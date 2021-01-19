Сообщено о подозрении директору крымского предприятия, помогавшему оккупантам организовать авиаполеты из аэропорта "Симферополь", - прокуратура АРК

Прокуратура АРК и Севастополя сообщила о подозрении, гражданину Украины, директору крымского предприятия, в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры, подозреваемый "способствовал подрывной деятельности против Украины", помогая "организовывать незаконные полеты" гражданской авиации в оккупированный Крым.

"Подозреваемый, начиная с 2015 года, достоверно зная об оккупации АР Крым Вооруженными силами Российской Федерации и закрытия в связи с этим воздушного пространства над полуостровом и захвата международного аэропорта "Симферополь", заключил ряд контрактов с правоохранительными органами и воинскими подразделениями ВС государства-оккупанта по хранению, транспортировке авиационного топлива и заправке им воздушных судов на территории указанного аэропорта, что обеспечило возможность их эксплуатации, осуществления незаконные полеты над временно оккупированной территорией полуострова и военному присутствию ВС России в Крыму", - говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре поясняют, что указанная деятельность "в условиях оккупации и вооруженного конфликта способствует подрывной деятельности Российской Федерации против Украины, путем незаконной эксплуатации воздушного пространства над полуостровом, а также осуществление пассажирского и грузового авиационного сообщения Симферополя с аэропортами городов, расположенных на территории Российской Федерации".

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Указанные действия, как считают в ведомстве, также "способствуют милитаризации Крыма, представляет опасность не только для полуострова и его жителей, но и для Черноморского региона и за его пределам".

Имя и фамилия подозреваемого не указаны в сообщении.