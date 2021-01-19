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Госкино в 2020 году не запретило ни одного российского фильма, показ одного - разрешило

Госкино в 2020 году не запретило ни одного российского фильма, показ одного - разрешило

Государственное агентство Украины по вопросам кино в 2020 году не запретило ни одного российского фильма, а к демонстрированию разрешен один.

Об этом говорится в ответе Госкино на запрос агентства "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"По выводам Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации в 2020 году запрещенных фильмов производства Российской Федерации нет", - сообщили в Госкино.

Отмечается, что на рассмотрение Экспертной комиссии в прошлом году был передан только один фильм российского производства – "Обратная связь" (А. Нужный, 2020 год, Россия). По результатам рассмотрения, фильм был разрешен для кинотеатрального демонстрирования на территории Украины.

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Как сообщалось, Госкино запретило в 2018 году 3 российских сериала и предоставило разрешение на прокат 3 российских фильмов, а в 2019 году запретило пять фильмов, из которых два российских, а в одном снимался президент Украины Владимир Зеленский.

запрет (1704) россия (95339) фильмы (399) Госкино (188)


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Топ комментарии
+13
Не должны вообще руцкие фильмы в прокате. Кто захочет посмотреть скачают с торрента и нанесут удар по кацапскому кинопрому
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19.01.2021 16:05
+8
Госкино в 2020 году не запретило ни одного российского фильма, показ одного - разрешило - Цензор.НЕТ 8337
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19.01.2021 16:09
+5
Госкино в 2020 году не запретило ни одного российского фильма, показ одного - разрешило - Цензор.НЕТ 6464
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19.01.2021 16:09
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Не должны вообще руцкие фильмы в прокате. Кто захочет посмотреть скачают с торрента и нанесут удар по кацапскому кинопрому
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19.01.2021 16:05 Ответить
не знаю как сейчас в связи с ковидом, а до него кинотеатры были под завязку.
хоть их в городе штук 20 у каждого не менее 5 залов.
------
посмотреть на большом экране новинку или когда она появится в более менее качестве на торентах, это две большие разницы.
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19.01.2021 16:11 Ответить
я щас про руцкие фильмы. то гавно и в камрипе можно смотреть, предварительно накатив 200 грам водяры. водка шоб стабилизировать картинку
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19.01.2021 16:13 Ответить
ну посмотри американский про свою страну через 5 лет:
Смертельная зона / Outside the Wire



