нужно премьеру, и прежде всего стране. И чтобы решать сложные вопросы, которые есть в энергетике, нужен первый вице-премьер-министр, который мог бы решать вопрос не только министерства энергетики, но и кроссекторальный", - пояснил и.о. министра.

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Он напомнил, что принятая недавно поправка Алены Шкрум ("Батькивщина") "фактически делает невозможным выполнение многих обязанностей исполняющим обязанности министра", поэтому голосование по его кандидатуре необходимо.

"Я имею поддержку Зеленского, председателя фракции "Слуги народа", премьер-министра, а также многих депутатов фракции "Слуга народа", но со всеми 246 депутатами не общался, поэтому не знаю, сколько из них меня поддерживают", - прокомментировал он перспективы такого голосования.

Напомним, 17 декабря Верховная Рада не смогла назначить Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины. Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Однако он заявил, что намерен повторно побороться за кресло в Кабмине.

21 декабря Кабинет Министров назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики.

ВР (29226) Витренко Юрий (377)


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Топ комментарии
+15
Мама любит водку
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19.01.2021 16:01
+9
Якого з двох ?

Як до мене , то обох !
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19.01.2021 16:07
+9
Зебот https://censor.net/ru/user/477233
Поїду до родини, вестиму бізнес, - Вітренко про плани в разі непризначення його першим віцепрем'єром - Цензор.НЕТ 8501
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19.01.2021 16:52
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Мама любит скорость
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19.01.2021 15:57 Ответить
Мама любит водку
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19.01.2021 16:01 Ответить
Яка різниця між євреєм -Мойсеєм, і євреєм ЗЕ?

-Мойсей 40 років водив євреїв по пустелі, щоб привести їх в Землю Обітовану. Мойсей робив все, щоб не дати можливості винищити євреїв, а вивести їх з рабства. Мойсей поділяв з попутниками і кусок хліба і біди.

-А Банда єврея ЗЕ вже на тридцятому році Незалежності України перетворює її в пустелю. А українців намагається з неї випхати в еміграцію, загнати в рабство, або винищити. Правда, Банда єврея ЗЕ також ділитьтся: "Весь хліб - своїй банді, всі біди - українцям"!

-Мойсей був мудрим та справедливим ! Зе- тупий, та ненажерливий як і його банда - стадо ста свиней!

А от між бандою єврея Зе і бандою єврея Кагановіча, в намаганнях винищити українців, а в Україні організувати "єрусалимчики", дійсно - різниці ніякої!
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19.01.2021 16:29 Ответить
Все вірно, тільки доповню: крім Зе тим же самим займались і всі попередники. По та Зе - це вже ліквідатори народу.
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19.01.2021 18:15 Ответить
"Мавр свое дело сделал ( взул каждую украискую семью на 78 гривень на месяц только по електричеству), мавр может уйти" .
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19.01.2021 16:22 Ответить
Я на єлектроотоплении , соответственно взул меня на 750 гр.,а не на 78.
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19.01.2021 20:56 Ответить
Ехай - ехай в Евлаху (с)
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19.01.2021 17:05 Ответить
- В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов, Там будешь горе горевать, За пяльцами сидеть, за святцами зевать...(с)
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19.01.2021 17:22 Ответить
Хай і цього блазня з собою прихопить...
Поеду к семье, займусь бизнесом, - Витренко о планах в случае неназначения его первым вице-премьером - Цензор.НЕТ 1549
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19.01.2021 15:58 Ответить
Якого з двох ?

