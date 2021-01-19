Украинский газ должен стоить для украинцев чуть более 3 грн за кубометр, - нардеп Бондарев
Украинский газ должен стоить для украинцев чуть более 3 грн за кубометр, считает народный депутат Константин Бондарев.
Об этом он заявил на эфире ТК "НАШ", информирует Цензор.НЕТ.
Парламентарий прежде всего обращает внимание, что увеличение тарифов произошло по требованию МВФ. Именно из-за МВФ, уверяет народный депутат, стоимость голубого топлива в платежках украинцев взлетела на 50%.
"В последнее время мы привыкли к риторике, что тот или иной закон мы приняли потому что МВФ требует. Не народ Ункраины, не территориальные общины, а МВФ. Поэтому мы увеличиваем цены", - заявил Константин Бондарев.
Народный депутат акцентировал, что хотел бы остановиться на двух главных, по его мнению, проблемах: стоимости газа украинского производства и газовых монополиях.
"Главная идея в войне Тимошенко с Фирташем заключалась в том, что, например, вы приходите в магазин купить бутылку молока, берете расплачиваетесь за молоко, а потом вам при выходе говорят: "это еще не все, за транспортировку еще заплатите". На то и есть регуляторная политика, чтобы регулировать монополии. А сегодня это цирк от антимонопольного комитета. Скажите, пожалуйста, неужели АМКУ годами не может увидеть монополию на рынке сигарет или на рынке газоснабжения? " - возмутился парламентарий.
В то же время Константин Бондарев подчеркнул, что если бы люди не стали массово поднимать проблему тарифов, то никакого уменьшения стоимости коммунальных услуг не произошло бы. Впрочем, по словам народного депутата, это снижение тоже очень далеко от справедливости.
"Вот, что интересно - сначала цену в 2 раза подняли, а сегодня на 30% снизили. Мы должны продавать услугу населению по фактической себестоимости плюс 10% для развития соответствующей компании. "Батькивщина" всегда считала, что украинский газ должен быть доступным для украинского населения. По нашим расчетам цена на газ должна быть не более 3 грн за кубометр ", - подытожил народный депутат.
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Ось, до речі, закон про ринок газу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-19#Text .
Кабмін НЕ МОЖЕ встановлювати ціну газу на ринку.
Лише НКРЕКП може дійти висновку, що ціни не ринкові, та тільки після цього вжити якихось дій, але навіть у цьому випадку не може встанавлювати ціни.
Тобто, коли все заспокоїться, облгази Фірташа та Бойка все одно нарахують по 10 грн. за куб. Якщо не сплатите - відключать та запропонують йти до суду, якщо щось не влаштовує.
https://mobile.twitter.com/Rooftop564 Петр Петров @Rooftop564
https://mobile.twitter.com/Rooftop564 https://mobile.twitter.com/Rooftop564
Як виглядає двоходовка ОПЗЖ по газу.
На першому фото - хто найбільше підняв ціни на газ у січні.
На другому - кому ці горгази належать.
Тобто ціни на газ для населення задрали горгази, які належать ОПЗЖ та Фірташу.
І одразу після цього почалась інфоатака про російський газ.
Или тебе пох, шо он говорит, лишь бы про него написать ?
Кожен товар (і тарифи також) має коштувати ринкову ціну! І навіть робоча сила має коштувати ринкову ціну!; хоча цього неможливо досягти одночасно: спочатку товари, а потім зарплати і пенсії.
- газ, нефтепродукты, эл., вода и водоотвод - это всё стратегические ресурсы государства !
И уже только на этом основании он не может быть "рыночным" !
- никакого "РЫНКА" на всё мною выше нет и не было !!! Была лишь имитация !
Тем более, что потребитель у нас почему то не является участником этого так сказать - "рынка"... Так как НИЧЕМ и НИКАК на него не влияет в части своего участия в нем... Он как раб - только вынужден "иметь" те условия, которые ему навязал монополист !!!
А украинский металл сколько должен стоить для украинцев ?
А украинская рабочая сила украинцев сколько должна стоить для работодателей-украинцев ?
порівняй щось виготовлене в Німеччині з таким самим, але виготовленим в Україні
західне суспільство йшло до цивілізованого життя від нужденності і каторжних умов праці, маленькими кроками покращуючи ці умови,
а наше вироджене суспільство йде від повного патерналізму, тобто з протилежного напрямку.
його також прив'язати до мінімалки ?
газ має коштувати рівно стільки, за скільки його можна продати, хоч тут, хоч за кордон.
нужденним - субсидію
платили конечно не как в немцев , но наши работаю в команде не очень , самое простой пример - привозят непромытый щебень , и дальше идет цепная реакция , еще один пример , привезли эвм к которой можно подключить контроль за всеми электроустановками , тоесть характеристики всех движков ( и неполадок типа обмотка пробита ) у тебя на мониторе , наши отмахнулись - слишком сложно
Хуже и совсем даже не чуть
Но вы сцыте... Не только сцыте, но и тупите, думая, что подняв цену на газ, эл, воду и т.д. - вы подымите себе зарплату - хер там ! Вы её подымите своим менеджерам... А вам достанеться всё таже кость !
Нас знову найо...ть.
Розходимось.
как не залезть к украинцу в карман
набрали кредитов, проели и вывезли в офшоры, а зараз нема грошей, все украдено, что можно))
За словами експерта, першою проблемою є те, що рішення уряду фактично "вбиває" ринок газу, а другою - те, що і бідні і багаті платитимуть за паливо однаково.
"Третій момент - я не виключаю, що знову повернуться схеми. Чому вводили ринкову ціну на газ? Тому що списували на населення за дотованими цінами, ми чудово пам'ятаємо Олександра Онищенка з його схемами - і цей газ йшов на промислові підприємства, і потім вони отримували надприбуток", - сказав він.
Несходовський вважає, що місцеві газзбути вдаються до найдешевших трюків, аби завадити споживачам змінити постачальника.
"Хто буде компенсувати різницю між ціною, яку встановили облгази, і тією ціною, яку назвав уряд? Це "кидок" всіх українців, які зараз не будуть міняти постачальника, і повернуться старі схеми - коли облгази, які встановили найвищу ціну, виставлять рахунок державі. Вони скажуть: "вибачте, у мене ціна 10 гривень, ви хочете 7, три гривні - це ваш борг переді мною, і якщо існує борг мій перед державою - то я його не буду платити, або ви мені повертаєте гроші", - наголосив директор Інституту соціально-економічної трансформації.
Експерт заявив, що уряд ухвалив найпростіше і найгірше з можливих рішень, встановивши однакову ціну на газ для усіх постачальників.
"Зараз вже почали говорити про те, як формується ціна за постачання газу. Там дуже багато питань стосовно того, що туди заклали. Туди заклали, за моєю інформацією, також погашення боргів попередніх періодів. На українців переклали борги облгазів олігарха Фірташа, щоб вони розраховувались по його боргах", - підкреслив Несходовський.
І бреше про вимоги МВФ, як справжній риг, і знову з популістські обісцянки.
В эти деньги вложены % на махровых менеджеров", откаты, подкупы...!!! А не только себестоимость +10-15% !!!
тільки чомусь при Вані 1000 кубів коштувало до 400 поганих американських рублів