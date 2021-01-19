Креминь о призывах обходить языковой закон: "Остап Бендер также давал такие советы"
Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" является чрезвычайно демократичным. А те, кто призывает его нарушать, занимаются обычными провокациями.
Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает Цензор.НЕТ.
Уполномоченный посоветовал тем, кто призывает обходить языковой закон, почитать известную книгу "12 стульев". "Остап Бендер также давал советы, как обходить действующее законодательство. Думаю, что это - "совок", который остался далеко в прошлом. Кажется, пропагандисты читают по "темниках", присланных из соседних стран, но это не более чем провокации и спекуляции. Наш языковой закон чрезвычайно демократичный, имплементируется медленно, а не сразу, поэтому каждая из сфер, которой он касается, имела время, чтобы подготовиться", - сказал Тарас Креминь.
По словам Уполномоченного, языковой закон не имеет целью кого-то запугивать. "Если клиент хочет общаться на каком-то популярном в конкретном регионе языке - будь это русский, или болгарский, или румынский, или польский, или венгерский - конечно персонал может отвечать на удобном и ему языке. Но первое слово по корпоративной этике всегда должно быть за персоналом, который должен обратиться к клиенту, - поздороваться и понять, на каком языке ему удобнее общаться", - пояснил Тарас Креминь.
Как сообщалось, 16 января 2021 г. вступили в силу нормы статьи 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей.
Согласно ей, на государственном языке должны обращаться к потребителям во всех сферах обслуживания. В частности, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности; физические лица-предприниматели; субъекты хозяйствования, которые обслуживают потребителей (в том числе интернет-магазины).
Это требование касается также образовательных услуг (в том числе кружков и секций), медобслуживания, предоставления социальных, юридических, транспортных и других услуг.
На украинском языке должна подаваться информация на ценниках, в инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т.п.
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тож були опитування - переважна більшість населення володіє мовою.
Усі мешканці відвопідали: так, ми все розуміємо...
Жодного не було, хто казав - шта?
Звичайно, він на вулиці звичайних людей питав - не військових.
Ми би не знали багатьох проблем.
Й саме головне - от я бачив тут у німеччині як водій росіянин звертався до водія українця - я знаю цього водія - він вільно говорить російскою. Але Він насамперед має гідність. Й відповідає росіянину на рідній українській. Так й треба. Не тому що б комусь щось довести, але насамперед заради себе самого, заради своєї країни. Нащо нам українцям по суті чужа нам мова? Ну англійска ще зрозуміло - бо у світі мандруючі зазвичай на універсальну мову переходять - англійську. А російська навіщо? Чи може хтось у мосву вчитися поїде, як за часів СРСР багато хто мріяв, чи хто сь думає що найближчі декілька поколлінь будуть якісь тісні взаємени? Отже що б ви розуміли - німці - прості не обізнані німці - роблять простий висновок, коли чують як хтось говорить по нашому - вони питають, а ти на російскій говориш? Якщо ти кажеш - да, наступне питанні - ти росіянин? Йм всеодно звідкі ти насправді - з України, Беларусі чи Молдови - якщо зовнішність слов'янська й говориш російскою - то ти росіянин. Й так скріз у світі. А ти доведи їм потім - та ні то я тілько російскою говорю, але я українець. От як нас сприймають. Отже говоріть українською, маєте гідність!
Допоки ми будемо користуватись ізиком імперії, доти нас будуть ідентифіковувати як її частину.
-- рекомендую Уполномоченному почитать "Золотой телёнок" -- там дело в Украине происходит...
Ёж птица гордая - пока не пнешь, не полетит. Одной два раза дал понять желаемый клиентом язык общения. Не дошло. Пришлось перебивать третью попытку повторить одно и то-же и конкретно потребовать. Тогда -дошло.
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym ОЛЕКСАНДР КОЛИМ
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
ОРУУУУ!!!
Сльози....
https://twitter.com/i/status/1351154992128909320 https://twitter.com/i/status/1351154992128909320
Тому для мене незрозуміло чому деякі мешканці України не знають її.
И Римский статут не мешало бы.
https://censor.net/ru/user/252465
Слава Україні!!!
А якщо персонал не знає (а він і не зобов'язаний знати) і не розуміє будь яких іноземних мов, то він має право послати клієнта... за перекладачем. Мабуть якось так.