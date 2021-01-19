Похожа на фото: ветерана Котеленец (Фортуну) задержали по подозрению в конвоировании украинских пленных на "параде" в Донецке, - Билозерская. ФОТО
Ветеран Виктория Котеленец (Фортуна) была задержана в здании Министерства ветеранов, куда пришла получить удостоверение УБД. Следователи считают, что она похожа на женщину, которая в 2014 году конвоировала украинских пленных на "параде" в оккупированном Донецке.
О задержании Котеленец сообщила в Фейсбуке ветеран Елена Билозерская, сообщает Цензор.НЕТ.
"Викторию Котеленец подозревают в том, что она якобы в так называемой "ДНР" конвоировала украинских пленных, когда "дыровцы" в 2014 году устроили тот унизительный "парад". История эта очень старая, впервые эти обвинения в адрес Вики появились осенью 2015 года. Напомню, мы знаем Вику с ранней весны 2015-го, когда она пришла в наше подразделение после того, как сбежала из оккупированного Донецка", - написала Билозерская.
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По словам Билозерской, Котеленец показывала много фото за лето 2014 года, на которых у нее темные волосы.
"Также Викторию неоднократно допрашивали СБУшники по поводу этих фото, и каждый раз убеждались, что на фото не она", - отметила Билозерская.
Она добавила, что у Котеленец муж - лейтенант ВСУ, мама - волонтер, есть двое детей, младшей еще не исполнилось и полутора лет.
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Народный депутат "Европейской солидарности", ветеран Яна Зинкевич пишет, что тоже давно знакома с Котеленец.
"Мы все, добровольцы, которые были в ПС, знаем ее и ее мужа, тожу ветерана, с 2014 года. Какой, к черту, сепаратизм? В комиссии по предоставлению статуса УБД есть представители всех структур, к примеру, МВД и СБУ. То есть на этапе предоставления статуса у вас никаких претензий не было, а теперь вдруг такие обвинения?" - написала Зинкевич.
В комментариях к постам Билозерской и Зинкевич публикуют множество фотографий Котеленец и женщины, которая конвоировала украинских пленных на "параде" в Донецке.
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Еще в 2014 году украинский активист и волонтер, помогавший военным в зоне проведения АТО, Алексей Бида на своей странице в соцсети написал о том, что среди конвоиров военнопленных в "ДНР" можно было заметить так называемую "министра культуры ЛНР" Ирину Филатову "с ружьем наперевес, одетую в униформу", напоминает УНИАН.
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специально для испанских зебилов:
Сухова Ольга Александровна / Сухова Ольга Олександрівна / Suhova Olga Aleksandrovna
Боевик НВФ.
Участник надругательства над военнопленными в оккупированном российско-террористическими формированиями Донецке в 2014 г. (т.н. «парад пленных»).
Код ДРФО: 3022303941
Дата рождения: 30.09.1982
Страницы в соцсети: https://vk.com/id186708007 (годом рождения указала 1992)
По данному адресу прописаны: Сухова Наталия Григорьевна (Сухова Наталія Григорівна), 27.03.1959, ДРФО: 2163519281Сухов Александр Алексеевич (Сухов Олександр Олексійович), 12.03.1959, ДРФО: 2162000938
Контакты: боевики https://myrotvorets.center/criminal/leonova-tatyana-sergeevna/ Леонова Татьяна Сергеевна , https://myrotvorets.center/criminal/leonov-vadim-vladimirovich-2/ Леонов Вадим Владимирович и др.
вероятно родственница: Ошкодер (Сарычева) Наталья Владимировна, 09.02.1952, Код ДРФО: 2070800417, г. Донецк, ул. Куйбышева 256/36, https://vk.com/id155691246
Центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений.
#R1822272X80A84A186A134N
Крім того, тут на сторінці є фото конвоїрки в повний зріст та майже в профіль, де видно, що фігури у них з Вікторією (довжина ніг, ширина стегон тощо) РІЗНІ !!!
https://psb4ukr.org/criminal/sukhova-olga-aleksandrovna/?fbclid=*************************************************************
Ось хто знущався над полоненими - Сухова Ольга Алєксандровна.
Может утыркам из СБУ, которым хочется выслужиться, показать эти фото? Судя по всему, они их просто не видели...
не забудте от бубочки и авакяна......
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Як на тих, що сидять за "вбивство" Шеремета?
Прежде чем опирается на сходство и предъявлять серьезные обвинения, может голову нужно включать?
Зізнання царина доказів!!!!!!!!
"Какая разница" - "Я не лох" "Мне 42".
ШКОДА але завдяки портянкам наша правова система України повернулась у 40 ві роки мунулого сторіччя.