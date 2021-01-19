Цель достичь климатической нейтральности в 2050 году вполне реальна для Украины, - Петрашко
В горизонте 2050 года Украина станет экономически успешным и климатически нейтральным государством. Для этого нам надо правильно задать рамки климатической трансформации в ближайшие годы.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, об этом заявил министр Игорь Петрашко.
"Убежден, что цель достичь климатической нейтральности в 2050 году вполне реальна для Украины. Если разобрать стратегию Европейского Зеленого Курса, а также программные документы ЕС по циркулярной экономике и сельскому хозяйству (Farm to Fork), то мы увидим, что в Украине много элементов этих политик уже внедряется. Украина является союзником в достижении климатических целей на континенте. Мы не только имеем амбиции, мы понимаем, что совместно нам будет легче достичь этих целей", - подчеркнул министр.
Петрашко сообщил, что дискуссия по экономической стратегии, которую объявило на днях правительство, должна завершиться формированием экономической стратегии на основе климатической трансформации.
"Для самого ЕС Европейский зеленый курс - это, прежде всего, экономическая стратегия, стратегия устойчивого развития и роста. Таким же языком должна быть написана и экономическая стратегия Украины. Не ради модных веяний, а для того чтобы быть понятными мира и инвесторам, и давать четкий сигнал бизнесу - следующие десятилетия будут эпохой климатической трансформации экономики", - подчеркнул министр.
Кроме того, министерство намерено оформить свою политику по развитию циркулярной экономики в самостоятельную стратегию и продолжать диалог с бизнесом по ее реализации.
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Чем то напомнило
Оно и пары слов из указанных не знает!
а шо ждать-то сэрэдынкы столиття?