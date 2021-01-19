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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ООС

Наемники РФ с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди личного состава украинских воинов нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Водяного российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов, станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также - крупнокалиберного пулемета.

На обстрел наши защитники дали противнику адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ. Среди украинских воинов боевых потерь нет.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

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обстрел (26862) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Наемники РФ с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8817
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19.01.2021 17:54 Ответить
За 100 років "братства" - закатованих і убитих українців:

рос.-укр. війна 1917-21 -651000;
голодомор 1921-23 -понад 300000;
голодомор 1932-33 -понад 8 000000;
чистки 30-х років -2 240000;
WW2 -близько 14 000000;
голодомор 1946-47 -750000;
рос.-укр. війна 2014-20 -близько 15000.
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19.01.2021 17:56 Ответить
.буба магией от мендель заботится о захыстныках витчызны...
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19.01.2021 17:56 Ответить
Московський клоун-наркоман, громадянин Росії з 2012 року, агент ФСБ (КВН з 1969 року - департаментКГБ) на чолі держави - то є вічний сором України і наша ганьба навіки.

Наемники РФ с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2430
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19.01.2021 17:58 Ответить
Зачем такой дебильный флуд....
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19.01.2021 18:07 Ответить
 
 