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Новости Агрессия России против Украины
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На Одесчине двое контрактников 11-го отдельного мотопехотного батальона до смерти избили сослуживца, - военная прокуратура

На Одесчине двое контрактников 11-го отдельного мотопехотного батальона до смерти избили сослуживца, - военная прокуратура

В Одесской области правоохранители расследуют факт нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения (ст. 121 УК Украины), что повлекло смерть военнослужащего одной из воинских частей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

Предварительно установлено, что 15 января между тремя военнослужащими-контрактниками, которые вместе употребляли алкогольные напитки, произошел конфликт, в ходе которого двое из них избили своего сослуживца 1988 года рождения.

17 января пострадавший был доставлен в Военно-медицинский клинический центр Южного региона, где на следующий день от полученных травм скончался в реанимационном отделении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Луганщине военнослужащий во время конфликта выстрелил сослуживцу в живот и голень, - военная прокуратура. ФОТО

Сейчас выясняются мотивы конфликта, причины смерти военнослужащего и другие обстоятельства трагедии, а также назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, допрашиваются свидетели.

Автор: 

Одесская область (3542) смерть (9211) военнослужащие (6096) Военная прокуратура (933)


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Топ комментарии
+11
Классическая водяра в ненужных количествах....
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19.01.2021 17:46
+5
Ганьба!
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19.01.2021 17:42
+5
Командир, не вихователь дитячого садочка, а спеціаліст по веденню бойових дій. Це його основна відповідальність, вести успішні бойові дії на своїй ділянці. І комадир повинен постійно удосконалювати свої знання і навички в цьому, а не підтирати жопи підлеглим.
А проходять строкову і контрактну службу громадяни, яким виповнилося 18 років. Вони мають паспорт, середню освіту і мають право керувати країною шляхом голосування на виборах і референдумах. І несуть повну відповідальність за свої вчинки за законом.
Це совкові принципи - "командір-воспітатель".
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19.01.2021 19:26
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Ганьба!
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19.01.2021 17:42 Ответить
Тяжелые наркотики
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19.01.2021 17:44 Ответить
Классическая водяра в ненужных количествах....
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19.01.2021 17:46 Ответить
Может но не факт...
А если крыса стукач?
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19.01.2021 20:23 Ответить
Стукачи на рассейских зонах,в армии -довбні тупі,які не врубились в службу...Проучить и убить - две большие разницы.....
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19.01.2021 21:41 Ответить
Зато в нашей очень даже хорошо врубились...особенно почистить карманы у товарища (((( донецкие в этом плане были самые одаренные.....А болгары под видом дружбы с командиром вложить((((
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19.01.2021 23:16 Ответить
А получились убийцы,хоть и ..редиски....
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20.01.2021 08:09 Ответить
Одним словом-АВАТАРИ, якось пох
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19.01.2021 17:47 Ответить
командиры не хотят работать , от того и трагедия
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19.01.2021 18:45 Ответить
Командир, не вихователь дитячого садочка, а спеціаліст по веденню бойових дій. Це його основна відповідальність, вести успішні бойові дії на своїй ділянці. І комадир повинен постійно удосконалювати свої знання і навички в цьому, а не підтирати жопи підлеглим.
А проходять строкову і контрактну службу громадяни, яким виповнилося 18 років. Вони мають паспорт, середню освіту і мають право керувати країною шляхом голосування на виборах і референдумах. І несуть повну відповідальність за свої вчинки за законом.
Це совкові принципи - "командір-воспітатель".
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19.01.2021 19:26 Ответить
І додайте, що це не інфантильні призивники, яких примусово поставили до строю.
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19.01.2021 20:10 Ответить
"Война и мир"

Там есть специально обученный человек(был когда-то)

Командир в мб какой из них не воспитатель садочка?

Воинский коллектив, психология такового
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19.01.2021 20:49 Ответить
командир отвечает за подчиненных , и за все остальное тоже ,такова армия , и по другому быть не может , надень погоны узнаешь ,
там были контрабасы , а к ним подход особый надо ( разный ) , но в любом случае командир
взвод-рота-бат должен держать весь л\с в кулаке ( и желательно быть авторитетом ), если не может- то либо переводись , либо погоны жмут
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19.01.2021 21:11 Ответить
Сообразили на троих, и двое оказались более сообразительными...)))
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19.01.2021 18:45 Ответить
Поблагодарим экспертов в области неуставных отношений за квалифицированные разъяснения! Тему можно закрыват.
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19.01.2021 18:53 Ответить
Медикам спасти не вдалось видно дуже були потрібні органи.
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19.01.2021 18:55 Ответить
Алкашня.
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19.01.2021 18:57 Ответить
не обязательно...в совке крысу забивали до смерти, заворачивали в одеяло и выкидывали в форточку...стукач аналогично...но к сожалению до середины 70-х...
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19.01.2021 20:25 Ответить
Не путай армию с тюрьмой.
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19.01.2021 23:53 Ответить
Заробитчане...
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19.01.2021 19:09 Ответить
Які "мотіви". Горілка - ось "мотів".
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19.01.2021 19:16 Ответить
11-го отдельного мотопехотного батальона---прям дивизия сахарная голова дас ультра рейх--нех брать нариков и алкашей((
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19.01.2021 19:31 Ответить
Побили "товариша" - моветон ...
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19.01.2021 20:19 Ответить
Армия которая не воюет - деградирует и аватаризируется.
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19.01.2021 23:13 Ответить
расстрелять
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20.01.2021 09:50 Ответить
 
 