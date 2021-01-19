Украина приветствует введение США новых санкций против строительства "Северного потока 2", - МИД

Украина приветствует введение США санкций против судна Fortuna, которое строит "Северный поток 2", и его владельца - компании KVT-RUS.

Об этом заявило в Twitter Министерство иностранных дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина приветствует новый шаг США по противодействию "Северному потоку 2". Санкции против KVT-RUS и суда Fortuna еще больше усложнят его достройку. Мы и в дальнейшем будем тесно сотрудничать с нашими стратегическими партнерами США для защиты энергетической независимости Украины и Европы в целом", - говорится в сообщении.

Напоминаем, ранее стало известно, что США внесли в санкционный список в соответствии с законом CAATSA ("Противодействие противникам Америки посредством санкций") трубоукладчик "Фортуна", задействованный на строительстве "Северного потока 2". Также под санкции попал владелец "Фортуны" ООО "КВТ-РУС". Санкции в его отношении предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

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