Главные новости 19 января: против Дубинского открыли 2 дела, Тупицкому вручили подозрение

Против "слуги народа" Дубинского открыли 2 уголовных дела, Тупицкого не пускали на работу и вручили подозрение, суд отказался заочно арестовывать Януковича, россияне купили франшизу на "Лигу смеха", - главные новости Украины и мира 19 января 2021 года.

Дела против Дубинского

Офис генерального прокурора открыл против народного депутата СН Александра Дубинского 2 уголовных производства: одно - по подозрению в уклонении от уплаты налогов, другое - по подозрению в легализации полученного преступным путем имущества.

Источник в "Слуге народа" рассказал, что Дубинского могут исключить из фракции.

Под посольством США прошел митинг в защиту Дубинского: 2 десятка пенсионеров требовали, чтобы Штаты отменили санкции против нардепа. Сразу после митинга пенсионерам в ближайшем парке раздавали по 200 гривен.

Дубинский назвал митинг "очередной провокацией" и настаивает на срочной встрече с Зеленским - ведь "к этой провокации может иметь отношение часть его окружения, которая работает против интересов Президента и Украины".

Подозрение Тупицкому

Отстраненного указом Зеленского главу Конституционного Суда Александра Тупицкого охрана не пустила на работу после отпуска. Тупицкий заявил, что отказ пускать его на работу - это "захват Конституционного Суда". В ГБР сообщили, что вручили ему подозрение в подкупе свидетеля, но сам Тупицкий утверждает, что подозрение ему имеет право вручить только генеральный прокурор, и просит Венедиктову вмешаться, а Зеленского - отменить указ о его отстранении.

Арест Януковича

Высший антикоррупционный суд отказался заочно арестовывать беглого экс-президента Виктора Януковича по делу о незаконном завладении резиденцией "Межигорье".

Дворец Путина

Путину построили в Геледжике дворец стоимостью 100 млрд рублей. Расследование об этом опубликовал "Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального, которого накануне суд на месяц отправил в "Матросскую тишину". Владения Путина, по данным расследователей, равны по площади 29 княжествам Монако, и подобраться к ним нельзя ни с воды, ни с земли, ни с воздуха.

Российский канал купил франшизу на "Лигу смеха"

Российский канал СТС купил франшизу на "Лигу Смеха", которой, среди прочих, владеет и президент Владимир Зеленский. В "Студии "Квартал 95" говорят, ее продукты продает шведский дистрибьютор Eccho Rights. "Условия продажи формата являются коммерческой тайной и не могут разглашаться", - добавили в "Студии "Квартал 95".