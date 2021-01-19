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Новости Языковой вопрос
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На Закарпатье отменены все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков, - Креминь

На Закарпатье отменены все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков, - Креминь

Все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков на территории Закарпатской области отменены.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает Цензор.НЕТ.

"В ответ на обращение Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой по обеспечению отмены до сих пор действующих противоправных решений отдельных областных и местных советов о функционировании региональных языков, в Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка пришло письмо Закарпатской областной прокуратуры, в котором сообщается о том, что решением Береговского районного совета №40 от 29.12.2020 признаны утратившими силу решение о региональных языках Береговского и Виноградовского районных советов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, таким образом, все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков на территории Закарпатской области отменены.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Креминь о призывах обходить языковой закон: "Остап Бендер также давал такие советы"

Автор: 

язык (3777) Креминь Тарас (131) Закарпатская область (2580)


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Топ комментарии
+11
На Закарпатье отменены все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков, - Креминь - Цензор.НЕТ 3966
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19.01.2021 16:32
+9
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym ОЛЕКСАНДР КОЛИМ


ОРУУУУ!!!

Сльози....

https://twitter.com/i/status/1351154992128909320 https://twitter.com/i/status/1351154992128909320
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19.01.2021 16:27
+9
все верно- пусть учат государственный язык-а не нравится-граница рядом-
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19.01.2021 16:36
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https://twitter.com/Oleksandr_Kolym ОЛЕКСАНДР КОЛИМ


ОРУУУУ!!!

Сльози....

https://twitter.com/i/status/1351154992128909320 https://twitter.com/i/status/1351154992128909320
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19.01.2021 16:27 Ответить
Годится!
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19.01.2021 16:31 Ответить
https://www.facebook.com/zoyakazanzhy?__cft__[0]=************************************************************************************-y5zGAGMv1voCD41_TzJ23F9mhr6I3csOxr95awH5FOvypR90178QXQdzIN0Wj2rS5I3oLc9vUIjhZb1cqtsDF7l-0YdooVrkbnClzVGE5uoHQo&__tn__=-UC%2CP-y-R Zoya Kazanzhy
https://www.facebook.com/zoyakazanzhy/posts/10220891214091258?__cft__[0]=************************************************************************************-y5zGAGMv1voCD41_TzJ23F9mhr6I3csOxr95awH5FOvypR90178QXQdzIN0Wj2rS5I3oLc9vUIjhZb1cqtsDF7l-0YdooVrkbnClzVGE5uoHQo&__tn__=%2CO%2CP-y-R 21 ч. · Я зараз практично не брала участі у мовних, м'яко кажучи, дискусіях. Всі мої дискусії на цю тему відбулися раніше)Але все-таки хочу написати кілька тез.Країна мала майже 30 років, щоб зняти питання української мови з порядку денного назавжди. І не витягувати його кожного разу, як шулер витягує краплену карту із засаленого рукава. Всі оці загравання і вмовляння призвели до серйозних наслідків, які ми тепер маємо розхльобувати. Держав
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19.01.2021 17:18 Ответить
... Державна мова - це не привілегія, не пільга, не нагорода. Це - функція, яка вимагає використання на всіх рівнях задля точності мови в державних, судових, прикордонних, митних, лікарняних, освітніх і так далі закладах. Це - аксіома і не має смислу надовго на цьому зупинятися.
Але мова - це ще і можливість перебувати не в російськомовному контексті зі всіма наслідками, які з цього витікають.Тому потрібно було не панькатися, а безумовно і швидко переходити на українську мову. Вже б і забули про цю проблему.Точно так і з законом про декомунізацію. Я завжди наводжу приклад мера Одеси Едуарда Гурвіца, який ще у 90-х роках позбавив Одесу всіх оцих Лєнінів і Совєтських армій. Тоді було перейменовано більше 300 вулиць. І що? І нічого.Точно так носились ми з законом про роздержавлення державних та комунальних медіа. Польща то зробила за одну ніч. Позбавившись назавжди відрижки соціалістичного режиму з тоталітарним засиранням мозку пропагандою.Я пам'ятаю гавкіт лєнбондаренко з приводу квоти на українську музику в радіоефірі. Як же вони старались, як насміхались, як розповідали, що це загубить бізнес і зменшить кількість слухачів! Я пам'ятаю, що робив один із власників радіостанції в Одесі - він у визначеному обсязі транслював весь час Океан Ельзи і сміявся, що робить це спеціально, щоб всіх нудило від української музики.Але квоти зробили важливу справу - дали потужний розвиток українській музиці. Скільки гуртів, виконавців з'явилось за цей час! Багато. І ніякий бізнес через квотування не загнувся.Свого часу вистачило сил на дублювання фільмів в кінотеатрах. Пророкували, що кінотеатри зачиняться. І що? Успішно працювали, отримували прибутки. Через українську мову дубляжу жодний кінотеатр не перестав функціонувати.В будь якому закладі будь якої країни світу ви спочатку почуєте привітання державною мовою. А вже потім або продовжите цією ж мовою спілкування, або ж перейдете на зрозумілу обом сторонам - англійську, турецьку, іспанську, російську і так далі. Або будете розмовляти з допомогою посмішки і жестів, якщо ви перебуваєте в країні, де вас не розуміють.І ще одне. Російськомовні люди старшого віку навряд чи будуть розмовляти українською. А чи багатьох людей старшого віку ви бачите в сфері обслуговування? Це інша тема - про зайнятість людей після 50-ти і 60-ти років. Хоча, коли мова йде про суддів, які стають ними у віці і 40, і 50 років, то там все просто. Рівень заробітної плати і інших печеньок такий, що у них не стоїть питання знати українську чи не знати. Знають. Без варіантів. Сфера обслуговування - це, як правило, молоді люди. У яких вже майже немає проблем ні з українською, ні з англійською. Принаймі, на побутовому рівні. Колись мені один випускник середньої школи сказав, коли за столом почали сваритися з приводу мови: - Повірте, для нас немає проблеми мови. То для вас, хто у Радянському Союзі народився, є така проблема. Я можу спокійно розмовляти українською, російською і англійською. Якщо від мови залежатиме моя робота, мої заробітки і моє благополуччя, то я вивчу будь яку.Я пам'ятаю, як бісились одеські сепарські лідери в «екзилі», коли одесити масово обирали для своїх дітей мовою навчання українську. Писали в пабліках, про те, що дітей вони «потєрялі», що треба з цим щось робити. Тому прокремлівські покидьки будуть витрачати величезні кошти на інспіровані срачі, ситуації, щоб лише тримати на порядку денному це дражливе питання.Україну зросійщували цілеспрямовано. Як і інші республіки, нині самостійні країни. Дехто вирвався із цього контексту, в тому числі вводячи латиницю замість кирилиці. Найдальше відійшли країни Балтії. В тому числі і через введення паспорту для осіб з невизначеним громадянством. Там мову не просто вивчають, а і складають досить серйозний екзамен на предмет володіння. Інакше не матимеш роботи і всього іншого, що передбачає статут громадянина. І це - абсолютно правильний підхід країни, яка не дозволяє собі засирати мозок агресивною російськомовністю.А ми все ще тримаємось за російськомовний налигач. Боїмося засмутити людей, які точно вважають, що їхні проблеми саме через існування української мови. І втішаємо себе, що налигач ніколи не перетвориться на зашморг.
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19.01.2021 17:19 Ответить
ну вы изверги!

