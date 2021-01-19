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Пресс-служба Офиса генпрокурора подтвердила, что против нардепа СН Дубинского открыли 2 производства, - СМИ

Пресс-служба Офиса генпрокурора подтвердила, что против нардепа СН Дубинского открыли 2 производства, - СМИ

Дела против "слуги народа" Александра Дубинского открыты по решению Печерского райсуда Киева. Расследовать из будет ГБР.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" заявили в пресс-службе Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Генеральным прокурором в соответствии с определением Печерского районного суда Киева 11 января 2021 года начато два уголовных производства по факту возможного совершения уголовных правонарушений народным депутатом Украины", - сообщили в пресс-службе во вторник.

При этом в Офисе генпрокурора отметили, что в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о возможном умышленном уклонении народным депутатом от уплаты налогов (ч.1 ст.212 Уголовного кодекса Украины) и легализации имущества, полученного преступным путем (ч.1 ст.209 УК). Досудебное расследование поручено центральному аппарату Государственного бюро расследований (ГБР).

Читайте на Цензор.НЕТ: Офис Генпрокурора открыл два уголовных производства против "слуги народа" Дубинского, - ЦПК

В пресс-службе офиса генпрокурора официально не называют имени депутата. Речь идет о "слуге народа" Александре Дубинском.

Ранее о том, что Офис генпрокурора открыл дела против Дубинского, сообщил Центр противодействия коррупции.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Также на Цензор.НЕТ: Фракция "Слуга народа" может рассмотреть вопрос об исключении Дубинского, - СМИ

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

Автор: 

уголовное дело (2436) Дубинский Александр (429) Офис Генпрокурора (2454)


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Топ комментарии
+20
В этом случае не цирк достал, а с Капитолия достали этого Артемона
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19.01.2021 18:01
+18
Пресс-служба Офиса генпрокурора подтвердила, что против нардепа СН Дубинского открыли 2 дела, - СМИ - Цензор.НЕТ 831

...
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19.01.2021 18:00
+17
"мама любит скорость"
В сторону Ростова?
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19.01.2021 17:55
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"мама любит скорость"
В сторону Ростова?
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19.01.2021 17:55 Ответить
Кому він там нахрін всрався? Максимум Жмеринка.
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19.01.2021 18:03 Ответить
треба ж таке, змінився вітер і уже проти струї. тепер з таким навіть ручкатись перестануть.
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19.01.2021 20:19 Ответить
#БайденЛюбитьСашу
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01.02.2021 22:54 Ответить
Как этот цирк достал!
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19.01.2021 17:56 Ответить
В этом случае не цирк достал, а с Капитолия достали этого Артемона
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19.01.2021 18:01 Ответить
😀👍
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19.01.2021 18:03 Ответить
Я имела ввиду, что янелох оманский и ко, никогда, ничего не сделают тузику коломойского.
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19.01.2021 22:01 Ответить
Это тот самый неподкупный и справедливый Печерский суд?Ну как же,наслышаны.
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19.01.2021 17:58 Ответить
Подоят и отпустят
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19.01.2021 17:59 Ответить
Так карман - самая болевая их точка.
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19.01.2021 18:11 Ответить
Каломойша передаст мешочек 💰от которого нельзя отказаться ,за своего верного ,говорящего пуделя и дело🤑 в шляпе
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19.01.2021 18:41 Ответить
Пресс-служба Офиса генпрокурора подтвердила, что против нардепа СН Дубинского открыли 2 дела, - СМИ - Цензор.НЕТ 831

...
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19.01.2021 18:00 Ответить
Пасадите уже эту обезьяну людям на потеху !!!
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19.01.2021 18:05 Ответить
Я надеюсь "потеха" это таки кол, а не то, шо некоторые могут подумать
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19.01.2021 22:36 Ответить
Пресс-служба Офиса генпрокурора подтвердила, что против нардепа СН Дубинского открыли 2 производства, - СМИ - Цензор.НЕТ 617
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19.01.2021 18:20 Ответить
https://mobile.twitter.com/Evgeniy94131787

https://mobile.twitter.com/Evgeniy94131787 Evgeniy 25% https://mobile.twitter.com/Evgeniy94131787 @Evgeniy94131787 https://mobile.twitter.com/Evgeniy94131787/status/1351621685632491520 31 мин

