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Порядок во время инаугурации Байдена будут обеспечивать 25 тыс. вооруженных нацгвардейцев

Порядок во время инаугурации Байдена будут обеспечивать 25 тыс. вооруженных нацгвардейцев

В американскую столицу прибыл контингент в составе 25 тыс. резервистов Национальной гвардии для обеспечения порядка в ходе предстоящей 20 января инаугурации избранного президента США Джо Байдена.

Об этом сообщил глава Бюро Нацгвардии генерал армии Дэниел Хокансон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Здесь размещены 25 тыс. военнослужащих Национальной гвардии для поддержки руководящих федеральных агентств", - сказал Хокансон. "Военнослужащие готовы к выполнению любых задач, которые будут поставлены перед ними", - подчеркнул генерал.

При этом он подтвердил, что военнослужащие вооружены. По словам Хокансона, такое решение было принято по указанию правоохранительных органов.

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Для обеспечения переброски в столицу резервистов, техники и грузов, которые прибыли из всех 50 американских штатов и территорий, было выполнено более 150 авиарейсов.

По сообщению столичных властей, к обеспечению порядка привлечен весь личный состав полиции округа Колумбия - 5,8 тыс. человек. Задействованы также подразделения транспортной полиции.

В американской столице накануне инаугурации также развернуты специальные подразделения радиационной, химической и биологической защиты, готовые реагировать на инциденты, связанные с применением оружия массового уничтожения.

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Операцией по обеспечению безопасности во время инаугурации будет руководить Секретная служба США.

Кроме того, в операции задействовано большое количество агентов ФБР. Их численность не разглашается.

Тем временем центр Вашингтона полностью блокирован. Усилена охрана у всех 50 зданий госучреждений. Не работают станции метро в центральных районах столицы. Перекрыты главные мосты через реку Потомак. Кроме того, несколько десятков катеров Береговой охраны США патрулируют водное пространство на реках Потомак и Анакостия в пределах округа Колумбия в целях недопущения захода плавсредств в закрытые районы.

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Автор: 

Байден (2785) инаугурация (467) США (26381) Вашингтон (90)


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Топ комментарии
+9
Ты сайт перепутал, русский. С твоими гомосячими фантазиями тебе - на звЯЯзду.сру.
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19.01.2021 21:13
+6
Точно не на вашей, русский
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19.01.2021 21:12
+5
Російському консульству в Нью-Йорку відключили всі телефони
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19.01.2021 21:11
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Страница 2 из 2
об этом не он объявляет, а легислатуры штатов, и у них права выходить из федерации, поэтому не объявят
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19.01.2021 23:23 Ответить
Ну и что им мешает это объявить одновременно с его прибытием во Флориду ?
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19.01.2021 23:24 Ответить
отсутствие законной процедуры выхода из федерации
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19.01.2021 23:25 Ответить
Ой, а то СССР распался по "законной процедуре".
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19.01.2021 23:27 Ответить
а то ты не знаешь или прикидываешься... в СССР у республик было право выхода из СССР по Конституции СССР
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19.01.2021 23:29 Ответить
Методом подписания листка бумаги на даче ?
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19.01.2021 23:31 Ответить
сецессия в США запрещена, даже Техасу
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19.01.2021 23:26 Ответить
И как запретители собираются это enforce ?
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19.01.2021 23:28 Ответить
by forces
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19.01.2021 23:31 Ответить
ВВС будут бомбить столицы штатов ?
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19.01.2021 23:32 Ответить
нет
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19.01.2021 23:32 Ответить
А как ? Штурмом местных парламентов ? Так это не будет иметь никакого эффекта, как и штурм Капитолия. Депутаты прости уйдут в другое помещение. В местный театр, например.
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19.01.2021 23:34 Ответить
этого не будет, такое уже было в 1861-65 гг. и второй раз испытывать судьбу и разрушать свой собственный штат никто не захочет, даже среди избирателей Трампа таких меньше половины
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19.01.2021 23:37 Ответить
Ни ты, ни я доступа в Небесную Канцелярию не имеем; и потому не можем знать: что оно будет.
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19.01.2021 23:45 Ответить
возьми любой штат из 50-ти: половина не голосовала, из другой половины только 25% за Трампа, из них меньше половины, т.е. не более 10% населения штата за выход из состава США
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19.01.2021 23:54 Ответить
Я не буду давать предсказаний. Сецессия вряд ли состоится, но вот события предстоят драматические. Увидишь.
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19.01.2021 23:57 Ответить
мы обсуждали сейчас сецессию, она запрещена и крайне маловероятна
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19.01.2021 23:58 Ответить
Порядок під час інавгурації Байдена забезпечуватимуть 25 тис. озброєних нацгвардійців - Цензор.НЕТ 3285

"там полно федеральных агентов, сэр!"
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19.01.2021 23:03 Ответить


Байден выдвинул трансгендера на пост помощника министра здравоохранения
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19.01.2021 23:08 Ответить
Порядок під час інавгурації Байдена забезпечуватимуть 25 тис. озброєних нацгвардійців - Цензор.НЕТ 3935
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19.01.2021 23:09 Ответить
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