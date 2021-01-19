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Новости Санкции против России
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Украина приветствует введение США новых санкций против строительства "Северного потока 2", - МИД

Украина приветствует введение США новых санкций против строительства

Украина приветствует введение США санкций против судна Fortuna, которое строит "Северный поток 2", и его владельца - компании KVT-RUS.

Об этом заявило в Twitter Министерство иностранных дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина приветствует новый шаг США по противодействию "Северному потоку 2". Санкции против KVT-RUS и суда Fortuna еще больше усложнят его достройку. Мы и в дальнейшем будем тесно сотрудничать с нашими стратегическими партнерами США для защиты энергетической независимости Украины и Европы в целом", - говорится в сообщении.

Напоминаем, ранее стало известно, что США внесли в санкционный список в соответствии с законом CAATSA ("Противодействие противникам Америки посредством санкций") трубоукладчик "Фортуна", задействованный на строительстве "Северного потока 2". Также под санкции попал владелец "Фортуны" ООО "КВТ-РУС". Санкции в его отношении предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Газпром" впервые признал, что "Северный поток-2" может быть не достроен

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МИД (6933) санкции (11254) США (26368) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+8
От участия в проекте Северный поток - 2 из-за угрозы американских санкций отказалась очередная компания - немецкий концерн Bilfinger SE. Об этом во вторник, 19 января, сообщил немецкий таблоид https://www.bild.de/wa/ll/bild-de/unangemeldet-42925516.bild.html Bild со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении письма компании(с)
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19.01.2021 18:20
+6
Украина приветствует введение США новых санкций против строительства "Северного потока 2", - МИД - Цензор.НЕТ 978Украина приветствует введение США новых санкций против строительства "Северного потока 2", - МИД - Цензор.НЕТ 7049
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19.01.2021 18:50
+5
Надо бы добавить, расширить, разнообразить санкции..пуйло это любит..
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19.01.2021 18:32
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где санкции бубаноидов против кремлёвских агрессоров и местной дыбиловаты?
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19.01.2021 18:18 Ответить
Тебе в Гуглі забанили? Буває...)))
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19.01.2021 18:40 Ответить
От участия в проекте Северный поток - 2 из-за угрозы американских санкций отказалась очередная компания - немецкий концерн Bilfinger SE. Об этом во вторник, 19 января, сообщил немецкий таблоид https://www.bild.de/wa/ll/bild-de/unangemeldet-42925516.bild.html Bild со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении письма компании(с)
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19.01.2021 18:20 Ответить
https://mobile.twitter.com/elnazaro777

https://mobile.twitter.com/elnazaro777 солома @elnazaro777

https://mobile.twitter.com/elnazaro777 https://mobile.twitter.com/elnazaro777



Российские буксиры, которые украинские бизнесмены взяли в бербоут-чартер (аренду без экипажа), были арестованы в ряде портов нашей страны после спецоперации СБУ.
Вчера в Черноморске СБУ взяло штурмом буксиры Topaz N и Diamond N, в николаевском порту - еще шесть буксиров.
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19.01.2021 19:06 Ответить
Надо бы добавить, расширить, разнообразить санкции..пуйло это любит..
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19.01.2021 18:32 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/01/19/7118709/ США ввели санкції щодо російського корабля, який будує "Північний потік-2"
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19.01.2021 18:32 Ответить
Украина приветствует введение США новых санкций против строительства "Северного потока 2", - МИД - Цензор.НЕТ 1286
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19.01.2021 18:35 Ответить
Украина приветствует введение США новых санкций против строительства "Северного потока 2", - МИД - Цензор.НЕТ 7330
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19.01.2021 19:05 Ответить
Россияне в космосе остались без еды, их подкармливают американцы
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19.01.2021 20:09 Ответить
Супер!
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19.01.2021 18:33 Ответить
Німці валіть паРАшу, вам потрібно Кенінсберг повертати.
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19.01.2021 19:25 Ответить
По сути Коломойский утратил свои наворованные млрд в первую очередь благодаря РФ как и Ахметов.

Что бы сохранить свой капитал им нужно было сразу не медленно помогать армии Украины, возможности у них такие были, но они решили с экономить и проиграли.
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19.01.2021 18:41 Ответить
Украина приветствует введение США новых санкций против строительства "Северного потока 2", - МИД - Цензор.НЕТ 978Украина приветствует введение США новых санкций против строительства "Северного потока 2", - МИД - Цензор.НЕТ 7049
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19.01.2021 18:50 Ответить
Дворец для пуйла. История самой большой взятки.

https://youtu.be/ipAnwilMncI



Україна вітає введення США нових санкцій проти будівництва "Північного потоку 2", - МЗС - Цензор.НЕТ 838



Україна вітає введення США нових санкцій проти будівництва "Північного потоку 2", - МЗС - Цензор.НЕТ 7585
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19.01.2021 20:02 Ответить
Банальный и простой вопрос:
-А чем "СП-2" повлияет на " энергетическую независимость Европы"?
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19.01.2021 21:33 Ответить
"Фортуна", после введения санкций, не приступала к прокладке трубы, а санкции на нее, уже ввели))) Теперь "Фортуне" терять нечего, может смело строить.
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20.01.2021 08:27 Ответить
 
 