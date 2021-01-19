Креминь о призывах обходить языковой закон: "Остап Бендер также давал такие советы"

Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" является чрезвычайно демократичным. А те, кто призывает его нарушать, занимаются обычными провокациями.

Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает Цензор.НЕТ.

Уполномоченный посоветовал тем, кто призывает обходить языковой закон, почитать известную книгу "12 стульев". "Остап Бендер также давал советы, как обходить действующее законодательство. Думаю, что это - "совок", который остался далеко в прошлом. Кажется, пропагандисты читают по "темниках", присланных из соседних стран, но это не более чем провокации и спекуляции. Наш языковой закон чрезвычайно демократичный, имплементируется медленно, а не сразу, поэтому каждая из сфер, которой он касается, имела время, чтобы подготовиться", - сказал Тарас Креминь.

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По словам Уполномоченного, языковой закон не имеет целью кого-то запугивать. "Если клиент хочет общаться на каком-то популярном в конкретном регионе языке - будь это русский, или болгарский, или румынский, или польский, или венгерский - конечно персонал может отвечать на удобном и ему языке. Но первое слово по корпоративной этике всегда должно быть за персоналом, который должен обратиться к клиенту, - поздороваться и понять, на каком языке ему удобнее общаться", - пояснил Тарас Креминь.

Как сообщалось, 16 января 2021 г. вступили в силу нормы статьи 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей.

Согласно ей, на государственном языке должны обращаться к потребителям во всех сферах обслуживания. В частности, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности; физические лица-предприниматели; субъекты хозяйствования, которые обслуживают потребителей (в том числе интернет-магазины).

Это требование касается также образовательных услуг (в том числе кружков и секций), медобслуживания, предоставления социальных, юридических, транспортных и других услуг.

На украинском языке должна подаваться информация на ценниках, в инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т.п.