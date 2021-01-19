"Северный поток-2" - частный проект, и ЕС не может помешать его завершению, - Боррель

При том, что Еврокомиссия всегда отрицала значимость газопровода "Северный поток-2" для Евросоюза, это частный проект, которому ЕК не может мешать.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Речь идет о проекте, задуманном консорциумом частных предприятий. Еврокомиссия неоднократно указывала, что этот газопровод не диверсифицирует энергетическое снабжение союза, тогда как это одна из целей ЕС, которой он добивается в рамках энергетической политики", - сказал высокий представитель Евросоюза по иностранным делам, отвечая на вопросы евродепутатов после дебатов на пленарной сессии Европарламента.

Парламентарии высказывались за дополнительные экономические санкции ЕС против России за нарушения прав человека и основных свобод, в том числе призывали противодействовать завершению строительства газопровода "Северный поток-2".

Повторив, что этот проект не соответствует целям Евросоюза, Боррель еще раз подчеркнул, что "речь о частном проекте, и мы не можем помешать этим предприятиям завершить его, если германское правительство дает на него свое согласие".

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"Но если эти предприятия завершат строительство газопровода, они должны знать, что будут должны управлять им в соответствии с законодательством Европейского союза. Это всё, что мы можем сделать. Во всяком случае, на уровне Европейского союза", - ответил еврочиновник.