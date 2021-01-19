Пресс-служба Офиса генпрокурора подтвердила, что против нардепа СН Дубинского открыли 2 производства, - СМИ
Дела против "слуги народа" Александра Дубинского открыты по решению Печерского райсуда Киева. Расследовать из будет ГБР.
Об этом агентству "Интерфакс-Украина" заявили в пресс-службе Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.
"Генеральным прокурором в соответствии с определением Печерского районного суда Киева 11 января 2021 года начато два уголовных производства по факту возможного совершения уголовных правонарушений народным депутатом Украины", - сообщили в пресс-службе во вторник.
При этом в Офисе генпрокурора отметили, что в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о возможном умышленном уклонении народным депутатом от уплаты налогов (ч.1 ст.212 Уголовного кодекса Украины) и легализации имущества, полученного преступным путем (ч.1 ст.209 УК). Досудебное расследование поручено центральному аппарату Государственного бюро расследований (ГБР).
Читайте на Цензор.НЕТ: Офис Генпрокурора открыл два уголовных производства против "слуги народа" Дубинского, - ЦПК
В пресс-службе офиса генпрокурора официально не называют имени депутата. Речь идет о "слуге народа" Александре Дубинском.
Ранее о том, что Офис генпрокурора открыл дела против Дубинского, сообщил Центр противодействия коррупции.
Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.
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Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".
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Наступна футболка "Мама любить тюрми";
За нею "Мама любить півнів".
Текст палавова партньора дубинськава мосі?
https://twitter.com/billi_67 Хреновий Осипок ❦ https://twitter.com/billi_67 @billi_67 https://twitter.com/billi_67/status/1351552097922281472 5 ч
Очень эффектно смотрится плакат "не чИпайте Александра".
Может, эти "поклонники" Александра просто требуют от США, чтоб те его не чипировали?! Nick Vest