ФБР задержало американку, которая, возможно, украла ноутбук Пелоси для продажи в Россию

22-летнюю Райли Джун Уильямс арестовали в понедельник.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на The Associated Press.

Теперь Уильямс должна предстать перед судом, но дата заседания пока неизвестна.

Ордер на арест Уильямс был получен в воскресенье. ФБР обвиняет женщину в нарушении общественного порядка и незаконном проникновении. Бывший бойфренд Уильямс сообщил следователям, что Уильямс могла украсть ноутбук спикера Палаты представителей Ненси Пелоси и попытаться переслать его в Россию для продажи тамошней разведке.

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Заместитель главы администрации Пелоси Дрю Хэммилл подтвердил, что ноутбук исчез из конференц-зала после захвата Капитолия сторонниками Трампа. По его словам, компьютер использовали только для показа презентаций.