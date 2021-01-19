Поеду к семье, займусь бизнесом, - Витренко о планах в случае неназначения его первым вице-премьером

И.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко ожидает повторного голосования по его кандидатуре в парламенте в конце января - начале февраля, и в случае отказа депутатов поддержать его вернется в частный бизнес.

Об этом он сообщил в интервью газете "День", передает Цензор.НЕТ.

"Не знаю, будет ли положительное решение. Я концентрируюсь на решении насущных проблем в энергетике… (Если не проголосуют) я поеду к семье, буду заниматься частным бизнесом, вести нормальный образ жизни", - сказал Витренко.

Он отметил, что голосование должно состояться в комбинации первый вице-премьер-министр и министр энергетики.

"Потому что это нужно премьеру, и прежде всего стране. И чтобы решать сложные вопросы, которые есть в энергетике, нужен первый вице-премьер-министр, который мог бы решать вопрос не только министерства энергетики, но и кроссекторальный", - пояснил и.о. министра.

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Он напомнил, что принятая недавно поправка Алены Шкрум ("Батькивщина") "фактически делает невозможным выполнение многих обязанностей исполняющим обязанности министра", поэтому голосование по его кандидатуре необходимо.

"Я имею поддержку Зеленского, председателя фракции "Слуги народа", премьер-министра, а также многих депутатов фракции "Слуга народа", но со всеми 246 депутатами не общался, поэтому не знаю, сколько из них меня поддерживают", - прокомментировал он перспективы такого голосования.

Напомним, 17 декабря Верховная Рада не смогла назначить Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины. Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Однако он заявил, что намерен повторно побороться за кресло в Кабмине.

21 декабря Кабинет Министров назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики.