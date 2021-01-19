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Новости Языковой вопрос
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Креминь о призывах обходить языковой закон: "Остап Бендер также давал такие советы"

Креминь о призывах обходить языковой закон:

Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" является чрезвычайно демократичным. А те, кто призывает его нарушать, занимаются обычными провокациями.

Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает Цензор.НЕТ.

Уполномоченный посоветовал тем, кто призывает обходить языковой закон, почитать известную книгу "12 стульев". "Остап Бендер также давал советы, как обходить действующее законодательство. Думаю, что это - "совок", который остался далеко в прошлом. Кажется, пропагандисты читают по "темниках", присланных из соседних стран, но это не более чем провокации и спекуляции. Наш языковой закон чрезвычайно демократичный, имплементируется медленно, а не сразу, поэтому каждая из сфер, которой он касается, имела время, чтобы подготовиться", - сказал Тарас Креминь.

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По словам Уполномоченного, языковой закон не имеет целью кого-то запугивать. "Если клиент хочет общаться на каком-то популярном в конкретном регионе языке - будь это русский, или болгарский, или румынский, или польский, или венгерский - конечно персонал может отвечать на удобном и ему языке. Но первое слово по корпоративной этике всегда должно быть за персоналом, который должен обратиться к клиенту, - поздороваться и понять, на каком языке ему удобнее общаться", - пояснил Тарас Креминь.

Как сообщалось, 16 января 2021 г. вступили в силу нормы статьи 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей.

Согласно ей, на государственном языке должны обращаться к потребителям во всех сферах обслуживания. В частности, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности; физические лица-предприниматели; субъекты хозяйствования, которые обслуживают потребителей (в том числе интернет-магазины).

Это требование касается также образовательных услуг (в том числе кружков и секций), медобслуживания, предоставления социальных, юридических, транспортных и других услуг.

На украинском языке должна подаваться информация на ценниках, в инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т.п.

Автор: 

украинский язык (1189) язык (3777) русский язык (570) Креминь Тарас (131)


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Топ комментарии
+16
Креминь о призывах обходить языковой закон: "Остап Бендер также давал такие советы" - Цензор.НЕТ 310
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19.01.2021 16:17
+13
всі нормально перейшли на українську.
тож були опитування - переважна більшість населення володіє мовою.
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19.01.2021 16:16
+9
"Если какая разница на каком языке разговаривать, то почему такой вой по поводу украинского языка в сфере обслуживания?".
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19.01.2021 16:22
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Правила форума Совет форумчан
пиши татрською, ..., ніхто тебе не зрозуміє і слава богу, бо нічого цінно ти не сказав.
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19.01.2021 16:48 Ответить
- Да, - сказал Остап. - Теперь я ясно вижу, что попал в общество некультурных людей, то есть босяков без высшего образования. "Я, конечно, не херувим. У меня нет крыльев, но я чту Уголовный кодекс. Это моя слабость." (с)
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19.01.2021 17:00 Ответить
всі нормально перейшли на українську.
тож були опитування - переважна більшість населення володіє мовою.
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19.01.2021 16:16 Ответить
Навіть в Лугандоні блогер проводив експеримент - говорив речення українською мовою, а потім питав вже російською - ви зрозуміли, що я казав?
Усі мешканці відвопідали: так, ми все розуміємо...
Жодного не було, хто казав - шта?
Звичайно, він на вулиці звичайних людей питав - не військових.
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19.01.2021 16:33 Ответить
Висновок - потрібно було вже давно впроваджувати державну мову в широкий вжиток.
Ми би не знали багатьох проблем.
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19.01.2021 17:50 Ответить
Важливо не просто що б володіли, а почали кожне спілкуватися, скрізь. Наприклад я все життя говорив російскою, але володів українською, ну чи принаймі так гадав. Але нація відбудеться лише коли 3 стовпи міцно укоріняться, а саме - мова, релігія й культура. Це моя особиста думка. Наприклад тут у німеччині - я в жодному разі не хочу що б мене ассоціювали за ознакою моєї мови як росіянина, бо вони говорять на московському діалекті руської (не російскої) мови, яку фактично за часів петра 1го штучно створили, переробивши суттево лексіку, граматику тощо - отже на то він й був академіко, М. Ломоносов, якому цар дав завдання створита загальну мову для всіх народів поневолених імперією. Тому тут просто самому для себе требе вирішити, чи ти нашадок СРСР, яка по суті теж була тоталітарною імперією й говориш на тому «еспіранто», яким совети всіх навчили, чи все ж такі ти Українеці й надавши небагато зусиль, а саме переключив гаджети на укр мову, вінду на укр мову й макс намагаешся розвивати мову в собі й заохочувати інших. Отже це й є розбудова держави.
Й саме головне - от я бачив тут у німеччині як водій росіянин звертався до водія українця - я знаю цього водія - він вільно говорить російскою. Але Він насамперед має гідність. Й відповідає росіянину на рідній українській. Так й треба. Не тому що б комусь щось довести, але насамперед заради себе самого, заради своєї країни. Нащо нам українцям по суті чужа нам мова? Ну англійска ще зрозуміло - бо у світі мандруючі зазвичай на універсальну мову переходять - англійську. А російська навіщо? Чи може хтось у мосву вчитися поїде, як за часів СРСР багато хто мріяв, чи хто сь думає що найближчі декілька поколлінь будуть якісь тісні взаємени? Отже що б ви розуміли - німці - прості не обізнані німці - роблять простий висновок, коли чують як хтось говорить по нашому - вони питають, а ти на російскій говориш? Якщо ти кажеш - да, наступне питанні - ти росіянин? Йм всеодно звідкі ти насправді - з України, Беларусі чи Молдови - якщо зовнішність слов'янська й говориш російскою - то ти росіянин. Й так скріз у світі. А ти доведи їм потім - та ні то я тілько російскою говорю, але я українець. От як нас сприймають. Отже говоріть українською, маєте гідність!
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19.01.2021 17:06 Ответить
Підтримую !
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19.01.2021 17:44 Ответить
Я вже давно пишу - справа в самоповазі.
Допоки ми будемо користуватись ізиком імперії, доти нас будуть ідентифіковувати як її частину.
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19.01.2021 17:49 Ответить
Креминь о призывах обходить языковой закон: "Остап Бендер также давал такие советы" - Цензор.НЕТ 310
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19.01.2021 16:17 Ответить
Это когда такое было?)
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19.01.2021 17:23 Ответить
А ти почитай, скільки було розстріляних у 30-ті за "український буржуазний націоналізм". А цю статтю приписували всім, хто був проти русифікації.
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19.01.2021 18:06 Ответить
Уполномоченный посоветовал тем, кто призывает обходить языковой закон, почитать известную книгу "12 стульев"
-- рекомендую Уполномоченному почитать "Золотой телёнок" -- там дело в Украине происходит...
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19.01.2021 16:17 Ответить
Вата горить і полихає, кремлівські консерви взриває
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19.01.2021 16:18 Ответить
Угу, понять.

Ёж птица гордая - пока не пнешь, не полетит. Одной два раза дал понять желаемый клиентом язык общения. Не дошло. Пришлось перебивать третью попытку повторить одно и то-же и конкретно потребовать. Тогда -дошло.
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19.01.2021 16:19 Ответить
"Если какая разница на каком языке разговаривать, то почему такой вой по поводу украинского языка в сфере обслуживания?".
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19.01.2021 16:22 Ответить
Тому, що працівники сфери обслуговування повинні знати та звертатись до клієнтів державною мовою. А вже якою відповість клієнт та якою йому буде відповідь працівника, в разі переходу клієнтів на іншу мову - це закону не стосується.
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19.01.2021 16:29 Ответить
Звідки звалились до нас працівники сфери обслуговування, з Омська чи з Вологди?
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19.01.2021 16:31 Ответить
Це вже інше питання звідки хто "взявся". Той "взявся" може і таджиком бути, але звертатися повинен державною мовою України.
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19.01.2021 16:34 Ответить
Таджики швидше вчаться, ніж деякі все життя проживаючі в Україні бужанські.
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19.01.2021 16:42 Ответить
вони всі місцеві, із корінням українським від прапрадідів, і говорять вони якщо російською, то це українська російська, бо вони не какають, а кажуть все ж таки букву Г українську, і москалиху чутно завжди - це і вимова, і інтонація речення.
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19.01.2021 16:51 Ответить
Мову країни, в якій живеш, потрібно обов'язково знати і вчити, якщо, звісно, не дебіл.
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19.01.2021 16:24 Ответить
І не ворог
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19.01.2021 18:32 Ответить
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym ОЛЕКСАНДР КОЛИМ

https://twitter.com/Oleksandr_Kolym


https://twitter.com/Oleksandr_Kolym

ОРУУУУ!!!

