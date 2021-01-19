ОБСЕ допустила на заседание ТКГ "общественных советников" ОРДЛО с неподтвержденным статусом, - Гармаш

Представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) от Украины Сергей Гармаш сообщил, что на заседании политической подгруппы ТКГ во вторник присутствовали так называемые "общественные советники" из неподконтрольных правительству отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Украина, Россия и ОБСЕ, оказывается, ведут переговорный процесс с "официальными представителями ЛНР-ДНР"? А они в курсе? Я первый раз сегодня услышал", - написал Гармаш.

В частности, представитель ОРЛО в политической подгруппе ТКГ Родион Мирошник в своем Телеграм-канале написал сообщение, в котором говорилось о том, что "сегодня впервые в заседании политической группы Контактной группы примут участие общественные советники от ЛНР и ДНР". Несмотря на то, что изменения в делегации не утверждались МИД РФ, представительница ОРДО Михайлова заявила, что уведомила нотой МИДа "о составе нашей делегации".

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"При этом ноты МИДа РФ в адрес участников ТКГ не поступало. Представитель российской делегации заявил, что Москва всегда уведомляет нотой МИДа об изменениях в составе своей делегации. А к другим "делегациям" МИД России отношения не имеет. Естественно, МИД Украины тоже не делал ноты об участии в Минском процессе "общественных советников от ЛНР-ДНР". Тогда какие "МИДы" и куда направили свои "ноты"? Этот вопрос остался без ответа", – отметил Гармаш.

По его словам, координатор подгруппы от ОБСЕ Пьер Морель не смог ответить на вопрос украинской делегации о том, кто эти люди, присутствующие на заседании, сказав, что на переговорах не принято поднимать вопрос статуса участников.

"Таким образом, профанация Минских переговоров по Донбассу доведена ОБСЕ до полного апофеоза... Странные переговоры если они ведутся непонятно с кем", - написал Гармаш.

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При этом он отметил, что т.н. "общественные советники" на заседании во вторник "не сказали ни слова". "Но важно то, что ОБСЕ проглотила их появление, не поинтересовавшись ни статусом, ни дипломатической процедурой их допуска. И, даже, не взяв на себя ответственность за их техническое появление в процессе! Хотя процесс технически организовывает исключительно ОБСЕ! То есть, теперь Москве в рамках ТКГ можно вообще всё?!", - добавил представитель.

"Мы не сорвали процесс, учитывая, что эта провокация, скорее всего, была приурочена к визиту в Киев нового председательствующего в ОБСЕ – министра иностранных дел Швеции Анн Линде. Но послезавтра нас, судя по всему, ждет бурное заседание ТКГ", - резюмировал Гармаш.



