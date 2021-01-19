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Суды вынесли приговоры 13 жителям Новых Санжар, мешавшим проезду автобусов с эвакуированными из города Ухань

Суды вынесли приговоры 13 жителям Новых Санжар, мешавшим проезду автобусов с эвакуированными из города Ухань

На Полтавщине приняты судебные решения по активным участникам массовых беспорядков, произошедших в Новых Санжарах в феврале 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Пятеро фигурантов дела были приговорены к пяти годам лишения свободы с освобождением от отбывания реального наказания с испытанием в год.

Четырех участников беспорядков, которых суд признал виновными в блокировании транспортных средств, и двух человек, причастных к хулиганским действиям, обязали уплатить штрафы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителей Новых Санжар, бросавших камни в полицейских, приговорили к условным срокам

Еще двух человек освободили от ответственности.

"Суд, руководствуясь ст. 48 Уголовного кодекса Украины, удовлетворил ходатайство процессуального руководства и органов предварительного следствия об освобождении от уголовной ответственности двух фигурантов, которые впервые совершили уголовное преступление и перестали быть общественно опасными", - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале 2020 года Украина эвакуировала своих граждан из китайского города Ухань, где тогда был эпицентр эпидемии коронавируса. Эвакуированных решили разместить в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

Местные жители попытались не пропустить их в населенный пункт, произошли столкновения с правоохранителями. На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику. На место прибыли глава МВД Арсен Аваков и тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук. Эвакуированных людей удалось завезти на территорию санатория. Позже оказалось, что все они здоровы.

Также читайте: В Новых Санжарах зафиксирован первый случай COVID-19: заболела пенсионерка, вернувшаяся после отдыха с Западной Украины

Автор: 

Нацполиция (16425) приговор (1208) суд (25076) Новые Санжары (143)


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Топ комментарии
+8
сейчас тот случай воспринимается как сюрр...в первую очередь самими участниками этой куйни
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19.01.2021 21:41
+5
Тварям нужно было реальные сроки давать как за терроризм!
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19.01.2021 21:46
+5
Вот что нравится в украинских судах - почти мгновенно работают. акое-то паршивое блокирование дороги... на разбор нужно минут 10-15.. А вон целый год рожали...
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19.01.2021 21:46
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сейчас тот случай воспринимается как сюрр...в первую очередь самими участниками этой куйни
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19.01.2021 21:41 Ответить
Проте як тоді Блазень попиарився.
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19.01.2021 21:53 Ответить
Свободу Анжеле Дэвис!
От нашей Анжелы руки!
Дайте свободу нашей Анжеле!
Ну дайте ей свободу, суки!
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19.01.2021 22:37 Ответить
ну, механіка виносу мізків масам за допомогою медіа, в принципі, однакова...

https://mobile.twitter.com/Jose_Pinoche Иосиф Пиночет https://mobile.twitter.com/Jose_Pinoche @Jose_Pinoche https://mobile.twitter.com/Jose_Pinoche/status/1351231770306502666 18 янв.

...По истечении 7-ми лет я с содроганием вспоминаю тот вал лжи, что захлестнул нас весной 2014-го года. От природы у меня способность быстро схватывать кучу мелких, вроде несвязанных фактов, цифр, событий и выстраивать из них длинные логические цепочки. Я не могу представить, сколько миллионов было потрачено на создание этой вымышленной реальности... Бесконечный поток вранья и вымысла обрушился, как лавина.
Сейчас стало понятно, что всё это готовили заранее, репетировали, в итоге нас застали врасплох. Украина не была готова к атаке... Паралич СМИ летом 14-го года не был ясен так, как сейчас, и фактор внезапности сработал отлично. Только чудом удалось избежать создания ХНР и еще пары подобных уродцев. Просто точка приложения максимальных усилий агентуры была в Крыму, Донецке и Луганске. Нам банально не повезло.
Крым пока оставим в стороне. Почему выбор пал именно на Луганск и Донецк? Думаю, что дело было в том самом сланцевом газе. Да-да, именно в нем. Просто подумайте и вспомните, где РФ начинает войну, чуть что? Там, где есть газ, или рядом газовая труба - конкурент газпрома.
Нефтегазовая империя Путина ревностно следит и жестоко расправляется с конкурентами. Война - это дележ денег и ресурсов. Для Путина газ/нефть - это ресурс, источник денег и власти. Просто так вышло, что Янукович налажал, а тут еще сланцевый газ решили добывать. Медлить дальше было нельзя. В РФ 2013-го года была стагнация и застой, а рейтинг фюрера покачивало и самого его била измена. Янукович что-то мудрил себе и торговался, пока не наломал дров и не удрал в итоге. Уж очень не хотелось проффэсору быть шестеркой у Путина, но увы.
Стать царем Украины у Вити не вышло, а Путин поспешил пустить в дело старую, хорошо отрепетированную агентуру. Все эти черти - Пургин, Хряков, Царев, Корнилов, Ходаковский, Безлер, сотни "добровольцев" тут на Донбассе были давно, они ждали отмашку. И дождались. Они были готовы, а мы нет. Но они всё равно облажались! Прошло 7 лет - ни одной их цели не достигнуто. Украина не легла под Путина. Новороссия сдохла на трети Донецкой и Луганской областей. РФ нахваталась санкций, как ***** блох. Тут нам повезло - нас спасло русское рукожопие.
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19.01.2021 21:45 Ответить
после "сланцевого газа" можно не читать.
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19.01.2021 22:19 Ответить
https://twitter.com/billi_67

https://twitter.com/billi_67 Хреновий Осипок ❦ https://twitter.com/billi_67 @billi_67 https://twitter.com/billi_67/status/1351555491328098307 4 ч

