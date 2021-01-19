Дворец Путина за 100 млрд рублей: фонд Навального выпустил фильм о "самом богатом человеке в мире". ВИДЕО
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил расследование о "дворце Путина", построенном в Геленджике.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ФБК.
В двухчасовом фильме рассказывается об истории резиденции, на возведение которой, по данным ФБК, было потрачено 100 миллиардов рублей, и показываются ее интерьеры.
"Нам говорили, что это невозможно. Что это самая большая тайна, самый охраняемый в России объект. Но мы сильно старались и у нас получилось. Сегодня мы покажем вам главный путинский секрет - его дворец. Мы покажем его снаружи и изнутри. Мы публикуем его архитектурные планы - от расстановки мебели до вентиляционных решеток. Каждое помещение, каждый коридор, каждый квадратный метр - отныне достояние общественности. С этого момента миллионы россиян смогут побывать дома у Путина", - говорится в комментарии.
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