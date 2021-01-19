Более 58 тыс. украинцев с инсультом пролечили бесплатно в 2020 году, - НСЗУ

В Украине получили бесплатное лечение более 58 тысяч пациентов с инсультом в 2020 году.

Об этом сообщает пресс-служба Нацслужбы здоровья, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в Украине 191 медицинское учреждение имеет договора с НСЗУ на стационарное лечение инсульта. Эти учреждения заключили с НСЗУ договоров на общую сумму более 1,54 млрд гривен. Тариф на лечение этого заболевания с 1 июля прошлого года дополнительно увеличили - с 19 332 грн до 26 947 грн.

"По данным электронной системы здравоохранения, в рамках Программы медицинских гарантий в прошлом году безвозмездно пролечено более 58 тысяч пациентов с инсультом. Наибольшее количество пациентов с острым мозговым инсультом безвозмездно пролечено в Киеве - 4800, в Харьковской области - более 4700 и в Днепропетровской - 4300", - отмечается в сообщении.

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