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Киркорову на 5 лет запрещен въезд в Литву: Оправдывающих оккупацию Крыма терпеть не будем

Киркорову на 5 лет запрещен въезд в Литву: Оправдывающих оккупацию Крыма терпеть не будем

Российский исполнитель Филипп Киркоров не сможет въехать в Литву в течение пяти лет.

Об этом информирует "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Как сообщило литовское министерство внутренних дел, департамент миграции по просьбе МИД во вторник внес певца на пять лет в список нежелательных в Литве лиц.

Запрет на въезд в Литву для Киркорова вступает в силу с 19 января.

"Публично оправдывающих оккупацию Крыма исполнителей не следует терпеть ни в одном демократическом государстве. У нас однозначная позиция по вопросу таких исполнителей, поэтому сомнений по поводу включения Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло", - заявил глава МВД Агне Билотайте.

Читайте также: МИД Литвы предлагает внести Киркорова в "черный список" из-за его поездок в оккупированный Крым

Накануне министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис попросил внести гражданина РФ и Болгарии Филиппа Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в страну, указав, что этот известный исполнитель своими многократными посещениями Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации".

По словам Ландсбергиса, участие Киркорова в концертах в Крыму "существенно вредит национальной безопасности Литвы". Министр обещал, что Литва будет систематически давать оценку всем лицам, которых Россия "старается использовать для продвижения своей внешней политики и оказания влияния на жителей Литвы".

запрет (1704) Киркоров (67) Крым (26362) Литва (2443)


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Топ комментарии
+53
А у нас? Лучше не спрашивать. Такое впечатление,что у Литвы Крым украли.
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19.01.2021 17:02
+42
Киркорову на 5 лет запрещен въезд в Литву: Оправдывающих оккупацию Крыма терпеть не будем - Цензор.НЕТ 9871
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19.01.2021 17:07
+25
нічого, гнусаве чмо запросить!
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19.01.2021 17:01
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нічого, гнусаве чмо запросить!
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19.01.2021 17:01 Ответить
У Кіркорова вже забрали звання народного артиста України?
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19.01.2021 17:13 Ответить
Кто , твой холуй 🤡🤢?он свою «лигу смеха « кацапам вспучил , барыжит на крови
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19.01.2021 17:24 Ответить
Класно! тепер на екранах Раші під продукатми ПРОДАКШН ЛІГА ЗЕ-СМЕХА буде стояти у списку авторів - Володимир Зеленський, ПРеЗЕУкраїни. Ось як через цю схемку Вовка забезпечив собі повернення на кремлівську сцену. Його "Ліпецька фабрика" вже нічому не завадить - він години рахує до повернення У РАШИСТСЬКУ ІМПЕРІЮ , барига на крові БЛІН!
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19.01.2021 17:42 Ответить
ждем закрытия Латвии !

