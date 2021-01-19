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Украинский газ должен стоить для украинцев чуть более 3 грн за кубометр, - нардеп Бондарев

Украинский газ должен стоить для украинцев чуть более 3 грн за кубометр, - нардеп Бондарев

Украинский газ должен стоить для украинцев чуть более 3 грн за кубометр, считает народный депутат Константин Бондарев.

Об этом он заявил на эфире ТК "НАШ", информирует Цензор.НЕТ.

Парламентарий прежде всего обращает внимание, что увеличение тарифов произошло по требованию МВФ. Именно из-за МВФ, уверяет народный депутат, стоимость голубого топлива в платежках украинцев взлетела на 50%.

"В последнее время мы привыкли к риторике, что тот или иной закон мы приняли потому что МВФ требует. Не народ Ункраины, не территориальные общины, а МВФ. Поэтому мы увеличиваем цены", - заявил Константин Бондарев.

Народный депутат акцентировал, что хотел бы остановиться на двух главных, по его мнению, проблемах: стоимости газа украинского производства и газовых монополиях.

"Главная идея в войне Тимошенко с Фирташем заключалась в том, что, например, вы приходите в магазин купить бутылку молока, берете расплачиваетесь за молоко, а потом вам при выходе говорят: "это еще не все, за транспортировку еще заплатите". На то и есть регуляторная политика, чтобы регулировать монополии. А сегодня это цирк от антимонопольного комитета. Скажите, пожалуйста, неужели АМКУ годами не может увидеть монополию на рынке сигарет или на рынке газоснабжения? " - возмутился парламентарий.

В то же время Константин Бондарев подчеркнул, что если бы люди не стали массово поднимать проблему тарифов, то никакого уменьшения стоимости коммунальных услуг не произошло бы. Впрочем, по словам народного депутата, это снижение тоже очень далеко от справедливости.

"Вот, что интересно - сначала цену в 2 раза подняли, а сегодня на 30% снизили. Мы должны продавать услугу населению по фактической себестоимости плюс 10% для развития соответствующей компании. "Батькивщина" всегда считала, что украинский газ должен быть доступным для украинского населения. По нашим расчетам цена на газ должна быть не более 3 грн за кубометр ", - подытожил народный депутат.

Автор: 

Бондарев Константин (47) Батькивщина (2013) Тарифы на газ (351)


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Топ комментарии
+12
А украинская нефть сколько должна стоить для украинцев ?

А украинский металл сколько должен стоить для украинцев ?

А украинская рабочая сила украинцев сколько должна стоить для работодателей-украинцев ?
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19.01.2021 19:04
+9
популіст з юдьчиної матьківщини.

Кожен товар (і тарифи також) має коштувати ринкову ціну! І навіть робоча сила має коштувати ринкову ціну!; хоча цього неможливо досягти одночасно: спочатку товари, а потім зарплати і пенсії.
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19.01.2021 19:03
+7
Сеня говорит вполне противоположные вещи.

Или тебе пох, шо он говорит, лишь бы про него написать ?
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19.01.2021 19:06
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Правила форума Совет форумчан
https://mobile.twitter.com/Rooftop564 Петр Петров https://mobile.twitter.com/Rooftop564 @Rooftop564 https://mobile.twitter.com/Rooftop564/status/1351246389678911490 21 ч

Ось, до речі, закон про ринок газу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-19#Text .
Кабмін НЕ МОЖЕ встановлювати ціну газу на ринку.
Лише НКРЕКП може дійти висновку, що ціни не ринкові, та тільки після цього вжити якихось дій, але навіть у цьому випадку не може встанавлювати ціни.

Тобто, коли все заспокоїться, облгази Фірташа та Бойка все одно нарахують по 10 грн. за куб. Якщо не сплатите - відключать та запропонують йти до суду, якщо щось не влаштовує.
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19.01.2021 19:00 Ответить
https://mobile.twitter.com/Rooftop564

https://mobile.twitter.com/Rooftop564 Петр Петров @Rooftop564

https://mobile.twitter.com/Rooftop564 https://mobile.twitter.com/Rooftop564



Як виглядає двоходовка ОПЗЖ по газу.
На першому фото - хто найбільше підняв ціни на газ у січні.
На другому - кому ці горгази належать.
Тобто ціни на газ для населення задрали горгази, які належать ОПЗЖ та Фірташу.
І одразу після цього почалась інфоатака про російський газ.