ниже немного подробнее написал про него
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19.01.2021 16:18 Ответить
У нас нету столько ниГГеров в Украине, так что не вижу причин для паники
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19.01.2021 16:20 Ответить
нигеры со стороны армии США, а в живую украинская речь и постройки советского периода.
там даже карта в начале фильма проглядывается. Крыма кстати нет, что бы не нагнетать чей он через 5 лет. а Нигеры DMZ - в районе Киева по карте.
Держкіно в 2020 році не заборонило жодного російського фільму, показ одного - дозволило - Цензор.НЕТ 8489
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19.01.2021 16:33 Ответить
Ага, теж погуглю цей хвільм. Треш трешем, але завдяки йому стільки аналогій з ******** Україною. Хоч в цьому автори вгадали.
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19.01.2021 16:29 Ответить
а кинотеатрам что прикажешь делать? фильм сенцова и ему подобные крутить? так бизнес лопнет на второй день
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19.01.2021 16:18 Ответить
Зараз в тебе знайдуть руку Кремля.
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19.01.2021 16:31 Ответить
лучше бы они нашли откуда ростут руки у сенцова и ему подобным и правильно бы их пришили
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19.01.2021 16:36 Ответить
Как так, запретили фильм с САМИМ?!! Ну он вам покажет!
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19.01.2021 16:07 Ответить
Покажет на рАялЄ?...
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19.01.2021 16:15 Ответить
А то! Причем СОЛЬНО! Не в каждой стране это увидишь.
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19.01.2021 16:18 Ответить
пакажет в прямом эфире и бэз рояли прямо у глаз тыкнет
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19.01.2021 16:39 Ответить
Виступ клоуна ще не завершився? Він ще не все показав?
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19.01.2021 16:15 Ответить
Ні дня без зашквару!
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19.01.2021 16:08 Ответить
Госкино в 2020 году не запретило ни одного российского фильма, показ одного - разрешило - Цензор.НЕТ 8337
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19.01.2021 16:09 Ответить
Госкино в 2020 году не запретило ни одного российского фильма, показ одного - разрешило - Цензор.НЕТ 6464
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19.01.2021 16:09 Ответить
а нашо українцям ота дешева ширпотрябіна ?
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19.01.2021 16:09 Ответить
Ну не всім дано пускати сльозу над "Кіборгами" чи намагатись зрозуміти "Толоку"
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19.01.2021 16:32 Ответить
Скоро по ТВ будут опять крутиться блевотные сериалы про честных ментов и окуитительный спецназ из самой скрепной страны мира
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19.01.2021 16:09 Ответить
Та вони вже спокійнісінько крутять...
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19.01.2021 16:16 Ответить
Називається "Ментівські війни" і "Пес" на радість кацапам
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19.01.2021 16:22 Ответить
А звідки Ви зходу назвали дані серіали? Чи не москалик Ви, закріптований?
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19.01.2021 16:34 Ответить
Кацап це українські серіали ( виробництва Г+Г і ICTV), вчи мєтодічку і не пались
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19.01.2021 16:38 Ответить
Зелин ватный отстой запретят ? Он этого не допустит .
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19.01.2021 16:11 Ответить
Район Россия=Эр Уш(Муж сознания(духа) находится на Кавказе.А этому нерусскому Кремлю пора менять имя.Кто что предложит? Арабомассонский Кремль или Захватчики Кремля,кто дальше?
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19.01.2021 16:13 Ответить
ну пока нас мусульман маловато.
но даже при более 50% зачем нам жизнь себе портить, мы что идиоты по вашему или вы считаете мусульман низшей расой ?
Потом и к вам придем, хотя к тому времени вас уже не будет я считаю.
Весь ЕС к тому времени будет исламским!
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19.01.2021 16:40 Ответить
ЕС-ом будет Кавказ -начало мира.А Гуран(Ахыр Ян-Конец горящего) первоначально был на одэри(азэри).Как и много древних книг-Махабхарата,Рамаяна,Авеста,Илиада и т.д.Это все прячут ,да и АзУш(Младшее сознание,дух)=Иезус говорил на одэри.А арабоафриканская Европа и нам не нужна.
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19.01.2021 16:49 Ответить
почему не нужна, она уже на половину наша
шииты, с суннитами конечно разные ветви, но не хуже чем православие и католицизм.
объединиться можем в любое время.
Посему на кавказе наши братья живут и Беларуси наши братья, хотя и христиане.
Просто мы не из аулов вылезли и толк в мирном существовании понимаем.
И за страну нашу стоять будем вместе, если понадобится.
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19.01.2021 16:59 Ответить
напрасно, нужно было все запретить и только фильм сенцова крутить
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19.01.2021 16:16 Ответить
да полно не политизированных фильмов и сериалов.
это вот американцы всё политизируют.
сейчас смотрю фильм Смертельная зона / Outside the Wire про Украину, очень неприятный фильм к которому и движется страна. У вас его не запретили ? А он в топе фильмов 2020 года.
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19.01.2021 16:16 Ответить
Які заборони? Налагодження зелених стосунків з "старшим братом".
14:43 https://censor.net/ru/news/3242691/rossiyiskiyi_kanal_sts_kupil_franshizu_na_ligu_smeha_v_kvartale_95_obyasnyayut_chto_prodajami_zanimaetsya
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19.01.2021 16:18 Ответить
Кацапське кіно все повинно бути нелегетимним в Україні, я б ввів податок на расєйські фільми у п ятикратному розмірі від звичайних фільмів. Все по совісті - ми 6 рік воююємо з Кацапією, чому ми повинні давати їм заробляти в Україні грощі на кіно
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19.01.2021 16:21 Ответить
пока будут такие режиссеры как сенцов снимать кино, до тех пор народ будет смотреть российские фильмы
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19.01.2021 16:24 Ответить
фильм был разрешен для кинотеатрального демонстрирования
 Хм... -- а шо, в Киеве есть ещё, или уже, работающие кинотеатры?
"Отрадный", "Нивки", "Ляйпциг" -- в руинах... ..."Довженко" вообще снесли...
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19.01.2021 16:24 Ответить
Навалом. "Флоренція", "Скай Молл", "Район" - це тільки Троєщина і біля неї.
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19.01.2021 16:40 Ответить
Аж полегшало...*)
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19.01.2021 16:41 Ответить
а вони щось путнє випускають? ради приколу інколи можу щось скачати із російського - так потім ригати хочеться . У них що авто, що кіно....
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19.01.2021 16:27 Ответить
правильно, вот я на запорожце езжу и фильмы сенцова смотрю и читаю павла тычину
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19.01.2021 16:40 Ответить
молодець! Тільки Україна не корчить із себе найвеличнішу країну в світі. А у кацапів аж піна з рота летить від вєлічая, а насправді і до Польщі за рівнем життя не дотягують
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19.01.2021 17:13 Ответить
шоб ты всю жизнь жил на одну зарплату смотрел одного Сенцова!
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19.01.2021 17:27 Ответить
Все руснявое кино это плагиат западной кинопродукции.Лучше смотреть оригинал,а не мокшанские поделки.
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19.01.2021 16:55 Ответить
 
 