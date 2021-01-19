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Цель достичь климатической нейтральности в 2050 году вполне реальна для Украины, - Петрашко

Цель достичь климатической нейтральности в 2050 году вполне реальна для Украины, - Петрашко

В горизонте 2050 года Украина станет экономически успешным и климатически нейтральным государством. Для этого нам надо правильно задать рамки климатической трансформации в ближайшие годы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, об этом заявил министр Игорь Петрашко.

"Убежден, что цель достичь климатической нейтральности в 2050 году вполне реальна для Украины. Если разобрать стратегию Европейского Зеленого Курса, а также программные документы ЕС по циркулярной экономике и сельскому хозяйству (Farm to Fork), то мы увидим, что в Украине много элементов этих политик уже внедряется. Украина является союзником в достижении климатических целей на континенте. Мы не только имеем амбиции, мы понимаем, что совместно нам будет легче достичь этих целей", - подчеркнул министр.

Петрашко сообщил, что дискуссия по экономической стратегии, которую объявило на днях правительство, должна завершиться формированием экономической стратегии на основе климатической трансформации.

"Для самого ЕС Европейский зеленый курс - это, прежде всего, экономическая стратегия, стратегия устойчивого развития и роста. Таким же языком должна быть написана и экономическая стратегия Украины. Не ради модных веяний, а для того чтобы быть понятными мира и инвесторам, и давать четкий сигнал бизнесу - следующие десятилетия будут эпохой климатической трансформации экономики", - подчеркнул министр.

Кроме того, министерство намерено оформить свою политику по развитию циркулярной экономики в самостоятельную стратегию и продолжать диалог с бизнесом по ее реализации.

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Автор: 

инвестиции (1163) Петрашко (84) Министерство развития экономики (77)


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Топ комментарии
+7
Даже фантасты в шоке от наших чиновников.
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19.01.2021 16:56
+3
Байки про человеческий фактор в в глобальном потеплении та радуют
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19.01.2021 16:58
+2
да все вроде за мир во всем мире..
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19.01.2021 16:59
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Даже фантасты в шоке от наших чиновников.
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19.01.2021 16:56 Ответить
Байки про человеческий фактор в в глобальном потеплении та радуют
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19.01.2021 16:58 Ответить
да все вроде за мир во всем мире..
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19.01.2021 16:59 Ответить
"Убежден, что цель достичь климатической нейтральности в 2050 году вполне реальна для Украины. Если разобрать стратегию Европейского Зеленого Курса, а также программные документы ЕС по циркулярной экономике и сельскому хозяйству (Farm to Fork), то мы увидим, что в Украине много элементов этих политик уже внедряется. Украина является союзником в достижении климатических целей на континенте. Мы не только имеем амбиции, мы понимаем, что совместно нам будет легче достичь этих целей", - подчеркнул министр.

Чем то напомнило
Цель достичь климатической нейтральности в 2050 году вполне реальна для Украины, - Петрашко - Цензор.НЕТ 7098
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19.01.2021 17:00 Ответить
Ой нееее!

Оно и пары слов из указанных не знает!
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19.01.2021 17:05 Ответить
Зато талант выдать целую тираду по сути ни о чем у него безусловно есть. Зато как звучит, как звучит... У него же вообще бессмыслица в контексте возможностей страны. Атомную энергетику гробим. Зеленую, полностью дотационную, двигаем. Какая нахер климатическая нейтральность? Будем мы от углеводородов зависеть еще не одно десятилетие. Возможно не в столь большой степени, но все же. Короче бессмысленная утопия.
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19.01.2021 17:21 Ответить
Не талант, СВЕРХнаглость недоучки, понахватавшегося ДАЖЕ не вершков, а так проходя мимо...
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19.01.2021 17:54 Ответить
Нам би з зелебубами до літа 2021 року дотягнути....
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19.01.2021 17:01 Ответить
буба вето на ветра с морозами наложит...
а шо ждать-то сэрэдынкы столиття?
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19.01.2021 17:12 Ответить
А к 2099 году ...
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19.01.2021 17:15 Ответить
Пацаны, вы не писатели-фантасты. Нахер ты мне лепишь про 2050 год, если я до него не доживу. Вас назначили сегодня, делай что то в 2021 году или приходи в министры в 2050...
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19.01.2021 17:28 Ответить
в 2050 году/ Мыслить надо глубже, ширше, дальше. Как мыслит начальник: Украина планирует к 2070 году отказаться от использования угля, - Шмыгаль
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19.01.2021 17:43 Ответить
Я планов наших люблю громадьо!
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19.01.2021 18:28 Ответить
Здорово, хотел бы я жить в вашей стране.
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19.01.2021 20:13 Ответить
 
 