Як до мене , то обох !
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19.01.2021 16:07 Ответить
Можна у багато чому звинувачувати Порошенка, але тільки не в тупості і неосвіченості, а тим .більше у блазнюванні. При Пороху не було соромно за країну, тепер з нас всі сміються.
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19.01.2021 16:28 Ответить
Так,Порох крав мудро і високоінтелектуально...
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19.01.2021 16:42 Ответить
Що конкретно крав ?
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19.01.2021 16:43 Ответить
Вот это вы сейчас вопрос поставили ... - тупик .
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19.01.2021 16:46 Ответить
Що конкретно - довго перераховувати,легше сказати скільки...Візьми його мільйони після президенства,відмінусуй ті що були до президенства - і будеш знати...В наш час це як два пальці об комп"ютер...
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19.01.2021 16:47 Ответить
Зебот https://censor.net/ru/user/477233
Поїду до родини, вестиму бізнес, - Вітренко про плани в разі непризначення його першим віцепрем'єром - Цензор.НЕТ 8501
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19.01.2021 16:52 Ответить
А він перестав?..
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19.01.2021 18:06 Ответить
Назви хоча б пару випадків.
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19.01.2021 16:57 Ответить
Володимир, може ви ще мільони бє-є-єні порахуєте? 40 мільонів баксів, тільки бородата бабуся дала зЕлоху, у ФБР відкрила! Як що є чім, потрібно подумати, чому при "ворє" Порохє, не погрожував блєкаут, з боргами проблем не було, також з бюджетом? А при святом язЄлохє, знов починається пахловщина (кровосісільщина)?
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19.01.2021 18:03 Ответить
Не можу вже без мата слухати де.ілівпро те, що хтось щось украв. Що конкретно у тебе украв чи може у Зеленського. Для тупого ніщеброда не зрозуміло, як можна бути багатим і не красти.
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19.01.2021 16:56 Ответить
Володимир, будь ласко, пояснить: що Порошенко вкрав, також що язЭлох не вкрав?
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19.01.2021 17:04 Ответить
А коли миліардера назвивають "сивочолим гетьманом" хіба це не блазнювання , чи то взагалом блюзнірство ?
Особисто мені не смішно , бо останні 10 років сором й жах . Починаючи з "обрання" гопника на ту ж посаду . Й як йому допоміг в цьому нібито демократ Ющенко .
Як може бути смішно , коли у бабусі пенсія 2.5 тисячи й рахунки за газ 2 тисячи ?
Смішно може бути в академічних колах , де якись бразень каже про "ринкову" , про "світові ціни" , про "парітет по газу" , а йому професор ставить двійку по економіці , бо ця істота не вивчила навіть головний закон ринкової економіки : що ціну на 99% визначає співідношення між попитом й пропозицією . Й коли по показникам загальнонаціональним мінімалка в 5 тисяч гривень , середня 8 тисяч , то попит на газ не може бути вищим за 500 - 700 гривень . Бо попит в термінах загальнодержавного рівня це т.з. "купівельна спроможність" . Тому 2000 грівень за газ це не ринок , а монопольна змова й іношої назви не може бути .
Й це породив й започаткував саме Порошенко .
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19.01.2021 20:42 Ответить
Для чого ви пересмикуєте? Це ж не Порох блазнює, коли його такі як ви називають сивочолим гетьманом, в вашому випадку, намагаючись хоч якось вкусити. Дивно, що ви не бачите різниці між 2010-2013 р. і 2014-2019р. - ви здавалися адекватним. Це ж виборець "какая разніца" не сіяє розумом, а ви здавалися не таким. Не знаю де ви живете, тому не знаю чи ви брешете і маніпулюєте свідомо, чи просто не знаєте, що у нас надається субсидія тим, для кого плата за комуналку перевищує 20% сумарного доходу. Це справедливо, бо робити ціну на газ для багатих і бідних дотаційною з державного бюджету, - повна дурня. Якщо ви дійсно з Ізраїлю, то поцікавтеся, як там встановлюються ціни на соціально значущі товари і як держава допомагає людям. Ту ціну, що ви називаєте монопольною , формується попитом і пропозицією на газовому хабі в Європі. Основи ринку газу і ринку електроенергії заложив Парламент в 2016-19 рр. Ці ринки далекі від досконалості і треба ще багато зробити, але іншого шляху немає: або ринкова економіка і Європа, або совок і Тайожний союз.
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20.01.2021 09:33 Ответить
езжай к мамочке в маскву
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19.01.2021 15:59 Ответить
и на какие денюжки она там живет? юра купил мамочке квартирку в Москве за миллионы?
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19.01.2021 19:55 Ответить
Расєя для вірної своєї доньки, яка ментально скалічена хунтою, знайде шматочок хлібця з ікрою.
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20.01.2021 09:35 Ответить
Я почему раньше вредный был? Потому что у меня велосипеда не было.
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19.01.2021 16:00 Ответить
Бизнесом? Каким бизнесом, интересно?
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19.01.2021 16:01 Ответить
едь к семье - Майами ждет....свято место пусто не бывает. мама тобой гордится
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19.01.2021 16:02 Ответить
ну, можно і до сімї, хоча хочеться побажати набагато "дальше".
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19.01.2021 16:02 Ответить
Та пішов ти на х... разом зі своєю прибацаною мамашею!
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19.01.2021 16:03 Ответить
Типа семья далеко,а человечек работает на благо родины в дали от близких?езжай к родным и не мучай себя.
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19.01.2021 16:05 Ответить
А "поеду к семье" - это куда? Интересно, где дислоцирована геолокация этой гадской семьи, из которой вылупился сей падлюка.
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19.01.2021 16:07 Ответить
Мамо в мацкве
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19.01.2021 16:11 Ответить
Мама - ещё та гадюка. Помнится, с пеной у рта агитировала за социальную справедливость, при этом вылупила на свет Божий такого падлюку.
А может к папе? Шото подозрительно не нагуглилась его собственная семейка. Оно ж уже 44 годочка, как бы и пора. Неужто с "женилкой" пытаннячко?
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19.01.2021 16:18 Ответить
и на ТВ шоу вопила в 209-2010 г. " Украина - это 3 области, надо уменьшить территорию Украины до 3-х областей" !
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19.01.2021 19:54 Ответить
Перед поездкой, возможно, господин хороший пояснит, кого он имеет ввиду под "независимыми поставщиками газа" из расеи, коим следует эти поставки в Украину разрешить?
Вот, просто любопытно.
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19.01.2021 16:09 Ответить
а сейчас что не бизнес разве?
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19.01.2021 16:10 Ответить
У нього теж є мамка , шо чека долярових переводів !