хрен вам будет без соли, а не Юрмала с золотыми песками
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19.01.2021 17:01 Ответить
Киркорову на 5 лет запрещен въезд в Литву: Оправдывающих оккупацию Крыма терпеть не будем - Цензор.НЕТ 9871
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19.01.2021 17:07 Ответить
Флуд!
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19.01.2021 17:19 Ответить
А у нас? Лучше не спрашивать. Такое впечатление,что у Литвы Крым украли.
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19.01.2021 17:02 Ответить
Киркорову на 5 лет запрещен въезд в Литву: Оправдывающих оккупацию Крыма терпеть не будем - Цензор.НЕТ 1603
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19.01.2021 17:06 Ответить
Как-то снисходительно смотрит этот румын на нашего яврэя...чуть скривился в улыбке в ответ на ужимки президентаиз Кр.Рога
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19.01.2021 17:28 Ответить
Два бидляки - пара.
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19.01.2021 21:57 Ответить
А шмаркля на зло Литві запросить його.
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19.01.2021 18:31 Ответить
а Україна в особі шмарклі і кО готові приймати кримнашистів з будь-якого боку і кількості
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19.01.2021 17:03 Ответить
Бо клоун клоунові очі не виклює.
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19.01.2021 21:56 Ответить
Как его до этого терпели ?
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19.01.2021 17:03 Ответить
Зайка моя...
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19.01.2021 17:04 Ответить
Я твой тазик
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19.01.2021 18:26 Ответить
Допрыгался слащавый.
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19.01.2021 17:04 Ответить
то шо бубу гладил уже не считается?
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19.01.2021 17:05 Ответить
И за это тоже .
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19.01.2021 17:10 Ответить
дякую латишам за принциповість!
не зупиняйтесь, є ще багато непаленої вати
95й квартал, наприклад
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19.01.2021 17:05 Ответить
Литовцам, а не латышам, дурень. Хотя такое тупое наверное не знает что это разные народы.
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19.01.2021 17:12 Ответить
підгаром ватного пердильника задоволений
пєши ісчо
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19.01.2021 17:16 Ответить
повезло литовцам. блеяние этого ишака слушать не будут...
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19.01.2021 17:05 Ответить
Пєчалька - дружбана Буби забанили.
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19.01.2021 17:10 Ответить
Он же продюсер и сценичный отец нашей "дивы" Лорак - она поспешила в эти дни навестить Киев - не просто так...
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19.01.2021 17:10 Ответить
А найпротивніше, що Лорак не з Даунбасу якогось, а з Буковини...
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19.01.2021 17:11 Ответить
Не Ани Лорак, а Каролина Куек. Куёк плотно села на кацапский ху...к
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19.01.2021 17:22 Ответить
(ЗВ)?ІЗДА НА КРОВІ!
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19.01.2021 17:44 Ответить
Интересно как зеленая бенина макака отреагирует. Он ведь может быть следующим.
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19.01.2021 17:12 Ответить
Вот бы в ЕС пробить такую тему,чтобы крымнашистов из рашки туда не пускали.
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19.01.2021 17:12 Ответить
вакцинованих спутніком 5 І так нікуди не будуть пускати.
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19.01.2021 17:24 Ответить
Из Украины тоже чтоб не пускали. Нехай ідуть в крим та за поребрик. Нема що ім робити серед нормальних людей
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19.01.2021 17:38 Ответить
Киркорову на 5 лет запрещен въезд в Литву: Оправдывающих оккупацию Крыма терпеть не будем - Цензор.НЕТ 2074
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19.01.2021 17:12 Ответить
фанера як килим-літак над Парижем.
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19.01.2021 18:35 Ответить
Бедный Й О Р И К
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20.01.2021 08:54 Ответить
а я и не знал что Литва может быть так жестока,а сердце таким одиноким,я не знал я не знааааал)))
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19.01.2021 17:15 Ответить
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19.01.2021 18:28 Ответить
Литва. Никогда не сомневался. Надеюсь она станет "Локомотивом" в этом начинание. Вот когда и остальные подтянуться, можно будет поржать как "звёзды мирового масштаба" будут корячиться тщательно выбирая слова, чтоб не прикрыли столь необходимый "выход" в нормальные страны для отдыха от "вяяликой сверхдержавы".
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19.01.2021 17:22 Ответить
Министра МВД Литвы Крым беспокоит больше чем нашего, прости, Господи, Президента...
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19.01.2021 17:32 Ответить
А когда этот, прости Господи, Киркоров был в Украине в последний(именно последний, а не крайний) раз?
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19.01.2021 20:49 Ответить
