Киркорову на 5 лет запрещен въезд в Литву: Оправдывающих оккупацию Крыма терпеть не будем

Российский исполнитель Филипп Киркоров не сможет въехать в Литву в течение пяти лет.

Об этом информирует "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Как сообщило литовское министерство внутренних дел, департамент миграции по просьбе МИД во вторник внес певца на пять лет в список нежелательных в Литве лиц.

Запрет на въезд в Литву для Киркорова вступает в силу с 19 января.

"Публично оправдывающих оккупацию Крыма исполнителей не следует терпеть ни в одном демократическом государстве. У нас однозначная позиция по вопросу таких исполнителей, поэтому сомнений по поводу включения Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло", - заявил глава МВД Агне Билотайте.

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Накануне министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис попросил внести гражданина РФ и Болгарии Филиппа Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в страну, указав, что этот известный исполнитель своими многократными посещениями Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации".

По словам Ландсбергиса, участие Киркорова в концертах в Крыму "существенно вредит национальной безопасности Литвы". Министр обещал, что Литва будет систематически давать оценку всем лицам, которых Россия "старается использовать для продвижения своей внешней политики и оказания влияния на жителей Литвы".