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Новости Газовая война
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"Северный поток-2" - частный проект, и ЕС не может помешать его завершению, - Боррель

При том, что Еврокомиссия всегда отрицала значимость газопровода "Северный поток-2" для Евросоюза, это частный проект, которому ЕК не может мешать.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Речь идет о проекте, задуманном консорциумом частных предприятий. Еврокомиссия неоднократно указывала, что этот газопровод не диверсифицирует энергетическое снабжение союза, тогда как это одна из целей ЕС, которой он добивается в рамках энергетической политики", - сказал высокий представитель Евросоюза по иностранным делам, отвечая на вопросы евродепутатов после дебатов на пленарной сессии Европарламента.

Парламентарии высказывались за дополнительные экономические санкции ЕС против России за нарушения прав человека и основных свобод, в том числе призывали противодействовать завершению строительства газопровода "Северный поток-2".

Повторив, что этот проект не соответствует целям Евросоюза, Боррель еще раз подчеркнул, что "речь о частном проекте, и мы не можем помешать этим предприятиям завершить его, если германское правительство дает на него свое согласие".

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"Но если эти предприятия завершат строительство газопровода, они должны знать, что будут должны управлять им в соответствии с законодательством Европейского союза. Это всё, что мы можем сделать. Во всяком случае, на уровне Европейского союза", - ответил еврочиновник.

Автор: 

Еврокомиссия (1443) Северный поток (1449) Боррель (784)


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Топ комментарии
+31
Не могут остановить частный проект??? Та ну вы шо? С каких это пор частные проекты находятся вне юрисдикции правительств? Это чмо явно яичницы объелось. Или просто за неимением лучших доводов гонит горбатого.
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19.01.2021 19:13
+27
Потому что я и ко за этот проэкт взяли по чемодану денег
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19.01.2021 19:11
+20
"Северный поток-2" - частный проект, и ЕС не может помешать его завершению, - Боррель - Цензор.НЕТ 2380
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19.01.2021 19:19
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Правила форума Совет форумчан
Потому что я и ко за этот проэкт взяли по чемодану денег
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19.01.2021 19:11 Ответить
- Боррель, вам подвели газопровод к границе вставили х@й в ж@пу!
- Понимаете, это частный проект, и я ничего не могу сделать...
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19.01.2021 19:16 Ответить
Жозепу не привыкать, ох уж эти еврогеи!
"Северный поток-2" - частный проект, и ЕС не может помешать его завершению, - Боррель - Цензор.НЕТ 6403
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19.01.2021 19:43 Ответить
Боррель соснул у олигархов, ну как и полагается.
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19.01.2021 21:20 Ответить
хм, подвійне задоволеня..... , в жопу і в карман. шо там казати - профффесіонали.
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19.01.2021 20:13 Ответить
Страна-бензоколонка видимо отличную котлету подкатила Боррелю к рождеству!
Жозеп охренел от ее размера и тут старика понесло!

