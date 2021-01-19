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В случае достройки "Северного потока-2" Украина будет терять около $1,5 млрд ежегодно, - Марченко

В случае достройки

Потери Украины в случае достройки российского газопровода "Северный поток-2" составят около $1,5 млрд ежегодно.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина, об этом заявил министр Сергей Марченко.

"Мы потеряем свои транзитные возможности, наша инфраструктура будет простаивать. Это потеря ресурсов и потеря рабочих мест - всего примерно 1,5 миллиарда долларов в год", - отметил глава Минфина.

Напомним, ранее сообщалось, что российский "Газпром" не исключает, что морской газопровод "Северный поток-2" может быть не достроен из-за политического давления.

Также читайте: Германия о планах США наложить санкции на судно "Фортуна", которое строит "Северный поток-2": Сожалеем и принимаем к сведению

Автор: 

Северный поток (1449) Марченко Сергей (298)


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Топ комментарии
+7
Не Україна а пару людей.
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19.01.2021 16:52
+7
"В случае достройки "Северного потока-2" Украина будет терять около $1,5 млрд ежегодно, - Марченко" - Не Украина будет терять около $1,5 млрд ежегодно, а олигархи.
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19.01.2021 17:02
+5
Не Украина потеряет 1,5 млрд., а власть меньше украдет на 1,5 млрд.
Поэтому и слезы льют крокодильи...
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19.01.2021 17:03
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есть беня, есть ахметов. Если потрудиться как следует, потери будут компенсированы. Лет на 50 хватит. А там и газ закончится.
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19.01.2021 16:43 Ответить
Но, пока трудятся они. И трудятся усердно
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19.01.2021 16:43 Ответить
1.5 млрд +, 1.5 млрд -. Какая разница?
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19.01.2021 16:45 Ответить
1,5 миллиарда - это ровно столько, сколько теряют Украинцы от действий коррупционеров во власти !
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19.01.2021 18:29 Ответить
Все страны напрягаются . Наш на лыжах катается . Чему удивляемся ?
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19.01.2021 16:48 Ответить
Не в случае достройки, а в случае ввода в эксплуатацию.
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19.01.2021 16:48 Ответить
Пока все крутились возле СП2, РФ построила Турецкий и Балканский потоки...
Даже Румыния в него впряглась, хотя от южного потока ей велели отказаться
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19.01.2021 16:49 Ответить
Втрачати буде влада,а українцям ринок.
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19.01.2021 16:49 Ответить
Фігня. Головне, що пліснява відкликала всі позови проти "газпрома" і вже гундосить про "дешевий" газпромівський газ.
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19.01.2021 16:51 Ответить
Не Україна а пару людей.
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19.01.2021 16:52 Ответить
А что парень Витренко, сынок бабки Наташи, по этому поводу думает? Будет газ у независимых русских покупать?
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19.01.2021 16:54 Ответить
Ой, плять, шож делать-то? Даю подсказочку. ВВП Украины - 130 млрд $. Если взять минимальный откат в 10%, то получим 13 млрд $. Нет откатов - плюс 13 млрд $ в бюджете. И это минимум!
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19.01.2021 16:55 Ответить
Как-то ПОХ!!! - все равно, все ВОРУЮТ!
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19.01.2021 16:57 Ответить
Тільки хотіла сказати , що менше будуть красти ,
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19.01.2021 23:50 Ответить
Украина видит эти деньги только на бумаге. живые деньги достаются коболеву и ко....
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19.01.2021 17:00 Ответить
"В случае достройки "Северного потока-2" Украина будет терять около $1,5 млрд ежегодно, - Марченко" - Не Украина будет терять около $1,5 млрд ежегодно, а олигархи.
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19.01.2021 17:02 Ответить
списываешь?
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19.01.2021 17:03 Ответить
халва-халва, эти мудозвоны все тарифы к рыночным ценам ровняют, кроме за транзит, если взять нормальный тариф, то даже при потери расхода будет +3 млрд.
и не украина теряет , а вы козлы
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19.01.2021 17:02 Ответить
Не Украина потеряет 1,5 млрд., а власть меньше украдет на 1,5 млрд.
Поэтому и слезы льют крокодильи...
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19.01.2021 17:03 Ответить
Олігархи втратять!!
Українцям вже втрачати нічого...
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19.01.2021 17:08 Ответить
ну без транзита газа у восточной Украины не будет.
да его по всей стране скорее не будет, так как всё идет из транспортного газопровода и компенсируются объемы уже на выходе...
нитка в одну сторону, переделывать её нет ни смысла ни денег.
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19.01.2021 17:09 Ответить
Нарешті перестанемо допомагати ворогу заробляти гроші на зброю, якою вбивають наших синів.
