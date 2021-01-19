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Новости Санкции против России Помощь Украине
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Помпео о цели новых санкций США против "Северного потока - 2": Поддержать Украину и снизить давление РФ на нее

Помпео о цели новых санкций США против

Запуск "Северного потока - 2" предоставит России средства для лишения Украины жизненно важных доходов и откроет возможность для дальнейших агрессивных действий против соседа.

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Майка Помпео, опубликованном на сайте Госдепа, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против российской компании KVT-RUS и определяют судно FORTUNA как заблокированное имущество", - отмечает Помпео.

В частности, отмечается, что компания KVT-RUS попала под ограничительные меры в соответствии с разделом 232 закона "Акт о противодействии противникам Америки путем введения санкций" (CAATSA) за сознательную продажу, лизинг или предоставления РФ товаров, услуг, технологий, информации или поддержки в сооружении энергетических экспортных трубопроводов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина приветствует введение США новых санкций против строительства "Северного потока 2", - МИД

"Соединенные Штаты рассмотрят дальнейшие действия в ближайшем будущем в соответствии с законом CAATSA и закона "Акт о защите европейской энергетической безопасности" (PEESA) с внесенными правками", - говорится в заявлении.

"Если строительство "Северного потока-2" будет завершено, это даст России возможность полностью обойти Украину, лишить Украину жизненно необходимых доходов и сделать ее незащищенной к дальнейшим российским агрессивным действиям, одновременно обеспечивая средства для использования природных ресурсов в виде инструмента политического давления и пагубного влияния на Западную Европу", - сказал Помпео.

Госсекретарь США заявил, что сегодняшние санкции демонстрируют, что США не боятся привлекать к ответственности тех, кто помогает и способствует использованию этого инструмента российского давления.

Помпео подчеркнул, что США продолжат сотрудничать с союзниками и друзьями, чтобы обеспечить Европу надежными и диверсифицированными энергопоставками, которые не подрывают коллективную безопасность.

Также читайте: США проинформировали Германию о планах наложить санкции на судно "Фортуна", которое строит "Северный поток 2"

Напомним, ранее стало известно, что США внесли в санкционный список в соответствии с законом CAATSA ("Противодействие противникам Америки посредством санкций") трубоукладчик "Фортуна", задействованный на строительстве "Северного потока 2". Также под санкции попал владелец "Фортуны" ООО "КВТ-РУС". Санкции в его отношении предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

Автор: 

россия (95352) санкции (11254) США (26368) Помпео (340)