Mne tolko strano komu mozet bit interesni v Litve takyje kak Kirkorov ili poxozyje?
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19.01.2021 17:33 Ответить
Da ponimaju byla Orbokaite kak bi na polovinu litovka docka Pugaciovi,a etot?
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19.01.2021 17:36 Ответить
А зачем Литве этот подфанерник, всё в нём фальшиво---такой себе суррогат: певца, отца, мужа ....
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19.01.2021 17:34 Ответить
А наши всякой шушаре, посещающей Крым, запрещают въезд всего на три года.
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19.01.2021 17:35 Ответить
И то не всем
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19.01.2021 18:05 Ответить
Можна сказати взагалі не забороняють. Вони разом зі шмарклей на корпоротивах були і навіть в саунах.
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19.01.2021 18:38 Ответить
А Лукадрищ-убийца нас, белорусов. Беларусь по-любому обогнала КНДР по ГУЛАГу, ВЕСНОЙ БУДЕТ , ни как в Украине, у нас будет всемирный суд, которого ещё не было в Мире, суды мировые такого ещё не видели, Янукович, по сравнению с убийцей, был адекватный, и не давал приказ на уничтожение людей, а лука нас хочет до конца уничтожить, и даёт приказы убивать.. Кому интересно, зайдите в Ютуб.
Литвин, согласен, или тоже такой?
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19.01.2021 17:37 Ответить
Нічого в вас не буде , не збуджуйся ...
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19.01.2021 17:48 Ответить
Из ФРГ просто не в курсе.
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19.01.2021 17:50 Ответить
Будете сосать вечно!
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19.01.2021 18:54 Ответить
Литвин це з ваших внутрішніх органів, типу смотрящій за цензором.
На рахунок Білорусії - на жаль, не буде у вас нічого, ви не досягли критичної маси. Можливо, в майбутньому...
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19.01.2021 22:02 Ответить
Невже ще хтось слухає цю тупу зайку ??
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19.01.2021 17:46 Ответить
Ecio Michail Sufutinski takoj takze popal pod sankciji,ob etom sovsem neslysal kto on takoj.
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19.01.2021 17:52 Ответить
Видасик, перейди на украинский язык, или на белорусский, если кацапский презираешь, так очень трудно читать, а вообще ты парень отличный, на 5+.
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19.01.2021 19:29 Ответить
Білорусія, ти переплутала розкладку з язиком.
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19.01.2021 22:04 Ответить
А в это время Зеленские и Тупицкие там недвигу покупают, оформляют, скрыть пытаются...
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19.01.2021 17:55 Ответить
Кіркорову на 5 років заборонено в'їзд до Литви: Тих, хто виправдовує окупацію Криму, терпіти не будемо - Цензор.НЕТ 7274
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19.01.2021 18:17 Ответить
вдогонку:
Не, Киркоров мне не нравится. Слащавый он какой-то, подкрашенный весь, подпудренный как баба… Одно слово - румын.
- Так он болгарин.
- Да? Какая разница?
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20.01.2021 08:58 Ответить
А этого петуха слушает ещё кто то
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19.01.2021 18:23 Ответить
Их там таких десятки по Усть *********** мотаются деньги зарабатывают. Даже Лорак на Новосибирской птицефабрике выступала, а это вам не Евровидение какое то.
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19.01.2021 19:13 Ответить
красавы литовцы, каждую срускую мрязь надо угнетать везде и всегда где только это возможно.
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19.01.2021 19:07 Ответить
А янелох, что? Мовчить чи підтримує і дякує Литві за підтримку України? Или какаяразница?
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19.01.2021 19:16 Ответить
Хороший ход! ГонИте гнусавого филиппка! Теперь взгляды устремятся на писяграя - усрётся или нет
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19.01.2021 19:22 Ответить
Литовці завжди буди побратимами,що в концтаборах,що зараз.
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19.01.2021 19:48 Ответить
а Киркоша ответит на это: "Ой-ой-ой, падумаишь, какая заграницааа" (так он говорил об Украине).
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19.01.2021 19:48 Ответить
Пусть едет в свою Болгарию.
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19.01.2021 20:18 Ответить
При бажанні, Литва може оформити документи по кіркорову так, що його в жодну країну Шенгену не пустять. Це складно, але можливо.
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19.01.2021 20:47 Ответить
ПОРА ИМ ВООБЩЕ ВСЕ ЗАКРЫТЬ *****!
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19.01.2021 21:55 Ответить
Vot ona Agne Bilotaite ministr kotoraja zalozila vetoКіркорову на 5 років заборонено в'їзд до Литви: Тих, хто виправдовує окупацію Криму, терпіти не будемо - Цензор.НЕТ 2130
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19.01.2021 22:04 Ответить
В голові все більше засідає думка що європейські державні діячі, особливо в Балтії, тверді українці в порівнянні з українською владою.
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19.01.2021 22:12 Ответить
Петуху заднеприводному место только в петушарне у пупина
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20.01.2021 06:35 Ответить
 
 