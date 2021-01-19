В 2020 году окружающей среде нанесли более 2 млрд грн убытков, - Госэкоинспекция

2 миллиарда 158 млн гривен убытков рассчитала Госэкоинспекция в 2020 году за нарушение природоохранного законодательства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госэкоинспекции.

"За этот период территориальные органы ГЭИ совершили более 30 тыс. (30252) проверок. По выявленным фактам нарушений составлена 31,7 тыс. протоколов, а к административной ответственности привлечены 28 500 человек. За особо тяжкие преступления против окружающей среды открыты 508 уголовных производств", - заявил глава ГЭИ Андрей Малеванный.

Чиновник отметил, что по сравнению с 2019 годом инспекция насчитала на 3% больше убытков.

"По сравнению с 2019 годом, наблюдаем рост общей суммы начисленных убытков в 2020 (хотя почти весь год инспекторы работали в условиях карантина, то есть без проведения плановых проверок) на 3% (в 2019 году сумма ущерба, причиненного окружающей среде, составила 2 миллиарда 81 млн гривен )", - подчеркнул Малеванный.

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