Наступна футболка "Мама любить тюрми";
За нею "Мама любить півнів".
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19.01.2021 22:39 Ответить
как открыли, так и закроют. Это временная мера, чтоб прикрыть тупой собачий рот
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19.01.2021 18:00 Ответить
могли зробити так , як Порошенко щодо Семочка - відкрити з порушеннями , щоб потім ще й відшкодовувати . Подивимось , чим закінчиться ті справи .
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19.01.2021 18:19 Ответить
Шоу маст гоу он.
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19.01.2021 18:01 Ответить
Пресс-служба Офиса генпрокурора подтвердила, что против нардепа СН Дубинского открыли 2 дела, - СМИ - Цензор.НЕТ 4503
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19.01.2021 18:01 Ответить
КЛАС.
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19.01.2021 20:20 Ответить
Як відкрили, так і закриють. Відкриття ЗМІ помітили; а закриття - може, і не помітять.
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19.01.2021 18:04 Ответить
Пресс-служба Офиса генпрокурора подтвердила, что против нардепа СН Дубинского открыли 2 дела, - СМИ - Цензор.НЕТ 9858
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19.01.2021 18:08 Ответить
Текст па дебильнаму написан ! Отредактируй !
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19.01.2021 18:11 Ответить
Кого відредагувати?
Текст палавова партньора дубинськава мосі?
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19.01.2021 18:23 Ответить
Эта шестёрка Калло Мойского уже задолбала ! Дайте ему 10 с конфискацией и пусть поблагодарит что не по максимому !
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19.01.2021 18:09 Ответить
Відправити разом з Коломойським в США
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19.01.2021 18:11 Ответить
У тебя нет жалости ! Там За такое ⚡☠️
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19.01.2021 18:14 Ответить
Это лучший вариант и пусть буратину 🤢🤡🤥 прихватят
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19.01.2021 18:43 Ответить
САНКЦІЇ НЕПУСКАЮТЬ.
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19.01.2021 20:21 Ответить
МОЖНА ДЯ НИХ ЗРОБИТИ ВИНЯТОК
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20.01.2021 09:15 Ответить
Про що я й написав - "рятуючи свою задницю і задницю "Блазня", на яку він опирається, Єрмак дав команду "злить" Дубінського, щоб відхреститься від нього, бо завтра Білим домом буде керувать Байден... Не здивуюся, якщо вони ще й "плівки Деркача" і кампанію з переслідування сина Байдена спробують "навісить" на "дубіноголового", у надії - "авось, проскочит..."?....
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19.01.2021 18:09 Ответить
Дубинский ТРС напрягся...
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19.01.2021 18:10 Ответить
Мама їде вдвічі швидше,і це тільки на старті.
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19.01.2021 18:12 Ответить
🏁🚓🚗🚓🏁
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19.01.2021 18:23 Ответить
Дяк. США за Санкції цій волохатій Дупі коломойши. Бо заї..в брехню та фейки розводити від Бені!
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19.01.2021 18:15 Ответить
_Тупой зегенерат с ТРС был уверен что трумпа снова сделают президентом США. Ему так кремль говорил. А дубина - поверил. Ох и даун...
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19.01.2021 18:15 Ответить
Правосудие по Коломойскому. Суд полностью оправдал владелицу ресторана Саенко, сбившую 15-летнего велосипедиста на пешеходном переходе. Парень умер. / Суд отпустил под залог 40 тыс. грн подозреваемого в избиении бойца "Азова" Черевко .Избитый Черевко умер в больнице / Суд отпустил подозреваемого в убийстве, который сбежал в Израиль и получил там гражданство/ Лозинский осужден за убийство.Суд Киева снял судимость с Лозинского. Это решение подтвердил Верховный Суд / Волынский суд отпустил подозреваемого в убийстве /Подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, вышли из СИЗО под залог/ Суд в Киеве освободил из СИЗО убийцу 2-летнего ребенка . /Осужденный за убийство сестры Ноздровской освобожден. / Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Сергиенко Мельника /Чорнодубравскому и Бахчевану, подозреваемым в в осквернении могилы цадика Нахмана, продлили арест.
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19.01.2021 18:17 Ответить
А что, суды до сих пор существуют ?
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19.01.2021 18:20 Ответить
Скоро Мама скажет что не знает этого ублюдка
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19.01.2021 18:27 Ответить
Это собачий рот к неграм в камеру тогда поверю и туда же клоуна
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19.01.2021 18:35 Ответить
Пресс-служба Офиса генпрокурора подтвердила, что против нардепа СН Дубинского открыли 2 производства, - СМИ - Цензор.НЕТ 6927
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19.01.2021 18:40 Ответить
собачий рот... или как его? может сабаая пасть - отгавкается... он свой..
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19.01.2021 18:42 Ответить
у бенедиктовны не было выбора: та ситуация, когда либо ты откроешь, либо против тебя откроют.
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19.01.2021 18:51 Ответить
додубинизмился...
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19.01.2021 19:07 Ответить
Беги дуб ,беги! Думаю мама хорошо тренеровала ? Чтобы прикрыть свой тухес зе тебя сдаст, да и правильно сделает, такого поца как ты сдать в место груши боксерам , чтобы п--дели регулярно и с удовольствием.
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19.01.2021 19:35 Ответить
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19.01.2021 19:54 Ответить
маловато будет
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19.01.2021 21:56 Ответить
https://twitter.com/billi_67

https://twitter.com/billi_67 Хреновий Осипок ❦ https://twitter.com/billi_67 @billi_67 https://twitter.com/billi_67/status/1351552097922281472 5 ч

Очень эффектно смотрится плакат "не чИпайте Александра".
Может, эти "поклонники" Александра просто требуют от США, чтоб те его не чипировали?! Nick Vest

Пресслужба Офісу генпрокурора підтвердила, що проти нардепа СН Дубінського відкрили 2 провадження, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1306
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19.01.2021 22:44 Ответить
******%вся...
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19.01.2021 22:55 Ответить
 
 