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19.01.2021 17:09 Ответить
пассажир,на проблеммы олигархов народу Украины как то насрать и твои тоже)))
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19.01.2021 17:13 Ответить
А если зелебобики украдут на 3 млрл. меньше, то мы ещё и в полюс выйдем!!!😁
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19.01.2021 17:16 Ответить
Ну так мы ж не торгуем с агрессором или как)
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19.01.2021 17:19 Ответить
И это нормально.Зарабатывать даже на транзите рашкогаза это зашквар от которого рано или поздно нужно будет отказываться.
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19.01.2021 17:19 Ответить
Еще какой нибудь платеж придумают, а мы заплатим....Делов то.
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19.01.2021 17:24 Ответить
Та вы шо? А вы к этому не готовы были?
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19.01.2021 17:27 Ответить
В случае.....будет терять около $1,5 млрд/ А 5,5 млрд Коломойским, Боголюбовым, Палицей и, Киперманом спи..ны уже.
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19.01.2021 17:31 Ответить
Украина больше теряет от "врагов народа", чем от внешних факторов
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19.01.2021 17:40 Ответить
не "втрачати" а недоотримувати 1,5 міліарди
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19.01.2021 17:47 Ответить
Це все херня в порівнянні с тим,скільки крадуть чиновники,депутати та олігархи.
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19.01.2021 18:18 Ответить
Для ідіотів поясню, у разі коли труба піде поза Україною то тут буде відразу велика війна, орда, не дозволить Україні бути незалежною, а партнери орди будуть заохочувати ту орду йти стопами Сталіна і знишити Європу як їх конкурента. Для цього потрібно лише труби пустити в обхід України, і знищити її АЕС. Як вірно тут підмічено, а в цей час її тупорилий гарант на лижах катається, а хабад успішно розвалює атомну енергетику.
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19.01.2021 18:35 Ответить
а чем труба мешает им сейчас начать войну?
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19.01.2021 20:10 Ответить
Контракты с ЕС и атомные станции.
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19.01.2021 21:10 Ответить
каким образом контракты с ЕС и атомные станции мешают им начать войну?
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19.01.2021 22:11 Ответить
Спросите у своего куратора как ядерные станции и труба заточенная на ЕС мешает РФ начать вторжение если нет мозгов сообразить.
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20.01.2021 06:03 Ответить
Куратор сказал, что это бред сивой кобылы ты несешь. Ну оно то и так понятно было, ты же слился - не можешь обосновать даже свой бред.
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20.01.2021 12:04 Ответить
Сполучені Штати розглядатимуть подальші дії найближчим часом згідно з CAATSA та Законом про захист європейської енергетичної безпеки (PEESA) зі змінами. Завершення будівництва "Північного потоку-2" дало б Росії засіб повністю оминути Україну, позбавляючи її життєво важливих доходів і роблячи її вразливішою для подальших агресивних дій Росії. При цьому Росія використовувала б природні ресурси як інструмент політичного тиску і згубного впливу на Західну Європу. Сьогоднішнє оголошення санкцій демонструє, що Сполучені Штати не бояться притягувати до відповідальності тих, хто продовжує допомагати цьому інструменту російського примусу. США все вірно озвучили! Якщо куратор ботів ідіот то і ботосперма його такі ж самі.
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20.01.2021 12:16 Ответить
Ну и где тут слово про войну, петушрок? Тут четко и понятно написано - политическое давление и влияние.
Слив засчитан. Прав был куратор - ты дебил.
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20.01.2021 12:22 Ответить
и контрольный выстрел в твою тупую голову:
-контракты никаким образом не могут остановить войну, потому что боевые действия считаются форсмажором и освобождают от выполнения обязательств.
-в случае если бы Украина из-за боевых действий остановила транзит - это Украине а не свинорашке нужно было бы заявлять об форсмажорных обстоятельствах.
-в случае захвата Украины свинорашкой, свинорашка бы захватила и газопровод))))
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20.01.2021 12:29 Ответить
Агресивні дії це і є війна.
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20.01.2021 12:55 Ответить
в данном случае, агрессивные действия - это политическое давление, о чем четко и было сказано в приведенном тобой же тексте. Война есть война.
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20.01.2021 13:04 Ответить
В даном случає никто не знает что в мозгу РФ. Война или другие агрессивные действия. Хочеш мира с РФ -готовся к войне и вступай в НАТО.
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20.01.2021 13:07 Ответить
в данном случае все знают, что свинорашку от войны держит только то, что за этим могут последовать не просто санкции, а полная политическая и экономическая блокада.
Если ты из тех наивных, которые думают, что в случае полномасштабной войны Украина сможет сопротивляться и не отдать газовую трубу - советую сравнить армии двух стран, и посмотреть фото-видео материалы развалин Алеппо.
Да, и с зедебилами и опзж как раз нам в НАТО дорога)))) Молдову скорее в НАТО возьмут)))

