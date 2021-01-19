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ОБСЕ допустила на заседание ТКГ "общественных советников" ОРДЛО с неподтвержденным статусом, - Гармаш

ОБСЕ допустила на заседание ТКГ

Представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) от Украины Сергей Гармаш сообщил, что на заседании политической подгруппы ТКГ во вторник присутствовали так называемые "общественные советники" из неподконтрольных правительству отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Украина, Россия и ОБСЕ, оказывается, ведут переговорный процесс с "официальными представителями ЛНР-ДНР"? А они в курсе? Я первый раз сегодня услышал", - написал Гармаш.

В частности, представитель ОРЛО в политической подгруппе ТКГ Родион Мирошник в своем Телеграм-канале написал сообщение, в котором говорилось о том, что "сегодня впервые в заседании политической группы Контактной группы примут участие общественные советники от ЛНР и ДНР". Несмотря на то, что изменения в делегации не утверждались МИД РФ, представительница ОРДО Михайлова заявила, что уведомила нотой МИДа "о составе нашей делегации".

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"При этом ноты МИДа РФ в адрес участников ТКГ не поступало. Представитель российской делегации заявил, что Москва всегда уведомляет нотой МИДа об изменениях в составе своей делегации. А к другим "делегациям" МИД России отношения не имеет. Естественно, МИД Украины тоже не делал ноты об участии в Минском процессе "общественных советников от ЛНР-ДНР". Тогда какие "МИДы" и куда направили свои "ноты"? Этот вопрос остался без ответа", – отметил Гармаш.

По его словам, координатор подгруппы от ОБСЕ Пьер Морель не смог ответить на вопрос украинской делегации о том, кто эти люди, присутствующие на заседании, сказав, что на переговорах не принято поднимать вопрос статуса участников.

"Таким образом, профанация Минских переговоров по Донбассу доведена ОБСЕ до полного апофеоза... Странные переговоры если они ведутся непонятно с кем", - написал Гармаш.

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При этом он отметил, что т.н. "общественные советники" на заседании во вторник "не сказали ни слова". "Но важно то, что ОБСЕ проглотила их появление, не поинтересовавшись ни статусом, ни дипломатической процедурой их допуска. И, даже, не взяв на себя ответственность за их техническое появление в процессе! Хотя процесс технически организовывает исключительно ОБСЕ! То есть, теперь Москве в рамках ТКГ можно вообще всё?!", - добавил представитель.

"Мы не сорвали процесс, учитывая, что эта провокация, скорее всего, была приурочена к визиту в Киев нового председательствующего в ОБСЕ – министра иностранных дел Швеции Анн Линде. Но послезавтра нас, судя по всему, ждет бурное заседание ТКГ", - резюмировал Гармаш.

ОБСЕ допустила на заседание ТКГ общественных советников ОРДЛО с неподтвержденным статусом, - Гармаш 01
ОБСЕ допустила на заседание ТКГ общественных советников ОРДЛО с неподтвержденным статусом, - Гармаш 02

ОБСЕ (4870) Донбасс (26955) Трехсторонняя контактная группа (842) Гармаш (134)


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Топ комментарии
+21
Наслідки перемовин Єрмака з Козаком.
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19.01.2021 17:37
+16
...координатор подгруппы от ОБСЕ Пьер Морель не смог ответить на вопрос украинской делегации о том, кто эти люди, присутствующие на заседании, сказав, что на переговорах не принято поднимать вопрос статуса участников. Источник: https://censor.net/ru/n3242756
ОБСЕ допустила на заседание ТКГ "общественных советников" ОРДЛО с неподтвержденным статусом, - Гармаш - Цензор.НЕТ 3311
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19.01.2021 17:40
+14
Кацапня прёт бульдозером,зная что ей нужно-поглощение Украины. Что нужно всяким д'ерьмакам и бубочкам- остаётся лишь догадываться.
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19.01.2021 17:34
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ОБСЄ вигнати з ганьбою з України!
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19.01.2021 17:33 Ответить
Кацапня прёт бульдозером,зная что ей нужно-поглощение Украины. Что нужно всяким д'ерьмакам и бубочкам- остаётся лишь догадываться.
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19.01.2021 17:34 Ответить
да, что там догадываться - подмахнуть паРашке и срубить на этом бабла....
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19.01.2021 18:01 Ответить
Рашинська прокладка обсе знов притягнула мавп з "молодих рєспублик".
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19.01.2021 17:36 Ответить
Наслідки перемовин Єрмака з Козаком.
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19.01.2021 17:37 Ответить
А почему вы не прервали переговоры с этими макаками?
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19.01.2021 17:39 Ответить
Спитай у Кравчука, https://censor.net/ru/user/464262...
ОБСЕ допустила на заседание ТКГ "общественных советников" ОРДЛО с неподтвержденным статусом, - Гармаш - Цензор.НЕТ 685
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19.01.2021 17:41 Ответить
...координатор подгруппы от ОБСЕ Пьер Морель не смог ответить на вопрос украинской делегации о том, кто эти люди, присутствующие на заседании, сказав, что на переговорах не принято поднимать вопрос статуса участников. Источник: https://censor.net/ru/n3242756
ОБСЕ допустила на заседание ТКГ "общественных советников" ОРДЛО с неподтвержденным статусом, - Гармаш - Цензор.НЕТ 3311
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19.01.2021 17:40 Ответить
https://mobile.twitter.com/dmitriypaut