19 января 2021 г. Газпром впервые официально допустил, что "Северный поток-2" может накрыться медным тазом, как сказано "из-за политического давления".
Предупреждение адресовано своим кредиторам при очередном выпуске долларовых еврооблигаций.
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19.01.2021 22:33 Ответить
Тварям нужно было реальные сроки давать как за терроризм!
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19.01.2021 21:46 Ответить
за что ?
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19.01.2021 23:00 Ответить
я би покарав значно суворіше оте бидло
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19.01.2021 21:46 Ответить
за что ?
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19.01.2021 23:00 Ответить
Вот что нравится в украинских судах - почти мгновенно работают. акое-то паршивое блокирование дороги... на разбор нужно минут 10-15.. А вон целый год рожали...
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19.01.2021 21:46 Ответить
просто у них зряплата маленькая, не хотят в полную силу работать!
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20.01.2021 08:25 Ответить
Баба Маня шота ляпнула и стадо понеслося разбираться. Штрафы и тягание по судам заставит народ немножко соображать, перед тем как чего-нибудь делать
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19.01.2021 21:47 Ответить
Это у них адвокатов не было хороших, денег нет таких у простых людей, а то пришлось бы им еще компенсировать моральный ущерб
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19.01.2021 21:48 Ответить
Там декого й ногами добре буцяли.
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19.01.2021 22:48 Ответить
Так! Це була епічна карна справа! Дурнів дурні хотіли зупинити!
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19.01.2021 21:55 Ответить
Да, "быстро" оформили судебные дела, всего лишь за какие-то 11 месяцев...
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19.01.2021 21:58 Ответить
"Новые Санжары" - Кіно.
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19.01.2021 21:59 Ответить
То не є здибанка андрусів з креміналу і не вчиняли ґвалт. То файні неосанжарські легіні підняли алярм, абис зврочити увагу статечне паньства на неодповідність неосанжарської амбулянс сплюндрувати коронавірус.
Бігме, файним неосанжарськім легіням після присудів буде сутужно ся виправити у статечні ґазди.
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19.01.2021 22:02 Ответить
тож Пороховый электорат мстив зелени за пролетившого Гетьмана
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19.01.2021 22:27 Ответить
Так это Пороха электорат повелся на страшилки зеленых о ковиде, которые они втирали несколько недель до Санжар?))
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19.01.2021 22:47 Ответить
Проблема в том, что полтора года, вы пытаетесь доказать, что бубочка не хуже Пороха))) Вы его для этого избирали?))
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19.01.2021 22:44 Ответить
нет! Я голосовала за доктора наук Смешко И П , а во втором туре со слезами на глазах голосовала против Пороха , строки против всех нет.
Но хоть не так стыдно потому, что комик не политик и не опытный по сравнению с Порохом.
Там среди этой воровитой и брехливой шоблы был пожалуй только Гройсман толковый и ему приходилось пробегать между струями .
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19.01.2021 23:01 Ответить
Але ж допомогло. Пiсля побиттям камiнням нiхто не захворiв.Клятi зрадники судять людей, якi винайшли ефективний метод боротьби з коронавiрусом.
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19.01.2021 22:29 Ответить
який млядський суд судитиме зеленого квратального кондома з його квартальною шоблою за те, що ці тварюки забарижили медичні маски та гроші на вакцинацію, роз3,14...дили ковідний фонд і т.д. і т.і.?
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19.01.2021 22:37 Ответить
тобиш Вы нихера и не поняли ..Слово громады и хотение МВД нельзя ставить в противовес ..нет смысла танками задавят ..Но и толк от еще Петиной дэцэнтрализации ?Слово общины просто перекрыла ментовская дубинка ,Был варик для уханских туристов гдето в Тернополе ..Там бы в Тор в носках по 400 грн летели коктели и аваков зассал бендерштат ...Я б ничего не сказал если б эта операция проводилась вне населенных пунктов а тут спецом людей кинули под танк МВД
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20.01.2021 07:17 Ответить
я думаю что в справедливости украинских карманных судов ни у кого сомнений не возникнет то что люди были против никого не волнует .
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20.01.2021 07:58 Ответить
Ну хоть кого-то наказали материально за нанесенный ущерб? Хоть кого-то, хотя бы на месяц посадили?
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20.01.2021 09:49 Ответить
 
 