Украинский газ должен стоить для украинцев чуть более 3 грн за кубометр, - нардеп Бондарев - Цензор.НЕТ 5260
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19.01.2021 19:34 Ответить
Украинский газ должен стоить для украинцев чуть более 3 грн за кубометр, - нардеп Бондарев - Цензор.НЕТ 2672
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19.01.2021 19:34 Ответить
Вы не правы...Если скважина и газ в скважине принадлежат УКРАИНЦАМ...то тогда...регулировать цену на газ НУЖНО И ЗАКОННО...если нет----ТОГДА РЕГУЛИРУЕТ РЫНОК
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19.01.2021 19:36 Ответить
украинский гас не покупной, а свой, с огорода, бесплатный !!!
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19.01.2021 20:10 Ответить
Вы не у Сени кролика крашеная бородка, были на семинаре?
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19.01.2021 19:00 Ответить
Сеня говорит вполне противоположные вещи.

Или тебе пох, шо он говорит, лишь бы про него написать ?
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19.01.2021 19:06 Ответить
ну, если должен.. значит так и стоит..
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19.01.2021 19:00 Ответить
А чего же этот Бондарев до народных протестов засунул язык в зад и молчал. А теперь такой рубаха парень , разглагольствует, когда начался отопительный сезон. Много говорят, а ничего не делают, предатели. Хорошо устроились в Раде и им все пох.
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19.01.2021 19:14 Ответить
Чувак, нужно говорить не должен а будет стоить, но только в 2030 году. Это какой то сокральный год и все говорят что будет все норм, видимо, с....ки, знают что никто не доживет...
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19.01.2021 19:01 Ответить
Да все олигархические сатанисты говорят в будущем времени, обещают, рисуют красивые картины,чтобы лохи рты открыли и слушали, забыв про реальность.
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19.01.2021 19:16 Ответить
Так а шо ж делать? А как жить? Ещё и вышки эти 5G которыми нас облучают.... с ними то как быть?
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19.01.2021 19:29 Ответить
Заспокойтеся з тим МВФ він грошей не дасть,саме тому Уряд Зеленського знову випускає ОВДП під рекордні відсотки.
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19.01.2021 19:02 Ответить
популіст з юдьчиної матьківщини.

Кожен товар (і тарифи також) має коштувати ринкову ціну! І навіть робоча сила має коштувати ринкову ціну!; хоча цього неможливо досягти одночасно: спочатку товари, а потім зарплати і пенсії.
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19.01.2021 19:03 Ответить
Так а Юлька і проти підвищення зарплатні виступала.
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19.01.2021 19:10 Ответить
Дело в том, что :
- газ, нефтепродукты, эл., вода и водоотвод - это всё стратегические ресурсы государства !
И уже только на этом основании он не может быть "рыночным" !

- никакого "РЫНКА" на всё мною выше нет и не было !!! Была лишь имитация !
Тем более, что потребитель у нас почему то не является участником этого так сказать - "рынка"... Так как НИЧЕМ и НИКАК на него не влияет в части своего участия в нем... Он как раб - только вынужден "иметь" те условия, которые ему навязал монополист !!!
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20.01.2021 01:05 Ответить
мвф требует чтобы были платежи а не все встало из-за долгов и дефолта, а зебики уже докерувались до ручки
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19.01.2021 19:04 Ответить
А украинская нефть сколько должна стоить для украинцев ?

А украинский металл сколько должен стоить для украинцев ?

А украинская рабочая сила украинцев сколько должна стоить для работодателей-украинцев ?
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19.01.2021 19:04 Ответить
риторично
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19.01.2021 19:08 Ответить
Ти неповіриш, але оператор з видобування нафти і газу отримує 10000 грн. То скільки по твоєму вони повинні коштувати? Цей довбаний популізм повинен колись таки скінчитись. Скільки можна протестувати проти "високих тарифів" і мовчати про нищєнські зарплати!???
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19.01.2021 19:33 Ответить
нищєнські зарплати - це закономірний результат неякісної праці.

порівняй щось виготовлене в Німеччині з таким самим, але виготовленим в Україні
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19.01.2021 19:38 Ответить
і відсутність нормальних профспілок. На роботу яких самі роботяги шкодують сто гривень з власної зарплати.
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19.01.2021 19:42 Ответить
в наших умовах незалежні профспілки призведуть виключно до захисту права лінивих робити вигляд, шо працюєш і вимагати за цей симулякр праці справжні гроші.

