Суды вынесли приговоры 13 жителям Новых Санжар, мешавшим проезду автобусов с эвакуированными из города Ухань

На Полтавщине приняты судебные решения по активным участникам массовых беспорядков, произошедших в Новых Санжарах в феврале 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Пятеро фигурантов дела были приговорены к пяти годам лишения свободы с освобождением от отбывания реального наказания с испытанием в год.

Четырех участников беспорядков, которых суд признал виновными в блокировании транспортных средств, и двух человек, причастных к хулиганским действиям, обязали уплатить штрафы.

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Еще двух человек освободили от ответственности.

"Суд, руководствуясь ст. 48 Уголовного кодекса Украины, удовлетворил ходатайство процессуального руководства и органов предварительного следствия об освобождении от уголовной ответственности двух фигурантов, которые впервые совершили уголовное преступление и перестали быть общественно опасными", - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале 2020 года Украина эвакуировала своих граждан из китайского города Ухань, где тогда был эпицентр эпидемии коронавируса. Эвакуированных решили разместить в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

Местные жители попытались не пропустить их в населенный пункт, произошли столкновения с правоохранителями. На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику. На место прибыли глава МВД Арсен Аваков и тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук. Эвакуированных людей удалось завезти на территорию санатория. Позже оказалось, что все они здоровы.

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