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20.01.2021 13:15 Ответить
Тут вы полностью правы, и про армию Украины и вооруженные силы РФ, а главное санкции, и вопрос не в Украине, относительно обороны трубы, а в том, что если РФ развяжет войну и через трубу газ РФ не пойдет в ЕС, то это закончится для РФ полным санационным шухером. А для того, что бы войти в НАТО надо очень сильно работать и власти и дипломатам, ведь сколько ноль не увеличивай он будет ноль. США и предупреждают РФ не лезть на рожон. А ведь соблазн Рашки очень велик, и кольнуть водный коридор в Крым, и недотепа главнокомандующий, когда такой случай еще возможен будет?
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20.01.2021 13:36 Ответить
санкции против свинорашки будут независимо от того, пойдет газ через Украину или нет.
И почему он должен не идти? Типа Украина перекроет вентиль потому что свинорашка напала? Ну так тогда к Украине будут арбитражные претензии а не к свинорашке)))
А самих боевых действий недостаточно для того чтобы объявить форсмажор. Нужно будет еще доказать, что боевые действия непосредственно сделали невозможным транзит газа, например трубы взрывами разнесло, и при этом еще доказать что не сами подорвали а имеенно агрессор это сделал.
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20.01.2021 13:43 Ответить
в обход украины теряет деньги только польша, так что своим детям расскажи эти сопли про войну и своим польским хозяинам
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19.01.2021 20:32 Ответить
А что Украина при зедебилах делает для того, чтобы он достроен не был?
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19.01.2021 20:09 Ответить
что-то я не видел, чтобы главный зедебил ездил по миру, доказывал российскую агрессию, и выступал против Северного потока. Так что ты врунишка.
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19.01.2021 22:13 Ответить
пустой зал с Порошенко, и полный зал с зеленым *******)))

У разі добудови "Північного потоку-2" Україна втрачатиме близько $1,5 млрд щорічно, - Марченко - Цензор.НЕТ 2163

У разі добудови "Північного потоку-2" Україна втрачатиме близько $1,5 млрд щорічно, - Марченко - Цензор.НЕТ 5164
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19.01.2021 23:19 Ответить
И по фактам:
При Порошенко Украина заручилась мировой поддержкой, иностранными инвестициями, свиноросии ввели санкции, выгнали из ПАСЕ
При Зеленском свинорашка вернулась в ПАСЕ, инвесторы подают иски на Украину, Европа заговорила об отмене санкций, и чмо болотное зеленое вообще уже никуда не зовут выступать)))
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19.01.2021 23:23 Ответить
Свиноруска, лучше бы таких как ты за поребрик отправляли)))
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20.01.2021 18:17 Ответить
да, и конечно же безвиз, угроза отмены которого висит после прихода зедебилов)))
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19.01.2021 23:25 Ответить
 
 