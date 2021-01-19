В случае достройки "Северного потока-2" Украина будет терять около $1,5 млрд ежегодно, - Марченко
Потери Украины в случае достройки российского газопровода "Северный поток-2" составят около $1,5 млрд ежегодно.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина, об этом заявил министр Сергей Марченко.
"Мы потеряем свои транзитные возможности, наша инфраструктура будет простаивать. Это потеря ресурсов и потеря рабочих мест - всего примерно 1,5 миллиарда долларов в год", - отметил глава Минфина.
Напомним, ранее сообщалось, что российский "Газпром" не исключает, что морской газопровод "Северный поток-2" может быть не достроен из-за политического давления.
Топ комментарии
+7 Ося Задунайский
показать весь комментарий19.01.2021 16:52
+7 Khmelnitskiy
показать весь комментарий19.01.2021 17:02
+5 Nikol Kovalenko
показать весь комментарий19.01.2021 17:03
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Даже Румыния в него впряглась, хотя от южного потока ей велели отказаться
и не украина теряет , а вы козлы
Поэтому и слезы льют крокодильи...
Українцям вже втрачати нічого...
да его по всей стране скорее не будет, так как всё идет из транспортного газопровода и компенсируются объемы уже на выходе...
нитка в одну сторону, переделывать её нет ни смысла ни денег.
Слив засчитан. Прав был куратор - ты дебил.
-контракты никаким образом не могут остановить войну, потому что боевые действия считаются форсмажором и освобождают от выполнения обязательств.
-в случае если бы Украина из-за боевых действий остановила транзит - это Украине а не свинорашке нужно было бы заявлять об форсмажорных обстоятельствах.
-в случае захвата Украины свинорашкой, свинорашка бы захватила и газопровод))))
Если ты из тех наивных, которые думают, что в случае полномасштабной войны Украина сможет сопротивляться и не отдать газовую трубу - советую сравнить армии двух стран, и посмотреть фото-видео материалы развалин Алеппо.
Да, и с зедебилами и опзж как раз нам в НАТО дорога)))) Молдову скорее в НАТО возьмут)))
И почему он должен не идти? Типа Украина перекроет вентиль потому что свинорашка напала? Ну так тогда к Украине будут арбитражные претензии а не к свинорашке)))
А самих боевых действий недостаточно для того чтобы объявить форсмажор. Нужно будет еще доказать, что боевые действия непосредственно сделали невозможным транзит газа, например трубы взрывами разнесло, и при этом еще доказать что не сами подорвали а имеенно агрессор это сделал.
При Порошенко Украина заручилась мировой поддержкой, иностранными инвестициями, свиноросии ввели санкции, выгнали из ПАСЕ
При Зеленском свинорашка вернулась в ПАСЕ, инвесторы подают иски на Украину, Европа заговорила об отмене санкций, и чмо болотное зеленое вообще уже никуда не зовут выступать)))