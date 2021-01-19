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Новости Агрессия России против Украины
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Похожа на фото: ветерана Котеленец (Фортуну) задержали по подозрению в конвоировании украинских пленных на "параде" в Донецке, - Билозерская. ФОТО

Ветеран Виктория Котеленец (Фортуна) была задержана в здании Министерства ветеранов, куда пришла получить удостоверение УБД. Следователи считают, что она похожа на женщину, которая в 2014 году конвоировала украинских пленных на "параде" в оккупированном Донецке.

О задержании Котеленец сообщила в Фейсбуке ветеран Елена Билозерская, сообщает Цензор.НЕТ.

"Викторию Котеленец подозревают в том, что она якобы в так называемой "ДНР" конвоировала украинских пленных, когда "дыровцы" в 2014 году устроили тот унизительный "парад". История эта очень старая, впервые эти обвинения в адрес Вики появились осенью 2015 года. Напомню, мы знаем Вику с ранней весны 2015-го, когда она пришла в наше подразделение после того, как сбежала из оккупированного Донецка", - написала Билозерская.

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По словам Билозерской, Котеленец показывала много фото за лето 2014 года, на которых у нее темные волосы.

"Также Викторию неоднократно допрашивали СБУшники по поводу этих фото, и каждый раз убеждались, что на фото не она", - отметила Билозерская.

Она добавила, что у Котеленец муж - лейтенант ВСУ, мама - волонтер, есть двое детей, младшей еще не исполнилось и полутора лет.

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Народный депутат "Европейской солидарности", ветеран Яна Зинкевич пишет, что тоже давно знакома с Котеленец.

"Мы все, добровольцы, которые были в ПС, знаем ее и ее мужа, тожу ветерана, с 2014 года. Какой, к черту, сепаратизм? В комиссии по предоставлению статуса УБД есть представители всех структур, к примеру, МВД и СБУ. То есть на этапе предоставления статуса у вас никаких претензий не было, а теперь вдруг такие обвинения?" - написала Зинкевич.

В комментариях к постам Билозерской и Зинкевич публикуют множество фотографий Котеленец и женщины, которая конвоировала украинских пленных на "параде" в Донецке.

Похожа на фото: ветерана Котеленец (Фортуну) задержали по подозрению в конвоировании украинских пленных на параде в Донецке, - Билозерская 01

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Еще в 2014 году украинский активист и волонтер, помогавший военным в зоне проведения АТО, Алексей Бида на своей странице в соцсети написал о том, что среди конвоиров военнопленных в "ДНР" можно было заметить так называемую "министра культуры ЛНР" Ирину Филатову "с ружьем наперевес, одетую в униформу", напоминает УНИАН.

Похожа на фото: ветерана Котеленец (Фортуну) задержали по подозрению в конвоировании украинских пленных на параде в Донецке, - Билозерская 02

Похожа на фото: ветерана Котеленец (Фортуну) задержали по подозрению в конвоировании украинских пленных на параде в Донецке, - Билозерская 03
Похожа на фото: ветерана Котеленец (Фортуну) задержали по подозрению в конвоировании украинских пленных на параде в Донецке, - Билозерская 04

Похожа на фото: ветерана Котеленец (Фортуну) задержали по подозрению в конвоировании украинских пленных на параде в Донецке, - Билозерская 05Похожа на фото: ветерана Котеленец (Фортуну) задержали по подозрению в конвоировании украинских пленных на параде в Донецке, - Билозерская 06


Похожа на фото: ветерана Котеленец (Фортуну) задержали по подозрению в конвоировании украинских пленных на параде в Донецке, - Билозерская 07

Похожа на фото: ветерана Котеленец (Фортуну) задержали по подозрению в конвоировании украинских пленных на параде в Донецке, - Билозерская 08
Похожа на фото: ветерана Котеленец (Фортуну) задержали по подозрению в конвоировании украинских пленных на параде в Донецке, - Билозерская 09
Похожа на фото: ветерана Котеленец (Фортуну) задержали по подозрению в конвоировании украинских пленных на параде в Донецке, - Билозерская 10

Похожа на фото: ветерана Котеленец (Фортуну) задержали по подозрению в конвоировании украинских пленных на параде в Донецке, - Билозерская 11
Похожа на фото: ветерана Котеленец (Фортуну) задержали по подозрению в конвоировании украинских пленных на параде в Донецке, - Билозерская 12
Похожа на фото: ветерана Котеленец (Фортуну) задержали по подозрению в конвоировании украинских пленных на параде в Донецке, - Билозерская 13Похожа на фото: ветерана Котеленец (Фортуну) задержали по подозрению в конвоировании украинских пленных на параде в Донецке, - Билозерская 14

Автор: 

ветераны (1106) задержание (6673) сепаратизм (11311) Билозерская (38) Зинкевич (62) Котеленец (11)


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Топ комментарии
+54
похож? так ото ж! кроме похожести должны быть еще какие-нибудь аргументы и факты !!!

