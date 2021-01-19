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Более 58 тыс. украинцев с инсультом пролечили бесплатно в 2020 году, - НСЗУ

Более 58 тыс. украинцев с инсультом пролечили бесплатно в 2020 году, - НСЗУ

В Украине получили бесплатное лечение более 58 тысяч пациентов с инсультом в 2020 году.

Об этом сообщает пресс-служба Нацслужбы здоровья, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в Украине 191 медицинское учреждение имеет договора с НСЗУ на стационарное лечение инсульта. Эти учреждения заключили с НСЗУ договоров на общую сумму более 1,54 млрд гривен. Тариф на лечение этого заболевания с 1 июля прошлого года дополнительно увеличили - с 19 332 грн до 26 947 грн.

"По данным электронной системы здравоохранения, в рамках Программы медицинских гарантий в прошлом году безвозмездно пролечено более 58 тысяч пациентов с инсультом. Наибольшее количество пациентов с острым мозговым инсультом безвозмездно пролечено в Киеве - 4800, в Харьковской области - более 4700 и в Днепропетровской - 4300", - отмечается в сообщении.

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Автор: 

Минздрав (4899) лечение (922) НСЗУ (171)


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Топ комментарии
+9
Под бесплатным лечением, имется ввиду, пользование койкой и тумбочкой?
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19.01.2021 16:44
+8
Покажите хоть одного живого , бесплатно пролеченного.Свистеть не мешки ворочать.
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19.01.2021 16:43
+5
Наглая ложь
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19.01.2021 16:53
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Покажите хоть одного живого , бесплатно пролеченного.Свистеть не мешки ворочать.
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19.01.2021 16:43 Ответить
Под бесплатным лечением, имется ввиду, пользование койкой и тумбочкой?
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19.01.2021 16:44 Ответить
А, холодильник,туалет и розетку забыл.
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19.01.2021 16:45 Ответить
Наглая ложь
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19.01.2021 16:53 Ответить
Для чиновников из нацслужбы здоровья главное "отчитаться о проделанной работе" и получить премию. Они же живут и лечатся в другой Украине.
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19.01.2021 17:03 Ответить
В 2019 году мама попала с инсультом в Киеве в больницу. Бесплатно говорите ???? Брешете !
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19.01.2021 17:24 Ответить
Понад 58 тис. українців з інсультом пролікували безкоштовно в 2020 році, - НСЗУ - Цензор.НЕТ 6863

.
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19.01.2021 17:33 Ответить
Я очень не везучий.Мне вечно не удаются купить дешевые(есть такие) лекарства- отвечают:уже закончились. С инсультом вообще капец эти ежедневные,после обхода,назначения врача с длинющим списком лекарств.Первая неделя до 300гр в день.В конце третьей недели-200гр/день...Бесплатно лечат только избранных....депутатов и .....
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19.01.2021 17:48 Ответить
Самая коррумпированная сфера. Шантаж и вымогательства в каждом кабинете. А по бумагам и я могу...
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19.01.2021 20:29 Ответить
У кожній лікарні, яка підписала договір, повинен у вестибюлі висіти список наявних ліків і матеріалів. Так як це кілька років тому спостерігав у Кременчуцькому роддомі. Електронні рецепти діють. Не на всі ліки, але частина їх за таким рецептом безкоштовна. Вимагайте у лікаря офіційний рецепт. а не писульку без підпису.
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19.01.2021 21:15 Ответить
Ті хто платив- не жалівся на побори, хто не платив-уже не мають змоги жалітися.
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19.01.2021 21:38 Ответить
Безплатно!? Ничего себе! Пусть все эти куррупционеры лечаться от инсульта бесплатно!
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19.01.2021 22:01 Ответить
 
 