Але на відміну від невідомої мами Коболєва в цього пана мамка дуже відома особа й колись розводила бубусь на такий собі корундовий печерний софкоїдний суіцідолізм з відтінком прогресуючого ...

Цеж повний сюріалізм , коли в ультракапіталістичного (лібералістичного) синка мамка ультроліва комуняцька діячка . Й вона не так давно дуже позитивно оцінили діяльність свого синка , каже талановитий керівник . Наталка трохи так підзабула , що його діяльність це холуйство ультрокапіталу . Присмішник олігархату .
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19.01.2021 16:18 Ответить
Мама в розводі з папою. Вітренко жив із батьком. Соціалізм, тим більше прогресивний, з генами не передається.
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19.01.2021 16:36 Ответить
Так то воно так ...
Але якщо б Наталка була б сравжньою комунякою , а не "поробленной" й лицемірною , то хоча б відмовилась коментувати дуже старанну й щиру працю свого сина на справу панування буржуїнів ... на встановлення олігархічного абсолютизму за гаслом -- нема грошів , нема корупційних зв"язків -- йди конай під парканом або йди продавай нику !

Мати вона добра , що відверто не засуджує діяльність сина . Вона десь там в глибині душі українська мати ... Але хоча б не коментувала , бо виглядає як розводка лохів з різних полюсів зомбування !
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19.01.2021 17:05 Ответить
У мене була теж настороженість, коли Вітренко з'явився на "радарах", але він показав себе досить ефективним. Найближчим часом буде можливість виставити йому оцінки ще раз.
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19.01.2021 17:15 Ответить
и какой у него бизнес, он как фигаро там, фигаро тут, пару лет на одной должности, пару на другой, и все поближе к нафтогазу, бизнесмен херов... два образования успел получить, удивляюсь и когда человек успевает и бизнес, и должности да еще и учиться.. хотя учиться - думаю за него учился кто то другой, у него в дипломе нужно указать "ОСТОРОЖНО СПЕЦИАЛИСТ"! Он пригрелся возле нафтогаза, и реформы внедрял, 4 раза уходил оттуда... ну вобщем мое мнение - вор и трутень!
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19.01.2021 16:19 Ответить
Получил 100 млн премии дорогой, можно ехать и к маме домой.
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19.01.2021 16:23 Ответить
Одержав премію за гарну справу: нагнув Газпром. Це коштує більше, ніж 3 млн. дол
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19.01.2021 16:34 Ответить
170
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19.01.2021 16:56 Ответить
Может совесть у слуг на время прорежется ,Надеюсь ,что не поддержат.
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19.01.2021 16:25 Ответить
как только таких выродков земля носит?
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19.01.2021 16:25 Ответить
Де сім"я цього хохла?:
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19.01.2021 16:28 Ответить
Не хохла, а малороса так вірніше.
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19.01.2021 16:36 Ответить
Не бачу різниці.
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19.01.2021 16:38 Ответить
Вітренко ніби був нормальним до моменту, коли запропонував купляти газ в РФ чи Туркменістані. Побачимо, що це значить. Ця кандидатура все-таки краще ніж Лисий із 95 кварталу, чи дівчина яка керувала до нього
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19.01.2021 16:32 Ответить
Едь сразу.
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19.01.2021 17:04 Ответить
Такий цінний кадр, хто ж його відпустить.
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19.01.2021 17:12 Ответить
"...я поеду к семье, буду заниматься частным бизнесом..." - а где, простите, у нас семья если к ней нужно ехать? В какой стране???
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19.01.2021 17:20 Ответить
Коню зрозуміло що не на біржу праці піде за посодієм...
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19.01.2021 17:24 Ответить
(Если не проголосуют) я поеду к семье, буду заниматься частным бизнесом, вести нормальный образ жизни", - сказал Витренко.Источник: https://censor.net/ru/n3242717

А, если проголосуют, то буду вести ненормальный образ жизни)))
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19.01.2021 19:10 Ответить
а какое у него детское лицо у 44-летнего взрослого мужчины! так и остался маленьким маменьким сынком - все учился, учился, учился, с 5 лет, бакалаврат за 3 года, магистратуру за один год, куча западных дипломов - зачем ему столько? вечный мальчик-студент
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19.01.2021 19:59 Ответить
Мама заждалась.
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19.01.2021 20:24 Ответить
 
 