Сльози....


https://twitter.com/i/status/1351154992128909320 https://twitter.com/i/status/1351154992128909320
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19.01.2021 16:26 Ответить
Лучше написать "Русскоязычная челюсть"
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19.01.2021 16:42 Ответить
краще на лобі вигравірувати "узкий"
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19.01.2021 16:53 Ответить
А социалку слабо поднять? Или теперь на заборах вместо голубей дурных, индюки сидеть будут?
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19.01.2021 16:29 Ответить
Ось Креміню б почитати "Дванадцять стільців" і повчитись в Остапа Бендера шанувати закон..."Я чту "Уголовный Кодекс" - постійно повторював Бендер і жодного разу,ні на одній сторінці цього знаменитого твору Ільфа і Петрова його не порушив...
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19.01.2021 16:36 Ответить
Навіть у радянські часи вивчення української мови у школах було ОБОВ'ЯЗКОВЕ.
Тому для мене незрозуміло чому деякі мешканці України не знають її.
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19.01.2021 16:37 Ответить
так не йде за знання-не знання, а йде за говоріння, за практику. вони то всі вчили, але не було пореби говорити. зараз уже є люди робочого віку, у яких і на східнй Україні немає рос.мови в атестаті, але вони говорять російською. чому? бо є практика і потреба.
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19.01.2021 16:55 Ответить
Не всегда. В последние годы по желанию.
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19.01.2021 17:03 Ответить
Неправда, за радянських часів батьки могли відмовитися від того, щоб їхні діти вчили українську мову. Щоправда найчастіше так робили військові, яких "ганяли" по теренам СРСРу...
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19.01.2021 17:34 Ответить
За весь термін навчання у нас був тільки один випадок коли дозволили не вчити українську мову і літературу. Приїхала сім'я з Москви. І вчився він в моєму класі лише одну чверть.
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19.01.2021 18:22 Ответить
У мене було кілька таких однокласників/однокласниць...
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19.01.2021 18:25 Ответить
Поки ми не зважали якою мовою у нас розмовляють та в яку церкву ходять, той жили краще.
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19.01.2021 16:40 Ответить
До громадян України звертатися українською, не бажаєш розуміти українську, міняй громадянство.
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19.01.2021 16:58 Ответить
Если закон такой демократичный - имплементируйте Европейскую хартию региональных языков.
И Римский статут не мешало бы.
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19.01.2021 17:19 Ответить
Обійдешся ось цим, https://censor.net/ru/user/252465
https://censor.net/ru/user/252465
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19.01.2021 17:36 Ответить
Французам скажи.
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19.01.2021 18:09 Ответить
Пропоную перейменувати Україна на Україна-Русь. Це буде наглядно заперечувати мантри північної орди на те, що росія є правонаслідником Київської Русі. І це буде колосальний крок у напрямку відокремлення України від страшного минулого в "обіймах старшого брата"
Слава Україні!!!
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19.01.2021 17:54 Ответить
Героям слава! Але форум цю проблему не вирішить...
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19.01.2021 18:26 Ответить
"Якщо клієнт хоче спілкуватись якоюсь популярною в конкретному регіоні мовою - чи то буде російська, чи то болгарська, чи то румунська, чи то польська, чи то угорська - звичайно, персонал може відповідати зручною і йому мовою. "

А якщо персонал не знає (а він і не зобов'язаний знати) і не розуміє будь яких іноземних мов, то він має право послати клієнта... за перекладачем. Мабуть якось так.
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19.01.2021 19:31 Ответить
В супермаркете могут и послать, а там где зарплата продавца это смешной оклад + процент от продаж, хочу я посмотреть на это посылание за счет собственного кошелька. Хотя не исключаю, что единичные случаи могут быть.
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19.01.2021 20:39 Ответить
 
 