я представляю как мадярская тетка-секретарка сельсовета будет калякать укринскою мовою

это же МОКШАНЕ !!!!!!
у мадяров язык гавкающий и глотка не приспособлена к соловьиному
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19.01.2021 16:30 Ответить
Венгерский звучит как жстонский, очень похоже.
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19.01.2021 16:35 Ответить
брати угро-фіни... ту ди й кацапи підтягуються...
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19.01.2021 16:55 Ответить
зовсім не схоже !

порівняй фразу" добрий день, українці"

jó napot ukránok (угр)

head päeva ukrainlased (ест)

за фонетику угорської я мовчу: розмовляють, як жесть ножицями ріжуть
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19.01.2021 16:56 Ответить
угорська не схожа на жодну з європейських мов, бо вони чужі у Європі...
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19.01.2021 17:16 Ответить
Я знаю, але це угро-фінська мова, як і естонська.
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19.01.2021 17:59 Ответить
Але естонська нічого спільного з угорською не мають, це лише лінгвістична група малочисельних по кількості розмовляючих...
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19.01.2021 18:06 Ответить
Можливо, це суб'єктивно. Я два роки слухав естонську (служив у Талліні в 1983-85) і, хоч і не вчив естнську (у військовій частині розмовляли російською), але добре запам'ятав, як вони голосні звуки тягнуть А коли був в Угорщині - одразу згадав.
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19.01.2021 18:14 Ответить
Угорці якраз не тягнуть))) дуже різкі і короткі звуки. Віланькёрте, груша електрична))) де щось тягнеться?))) у жодній мові так лампу не називають...
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19.01.2021 18:18 Ответить
Я запам'ятав слово "токайо-о" (за ситуацією - щось схоже на "розмова"). Там відчутно тягнули.
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19.01.2021 18:33 Ответить
Такаї, дуже коротко)))
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19.01.2021 18:34 Ответить
Це було на телефонній станції, коли я пробував поговорити з Києвом. З'єднатись так і не вдалось. Дівчина, з якою я розмовляв, не володіла ані англійскьою, ані українською, ані російською, однак чесно намагалася мені пояснити, і я вгадував сенс за ситуацією та жестами. Це слово (токайо чи такаї, я чомусь запам'ятав як токайо) звучало кілька разів у контексті розмови по телефону.
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19.01.2021 18:46 Ответить
Põllumajandusministeerium, знайди щось схоже у модярській, це надпис на будинку уряду у Талині, не можу скинути оригінальне фото бо усе на цензорі йде через посилання...)))
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19.01.2021 19:08 Ответить
Я не знаю ані угорську, ані естонську. Із самого початку казав, що це суб'єктивне враження, виключно на слух. Я не наполягаю. Якщо спеціаліст каже - не схоже, то хай буде не схоже. Пропоную закрити тему.
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19.01.2021 20:43 Ответить
Я не філолог, але два роки служив у Талліні (1983-85), а пізніше кілька разів був в Угорщині. І коли я вперше почув угорську, то одразу згадав, де чув схожий "вимов" голосних звуків. Я далекий від філологіїї, не володію ані естонською, ані угорською, тому не можу нічого сказати про спільні слова (корені слів) чи граматику, проте суто на слух звучало дуже схоже на естонську.
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19.01.2021 18:03 Ответить
Це твій хворий сон, я живу з мадярами і троха знаю мову хантемансі, нічого спільного, з фінською так, а з мадярською навіть поруч не лежала...)))
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19.01.2021 18:10 Ответить
Ну то й ладно, не сперечатимусь. На слух дуже нагадало естонську, але це суб'єктивно. Закриваємо тему.
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19.01.2021 18:41 Ответить
Зовсім не схожий, хіба що для тебе невігласа...
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19.01.2021 17:17 Ответить
Ображати незнайому людину - це для деяких істот типово.
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19.01.2021 17:58 Ответить
Що тебе, друже, образило?))) те що ти переплутав Божий дар з яєшнею?)))
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19.01.2021 18:11 Ответить
Я не сперечаюсь, що є дилетантом у філології, і не виставляю себе експертом, кажу лише про суб'єктивне відчуття. За що мене називати невігласом? За те, що я не філолог, а математик?
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19.01.2021 18:39 Ответить
Просто не стверджуй того у чому ти не дуже тямиш))) Ось знайду фото міськради у Талині де назва складається з 25 літер)) якщо знайдеш мені аналогічне у мадярщині, я вибачусь що образив тебе невігласом...)))
