Суды вынесли приговоры 13 жителям Новых Санжар, мешавшим проезду автобусов с эвакуированными из города Ухань
На Полтавщине приняты судебные решения по активным участникам массовых беспорядков, произошедших в Новых Санжарах в феврале 2020 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Пятеро фигурантов дела были приговорены к пяти годам лишения свободы с освобождением от отбывания реального наказания с испытанием в год.
Четырех участников беспорядков, которых суд признал виновными в блокировании транспортных средств, и двух человек, причастных к хулиганским действиям, обязали уплатить штрафы.
Еще двух человек освободили от ответственности.
"Суд, руководствуясь ст. 48 Уголовного кодекса Украины, удовлетворил ходатайство процессуального руководства и органов предварительного следствия об освобождении от уголовной ответственности двух фигурантов, которые впервые совершили уголовное преступление и перестали быть общественно опасными", - говорится в сообщении.
Напомним, в феврале 2020 года Украина эвакуировала своих граждан из китайского города Ухань, где тогда был эпицентр эпидемии коронавируса. Эвакуированных решили разместить в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.
Местные жители попытались не пропустить их в населенный пункт, произошли столкновения с правоохранителями. На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику. На место прибыли глава МВД Арсен Аваков и тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук. Эвакуированных людей удалось завезти на территорию санатория. Позже оказалось, что все они здоровы.
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https://mobile.twitter.com/Jose_Pinoche Иосиф Пиночет https://mobile.twitter.com/Jose_Pinoche @Jose_Pinoche https://mobile.twitter.com/Jose_Pinoche/status/1351231770306502666 18 янв.
...По истечении 7-ми лет я с содроганием вспоминаю тот вал лжи, что захлестнул нас весной 2014-го года. От природы у меня способность быстро схватывать кучу мелких, вроде несвязанных фактов, цифр, событий и выстраивать из них длинные логические цепочки. Я не могу представить, сколько миллионов было потрачено на создание этой вымышленной реальности... Бесконечный поток вранья и вымысла обрушился, как лавина.
Сейчас стало понятно, что всё это готовили заранее, репетировали, в итоге нас застали врасплох. Украина не была готова к атаке... Паралич СМИ летом 14-го года не был ясен так, как сейчас, и фактор внезапности сработал отлично. Только чудом удалось избежать создания ХНР и еще пары подобных уродцев. Просто точка приложения максимальных усилий агентуры была в Крыму, Донецке и Луганске. Нам банально не повезло.
Крым пока оставим в стороне. Почему выбор пал именно на Луганск и Донецк? Думаю, что дело было в том самом сланцевом газе. Да-да, именно в нем. Просто подумайте и вспомните, где РФ начинает войну, чуть что? Там, где есть газ, или рядом газовая труба - конкурент газпрома.
Нефтегазовая империя Путина ревностно следит и жестоко расправляется с конкурентами. Война - это дележ денег и ресурсов. Для Путина газ/нефть - это ресурс, источник денег и власти. Просто так вышло, что Янукович налажал, а тут еще сланцевый газ решили добывать. Медлить дальше было нельзя. В РФ 2013-го года была стагнация и застой, а рейтинг фюрера покачивало и самого его била измена. Янукович что-то мудрил себе и торговался, пока не наломал дров и не удрал в итоге. Уж очень не хотелось проффэсору быть шестеркой у Путина, но увы.
Стать царем Украины у Вити не вышло, а Путин поспешил пустить в дело старую, хорошо отрепетированную агентуру. Все эти черти - Пургин, Хряков, Царев, Корнилов, Ходаковский, Безлер, сотни "добровольцев" тут на Донбассе были давно, они ждали отмашку. И дождались. Они были готовы, а мы нет. Но они всё равно облажались! Прошло 7 лет - ни одной их цели не достигнуто. Украина не легла под Путина. Новороссия сдохла на трети Донецкой и Луганской областей. РФ нахваталась санкций, как ***** блох. Тут нам повезло - нас спасло русское рукожопие.
https://twitter.com/billi_67 Хреновий Осипок ❦ https://twitter.com/billi_67 @billi_67 https://twitter.com/billi_67/status/1351555491328098307 4 ч
19 января 2021 г. Газпром впервые официально допустил, что "Северный поток-2" может накрыться медным тазом, как сказано "из-за политического давления".
Предупреждение адресовано своим кредиторам при очередном выпуске долларовых еврооблигаций.
Бігме, файним неосанжарськім легіням після присудів буде сутужно ся виправити у статечні ґазди.
Но хоть не так стыдно потому, что комик не политик и не опытный по сравнению с Порохом.
Там среди этой воровитой и брехливой шоблы был пожалуй только Гройсман толковый и ему приходилось пробегать между струями .