"Северный поток-2" - частный проект, и ЕС не может помешать его завершению, - Боррель - Цензор.НЕТ 8366
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19.01.2021 19:40 Ответить
Экологи уже напоследок возмутились . Американские санкции начали работать ( ещё не все ) . Глядишь , и похерится этот поток . Кстати , экоактивистка Грета , ещё тоже почему-то молчит . ))
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19.01.2021 20:00 Ответить
Ага частный, Володи и Ангелы на пару, и Шрёдер на подтанцовке?...
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19.01.2021 19:11 Ответить
Не могут остановить частный проект??? Та ну вы шо? С каких это пор частные проекты находятся вне юрисдикции правительств? Это чмо явно яичницы объелось. Или просто за неимением лучших доводов гонит горбатого.
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19.01.2021 19:13 Ответить
США ввели санкции против судна-трубоукладчика "Фортуна", танкеров "Максим Горький" и "Сьерра", и против их владельцев - компаний КВТ-Рус и Рустанкер.
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19.01.2021 19:16 Ответить
Компания КВТ-Рус, на которую зарегистрировано судно.
статус: микропредприятие, число сотрудников: 1.
-----------------------------
ЕС в курсе с какими компаниями они дело имеют?
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19.01.2021 19:22 Ответить
Рога и Копыта в данном случае лучшее предприятие для завершения укладки 200км трубы.
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19.01.2021 19:44 Ответить
"Северный поток-2" - частный проект, и ЕС не может помешать его завершению, - Боррель - Цензор.НЕТ 2380
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19.01.2021 19:19 Ответить
"днр-лнр","вагнеровцы","террористы-кадыровцы",тоже частные проекты хуjла,ж опа ты ,жозеп
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19.01.2021 19:19 Ответить
"Северный поток-2" - частный проект, и ЕС не может помешать его завершению, - Боррель" - Расскажи это своей бабуле, мудак: так у тебя больше шансов что тебе поверят! Проекты подобного масштаба неизменно связаны с государственными интересами и столь же большой, грязной, нечестивой и коррумпированной политикой!
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19.01.2021 19:20 Ответить
_И да! Это настолько частный проект, что Германия аж государственный фонд создаёт для прикрытия частников госзонтиком от санкций США! Подлые алчные ублюдки таки доведут мир до Третьей Всемирной (и уже последней), ничему дегенератов история не научила!
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19.01.2021 19:29 Ответить
Если так, то почему вы за него так цепляетесь и защищаете? Зачем тогда все эти переговоры-договоры и громкие заявления канцлеров с президентами? ихтамнеты вы xpеновы, позорище...
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19.01.2021 19:20 Ответить
Такой "частный"- абсолютно же нет политики???))). А может он ошибся в одной букве(а скорее кремлёвские для подобной "ошибки", не ошиблись с лишним ноликом в его счету), а он то хотел сказать "честный", а не "частный"? Но запутался...ибо доллары в глазах.
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19.01.2021 19:21 Ответить
борельке занесли
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19.01.2021 19:21 Ответить
уже занесли
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19.01.2021 19:25 Ответить
"Северный поток-2" - частный проект, и ЕС не может помешать его завершению, - Боррель - Цензор.НЕТ 8503
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19.01.2021 19:23 Ответить
"Северный поток-2" - частный проект, и ЕС не может помешать его завершению, - Боррель - Цензор.НЕТ 7873
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19.01.2021 19:25 Ответить
Частный проект..
Ну конечно. собралось несколько частников и замутили мелкий проектик ценой 10 миллиардов евро.
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19.01.2021 19:25 Ответить
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19.01.2021 19:47 Ответить
Політичні імпотенти.
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19.01.2021 19:27 Ответить
_Не тупи, а. Они именно не хотят противодействовать атакующей расии! А вот способность - возможности - у них как раз имеются
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19.01.2021 19:33 Ответить
І не хочуть, і не можуть, бо друге в законодавців випливає з першого. Тому- політичні імпотенти. Звичайний імпотент хоч Віагру прийме...
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19.01.2021 19:36 Ответить
Так он примет ибо хочет. А эти подельники людоедов именно что категорически не хотят!
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19.01.2021 19:38 Ответить
У Борреля похоже деменция
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19.01.2021 19:32 Ответить
Не стоит аморальность и отсутствие совести принимать за отсутствие мозгов.
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19.01.2021 19:34 Ответить
Врет и не краснеет ! Когда это Газпром стал частной компанией? 🙉🙉🙉😂😂😂
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19.01.2021 19:35 Ответить
А чье это предприятие? https://palace.navalny.com/ Расследование Навального
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19.01.2021 19:41 Ответить
ой вэй, газпрём частная компания))

кого? кремляди, гэбни и банды Озеро?

ну, да, формально частная, но с контрольным пакетом у правительс....правящей банды паРаши.
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19.01.2021 19:57 Ответить
Хорошие новости! 🙈🙈🙈🙈😂😂😂😂

Немецкий концерн отказался от участия в СП-2 - СМИ

https://korrespondent.net/world/4318070-nemetskyi-kontsern-otkazalsia-ot-uchastyia-v-sp-2-smy
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19.01.2021 19:35 Ответить
Нет ничего частного) все взаимосвязано... Как минимум сказал странность...
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19.01.2021 19:35 Ответить
ну, да, формально частная, но с контрольным пакетом у правительс....правящей банды паРаши.
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19.01.2021 19:57 Ответить
Даже формально "нечастная". Формально- 51% принадлежит т.н. государству "Россия".
PS/ Но государство в России- это кооператив "Озеро" и прильнувшие к нему пару лиц(всего лишь, без особого преувеличения) из школы "Дзюдо", где дубастили дохлика Пу в своё время.
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19.01.2021 20:39 Ответить
"Північний потік 2" - приватний проєкт, і ЄС не може завадити його завершенню, - Боррель - Цензор.НЕТ 9925

"Північний потік 2" - приватний проєкт, і ЄС не може завадити його завершенню, - Боррель - Цензор.НЕТ 7139
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19.01.2021 20:41 Ответить
Угадайте кто здесь лошок, пристроившийся сбоку для фотки к алфасамцам(так называемым "дворовым") в этой компании?
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19.01.2021 20:50 Ответить
ну так, понятно. пуйло и под хвост баловалсИ, благодарил, так сказать, по молодости старших товарищей и покровителей...
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19.01.2021 20:55 Ответить
Про это не знаю. Лайкать не буду. Вроде как наоборот- перетрахивал(цитата Лукашенко, если что (для админов "ЦН")) всяких баб от простых "придворных" до молоденьких неоднократных олимпийских чемпионок.
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19.01.2021 21:00 Ответить
да уж, да уж... альфа самец, верю, верю...))