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19.01.2021 18:45 Ответить
угро-фіни
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19.01.2021 16:40 Ответить
Мадяри ханте-мансі, а угро-фінська це група мов які не схожі на жодну з європейських, невігласи...
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19.01.2021 17:12 Ответить
Манси́йский язы́к (манс. Мāньси лāтыӈ, устар. название - вогу́льский - происходит от наименования реки Вагиль (Вогулка) - мансийское Вооль) - язык народа манси, вместе с хантыйским входящий в группу обско-угорских языков в составе угорской подветви финно-угорских языков. Так то, невіглас...
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19.01.2021 17:40 Ответить
Ти придурок?))) а я що пишу)) це фіно-угорська група мов, але естонська жодним чином не схожа на угорську, естонська більш менш схожа на фінську, лінгвісти штучно зробили їм цю групу, так то ти дебіл звичайний...)))
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19.01.2021 17:46 Ответить
Ты мудило, во-первых ты сам себе противоречишь в своих коментах. Во-вторых, я с тобой общался без оскорблений, но быдлячество и агрессивность по-видимому у вас, пеперастов, в крови - также, как и у кацапов. Пшло отсюда, животное
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19.01.2021 19:57 Ответить
На Закарпатье отменены все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков, - Креминь - Цензор.НЕТ 3966
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19.01.2021 16:32 Ответить
хохлов игрок сборной рф- вы об этом точно не знаете- хотя статься скорее всего имела два назначения-
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19.01.2021 16:35 Ответить
Уляна, ты мало знаешь кацапов... использовали фамилию игрока для разжигания ненависти до нас - украинцев. имели именно ввиду ненависть до нас, а не какого там задрыпанного игрока хохлова...
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19.01.2021 16:58 Ответить
Местные венгры будуть вчити державну
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19.01.2021 16:33 Ответить
Ничего, год покавкают, а потом потихеньку-помаленьку сначала, зачирикают, а потом и по-соловьиному будут как из пулемета строчить. Не боги горшки обжигают!
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19.01.2021 16:34 Ответить
все верно- пусть учат государственный язык-а не нравится-граница рядом-
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19.01.2021 16:36 Ответить
да венгры там здорово мутили воду, ***** денег на срачь не жалел, я например с удовольствием слушаю и читаю украинский язык, говорю пишу на русском, если попадается собеседник пытаюсь переходить на украинский, но это бывает крайне редко, поэтому и проблема с родным языком, детям сейчас гораздо легче общаться на украинском, начиная от детсада заканчивая учебными заведениями, в Польше почти перешёл на украинский, потому что после русских слов смотрели как на идиота
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19.01.2021 16:42 Ответить
Ушитко буде добрі!
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19.01.2021 16:44 Ответить
особливо у мукачєвому...
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19.01.2021 17:14 Ответить
демократией в стране даже не пахнет!
почему в Рашке так много национальных языков разрешено ?
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19.01.2021 17:17 Ответить
Внимание! Обнаружена ольгинская псина. Давите гада!
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19.01.2021 17:21 Ответить
А розмовляють на одному...)))
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19.01.2021 17:32 Ответить
не говорят на своих языках, башкиры на башкирском, татары на татарском.
документооборот может быть на 2х языках, как у нас например в Татарстане.
в Крыму на 3х языках документооборот разрешен.
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19.01.2021 17:47 Ответить
паспорт расєї на скількох мовах?))) документооборот только на руссссском езык межнационального абщения...
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19.01.2021 17:51 Ответить
паспорт на русском, он же по всей стране действует.
и где принято на других языках говорить и писать.
мне вот фиолетово, у меня 2 родных языка + английский в школе.
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19.01.2021 17:55 Ответить
Воды в Крыму это не прибавит.
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19.01.2021 18:11 Ответить
да не волнуйтесь вы за них, построят опреснители.
хуже чем было не будет.
когда был в 2006-2012гг в Крыму воду давали по 2 часа 3 раза в неделю.
вроде и канал работал, а воды нефига небыло.
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19.01.2021 18:24 Ответить
Путин сказал что дорого, значить дорого !

