Помпео о цели новых санкций США против "Северного потока - 2": Поддержать Украину и снизить давление РФ на нее

Запуск "Северного потока - 2" предоставит России средства для лишения Украины жизненно важных доходов и откроет возможность для дальнейших агрессивных действий против соседа.

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Майка Помпео, опубликованном на сайте Госдепа, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против российской компании KVT-RUS и определяют судно FORTUNA как заблокированное имущество", - отмечает Помпео.

В частности, отмечается, что компания KVT-RUS попала под ограничительные меры в соответствии с разделом 232 закона "Акт о противодействии противникам Америки путем введения санкций" (CAATSA) за сознательную продажу, лизинг или предоставления РФ товаров, услуг, технологий, информации или поддержки в сооружении энергетических экспортных трубопроводов.

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"Соединенные Штаты рассмотрят дальнейшие действия в ближайшем будущем в соответствии с законом CAATSA и закона "Акт о защите европейской энергетической безопасности" (PEESA) с внесенными правками", - говорится в заявлении.

"Если строительство "Северного потока-2" будет завершено, это даст России возможность полностью обойти Украину, лишить Украину жизненно необходимых доходов и сделать ее незащищенной к дальнейшим российским агрессивным действиям, одновременно обеспечивая средства для использования природных ресурсов в виде инструмента политического давления и пагубного влияния на Западную Европу", - сказал Помпео.

Госсекретарь США заявил, что сегодняшние санкции демонстрируют, что США не боятся привлекать к ответственности тех, кто помогает и способствует использованию этого инструмента российского давления.

Помпео подчеркнул, что США продолжат сотрудничать с союзниками и друзьями, чтобы обеспечить Европу надежными и диверсифицированными энергопоставками, которые не подрывают коллективную безопасность.

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Напомним, ранее стало известно, что США внесли в санкционный список в соответствии с законом CAATSA ("Противодействие противникам Америки посредством санкций") трубоукладчик "Фортуна", задействованный на строительстве "Северного потока 2". Также под санкции попал владелец "Фортуны" ООО "КВТ-РУС". Санкции в его отношении предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.