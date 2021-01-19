Наемники РФ с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди личного состава украинских воинов нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Водяного российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов, станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также - крупнокалиберного пулемета.

На обстрел наши защитники дали противнику адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ. Среди украинских воинов боевых потерь нет.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

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