західне суспільство йшло до цивілізованого життя від нужденності і каторжних умов праці, маленькими кроками покращуючи ці умови,

а наше вироджене суспільство йде від повного патерналізму, тобто з протилежного напрямку.
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19.01.2021 20:18 Ответить
Тоді не плач, коли тобі слуги 1 кубометр газу по 12 грн будуть продавать, тому що він виготовлений десь у Європі і якісно. А за 3 гривні можеш збирати команду однодумців, опанувати відповідну спеціальність і гарно та якісно добувати той газ за дві мінімалки на місяць.
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19.01.2021 19:42 Ответить
а стосовно виготовленого на українських заводах бензину з видобутої в Україні нафти шо скажеш ?

його також прив'язати до мінімалки ?
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19.01.2021 20:04 Ответить
А що ти хочеш почути? Хочеш ціну в 3грн за літр? Тоді читай мій пост вище.
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19.01.2021 20:26 Ответить
я хочу почути, в чому різниця ціноутворення газу і бензину з точки зору його українськості
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19.01.2021 22:16 Ответить
З " точки зору українськості" у кожного товару повинна бути своя, ринкова ціна. Якщо кубічний метр газу в Європі коштує,наприклад,11 гривень, то такий же кубічний метр того ж газу в Україні не може коштувати 3 грн, за умови розвитку цього напрямку промисловості. Ти кажеш про продуктивність праці, але не зважаєш на те, що жлобське кодло так званих "работодатєлєй" встановлює свої такси на оплату праці найнятих робітників в залежності від регіону. І якщо в Києві прибиральниця може заробити 20 тис. грн за місяць, то в умовному Жашкові ця ж професія оплачується в декілька разів менше, не залежно від того, як якісно і самовіддано буде виконувати свої обов'язки працівник.
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19.01.2021 22:59 Ответить
ну так хто тобі заважає стати не жлобським роботодавцем і платити прибиральниці в умовному Жашкові 20 тисяч ?
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20.01.2021 14:53 Ответить
В принципі ніхто, так як і тобі, взяти ключі в зуби і йти добувати газ по три гривні, а як не хочеш, то плати по 12 і не жалійся.
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20.01.2021 15:20 Ответить
справа в тім, шо я не вимагаю газ по 3 гривні.

газ має коштувати рівно стільки, за скільки його можна продати, хоч тут, хоч за кордон.

нужденним - субсидію
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20.01.2021 15:52 Ответить
Тем не менее на западных производствах, которые расположены в Украине, зарплата что-то совершенно не такая, как в Германии. А работают там ничуть не хуже немцев! Так что хорошие западные зарплаты - это в значительной степени результат нищенских зарплат на их заводах в развивающихся, так сказать, странах.
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19.01.2021 21:00 Ответить
работал на западном производстве , наши работают не очень , начиная от начальства и ниже,почти все на мате перемате , авралах и пр, фигни , но платили стабильно , и за переработки тоже , буржуины приезжали раз в квартал
платили конечно не как в немцев , но наши работаю в команде не очень , самое простой пример - привозят непромытый щебень , и дальше идет цепная реакция , еще один пример , привезли эвм к которой можно подключить контроль за всеми электроустановками , тоесть характеристики всех движков ( и неполадок типа обмотка пробита ) у тебя на мониторе , наши отмахнулись - слишком сложно
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19.01.2021 21:40 Ответить
А работают там ничуть не хуже немцев!


