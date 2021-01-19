На учете в центре занятости состоят 459 тыс. украинцев, 49% из них - с высшим образованием

По состоянию на 1 января 2021 года на учете в Государственной службе занятости находилось 459 тысяч безработных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Государственного центра занятости.

Среди безработных женщины составляют 56%, мужчины - 44%. Университетский диплом имеют 49% соискателей, 34% - окончивших профессионально-техническое учебное заведение, а 17% - общеобразовательную школу.

По данным центра занятости, среди соискателей есть граждане, которые имеют дополнительные гарантии содействия в трудоустройстве:

- те, кому до пенсии по возрасту осталось 10 и менее лет - 32,4 тысячи;

- люди с инвалидностью - 22,7 тысячи;

- демобилизованные военные - 9,2 тысячи;

- выпускники учебных заведений, которые впервые ищут работу - 5,9 тысячи;

- внутренне перемещенные лица - 4,4 тысячи.

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До потери работы 21% безработных работали в сельском, лесном и рыбном хозяйстве; 18% - в сфере торговли; 15% - перерабатывающей промышленности, 12% - в госуправлении, обороне и соцстраховании.

"В течение 2020 года работу при содействии службы нашли 606 тысяч украинцев. Из них зарегистрированных безработных - 385 тысяч человек, а еще 221 тысяча трудоустроилась оперативно, еще до вступления официального статуса", - говорится в сообщении.

В Государственном центре занятости добавляют, что безоговорочным лидером в трудоустройстве по виду экономической деятельности было сельское хозяйство - 28% от всех трудоустроенных, дальше - перерабатывающая промышленность (16%) и торговля (15%).

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