На учете в центре занятости состоят 459 тыс. украинцев, 49% из них - с высшим образованием
По состоянию на 1 января 2021 года на учете в Государственной службе занятости находилось 459 тысяч безработных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Государственного центра занятости.
Среди безработных женщины составляют 56%, мужчины - 44%. Университетский диплом имеют 49% соискателей, 34% - окончивших профессионально-техническое учебное заведение, а 17% - общеобразовательную школу.
По данным центра занятости, среди соискателей есть граждане, которые имеют дополнительные гарантии содействия в трудоустройстве:
- те, кому до пенсии по возрасту осталось 10 и менее лет - 32,4 тысячи;
- люди с инвалидностью - 22,7 тысячи;
- демобилизованные военные - 9,2 тысячи;
- выпускники учебных заведений, которые впервые ищут работу - 5,9 тысячи;
- внутренне перемещенные лица - 4,4 тысячи.
До потери работы 21% безработных работали в сельском, лесном и рыбном хозяйстве; 18% - в сфере торговли; 15% - перерабатывающей промышленности, 12% - в госуправлении, обороне и соцстраховании.
"В течение 2020 года работу при содействии службы нашли 606 тысяч украинцев. Из них зарегистрированных безработных - 385 тысяч человек, а еще 221 тысяча трудоустроилась оперативно, еще до вступления официального статуса", - говорится в сообщении.
В Государственном центре занятости добавляют, что безоговорочным лидером в трудоустройстве по виду экономической деятельности было сельское хозяйство - 28% от всех трудоустроенных, дальше - перерабатывающая промышленность (16%) и торговля (15%).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Распишите сколько из них юристы, экономисты, бухгалтера, что бы молодежь не повторяла их ошибок.
- 1,15 млрд грн - під 12,49% з погашенням 26.05.2027;
- 578,2 млн грн - під 12,15% з погашенням 22.05.2024;
- 3,98 млрд грн - під 11,94% з погашенням 15.02.2023;
- 6,14 млрд грн - під 11,73% з погашенням 09.03.2022;