Похожа на фото: ветерана Котеленец (Фортуну) задержали по подозрению в конвоировании украинских пленных на "параде" в Донецке - Цензор.НЕТ 2373

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19.01.2021 21:47
+34
Антоненко с Кузьменко и Дугарь много доказали?
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19.01.2021 21:37
+34
оце вона теж

https://twitter.com/ZlbRvnk

https://twitter.com/ZlbRvnk ********* Ровеньки @ZlbRvnk

https://twitter.com/ZlbRvnk https://twitter.com/ZlbRvnk



Алло! Это прачечная? - *********! Это министерство культуры ЛНР!

Похожа на фото: ветерана Котеленец (Фортуну) задержали по подозрению в конвоировании украинских пленных на "параде" в Донецке - Цензор.НЕТ 1350
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19.01.2021 21:41
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Страница 4 из 4
Ви пам'ятаєте, де ви були шість років тому і хто це може підтвердити погодинно?
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20.01.2021 11:15 Ответить
если ты работаешь или на службе, то зачастую это легко подтверждается. а так проблемно, конечно
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20.01.2021 16:09 Ответить
Волонтери відшукали більше схожу на сепарку на фото.
https://censor.net/ua/user/110110

специально для испанских зебилов:
Сухова Ольга Александровна / Сухова Ольга Олександрівна / Suhova Olga Aleksandrovna

Боевик НВФ.
Участник надругательства над военнопленными в оккупированном российско-террористическими формированиями Донецке в 2014 г. (т.н. «парад пленных»).
Код ДРФО: 3022303941
Дата рождения: 30.09.1982
Страницы в соцсети: https://vk.com/id186708007 (годом рождения указала 1992)
По данному адресу прописаны: Сухова Наталия Григорьевна (Сухова Наталія Григорівна), 27.03.1959, ДРФО: 2163519281Сухов Александр Алексеевич (Сухов Олександр Олексійович), 12.03.1959, ДРФО: 2162000938
Контакты: боевики https://myrotvorets.center/criminal/leonova-tatyana-sergeevna/ Леонова Татьяна Сергеевна , https://myrotvorets.center/criminal/leonov-vadim-vladimirovich-2/ Леонов Вадим Владимирович и др.
вероятно родственница: Ошкодер (Сарычева) Наталья Владимировна, 09.02.1952, Код ДРФО: 2070800417, г. Донецк, ул. Куйбышева 256/36, https://vk.com/id155691246
Центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений.
#R1822272X80A84A186A134N
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20.01.2021 15:25 Ответить
Дуже схожа але не факт що це одна й та сама. В світі повно двійників.
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20.01.2021 10:18 Ответить
Конвоїрка дуже схожа на Сухову.
Крім того, тут на сторінці є фото конвоїрки в повний зріст та майже в профіль, де видно, що фігури у них з Вікторією (довжина ніг, ширина стегон тощо) РІЗНІ !!!
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20.01.2021 10:39 Ответить
На цій сторінці, попередній коментар з посиланням було видалено:
https://psb4ukr.org/criminal/sukhova-olga-aleksandrovna/?fbclid=*************************************************************
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20.01.2021 11:34 Ответить
https://psb4ukr.org/criminal/sukhova-olga-aleksandrovna/?fbclid=*************************************************************

Ось хто знущався над полоненими - Сухова Ольга Алєксандровна.
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20.01.2021 10:30 Ответить
вот тут 100% схожесть. точнее это и есть конвоирка. Вопрос к уровню компетенции СБУ. Опять дно
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20.01.2021 10:47 Ответить
по останній фото де стоїть Сухова в червоній куртці біля жінки в рожевій і три чоловіки, можна зрівняти з Котенець. Схожість дуже і дуже велика. Різниця тільки в фото 14-й і 17-й рік.
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20.01.2021 11:24 Ответить
Вообще не похожа. На фото с Миротворца какая-то уродливая баба кацапских кровей. Рот кривой, морда круглая, глаза совиные. Да и старше она явно. Это же очевидно...