https://mobile.twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://mobile.twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://mobile.twitter.com/dmitriypaut/status/1351264306701217793 20 ч

Нужно подождать. Они подошли к красной линии,но ещё не перешагнули
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19.01.2021 18:58 Ответить
Хренцузи, професійні зрадники. Лягли під Гітлера, залишивши Британію саму, хоча була ще армія і ресурси. "Щоб уникнути зайвих жертв". Зараз виляють хвостом перед кремлівським пацюком ...
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19.01.2021 19:33 Ответить
Довелось декілька разів спілкуватись з ....цією організацією...-.тільки білі крузаки з турбонадувом гарні - все останнє- ..прах и тлен..
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19.01.2021 17:54 Ответить
прігласітє ще обществєнніков азірова з януковічєм.
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19.01.2021 18:06 Ответить
Ці терористи присутні на ФБ в повній «красі»!!!! Сьогодні послав Дейнего месидж але факт залишається фактом і це при цьому, що діючого президента Америки забанили на всіх площадках!
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19.01.2021 18:10 Ответить
В терориста Дейнего 2,075 підписників!!!
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19.01.2021 18:13 Ответить
"Мы не сорвали процесс, учитывая, что эта провокация, скорее всего, была приурочена к визиту в Киев нового председательствующего в ОБСЕ - министра иностранных дел Швеции Анн Линде." - так может наоборот стоило сорвать это "заседание и напихать по самые гланды этой шведской курице за подобные художества. Потому что все это очень напоминает реакцию, (вернее ее полное отсутствие) зебила сразу после выборов на начало раздачи кацапских паспортов на оккупированных территориях, сглотнули и дальше ждем "уступок" кремля. А теперь, раз вы это схавали, то теперь сепары будут официальной стороной переговоров.
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19.01.2021 18:17 Ответить
А треба було у знак протесту проти появи невідомих людей на перемовинах встати й вийти. Перемовини з маріонетками терористів ******* не ведуть розумні люди.
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19.01.2021 18:23 Ответить
Який статус може бути у терорістів ? Тільки неподтверджений.
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19.01.2021 18:25 Ответить
Пока кацапский народ нищенствует, кремль скупает обсе.
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19.01.2021 18:48 Ответить
"українська сторона не зірвала процес". ОСЬ Це якраз і є прояв комплексу меньшовартості. кацапи в такій ситуації відразу припинили б зустріч. А нам серуть на голову, а ми мовчки струшуємо гівно.
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19.01.2021 19:30 Ответить
координатор подгруппы от ОБСЕ Пьер Морель не смог ответить на вопрос украинской делегации о том, кто эти люди, присутствующие на заседании, сказав, что на переговорах не принято поднимать вопрос статуса участников.
"Таким образом, профанация Минских переговоров по Донбассу доведена ОБСЕ до полного апофеоза... Странные переговоры если они ведутся непонятно с кем", - написал Гармаш.Источник: https://censor.net/ru/n3242756

Приднестровье в чистом виде.
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19.01.2021 20:26 Ответить
ну от, а влада суспільство кормить лапшою про тупик у мінських домовленостях а тим часом кремль свої забаганки потихеньку пропихає. невже вся країна перетворюється в "95 квартал"?
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19.01.2021 20:27 Ответить
"Но важно то", что це ви проковтнули іх появлення. Це сдача Украіни в першу чергу вами, во главе с комунякой Кравчучкой та агентом фсб кловуном
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19.01.2021 20:49 Ответить
квартально-зелені ...ДАРАСИ на чолі з оманським кондомом!
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19.01.2021 22:48 Ответить
зелений ...ДОР зливає ***** Україну!
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19.01.2021 22:50 Ответить
 
 