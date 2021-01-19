Студенты после 24 января должны учиться в смешанном формате или очно, - Шкарлет
При благоприятной санитарно-эпидемической ситуации студенты учреждений профессионального и высшего образования должны после 24 января продолжить обучение в смешанном формате или очно, считает министр образования Сергей Шкарлет.
Об этом он написал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Профессионально-техническое, профессиональное перед высшим и высшее образование - обучение после 24 января. Позиция МОН следующая: при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации студенты учреждений профессионального (профессионально-технического), профессионального перед высшим и высшего образования должны продолжить обучение в смешанном формате или очно", - отметил Шкарлет.
По его словам, высшие учебные заведения, имея широкую управленческую автономию и учитывая эпидситуации в каждом отдельном регионе, будут самостоятельно решать, когда и в какой форме организовывать обучение.
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"Отдельный вопрос - практика. Ряд специальностей и большинство профессий требуют практического обучения, а потому важно организовать студенческие и ученические практики с обязательным соблюдением карантинных мероприятий", - добавил министр.
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Татьяниндень рождения Бубочки. Отпразднуют и вперед)))