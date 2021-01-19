Похожа на фото: ветерана Котеленец (Фортуну) задержали по подозрению в конвоировании украинских пленных на "параде" в Донецке, - Билозерская. ФОТО

Ветеран Виктория Котеленец (Фортуна) была задержана в здании Министерства ветеранов, куда пришла получить удостоверение УБД. Следователи считают, что она похожа на женщину, которая в 2014 году конвоировала украинских пленных на "параде" в оккупированном Донецке.

О задержании Котеленец сообщила в Фейсбуке ветеран Елена Билозерская, сообщает Цензор.НЕТ.

"Викторию Котеленец подозревают в том, что она якобы в так называемой "ДНР" конвоировала украинских пленных, когда "дыровцы" в 2014 году устроили тот унизительный "парад". История эта очень старая, впервые эти обвинения в адрес Вики появились осенью 2015 года. Напомню, мы знаем Вику с ранней весны 2015-го, когда она пришла в наше подразделение после того, как сбежала из оккупированного Донецка", - написала Билозерская.

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По словам Билозерской, Котеленец показывала много фото за лето 2014 года, на которых у нее темные волосы.

"Также Викторию неоднократно допрашивали СБУшники по поводу этих фото, и каждый раз убеждались, что на фото не она", - отметила Билозерская.

Она добавила, что у Котеленец муж - лейтенант ВСУ, мама - волонтер, есть двое детей, младшей еще не исполнилось и полутора лет.

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Народный депутат "Европейской солидарности", ветеран Яна Зинкевич пишет, что тоже давно знакома с Котеленец.

"Мы все, добровольцы, которые были в ПС, знаем ее и ее мужа, тожу ветерана, с 2014 года. Какой, к черту, сепаратизм? В комиссии по предоставлению статуса УБД есть представители всех структур, к примеру, МВД и СБУ. То есть на этапе предоставления статуса у вас никаких претензий не было, а теперь вдруг такие обвинения?" - написала Зинкевич.

В комментариях к постам Билозерской и Зинкевич публикуют множество фотографий Котеленец и женщины, которая конвоировала украинских пленных на "параде" в Донецке.

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Еще в 2014 году украинский активист и волонтер, помогавший военным в зоне проведения АТО, Алексей Бида на своей странице в соцсети написал о том, что среди конвоиров военнопленных в "ДНР" можно было заметить так называемую "министра культуры ЛНР" Ирину Филатову "с ружьем наперевес, одетую в униформу", напоминает УНИАН.























