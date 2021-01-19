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На учете в центре занятости состоят 459 тыс. украинцев, 49% из них - с высшим образованием

На учете в центре занятости состоят 459 тыс. украинцев, 49% из них - с высшим образованием

По состоянию на 1 января 2021 года на учете в Государственной службе занятости находилось 459 тысяч безработных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Государственного центра занятости.

Среди безработных женщины составляют 56%, мужчины - 44%. Университетский диплом имеют 49% соискателей, 34% - окончивших профессионально-техническое учебное заведение, а 17% - общеобразовательную школу.

По данным центра занятости, среди соискателей есть граждане, которые имеют дополнительные гарантии содействия в трудоустройстве:

- те, кому до пенсии по возрасту осталось 10 и менее лет - 32,4 тысячи;

- люди с инвалидностью - 22,7 тысячи;

- демобилизованные военные - 9,2 тысячи;

- выпускники учебных заведений, которые впервые ищут работу - 5,9 тысячи;

- внутренне перемещенные лица - 4,4 тысячи.

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До потери работы 21% безработных работали в сельском, лесном и рыбном хозяйстве; 18% - в сфере торговли; 15% - перерабатывающей промышленности, 12% - в госуправлении, обороне и соцстраховании.

"В течение 2020 года работу при содействии службы нашли 606 тысяч украинцев. Из них зарегистрированных безработных - 385 тысяч человек, а еще 221 тысяча трудоустроилась оперативно, еще до вступления официального статуса", - говорится в сообщении.

В Государственном центре занятости добавляют, что безоговорочным лидером в трудоустройстве по виду экономической деятельности было сельское хозяйство - 28% от всех трудоустроенных, дальше - перерабатывающая промышленность (16%) и торговля (15%).

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Автор: 

безработица (451) Госслужба занятости (115) высшее образование (182)


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Топ комментарии
+4
Цифры ни о чем.
Распишите сколько из них юристы, экономисты, бухгалтера, что бы молодежь не повторяла их ошибок.
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19.01.2021 18:38
+1
умножь на пять...людей которые нифига не хотят от государства в разы...
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19.01.2021 18:37
+1
А що зробив для того, щоб зменшити кількість безробітних, зеуряд?
На учете в центре занятости состоят 459 тыс. украинцев, 49% из них - с высшим образованием - Цензор.НЕТ 7918
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19.01.2021 18:43
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Правила форума Совет форумчан
умножь на пять...людей которые нифига не хотят от государства в разы...
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19.01.2021 18:37 Ответить
Сам зрозумів що написав?
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19.01.2021 18:46 Ответить
Цифры ни о чем.
Распишите сколько из них юристы, экономисты, бухгалтера, что бы молодежь не повторяла их ошибок.
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19.01.2021 18:38 Ответить
Нагадуємо, що база вакансій державної служби зайнятості відкрита для всіх охочих за посиланням: https://www.dcz.gov.ua/userSearch/vacancy
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19.01.2021 18:44 Ответить
Нахрена мне твоя база, если меня интересует какие профессии не имеют применения?
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19.01.2021 20:56 Ответить
А що зробив для того, щоб зменшити кількість безробітних, зеуряд?
На учете в центре занятости состоят 459 тыс. украинцев, 49% из них - с высшим образованием - Цензор.НЕТ 7918
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19.01.2021 18:43 Ответить
Фінансує Службу зайнятості. Більше і не треба.
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19.01.2021 18:47 Ответить
Тим часом Уряд Зеленського випускає на 12 мільярдів ОВДП під рекордні відсотки))
- 1,15 млрд грн - під 12,49% з погашенням 26.05.2027;
- 578,2 млн грн - під 12,15% з погашенням 22.05.2024;
- 3,98 млрд грн - під 11,94% з погашенням 15.02.2023;
- 6,14 млрд грн - під 11,73% з погашенням 09.03.2022;
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19.01.2021 18:59 Ответить
знаем мы наше высшее образование
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19.01.2021 19:25 Ответить
Вот! Все таки нужно высшее образование! А то не сможете даже в центр занятости на учет стать!
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19.01.2021 19:38 Ответить
А где же 500 000 тысяч обещанных весной 2020 шмыгалями новых рабочих мест - да на социальной бирже по учёту по безработице.
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19.01.2021 19:54 Ответить
Писати потрібно, що 49 % мають диплом про вищу освіту. Бо мати вищу освіту і мати диплом, як говорять в Одесі, - це дві великі різниці.
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19.01.2021 20:41 Ответить
 
 