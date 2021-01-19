Зеленский поручил Тимошенко провести полный аудит тарифов во всех регионах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил заместителю руководителя Офиса Президента Кириллу Тимошенко, ответственному за региональную политику, провести полный аудит имеющихся тарифов в городе Киеве и во всех областях Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

В ходе аудита поручено сопоставить ценообразование за разные промежутки времени, а также получить исчерпывающие разъяснения от соответствующих руководителей на местах относительно завышенных тарифов и тарифной политики в целом. Прежде всего это касается именно тарифов на отопление, бытовой газ и пользования пассажирским транспортом.

В ОП пообещали, что особое внимание также будет уделено таким специфическим непрозрачным "тарифным проектам" отдельных руководителей городов, как взыскание средств за эвакуацию автомобилей, за пользование общедоступными частями общественного пространства и тому подобное.

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