На Закарпатье отменены все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков, - Креминь

Все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков на территории Закарпатской области отменены.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает Цензор.НЕТ.

"В ответ на обращение Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой по обеспечению отмены до сих пор действующих противоправных решений отдельных областных и местных советов о функционировании региональных языков, в Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка пришло письмо Закарпатской областной прокуратуры, в котором сообщается о том, что решением Береговского районного совета №40 от 29.12.2020 признаны утратившими силу решение о региональных языках Береговского и Виноградовского районных советов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, таким образом, все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков на территории Закарпатской области отменены.

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