Может утыркам из СБУ, которым хочется выслужиться, показать эти фото? Судя по всему, они их просто не видели...
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20.01.2021 12:02 Ответить
у них формы носа совершенно разные... странно, если это не видят прохвессионалы в СБУ(((
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20.01.2021 10:38 Ответить
это те же "професианалы", что Антоненко закрыли из-за, типа, сходства...
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20.01.2021 10:45 Ответить
якщо змінити ракурс лиця піднявши голову вверх то навіть ніс з горбинкою буде казатись курносим, задертим...
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20.01.2021 11:29 Ответить
надо подкрепить анализом походки от..... та не важно, просто- это она !!! и прессконференцию
не забудте от бубочки и авакяна......
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20.01.2021 10:49 Ответить
А проХвессионалам не велено видеть разницу! В ИХ кругу лучше слыть лохом, чем безработным. Где еще лохам так классно платят?
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20.01.2021 11:00 Ответить
В світі за статистикою десь на 145 000 людей є одна пара схожих зовні людей. У випадку з жидокацапкою Іриною Філатовою (вона же Сухова Ольга Александровна) та українкою Вікторією Котеленець можна сказати, що віддалена схожість присутня. Але разюча різниця - це брови. В українки вони темні і густі, а у жидокацапки вони світлі і негусті.
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20.01.2021 11:08 Ответить
ФСБ РОБИТЬ ЗАЧИСТКУ НАШИХ ВОЇНІВ.
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20.01.2021 13:48 Ответить
Ні на одному з фото ракурси для порівняння обличчя по дрібним деталям не співпадають. Тому порівнювати тут марно, якщо ці дві особи дійсно схожі. Треба професійна експертиза.
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20.01.2021 11:10 Ответить
Треба професійна експертиза.
===
Як на тих, що сидять за "вбивство" Шеремета?
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20.01.2021 11:42 Ответить
Які інші пропозиції?
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20.01.2021 15:37 Ответить
Це вже якесь гестапо: тільки за зовнішньою схожістю саджати людину в СІЗО. Може ще є докази, так покажіть людям. Хоча за підозрювану ручаються відомі люди. СБУ, мабуть, просто хоче покращити свою статистику боротьби з ворогами, а то все "борються" із грошовитими фірмами типу МітелСтілКривийріг.
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20.01.2021 11:28 Ответить
А ТУПИЦКОГО КОЛИ, ВІН З ДОНЕЦЬКА І САМ ЛІЗЕ В РУКИ, БІЛЯ КСУ ВЖЕ ДРУГИЙ ДЕНЬ.
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20.01.2021 13:53 Ответить
Скорее Нет чем Да, а там ХЗ..., может это новая "Тонька - пулеметчица" (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0)
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20.01.2021 11:47 Ответить
шо то я не понял - у сбушников инет отвалился, не могут открыть страницу в Миротворце и посмотреть как зовут ту ***** с ружжом? или больше некуй делать? так казбеком из опу займитесь, дебилы млять.
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20.01.2021 11:57 Ответить
Сборище продажных идиотов, начиная с судей и кончая ментами, и все за наши деньги...
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20.01.2021 12:08 Ответить
Ніс (ніздрі) абсолютно різні, це видно одразу, неозброєним оком.
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20.01.2021 12:36 Ответить
У меня на работе Ленин ходит, живее всех живых, есть знакомая Бритни Спирс, и что?
Прежде чем опирается на сходство и предъявлять серьезные обвинения, может голову нужно включать?
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20.01.2021 13:10 Ответить
Головне затримати... а далі сама зізнається!!!!! .
Зізнання царина доказів!!!!!!!!
"Какая разница" - "Я не лох" "Мне 42".
ШКОДА але завдяки портянкам наша правова система України повернулась у 40 ві роки мунулого сторіччя.
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20.01.2021 13:20 Ответить
Надеюсь, что разберутся и посадят именно ту, кто конвоировала наших пленных.
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20.01.2021 14:30 Ответить
В сбу поголовно усі художники-они так видят натурщицу !
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20.01.2021 15:40 Ответить
причем судя по всему те же люди, что и по делу Шеремета искали похожих прохожих - короче прохфессиАнальные сыщики
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20.01.2021 18:06 Ответить
Года три назад, средь бела дня, меня тормознули двое в штатском, и сразу за руки хватают фиксируют. Потом туда сюда, я возмущаюсь, давайте выяснять - перепутали говорят. А с кем? та с одним насильником женщин, показывают фото - ну там чем то, отдалено похож чувак, но лет на 20 старше. Я говорю вы видите что это чел мне в отцы годится. "Ой да извините попутали". Хорошо что явная разница была, а здесь девушки реально похожи, хитрым ментам фиг что докажешь теперь.
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20.01.2021 16:05 Ответить
Як хапати волонтерів, то у мусорів "залізні" докази, а от як опізнати беркутів, що вбивали людей на Майдані, так ніяких засобів ідентифікації протягом 5 років знайти не могли.
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20.01.2021 17:25 Ответить
Становится немного не по себе от того, что в любое время и в любом месте тебя могут арестовать/задержать просто на основании того, что твое лицо имеет схожесть с какой-то фотографией. Ведь действительно есть похожие лица, не на 100%, но для полиции достаточно. А что кроме фото? А потом сиди годами и доказывай, что на фото не ты!
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29.01.2021 09:05 Ответить
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