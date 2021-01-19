На Одесчине двое контрактников 11-го отдельного мотопехотного батальона до смерти избили сослуживца, - военная прокуратура
В Одесской области правоохранители расследуют факт нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения (ст. 121 УК Украины), что повлекло смерть военнослужащего одной из воинских частей.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.
Предварительно установлено, что 15 января между тремя военнослужащими-контрактниками, которые вместе употребляли алкогольные напитки, произошел конфликт, в ходе которого двое из них избили своего сослуживца 1988 года рождения.
17 января пострадавший был доставлен в Военно-медицинский клинический центр Южного региона, где на следующий день от полученных травм скончался в реанимационном отделении.
Сейчас выясняются мотивы конфликта, причины смерти военнослужащего и другие обстоятельства трагедии, а также назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, допрашиваются свидетели.
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А если крыса стукач?
А проходять строкову і контрактну службу громадяни, яким виповнилося 18 років. Вони мають паспорт, середню освіту і мають право керувати країною шляхом голосування на виборах і референдумах. І несуть повну відповідальність за свої вчинки за законом.
Це совкові принципи - "командір-воспітатель".
Там есть специально обученный человек(был когда-то)
Командир в мб какой из них не воспитатель садочка?
Воинский коллектив, психология такового
там были контрабасы , а к ним подход особый надо ( разный ) , но в любом случае командир
взвод-рота-бат должен держать весь л\с в кулаке ( и желательно быть авторитетом ), если не может- то либо переводись , либо погоны жмут