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Новости Коронавирус и карантин
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Студенты после 24 января должны учиться в смешанном формате или очно, - Шкарлет

Студенты после 24 января должны учиться в смешанном формате или очно, - Шкарлет

При благоприятной санитарно-эпидемической ситуации студенты учреждений профессионального и высшего образования должны после 24 января продолжить обучение в смешанном формате или очно, считает министр образования Сергей Шкарлет.

Об этом он написал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Профессионально-техническое, профессиональное перед высшим и высшее образование - обучение после 24 января. Позиция МОН следующая: при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации студенты учреждений профессионального (профессионально-технического), профессионального перед высшим и высшего образования должны продолжить обучение в смешанном формате или очно", - отметил Шкарлет.

По его словам, высшие учебные заведения, имея широкую управленческую автономию и учитывая эпидситуации в каждом отдельном регионе, будут самостоятельно решать, когда и в какой форме организовывать обучение.

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"Отдельный вопрос - практика. Ряд специальностей и большинство профессий требуют практического обучения, а потому важно организовать студенческие и ученические практики с обязательным соблюдением карантинных мероприятий", - добавил министр.

Студенты после 24 января должны учиться в смешанном формате или очно, - Шкарлет 01

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Давайте тогда, уже с 26 лучше. 25го Татьянин день рождения Бубочки. Отпразднуют и вперед)))
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19.01.2021 16:42 Ответить
Да они уже лет десять работают со второго курса в смешанном формате .
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19.01.2021 16:44 Ответить
Якщо судити з суперечливих "меседжів" пліснявої влади...
Студенты после 24 января должны учиться в смешанном формате или очно, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 8962
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19.01.2021 16:45 Ответить
Студенты после 24 января должны учиться в смешанном формате или очно, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 4988
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19.01.2021 16:46 Ответить
и федрыч на заднем плане их благословляет
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19.01.2021 16:50 Ответить
Фотка реальная?
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19.01.2021 17:23 Ответить
З неповагою до тебе, міністр-плагіатор.
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19.01.2021 17:04 Ответить
 
 