"Північний потік 2" - приватний проєкт, і ЄС не може завадити його завершенню, - Боррель - Цензор.НЕТ 2355

"Північний потік 2" - приватний проєкт, і ЄС не може завадити його завершенню, - Боррель - Цензор.НЕТ 8647
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19.01.2021 21:54 Ответить
Я и не говорю, что он "альфа самец". Наоборот- лох, которому не давали в соответствующем возрастном периоде. Но придя к власти, осознав своё "могущество" и возможности, начал компенсировать свои подростковые комплексы и сношать всех кто "под рукой". Считая что он изменился и ему дают из-за того, что он теперь крутой. Но по факту от имел обычных проституток, просто латентных(но и открытых тоже, которые строили из себя латентных).
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19.01.2021 22:09 Ответить
Деньги взяли - а толку нет. Вот и приходится выступать с дурацкими заявлениями. Придется возвращать бабло. Вова поставит на счетчик или ждите туристов из Солсбери.
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19.01.2021 19:39 Ответить
Частная инициатива? А чего ж тогда ваша фрау Меркелт так его защищает? Заявы делает о том, что его обязательно достроят?
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19.01.2021 19:40 Ответить
Потому как повязана с бандитами.
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19.01.2021 19:43 Ответить
Шо и требовалось доказать - как только запахнет огроменным баблом, тут же посылаются нах и европейские ценности, и необходимость неотвратимости наказания для нарушителей международного права, и прочая очень правильная, но не приносящая прибыли, лабуда для наивных дурней.
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19.01.2021 19:42 Ответить
https://palace.navalny.com/ Дворец Путина
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19.01.2021 19:42 Ответить
а Штаты почему-то могут...
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19.01.2021 19:44 Ответить
Німецький концерн Bilfinger SE вийшов з будівництва "Північного потоку-2", ставши першою німецькою компанією, яка залишила проєкт російського газопроводу. Рішення про вихід з проєкту було прийнято через загрозу санкцій з боку США.
Bilfinger підписав кілька контрактів з оператором газопроводу компанією Nord Stream 2 AG. У тому числі "на розробку, постачання та пусконалагодження систем безпеки при експлуатації газопроводу". Обсяг замовлення становив 15 мільйонів євро.
Крім того, Bilfinger підписав з росіянами контракт на "проєктування, поставку, монтаж і введення в експлуатацію теплоелектростанції, що працює на природному газі, потужністю 90 МВт+30 МВт" в німецькій точці виходу трубопроводу в Любліні. Bilfinger поінформував США, що всі партнерські відносини і контракти з "Північним потоком-2" розриваються. https://www.pravda.com.ua/news/2021/01/19/7280466/

Німеччина https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/01/19/7118673/ призупинила дозвіл на добудову "Північного потоку-2" після скарги екологів. У понеділок, 18 січня, Федеральне агентство з морського судноплавства і гідрографії в Гамбурзі підтвердило агентствам dpa і Reuters отримання апеляції екологів. У зв'язку з цим дія дозволу на ведення робіт в німецьких територіальних водах тимчасово призупинена. Тепер федеральне відомство має оцінити заперечення екологів.
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19.01.2021 19:49 Ответить
То есть германское правительство все таки имеет влияние на "частный проект", раз должно его одобрить. А все остальные не имеют. Брехливая **** врет как дышит
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19.01.2021 19:49 Ответить
Дворец для пуйла. История самой большой взятки.



https://youtu.be/ipAnwilMncI



"Северный поток-2" - частный проект, и ЕС не может помешать его завершению, - Боррель - Цензор.НЕТ 742



"Северный поток-2" - частный проект, и ЕС не может помешать его завершению, - Боррель - Цензор.НЕТ 1312
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19.01.2021 19:53 Ответить
ой вэй, газпрём частная компания))

кого? кремляди, гэбни и банды Озеро?
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19.01.2021 19:54 Ответить
Да насрать на Бореля и на его признание,что ихняя евролавочка-ничто.
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19.01.2021 20:06 Ответить
ЕС не может, зато США может. Евроимпотенты, куле...
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19.01.2021 20:10 Ответить
Коли на ЄС нападе приватна армія путіна - вони мабуть теж не зможуть її зупинити. Бо приватна ж.
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19.01.2021 20:19 Ответить
Северный поток-2" - частный проект, тобто для ЕСовського придурки той факт, що 50% Газпрому належить державі Московія нічого не означає.
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19.01.2021 20:24 Ответить
Все правильно. ЄС не може, а США - дуже навіть може.
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19.01.2021 20:38 Ответить
Ну що, навибирали клятi зрадники-зебiли. При Великому Гетьманi цьому борелю навiть трактором на Фарерських островах нiхто б не довiрив керувати.
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19.01.2021 20:49 Ответить
думаю, что небольшая трещина посреди трубы могла бы сыграть большую роль в скорейшем завершении строительства северного потока - 2 ...
а миру, журнал Тайм и СиЭнЭн, в вечернем выпуске новостей, могли бы рассказать о аномально сильном подводном течении, в Балтийском море, в этом году ...
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19.01.2021 21:17 Ответить
вік піджимає от хлопця досягнення шрьодера і манять..
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19.01.2021 21:26 Ответить
Почем боррель в базарный день?
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19.01.2021 22:44 Ответить
Приватний проект фюрера РФ не можна займати! Це ж фюрер!
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20.01.2021 00:19 Ответить
 
 