ВСП оставил без рассмотрения жалобу "Приватбанка" на действия судьи Печерского райсуда Вовка в деле против Суркисов
Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 18 января постановила оставить без рассмотрения и вернуть ПриватБанку жалобу в отношении судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в результатах заседания ВСП, размещенных на его сайте во вторник.
Причины такого решения в тексте результатов заседания не поясняются.
Как сообщалось, в начале декабря "Приватбанк" подал в Высший совет правосудия жалобу на 1,1 тыс. страниц на действия судьи Печерского районного суда Киева Вовка.
2 сентября 2020 года, судья Печерского райсуда Киева Вовк полностью удовлетворил заявление компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве "Приватбанка" обслуживать их депозиты, размешенные до национализации банка на счетах его кипрского филиала, и этот порядок предусматривает взыскание этих средств в пользу истцов. Общая сумма требований к банку, определенная судом, составляет $347,374 млн (из них около $102 млн – проценты, насчитанные по ставке 13% годовых).
Суд также санкционировал принудительное списание средств и (или) арест имущества "Приватбанка" в случае отказа выплачивать компаниям братьев Суркисов указанную сумму.
Согласно позиции "Приватбанка", соответствующие договоры компаний Суркисов к настоящему времени считаются выполненными, поскольку в 2016 году при проведении национализации они были обменены на акции дополнительной эмиссии.
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-Мойсей 40 років водив євреїв по пустелі, щоб привести їх в Землю Обітовану. Мойсей робив все, щоб не дати можливості винищити євреїв, а вивести їх з рабства. Мойсей поділяв з попутниками і кусок хліба і біди.
-А Банда єврея ЗЕ вже на тридцятому році Незалежності України перетворює її в пустелю. А українців намагається з неї випхати в еміграцію, загнати в рабство, або винищити. Правда, Банда єврея ЗЕ також ділитьтся: "Весь хліб - своїй банді, всі біди - українцям"!
-Мойсей був мудрим та справедливим ! Зе- тупий, та ненажерливий як і його банда - стадо ста свиней!
А от між бандою єврея Зе і бандою єврея Кагановіча, в намаганнях винищити українців, а в Україні організувати "єрусалимчики", дійсно - різниці ніякої!
зеля, ты чмо и козел