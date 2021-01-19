Пресс-служба Офиса генпрокурора подтвердила, что против нардепа СН Дубинского открыли 2 производства, - СМИ

Дела против "слуги народа" Александра Дубинского открыты по решению Печерского райсуда Киева. Расследовать из будет ГБР.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" заявили в пресс-службе Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Генеральным прокурором в соответствии с определением Печерского районного суда Киева 11 января 2021 года начато два уголовных производства по факту возможного совершения уголовных правонарушений народным депутатом Украины", - сообщили в пресс-службе во вторник.

При этом в Офисе генпрокурора отметили, что в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о возможном умышленном уклонении народным депутатом от уплаты налогов (ч.1 ст.212 Уголовного кодекса Украины) и легализации имущества, полученного преступным путем (ч.1 ст.209 УК). Досудебное расследование поручено центральному аппарату Государственного бюро расследований (ГБР).

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В пресс-службе офиса генпрокурора официально не называют имени депутата. Речь идет о "слуге народа" Александре Дубинском.

Ранее о том, что Офис генпрокурора открыл дела против Дубинского, сообщил Центр противодействия коррупции.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

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Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".