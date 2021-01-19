Госкино в 2020 году не запретило ни одного российского фильма, показ одного - разрешило

Государственное агентство Украины по вопросам кино в 2020 году не запретило ни одного российского фильма, а к демонстрированию разрешен один.

Об этом говорится в ответе Госкино на запрос агентства "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"По выводам Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации в 2020 году запрещенных фильмов производства Российской Федерации нет", - сообщили в Госкино.

Отмечается, что на рассмотрение Экспертной комиссии в прошлом году был передан только один фильм российского производства – "Обратная связь" (А. Нужный, 2020 год, Россия). По результатам рассмотрения, фильм был разрешен для кинотеатрального демонстрирования на территории Украины.

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Как сообщалось, Госкино запретило в 2018 году 3 российских сериала и предоставило разрешение на прокат 3 российских фильмов, а в 2019 году запретило пять фильмов, из которых два российских, а в одном снимался президент Украины Владимир Зеленский.