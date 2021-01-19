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Новости Тарифы ЖКХ
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Зеленский поручил Тимошенко провести полный аудит тарифов во всех регионах Украины

Зеленский поручил Тимошенко провести полный аудит тарифов во всех регионах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил заместителю руководителя Офиса Президента Кириллу Тимошенко, ответственному за региональную политику, провести полный аудит имеющихся тарифов в городе Киеве и во всех областях Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

В ходе аудита поручено сопоставить ценообразование за разные промежутки времени, а также получить исчерпывающие разъяснения от соответствующих руководителей на местах относительно завышенных тарифов и тарифной политики в целом. Прежде всего это касается именно тарифов на отопление, бытовой газ и пользования пассажирским транспортом.

В ОП пообещали, что особое внимание также будет уделено таким специфическим непрозрачным "тарифным проектам" отдельных руководителей городов, как взыскание средств за эвакуацию автомобилей, за пользование общедоступными частями общественного пространства и тому подобное.

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аудит (362) Зеленский (20210) тарифы (1853) Тимошенко Кирилл (432)


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Топ комментарии
+33
Зеленский поручил Тимошенко провести полный аудит тарифов во всех регионах Украины - Цензор.НЕТ 7433
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19.01.2021 20:41
+27
Зеленский поручил Тимошенко провести полный аудит тарифов во всех регионах Украины - Цензор.НЕТ 9511

...
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19.01.2021 20:47
+22
Типа не знал? Царь добрый, это бояре зажрались ..... На кого расчитан этот тупой спектакль?
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19.01.2021 20:42
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Лисиця буде курей рахувати.
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20.01.2021 00:02 Ответить
Кинули щуку в рiчку...
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20.01.2021 05:46 Ответить
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20.01.2021 06:32 Ответить
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