На Закарпатье отменены все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков, - Креминь
Все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков на территории Закарпатской области отменены.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает Цензор.НЕТ.
"В ответ на обращение Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой по обеспечению отмены до сих пор действующих противоправных решений отдельных областных и местных советов о функционировании региональных языков, в Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка пришло письмо Закарпатской областной прокуратуры, в котором сообщается о том, что решением Береговского районного совета №40 от 29.12.2020 признаны утратившими силу решение о региональных языках Береговского и Виноградовского районных советов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, таким образом, все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков на территории Закарпатской области отменены.
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ОРУУУУ!!!
Сльози....
https://twitter.com/i/status/1351154992128909320 https://twitter.com/i/status/1351154992128909320
https://www.facebook.com/zoyakazanzhy/posts/10220891214091258?__cft__[0]=************************************************************************************-y5zGAGMv1voCD41_TzJ23F9mhr6I3csOxr95awH5FOvypR90178QXQdzIN0Wj2rS5I3oLc9vUIjhZb1cqtsDF7l-0YdooVrkbnClzVGE5uoHQo&__tn__=%2CO%2CP-y-R 21 ч. · Я зараз практично не брала участі у мовних, м'яко кажучи, дискусіях. Всі мої дискусії на цю тему відбулися раніше)Але все-таки хочу написати кілька тез.Країна мала майже 30 років, щоб зняти питання української мови з порядку денного назавжди. І не витягувати його кожного разу, як шулер витягує краплену карту із засаленого рукава. Всі оці загравання і вмовляння призвели до серйозних наслідків, які ми тепер маємо розхльобувати. Держав
Але мова - це ще і можливість перебувати не в російськомовному контексті зі всіма наслідками, які з цього витікають.Тому потрібно було не панькатися, а безумовно і швидко переходити на українську мову. Вже б і забули про цю проблему.Точно так і з законом про декомунізацію. Я завжди наводжу приклад мера Одеси Едуарда Гурвіца, який ще у 90-х роках позбавив Одесу всіх оцих Лєнінів і Совєтських армій. Тоді було перейменовано більше 300 вулиць. І що? І нічого.Точно так носились ми з законом про роздержавлення державних та комунальних медіа. Польща то зробила за одну ніч. Позбавившись назавжди відрижки соціалістичного режиму з тоталітарним засиранням мозку пропагандою.Я пам'ятаю гавкіт лєнбондаренко з приводу квоти на українську музику в радіоефірі. Як же вони старались, як насміхались, як розповідали, що це загубить бізнес і зменшить кількість слухачів! Я пам'ятаю, що робив один із власників радіостанції в Одесі - він у визначеному обсязі транслював весь час Океан Ельзи і сміявся, що робить це спеціально, щоб всіх нудило від української музики.Але квоти зробили важливу справу - дали потужний розвиток українській музиці. Скільки гуртів, виконавців з'явилось за цей час! Багато. І ніякий бізнес через квотування не загнувся.Свого часу вистачило сил на дублювання фільмів в кінотеатрах. Пророкували, що кінотеатри зачиняться. І що? Успішно працювали, отримували прибутки. Через українську мову дубляжу жодний кінотеатр не перестав функціонувати.В будь якому закладі будь якої країни світу ви спочатку почуєте привітання державною мовою. А вже потім або продовжите цією ж мовою спілкування, або ж перейдете на зрозумілу обом сторонам - англійську, турецьку, іспанську, російську і так далі. Або будете розмовляти з допомогою посмішки і жестів, якщо ви перебуваєте в країні, де вас не розуміють.І ще одне. Російськомовні люди старшого віку навряд чи будуть розмовляти українською. А чи багатьох людей старшого віку ви бачите в сфері обслуговування? Це інша тема - про зайнятість людей після 50-ти і 60-ти років. Хоча, коли мова йде про суддів, які стають ними у віці і 40, і 50 років, то там все просто. Рівень заробітної плати і інших печеньок такий, що у них не стоїть питання знати українську чи не знати. Знають. Без варіантів. Сфера обслуговування - це, як правило, молоді люди. У яких вже майже немає проблем ні з українською, ні з англійською. Принаймі, на побутовому рівні. Колись мені один випускник середньої школи сказав, коли за столом почали сваритися з приводу мови: - Повірте, для нас немає проблеми мови. То для вас, хто у Радянському Союзі народився, є така проблема. Я можу спокійно розмовляти українською, російською і англійською. Якщо від мови залежатиме моя робота, мої заробітки і моє благополуччя, то я вивчу будь яку.Я пам'ятаю, як бісились одеські сепарські лідери в «екзилі», коли одесити масово обирали для своїх дітей мовою навчання українську. Писали в пабліках, про те, що дітей вони «потєрялі», що треба з цим щось робити. Тому прокремлівські покидьки будуть витрачати величезні кошти на інспіровані срачі, ситуації, щоб лише тримати на порядку денному це дражливе питання.Україну зросійщували цілеспрямовано. Як і інші республіки, нині самостійні країни. Дехто вирвався із цього контексту, в тому числі вводячи латиницю замість кирилиці. Найдальше відійшли країни Балтії. В тому числі і через введення паспорту для осіб з невизначеним громадянством. Там мову не просто вивчають, а і складають досить серйозний екзамен на предмет володіння. Інакше не матимеш роботи і всього іншого, що передбачає статут громадянина. І це - абсолютно правильний підхід країни, яка не дозволяє собі засирати мозок агресивною російськомовністю.А ми все ще тримаємось за російськомовний налигач. Боїмося засмутити людей, які точно вважають, що їхні проблеми саме через існування української мови. І втішаємо себе, що налигач ніколи не перетвориться на зашморг.
я представляю как мадярская тетка-секретарка сельсовета будет калякать укринскою мовою
это же МОКШАНЕ !!!!!!
у мадяров язык гавкающий и глотка не приспособлена к соловьиному
порівняй фразу" добрий день, українці"
jó napot ukránok (угр)
head päeva ukrainlased (ест)
за фонетику угорської я мовчу: розмовляють, як жесть ножицями ріжуть
почему в Рашке так много национальных языков разрешено ?
документооборот может быть на 2х языках, как у нас например в Татарстане.
в Крыму на 3х языках документооборот разрешен.
и где принято на других языках говорить и писать.
мне вот фиолетово, у меня 2 родных языка + английский в школе.
хуже чем было не будет.
когда был в 2006-2012гг в Крыму воду давали по 2 часа 3 раза в неделю.
вроде и канал работал, а воды нефига небыло.
Что, малчать !!!!!
они же по национальности венгры, румыны, поляки.
они и будут учить свой язык с малолетства...
ждите - дождетесь миротворцев...
https://www.facebook.com/mariannateresa.ventcek?hc_ref=ARRZtMPf1RSR62JuemW_6yDzkDkNo72BKc3euER0-6yGFiP2AdgDGFB8dkbZMt2Y31Y&fref=nf Marianna Ventcek https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3542006229181023&set=a.782705328444474&type=3 16. Januar um 22:34 · Коли у державі Ізраїль вводили замість ідишу - іврит, то зробили усі умови,
щоб іврит став державною мовою.
Для цього вводили і штрафні санкції,
і обмеження на друк ідишем.
Коли у Туреччині до влади прийшов Мустафа Кемаль, він також примусово зобов'язав переходити на обов'язкову турецьку мову. Для цього ввели, навіть, мовний патруль, який міг просто отпи*дити тих, хто не підкорявся закону !