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Топ комментарии
+15
Американська сторона відключила усі телефонні лінії консульства РФ у Нью-Йорку. Зв'язку немає вже більше доби.
Про це поскаржилися у російській дипломатичній місії в США.
Зазначається, що також виникають часті перебої з інтернетом, що перешкоджає структурованій роботі консульства.
- Такого у нас ніколи ще не було. У нас не одна лінія - їх є дуже багато. Таке враження, що відключили все разом, - йдеться у повідомленні.
За офіційною версією американської сторони, сталася серйозна технічна поломка.
Відключення телефонних ліній консульства РФ у Нью-Йорку також дивним чином збіглося із заявою держсекретаря Майкла Помпео про закриття американських консульств у російських містах Єкатеринбург та Владивосток. Причиною такого кроку стала "оптимізація" роботи консульств: зараз планується зосередити досвідчених американських дипломатів лише у Москві.
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19.01.2021 20:43
+11
19 января 2021 Газпром впервые официально допустил что "Северный поток-2" может накрыться медным тазом, как сказано "из-за политического давления". Предупреждение адресовано своим кредиторам при очередном выпуске долларовых еврооблигаций.
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19.01.2021 20:40
+9
Ну, почалося. І це ще Байден не прийшов до влади.
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19.01.2021 20:40
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19 января 2021 Газпром впервые официально допустил что "Северный поток-2" может накрыться медным тазом, как сказано "из-за политического давления". Предупреждение адресовано своим кредиторам при очередном выпуске долларовых еврооблигаций.
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19.01.2021 20:40 Ответить
Америке слава !
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19.01.2021 20:58 Ответить
Ну, почалося. І це ще Байден не прийшов до влади.
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19.01.2021 20:40 Ответить
Гуманитарная помощь США пошла рановато.Помпео о цели новых санкций США против "Северного потока - 2": Поддержать Украину и снизить давление РФ на нее - Цензор.НЕТ 4049
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19.01.2021 20:42 Ответить
Американська сторона відключила усі телефонні лінії консульства РФ у Нью-Йорку. Зв'язку немає вже більше доби.
Про це поскаржилися у російській дипломатичній місії в США.
Зазначається, що також виникають часті перебої з інтернетом, що перешкоджає структурованій роботі консульства.
- Такого у нас ніколи ще не було. У нас не одна лінія - їх є дуже багато. Таке враження, що відключили все разом, - йдеться у повідомленні.
За офіційною версією американської сторони, сталася серйозна технічна поломка.
Відключення телефонних ліній консульства РФ у Нью-Йорку також дивним чином збіглося із заявою держсекретаря Майкла Помпео про закриття американських консульств у російських містах Єкатеринбург та Владивосток. Причиною такого кроку стала "оптимізація" роботи консульств: зараз планується зосередити досвідчених американських дипломатів лише у Москві.
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19.01.2021 20:43 Ответить
Ooops.
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19.01.2021 21:38 Ответить
На российском заборе написали слово фуй?
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19.01.2021 21:41 Ответить
а на украинском - ***** ...и шо?
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19.01.2021 21:48 Ответить
Таки: "*утин-*****!! ла-ла-ла-ла-ла-ла!
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19.01.2021 21:53 Ответить
Помпео о цели новых санкций США против "Северного потока - 2": Поддержать Украину и снизить давление РФ на нее - Цензор.НЕТ 4862
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19.01.2021 20:44 Ответить
Запоребриковый газпром сегодня сообщил о полном конце сп-2, цель достигнута
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19.01.2021 20:44 Ответить
_Трумп всячески тянул время и расию от санкций прикрывал. Теперь, когда путинскую псину пинком изгнали из Белого Дома, все четыре года бывший заодно с кремлёвским агентом Помпео решил уйти, введя в последний день на своём посту реальные санкции против СП-2...
Помпео о цели новых санкций США против "Северного потока - 2": Поддержать Украину и снизить давление РФ на нее - Цензор.НЕТ 8897
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19.01.2021 20:46 Ответить
ну навіщо так казати про Помпео, він був не "заодно", а виконував накази свого очільника, але не завжди так, як тому очільнику хотілося.
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19.01.2021 21:21 Ответить
_Да очень просто! Если ты не заодно с вражеским агентом - то ты посылаешь его напутина и уходишь, а не работаешь на оно 4 (четыре!) года!
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19.01.2021 22:00 Ответить