Хуже и совсем даже не чуть
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19.01.2021 22:14 Ответить
Порахував. За ціною, що визначив кабмін праця оператора з видобування нафти та газу в перерахунку на газ 17,136 тис. кубів газу на рік. При тому, що тільки населення в 2020 році спожило (а звісно і продано стільки ж було) 8,15 млрд. кубів газу, або 8150000 тис. кубів газу. Неважко порахувати, що частка зарплатні оператора від всього обʼєму вартості газу складає 0,000210258%. Така собі арфметика.
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19.01.2021 19:49 Ответить
Зарплата " оператора з видобування нафти" у его руководства - у них пусть спросит, почему у него такая, а у них занебесная !!!
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20.01.2021 01:07 Ответить
Браво!!! Якщо Вам колись необхідна буде, наприклад, медична допомога- зразу дзвоніть у міністерство! Все необхідне там!
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20.01.2021 01:30 Ответить
Ты не понял... я про то что махровые менеджеры - всю подгребли под себя - в низ кинули только кость... Так что нечего орать. подымите цену. потому что кость-без мяса... Разбирайтесь с тем, что себе отобрали ваши менеджеры и на вас всех всего хватит...
Но вы сцыте... Не только сцыте, но и тупите, думая, что подняв цену на газ, эл, воду и т.д. - вы подымите себе зарплату - хер там ! Вы её подымите своим менеджерам... А вам достанеться всё таже кость !
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20.01.2021 01:46 Ответить
Популізм.
Нас знову найо...ть.
Розходимось.
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19.01.2021 19:05 Ответить
Украинский газ должен стоить для украинцев чуть более 3 грн за кубометр, - нардеп Бондарев - Цензор.НЕТ 3153
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19.01.2021 19:09 Ответить
должен, а де ж тоді гроші брати щоб мвф віддати?)))
как не залезть к украинцу в карман
набрали кредитов, проели и вывезли в офшоры, а зараз нема грошей, все украдено, что можно))
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19.01.2021 19:09 Ответить
"Внешнее управление" - песня надоела.
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19.01.2021 19:12 Ответить
пока у руля жидоворюги будем и по 15 за куб платить
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19.01.2021 19:13 Ответить
Ну, нарешті! Захисничок народу - знайшовся. Не зі "слуг", але все ж нам приємно. Хоча я думаю, що це просто пук у калюжу.
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19.01.2021 19:14 Ответить
Уряд сам вставляє в меморандуми з МВФ свої хотілки, а представники фонду не можуть досконало знати все, що діється, в тіні і на світлі, в нашій економіці, тому погоджуються. Але ж уряд знаходиться під контролем олігархів. А "вимоги" МВФ використовують для локшини народу.
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19.01.2021 19:14 Ответить
Украинский газ должен стоить для украинцев чуть более 3 грн за кубометр/ убедит нардеп в этом кодлан Коломойского -будет молодец.
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19.01.2021 19:15 Ответить
"https://espreso.tv/news/2021/01/15/ne_vyklyuchayu_scho_znovu_povernutsya_skhemy_neskhodovskyy_pro_novi_taryfy_na_gaz Встановивши однакову ціну для всіх постачальників та низьку для споживачів, уряд не лише знищує новостворений ринок газу, але й створює можливість для монополістів на кшталт Дмитра Фірташа повернутися до старих схем " - так заявив директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський в ефірі програми "Політклуб" з Віталієм Портниковим на https://espreso.tv/ Еспресо.TV та 5-му каналі.