Что, малчать !!!!!
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19.01.2021 20:24 Ответить
вы сепаратизма не боитесь ?
они же по национальности венгры, румыны, поляки.
они и будут учить свой язык с малолетства...
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19.01.2021 17:53 Ответить
хай вчать але мають розмовляти українською, мовою міжнаціонального спілкування в Україні, як расєйська на расєї...
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19.01.2021 18:03 Ответить
ООН еще не впряглась за них как за Албанцев ?
ждите - дождетесь миротворцев...
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19.01.2021 18:26 Ответить
Не знаю,московит,что ты тут забыл,но просвящу тебя,против сепаратизма есть 7,62 и 5,45 и огонь как в Одессе.
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19.01.2021 19:34 Ответить
Після такого посту українці насипали коментів, тепер ресторан вирішив заховатися за одним із власників, який є громадянином Ізраїлю, щоб Ізраїль насипав українцям.
На Закарпатті скасовано всі рішення органів місцевого самоврядування про функціонування регіональних мов, - Кремінь - Цензор.НЕТ 4896
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19.01.2021 20:15 Ответить
а ти часом в історії є факт, коли Ізраїль сам івритизувався не так лояльно, як українці українізуються.
https://www.facebook.com/mariannateresa.ventcek?hc_ref=ARRZtMPf1RSR62JuemW_6yDzkDkNo72BKc3euER0-6yGFiP2AdgDGFB8dkbZMt2Y31Y&fref=nf Marianna Ventcek https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3542006229181023&set=a.782705328444474&type=3 16. Januar um 22:34 · Коли у державі Ізраїль вводили замість ідишу - іврит, то зробили усі умови,
щоб іврит став державною мовою.
Для цього вводили і штрафні санкції,
і обмеження на друк ідишем.
Коли у Туреччині до влади прийшов Мустафа Кемаль, він також примусово зобов'язав переходити на обов'язкову турецьку мову. Для цього ввели, навіть, мовний патруль, який міг просто отпи*дити тих, хто не підкорявся закону !
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19.01.2021 20:17 Ответить
Ух, розгуляюсь))) А як щодо відсотка від штрафу?)))
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24.01.2021 01:23 Ответить
 
 