Ну, є велика різниця у топ чиновниках Америки та України, в Америці вони призначаються не завжди за вимогою лише очільника, а за результатами своєй попередньої діяльності та схвалення партійного керівництва та за іншими узгодженнями, що втілюють принципи противаги. Вони працюють як можуть на користь народу, як ту користь розуміють, а не служать очільнику за невеликим виключенням, бо репутація там має значення на все життя. Це в України майже всі чиновники - любі друзі можновладців та корумповані геть усі, і їм насрать на репутацію, як нахапають грошей.
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19.01.2021 22:19 Ответить
10 миллионная Швеция сделала первый в мире серийный четырехместный гиперкар ********** Gemera на 1700 коней (разгон до 100 за 1.9 сек ), а 140 милионная мощная московия не спромоглась допилить ваз до уровня хотябы румынской дачи. И кто кому проиграл Полтаву???
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19.01.2021 20:52 Ответить
Рашка никакая не 140 миллионная. В ней от силы 95 млн. Но эта государственная тайна тщательно охраняется наряду с армейскими потерями и истинным ростом Путина.
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19.01.2021 21:09 Ответить
Thanks Mike.
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19.01.2021 20:53 Ответить
Це не звучить правдиво
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19.01.2021 20:57 Ответить
але красиво.... коли інтереси США та України співпадають
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19.01.2021 21:00 Ответить
Шось десь в Iнеті я чув , шо Волкер повернеться )) .
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19.01.2021 20:59 Ответить
Шось амери шостий рік санкціі вводять, а росея у адептів Петра V і інших евробрехунів вже 5 років як мала від тих санкцій розвалиться.
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19.01.2021 21:02 Ответить
Помпео про мету нових санкцій США проти "Північного потоку - 2": Підтримати Україну і знизити тиск РФ на неї - Цензор.НЕТ 1104
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19.01.2021 21:09 Ответить
Велика "кіска" накрила хрюцькі інвестиції у ПП-2 та нанесла величезні збитки всім жадібним продажним європейським баригам
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19.01.2021 21:25 Ответить
в тому числі і німецьким путінським с,,ко,,,лизам , на чолі з меркель
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19.01.2021 22:05 Ответить
Пані Меркель не шрьодер якийсь, і не має власного зиску з того ПП-2, не потрібно вже так срати на шановну жінку
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19.01.2021 22:07 Ответить
Шредер не лоббіював інтереси "Північного потоку " так ,як це робила Меркель,а лобіювання вказує на власний зиск
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19.01.2021 22:15 Ответить
як то шрьодер не лобіював, як він в наглядовій раді гаспрому? Не смішить людей
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19.01.2021 22:23 Ответить
Шредер ,за згодою працював в наглядовій раді грязьпрому і не міг чинити тиск на уряди тих країн ,територіями котрих мав бути прокладений расейский газогін ,а меркеля , займаючи пост канцлера Німеччини лобіювала інтереси грязьпрому здійснюючи тиск на уряди тих країх,котрі в кінцевому результаті дали згоду на прокладення труби.Без тиску меркелі,расея ніколи б не отримала дозвіл на прокладку газогону.
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19.01.2021 23:16 Ответить
"Північний потік 2" - приватний проєкт, і ЄС не може завадити його завершенню, - Боррель.
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19.01.2021 23:22 Ответить
Меркель працює за законами ЕС, а не за своїми витівками. Завадити ПП-2 дійсно можуть тільки санкції з боку США, накладені на приватні підприємства, бо в них є такі закони
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19.01.2021 23:25 Ответить
Північний потік 2" - приватний проєкт, і ЄС не може завадити його завершенню, - Боррель.- для німців ,краще загубити приватний проєкт і інтерес в "Північному потоці" , як загубити американський фінансовий потік
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20.01.2021 12:10 Ответить
ска, хоть кто-то беспокоится об Украине
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19.01.2021 21:27 Ответить
Единственные РЕАЛЬНЫЕ санкции.Которые нам принесли ярды баксов.Потому как задели интересы Штатов.Шесть лет мы читали о запретах завхозам артека посещать эйфелеву башню.И грезили об отключении от свифта.Две классические новости:Штаты,слава богу, сильны.На нас всем нас"ать.
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19.01.2021 21:42 Ответить
Дякую Штатам, це істинний друг України.
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19.01.2021 22:05 Ответить
Не успел Байден сообщить германским товарищам о желании отменить антироссийские санкции против СП-2, как Помпео-Трамп добавили ещё!
Как теперь бедный Байлен будет выкручиваться?
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19.01.2021 22:42 Ответить
Кто об Украине ещё побеспокоиться как не Америка?
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20.01.2021 01:22 Ответить
Главная цель США - впарить Европе свой СПГ
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20.01.2021 08:54 Ответить
 
 