Цель достичь климатической нейтральности в 2050 году вполне реальна для Украины, - Петрашко

В горизонте 2050 года Украина станет экономически успешным и климатически нейтральным государством. Для этого нам надо правильно задать рамки климатической трансформации в ближайшие годы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, об этом заявил министр Игорь Петрашко.

"Убежден, что цель достичь климатической нейтральности в 2050 году вполне реальна для Украины. Если разобрать стратегию Европейского Зеленого Курса, а также программные документы ЕС по циркулярной экономике и сельскому хозяйству (Farm to Fork), то мы увидим, что в Украине много элементов этих политик уже внедряется. Украина является союзником в достижении климатических целей на континенте. Мы не только имеем амбиции, мы понимаем, что совместно нам будет легче достичь этих целей", - подчеркнул министр.

Петрашко сообщил, что дискуссия по экономической стратегии, которую объявило на днях правительство, должна завершиться формированием экономической стратегии на основе климатической трансформации.

"Для самого ЕС Европейский зеленый курс - это, прежде всего, экономическая стратегия, стратегия устойчивого развития и роста. Таким же языком должна быть написана и экономическая стратегия Украины. Не ради модных веяний, а для того чтобы быть понятными мира и инвесторам, и давать четкий сигнал бизнесу - следующие десятилетия будут эпохой климатической трансформации экономики", - подчеркнул министр.

Кроме того, министерство намерено оформить свою политику по развитию циркулярной экономики в самостоятельную стратегию и продолжать диалог с бизнесом по ее реализации.

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