За словами експерта, першою проблемою є те, що рішення уряду фактично "вбиває" ринок газу, а другою - те, що і бідні і багаті платитимуть за паливо однаково.
"Третій момент - я не виключаю, що знову повернуться схеми. Чому вводили ринкову ціну на газ? Тому що списували на населення за дотованими цінами, ми чудово пам'ятаємо Олександра Онищенка з його схемами - і цей газ йшов на промислові підприємства, і потім вони отримували надприбуток", - сказав він.
Несходовський вважає, що місцеві газзбути вдаються до найдешевших трюків, аби завадити споживачам змінити постачальника.
"Хто буде компенсувати різницю між ціною, яку встановили облгази, і тією ціною, яку назвав уряд? Це "кидок" всіх українців, які зараз не будуть міняти постачальника, і повернуться старі схеми - коли облгази, які встановили найвищу ціну, виставлять рахунок державі. Вони скажуть: "вибачте, у мене ціна 10 гривень, ви хочете 7, три гривні - це ваш борг переді мною, і якщо існує борг мій перед державою - то я його не буду платити, або ви мені повертаєте гроші", - наголосив директор Інституту соціально-економічної трансформації.
Експерт заявив, що уряд ухвалив найпростіше і найгірше з можливих рішень, встановивши однакову ціну на газ для усіх постачальників.
"Зараз вже почали говорити про те, як формується ціна за постачання газу. Там дуже багато питань стосовно того, що туди заклали. Туди заклали, за моєю інформацією, також погашення боргів попередніх періодів. На українців переклали борги облгазів олігарха Фірташа, щоб вони розраховувались по його боргах", - підкреслив Несходовський.
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19.01.2021 19:17 Ответить
Депутат "матьківщини" на ригівському каналі "наш", як у себе дома ! КААліція, однако.
І бреше про вимоги МВФ, як справжній риг, і знову з популістські обісцянки.Украинский газ должен стоить для украинцев чуть более 3 грн за кубометр, - нардеп Бондарев - Цензор.НЕТ 9366
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19.01.2021 19:18 Ответить
колеги, розспамте правду, бо ваньці та ішим адептам жульки правда очі коле
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19.01.2021 19:33 Ответить
Чергова маячня "Матьківщини".
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19.01.2021 19:21 Ответить
Это для адекватных людей не открытое.
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19.01.2021 19:28 Ответить
открытие.
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19.01.2021 19:28 Ответить
А сколько должен стоить труд работников государственного Укргазвыдобування? Или им тоже ставать в очередь за субсидией?
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19.01.2021 19:28 Ответить
Дивіться прямо зараз на 5-иу телеканалі передачу "Країна", там якраз обговорюються проблеми ціни газу
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19.01.2021 19:32 Ответить
Уверена, что про бесплатный газ не говорят.
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19.01.2021 20:48 Ответить
Газу,який добувають на території нашої країни,цілком досить,щоб забезпечити всіх жителів нашої країни. І ціна його не повинна перевищувати 3 грн.за куб. А все інше- від лукавого...
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19.01.2021 19:33 Ответить
тобі - в совок. Забирайся.
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19.01.2021 19:36 Ответить
Только он еще в 2019 без хранения и транспортировки стоил 5 гривен, а так все от лукавого, ага.
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19.01.2021 19:38 Ответить
В компании фирташа-бойко батрачишь?)
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19.01.2021 19:49 Ответить
Нет, владею навыками открытия и чтения финансовых отчетов государственных компаний, которые, если вы не знаете, ГК каждый год публикуют, чего и вам желаю.
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19.01.2021 19:51 Ответить
каломойскому і компанії подякуйте.
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19.01.2021 19:54 Ответить
Адептов Свидетелей Воны не переубедить ни в чем. Бесплатно - и точка.
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19.01.2021 20:49 Ответить
"Только он еще в 2019 без хранения и транспортировки стоил 5 гривен" - это не значит что он и тогда был оправдано завышен !!

В эти деньги вложены % на махровых менеджеров", откаты, подкупы...!!! А не только себестоимость +10-15% !!!
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20.01.2021 01:09 Ответить
черговий гівновкид від Вани
тільки чомусь при Вані 1000 кубів коштувало до 400 поганих американських рублів
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19.01.2021 19:33 Ответить
При Вані ціна за 1000 кубів не перевищувала 237 американськіх рублів.
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19.01.2021 20:36 Ответить
Если люди встанут с колен и положат конец газовой мафии и коррумпированным упырям то будет ещё дешевле !
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19.01.2021 19:37 Ответить
ЗАКОН ДОЛЖЕН ОПРЕДЕЛИТЬ----КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ГАЗ в НАДРАХ ЗЕМЛИ...и тогда уже можно говорить...ВЫГОДНО РЕГУЛИРОВАТЬ ЦЕНУ НА ГАЗ или продавать по рыночным ценам.
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19.01.2021 19:42 Ответить
Украинский газ должен стоить для украинцев чуть более 3 грн за кубометр, - нардеп Бондарев - Цензор.НЕТ 6490
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19.01.2021 20:12 Ответить
а я считаю, что (раз недра принадлежат народу Украины) газ, первые полгода, должен быть бесплатным
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19.01.2021 20:13 Ответить
Газ и принадлежит тебе, можешь им в недрах бесплатно пользоваться.
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19.01.2021 20:53 Ответить
В Норвегии газ тоже принадлежит народу и люди получаю не хилые дивиденды.... Только не надо про разницу в экономике... Там нет оголтелых воров у власти!
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19.01.2021 20:31 Ответить
А яке відношення Бондарев має до українського народу та його газу?
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19.01.2021 20:36 Ответить
Нехай це вдовбичить в голови Гаранта і "ДІДУСІВ"!!!
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19.01.2021 23:09 Ответить
Нехай це вдовбичить в голови Гаранта і "ДІДУСІВ"!!!
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19.01.2021 23:10 Ответить
Опять пошли в ход сказки для люмпенов.
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20.01.2021 02:23 Ответить
 
 