Украинский газ должен стоить для украинцев чуть более 3 грн за кубометр, - нардеп Бондарев

Украинский газ должен стоить для украинцев чуть более 3 грн за кубометр, считает народный депутат Константин Бондарев.

Об этом он заявил на эфире ТК "НАШ", информирует Цензор.НЕТ.

Парламентарий прежде всего обращает внимание, что увеличение тарифов произошло по требованию МВФ. Именно из-за МВФ, уверяет народный депутат, стоимость голубого топлива в платежках украинцев взлетела на 50%.

"В последнее время мы привыкли к риторике, что тот или иной закон мы приняли потому что МВФ требует. Не народ Ункраины, не территориальные общины, а МВФ. Поэтому мы увеличиваем цены", - заявил Константин Бондарев.

Народный депутат акцентировал, что хотел бы остановиться на двух главных, по его мнению, проблемах: стоимости газа украинского производства и газовых монополиях.

"Главная идея в войне Тимошенко с Фирташем заключалась в том, что, например, вы приходите в магазин купить бутылку молока, берете расплачиваетесь за молоко, а потом вам при выходе говорят: "это еще не все, за транспортировку еще заплатите". На то и есть регуляторная политика, чтобы регулировать монополии. А сегодня это цирк от антимонопольного комитета. Скажите, пожалуйста, неужели АМКУ годами не может увидеть монополию на рынке сигарет или на рынке газоснабжения? " - возмутился парламентарий.

В то же время Константин Бондарев подчеркнул, что если бы люди не стали массово поднимать проблему тарифов, то никакого уменьшения стоимости коммунальных услуг не произошло бы. Впрочем, по словам народного депутата, это снижение тоже очень далеко от справедливости.

"Вот, что интересно - сначала цену в 2 раза подняли, а сегодня на 30% снизили. Мы должны продавать услугу населению по фактической себестоимости плюс 10% для развития соответствующей компании. "Батькивщина" всегда считала, что украинский газ должен быть доступным для украинского населения. По нашим расчетам цена на газ должна быть не более 3 грн за кубометр ", - подытожил народный депутат.