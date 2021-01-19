"Северный поток-2" - частный проект, и ЕС не может помешать его завершению, - Боррель
При том, что Еврокомиссия всегда отрицала значимость газопровода "Северный поток-2" для Евросоюза, это частный проект, которому ЕК не может мешать.
Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Речь идет о проекте, задуманном консорциумом частных предприятий. Еврокомиссия неоднократно указывала, что этот газопровод не диверсифицирует энергетическое снабжение союза, тогда как это одна из целей ЕС, которой он добивается в рамках энергетической политики", - сказал высокий представитель Евросоюза по иностранным делам, отвечая на вопросы евродепутатов после дебатов на пленарной сессии Европарламента.
Парламентарии высказывались за дополнительные экономические санкции ЕС против России за нарушения прав человека и основных свобод, в том числе призывали противодействовать завершению строительства газопровода "Северный поток-2".
Повторив, что этот проект не соответствует целям Евросоюза, Боррель еще раз подчеркнул, что "речь о частном проекте, и мы не можем помешать этим предприятиям завершить его, если германское правительство дает на него свое согласие".
"Но если эти предприятия завершат строительство газопровода, они должны знать, что будут должны управлять им в соответствии с законодательством Европейского союза. Это всё, что мы можем сделать. Во всяком случае, на уровне Европейского союза", - ответил еврочиновник.
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подвели газопровод к границевставили х@й в ж@пу!
- Понимаете, это частный проект, и я ничего не могу сделать...
Жозеп охренел от ее размера и тут старика понесло!
статус: микропредприятие, число сотрудников: 1.
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ЕС в курсе с какими компаниями они дело имеют?
Ну конечно. собралось несколько частников и замутили мелкий проектик ценой 10 миллиардов евро.
кого? кремляди, гэбни и банды Озеро?
ну, да, формально частная, но с контрольным пакетом у
правительс....правящей банды паРаши.
Немецкий концерн отказался от участия в СП-2 - СМИ
https://korrespondent.net/world/4318070-nemetskyi-kontsern-otkazalsia-ot-uchastyia-v-sp-2-smy
правительс....правящей банды паРаши.
PS/ Но государство в России- это кооператив "Озеро" и прильнувшие к нему пару лиц(всего лишь, без особого преувеличения) из школы "Дзюдо", где дубастили дохлика Пу в своё время.
Bilfinger підписав кілька контрактів з оператором газопроводу компанією Nord Stream 2 AG. У тому числі "на розробку, постачання та пусконалагодження систем безпеки при експлуатації газопроводу". Обсяг замовлення становив 15 мільйонів євро.
Крім того, Bilfinger підписав з росіянами контракт на "проєктування, поставку, монтаж і введення в експлуатацію теплоелектростанції, що працює на природному газі, потужністю 90 МВт+30 МВт" в німецькій точці виходу трубопроводу в Любліні. Bilfinger поінформував США, що всі партнерські відносини і контракти з "Північним потоком-2" розриваються. https://www.pravda.com.ua/news/2021/01/19/7280466/
Німеччина https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/01/19/7118673/ призупинила дозвіл на добудову "Північного потоку-2" після скарги екологів. У понеділок, 18 січня, Федеральне агентство з морського судноплавства і гідрографії в Гамбурзі підтвердило агентствам dpa і Reuters отримання апеляції екологів. У зв'язку з цим дія дозволу на ведення робіт в німецьких територіальних водах тимчасово призупинена. Тепер федеральне відомство має оцінити заперечення екологів.
https://youtu.be/ipAnwilMncI
кого? кремляди, гэбни и банды Озеро?
а миру, журнал Тайм и СиЭнЭн, в вечернем выпуске новостей, могли бы рассказать о аномально сильном подводном течении, в Балтийском море, в этом году ...