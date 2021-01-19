В случае достройки "Северного потока-2" Украина будет терять около $1,5 млрд ежегодно, - Марченко

Потери Украины в случае достройки российского газопровода "Северный поток-2" составят около $1,5 млрд ежегодно.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина, об этом заявил министр Сергей Марченко.

"Мы потеряем свои транзитные возможности, наша инфраструктура будет простаивать. Это потеря ресурсов и потеря рабочих мест - всего примерно 1,5 миллиарда долларов в год", - отметил глава Минфина.

Напомним, ранее сообщалось, что российский "Газпром" не исключает, что морской газопровод "Северный поток-2" может быть не достроен из-за политического давления.

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