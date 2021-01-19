Сообщено о подозрении директору крымского предприятия, помогавшему оккупантам организовать авиаполеты из аэропорта "Симферополь", - прокуратура АРК
Прокуратура АРК и Севастополя сообщила о подозрении, гражданину Украины, директору крымского предприятия, в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры, подозреваемый "способствовал подрывной деятельности против Украины", помогая "организовывать незаконные полеты" гражданской авиации в оккупированный Крым.
"Подозреваемый, начиная с 2015 года, достоверно зная об оккупации АР Крым Вооруженными силами Российской Федерации и закрытия в связи с этим воздушного пространства над полуостровом и захвата международного аэропорта "Симферополь", заключил ряд контрактов с правоохранительными органами и воинскими подразделениями ВС государства-оккупанта по хранению, транспортировке авиационного топлива и заправке им воздушных судов на территории указанного аэропорта, что обеспечило возможность их эксплуатации, осуществления незаконные полеты над временно оккупированной территорией полуострова и военному присутствию ВС России в Крыму", - говорится в сообщении ведомства.
В прокуратуре поясняют, что указанная деятельность "в условиях оккупации и вооруженного конфликта способствует подрывной деятельности Российской Федерации против Украины, путем незаконной эксплуатации воздушного пространства над полуостровом, а также осуществление пассажирского и грузового авиационного сообщения Симферополя с аэропортами городов, расположенных на территории Российской Федерации".
Указанные действия, как считают в ведомстве, также "способствуют милитаризации Крыма, представляет опасность не только для полуострова и его жителей, но и для Черноморского региона и за его пределам".
Имя и фамилия подозреваемого не указаны в сообщении.
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https://www.facebook.com/zhenya.linet/videos/508145550170865/ 12 января, 08:35 ·
О !!! Наконец, я этот клип искал очень долго. С трудом нашёл, теперь загрузил к себе, и вы всегда его найдёте - https://www.facebook.com/zhenya.linet/videos/508145550170865/ .
Это было снято в 2014, ещё до выборов. Трамп выступал на консервативной конференции Conservative Political Action Conference (CPAC)
В этом клипе замечательно всё. Например, как Трамп хвалит Путинa, что какой тот умный, что напал на Крым после Олимпийских игр.
Но это не самое важное.
Важно то, что он оправдывает действия Путина, что мол Путин забрал Крым, потому что это самый богатый регион в Украине. То есть (между строк): коль самый богатый, то почему не забрать?
И наконец самый смехотворный факт: что Трамп с полной уверенностью говорит, что Крым - это самый богатый регион (там сосредоточено всё богатство), и что без Крыма, вся Украина развалится.
Оцените, с каким пафосом и уверенностью это говорится.
Интересно, ну вот кто это всё ему втирал ?