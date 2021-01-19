ФБР задержало американку, которая, возможно, украла ноутбук Пелоси для продажи в Россию
22-летнюю Райли Джун Уильямс арестовали в понедельник.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на The Associated Press.
Теперь Уильямс должна предстать перед судом, но дата заседания пока неизвестна.
Ордер на арест Уильямс был получен в воскресенье. ФБР обвиняет женщину в нарушении общественного порядка и незаконном проникновении. Бывший бойфренд Уильямс сообщил следователям, что Уильямс могла украсть ноутбук спикера Палаты представителей Ненси Пелоси и попытаться переслать его в Россию для продажи тамошней разведке.
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Заместитель главы администрации Пелоси Дрю Хэммилл подтвердил, что ноутбук исчез из конференц-зала после захвата Капитолия сторонниками Трампа. По его словам, компьютер использовали только для показа презентаций.
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это навык на всю жизнь - я меня пиписка так может не встать иногда а вот палец выпрямляется всегда и везде
Скажіть, саме той час зараз Вовці здавати уХуйлу Україну?
Чи може краще за Мертвечука взятись?
АЛЕ!!! й й теж проблемка - тільки- тільки свою "ЛІПЕЦЬКУ ФАБРИКУ на крові" у Мацкві запустив...
в по броні троцького, який плив пароплавом з іншим загоном, і цих також приговорили. Серед цих персонахів були дядько та племінник урицькі. шртман.- кат донського краю та інші.
( родичі Троцького) організатором заїзду був сідней рейлі (однокласник троцького по одеській гімназії). а гроші видавав пан шиф (прадід голови комітету по розвідці конгресу, тоді один із шефів Уол-Стріту). Заїхали, в Україну добрались тільки через два роки і як завжди потопили в крові. а про Холодний яр, то там працювала бригада Юхима Євдокимова, відомого мародера і садиста ще з часів першої світової, і там особливо відзначились Карін та Ніколаєв -Журід разом з Фриновським, так що діма тютюнник просто проходив мимо.
Ой, твоя бедовая, юбочка с карманами
Выражаясь попросту-то, что знают фикусы,
Дуракам по области знать-как "накось выкуси"
В судебном иске сообщается, что Уильямс "собиралась продать украденный ноутбук в Россию другу, который затем планировал продать его СВР (Службе внешней разведки РФ)", но по какой-то причине сделка сорвалась.
По словам следователей, ноутбук либо все еще находится у Уильямс, либо она его уничтожила.
Cообщает https://thehill.com/regulation/court-battles/534727-woman-accused-of-trying-to-sell-pelosi-laptop-to-russians-arrested The Hill
https://www.facebook.com/serhiy.synhayivsky?fref=nf
https://www.facebook.com/serhiy.synhayivsky?fref=nf
https://www.facebook.com/serhiy.synhayivsky?hc_ref=ARQC3JP6vVEFVAErFtvQxz8RFNfvhPm_oBipGEmydJe2QVV33udL-D4Un9DchXp9yGY&fref=nf Serhiy Synhayivsky
https://www.facebook.com/serhiy.synhayivsky/posts/3457693901013797 10 января, 02:55 ·
Лептоп Ненсі Пелосі
А що як увесь цей "розгул реакції" переслідував зовсім іншу мету? Наприклад, викрасти лептоп Пелосі чи когось іншого із ключових демократів? А всі інші цілі були безумовно корисними, але супутніми?
Офіс Пелосі ще позавчора (згідно з Guardian, Reuters) підтвердив зникнення лептопа з конференц-кімнати спікера ПП, відмовившись від подальших коментарів. Але ясно й так, що в умілих руках навіть не основний її комп'ютер...
Тимчасом виявилося, що нападники не просто передавали стрим-відео "штурму Зимового палацу", а й збирали пожертви на подальшу діяльність просто в реальному часі, щоразу більше розігріваючись від чималих сум, які надходили, умовно кажучи, за кожну розбиту вазу. Уявіть собі цей новий формат "боїв без правил": ставки і заохочення в один клік!
Але, повертаючись до супутніх цілей: серед наслідків путчу є кілька, що безпосередньо стосуються нас.
1) тепер до всіх майданів, без лапок, у світі буде зовсім інше ставлення, а саме з підозрою і огидою;
2) як і в нас 2014 року, демократи в Конгресі на невизначений час опинилися в ситуації, коли вони сидітимуть в одній парляментській залі з прихильниками та підбурювачами заколотників - по суті, зі зрадниками країни. І вдіяти з цим поки що нічого не можна.
Як після пограбування оселі (хто зазнав цього, знає), список зниклих речей, тобто наслідків, з часом тільки зростатиме...
Цю путінососку американську за Урал, десь під Улан Уде чи під Чіту - прозріє зразу як тільки зійде з поїздачи літака.