РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5071 посетитель онлайн
Новости Приватбанк
2 021 16

ВСП оставил без рассмотрения жалобу "Приватбанка" на действия судьи Печерского райсуда Вовка в деле против Суркисов

ВСП оставил без рассмотрения жалобу

Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 18 января постановила оставить без рассмотрения и вернуть ПриватБанку жалобу в отношении судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в результатах заседания ВСП, размещенных на его сайте во вторник.

Причины такого решения в тексте результатов заседания не поясняются.

Читайте также: Решение взыскать с "ПриватБанка" почти 10 млрд - подарок Суркису на день рождения, - журналист Бигус

Как сообщалось, в начале декабря "Приватбанк" подал в Высший совет правосудия жалобу на 1,1 тыс. страниц на действия судьи Печерского районного суда Киева Вовка.

2 сентября 2020 года, судья Печерского райсуда Киева Вовк полностью удовлетворил заявление компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве "Приватбанка" обслуживать их депозиты, размешенные до национализации банка на счетах его кипрского филиала, и этот порядок предусматривает взыскание этих средств в пользу истцов. Общая сумма требований к банку, определенная судом, составляет $347,374 млн (из них около $102 млн – проценты, насчитанные по ставке 13% годовых).

Читайте также: Резервов под списание $350 млн Суркисам нет, это прямой "минус" в капитал, - член набсовета "ПриватБанка" Шевалев

Суд также санкционировал принудительное списание средств и (или) арест имущества "Приватбанка" в случае отказа выплачивать компаниям братьев Суркисов указанную сумму.

Согласно позиции "Приватбанка", соответствующие договоры компаний Суркисов к настоящему времени считаются выполненными, поскольку в 2016 году при проведении национализации они были обменены на акции дополнительной эмиссии.

Суркис (338) Вовк_Сергей (36) Приватбанк (833) Высший совет правосудия (568)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
ВСП оставил без рассмотрения жалобу "Приватбанка" на действия судьи Печерского райсуда Вовка в деле против Суркисов - Цензор.НЕТ 7861
показать весь комментарий
19.01.2021 17:24
+7
Ряженые гниды и твари. Всех на фонари.
показать весь комментарий
19.01.2021 17:26
+7
Зебіли, це ваш клоун бубочка в 2019-му в турбомонорежимі змінив законодавство про судову реформу та кадри в ВРП і ВККС.
показать весь комментарий
19.01.2021 17:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нипанятно...так беня нагрел суркисов чы навпакы?
показать весь комментарий
19.01.2021 17:18 Ответить
Яка різниця між євреєм -Мойсеєм, і євреєм ЗЕ?

-Мойсей 40 років водив євреїв по пустелі, щоб привести їх в Землю Обітовану. Мойсей робив все, щоб не дати можливості винищити євреїв, а вивести їх з рабства. Мойсей поділяв з попутниками і кусок хліба і біди.

-А Банда єврея ЗЕ вже на тридцятому році Незалежності України перетворює її в пустелю. А українців намагається з неї випхати в еміграцію, загнати в рабство, або винищити. Правда, Банда єврея ЗЕ також ділитьтся: "Весь хліб - своїй банді, всі біди - українцям"!

-Мойсей був мудрим та справедливим ! Зе- тупий, та ненажерливий як і його банда - стадо ста свиней!

А от між бандою єврея Зе і бандою єврея Кагановіча, в намаганнях винищити українців, а в Україні організувати "єрусалимчики", дійсно - різниці ніякої!
показать весь комментарий
19.01.2021 19:54 Ответить
ВСП оставил без рассмотрения жалобу "Приватбанка" на действия судьи Печерского райсуда Вовка в деле против Суркисов - Цензор.НЕТ 8981
показать весь комментарий
19.01.2021 17:20 Ответить
ВСП оставил без рассмотрения жалобу "Приватбанка" на действия судьи Печерского райсуда Вовка в деле против Суркисов - Цензор.НЕТ 7861
показать весь комментарий
19.01.2021 17:24 Ответить
Ряженые гниды и твари. Всех на фонари.
показать весь комментарий
19.01.2021 17:26 Ответить
ВСП оставил без рассмотрения жалобу "Приватбанка" на действия судьи Печерского райсуда Вовка в деле против Суркисов - Цензор.НЕТ 5306
показать весь комментарий
19.01.2021 17:28 Ответить
Зебіли, це ваш клоун бубочка в 2019-му в турбомонорежимі змінив законодавство про судову реформу та кадри в ВРП і ВККС.
показать весь комментарий
19.01.2021 17:50 Ответить
кто бы сомневался
показать весь комментарий
19.01.2021 18:11 Ответить
Це ж треба бути такою продажною гнидою вовкосуркісом!
показать весь комментарий
19.01.2021 18:48 Ответить
Платити "бідним" Суркісам будуть з наших кишень!
показать весь комментарий
19.01.2021 18:49 Ответить
Все, что нажито непосильным трудом Суркисов - неприкосновенно.
показать весь комментарий
19.01.2021 18:56 Ответить
Судівська мафія.
показать весь комментарий
19.01.2021 21:23 Ответить
.

зеля, ты чмо и козел
показать весь комментарий
19.01.2021 22:08 Ответить
цікаво, і яке ж це офшорно-карамельне мудило проводило судову реХВорму цих судових ...ДАРАСІВ?
показать весь комментарий
19.01.2021 22:46 Ответить
 
 