На Одесчине двое контрактников 11-го отдельного мотопехотного батальона до смерти избили сослуживца, - военная прокуратура

В Одесской области правоохранители расследуют факт нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения (ст. 121 УК Украины), что повлекло смерть военнослужащего одной из воинских частей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

Предварительно установлено, что 15 января между тремя военнослужащими-контрактниками, которые вместе употребляли алкогольные напитки, произошел конфликт, в ходе которого двое из них избили своего сослуживца 1988 года рождения.

17 января пострадавший был доставлен в Военно-медицинский клинический центр Южного региона, где на следующий день от полученных травм скончался в реанимационном отделении.

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Сейчас выясняются мотивы конфликта, причины смерти военнослужащего и другие обстоятельства трагедии, а также назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, допрашиваются свидетели.