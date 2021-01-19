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Главные новости 19 января: против Дубинского открыли 2 дела, Тупицкому вручили подозрение

Главные новости 19 января: против Дубинского открыли 2 дела, Тупицкому вручили подозрение

Против "слуги народа" Дубинского открыли 2 уголовных дела, Тупицкого не пускали на работу и вручили подозрение, суд отказался заочно арестовывать Януковича, россияне купили франшизу на "Лигу смеха", - главные новости Украины и мира 19 января 2021 года.

Дела против Дубинского

Офис генерального прокурора открыл против народного депутата СН Александра Дубинского 2 уголовных производства: одно - по подозрению в уклонении от уплаты налогов, другое - по подозрению в легализации полученного преступным путем имущества.

Источник в "Слуге народа" рассказал, что Дубинского могут исключить из фракции.

Под посольством США прошел митинг в защиту Дубинского: 2 десятка пенсионеров требовали, чтобы Штаты отменили санкции против нардепа. Сразу после митинга пенсионерам в ближайшем парке раздавали по 200 гривен.

Дубинский назвал митинг "очередной провокацией" и настаивает на срочной встрече с Зеленским - ведь "к этой провокации может иметь отношение часть его окружения, которая работает против интересов Президента и Украины".

Подозрение Тупицкому

Отстраненного указом Зеленского главу Конституционного Суда Александра Тупицкого охрана не пустила на работу после отпуска. Тупицкий заявил, что отказ пускать его на работу - это "захват Конституционного Суда". В ГБР сообщили, что вручили ему подозрение в подкупе свидетеля, но сам Тупицкий утверждает, что подозрение ему имеет право вручить только генеральный прокурор, и просит Венедиктову вмешаться, а Зеленского - отменить указ о его отстранении.

Арест Януковича

Высший антикоррупционный суд отказался заочно арестовывать беглого экс-президента Виктора Януковича по делу о незаконном завладении резиденцией "Межигорье".

Дворец Путина

Путину построили в Геледжике дворец стоимостью 100 млрд рублей. Расследование об этом опубликовал "Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального, которого накануне суд на месяц отправил в "Матросскую тишину". Владения Путина, по данным расследователей, равны по площади 29 княжествам Монако, и подобраться к ним нельзя ни с воды, ни с земли, ни с воздуха.

Российский канал купил франшизу на "Лигу смеха"

Российский канал СТС купил франшизу на "Лигу Смеха", которой, среди прочих, владеет и президент Владимир Зеленский. В "Студии "Квартал 95" говорят, ее продукты продает шведский дистрибьютор Eccho Rights. "Условия продажи формата являются коммерческой тайной и не могут разглашаться", - добавили в "Студии "Квартал 95".

Автор: 

Зеленский (20210) Квартал-95 (223) путин (31203) Янукович (30784) Тупицкий (233) Дубинский Александр (429)


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Топ комментарии
+9
Главные новости 19 января: против Дубинского открыли 2 дела, Тупицкому вручили подозрение - Цензор.НЕТ 1920
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19.01.2021 22:13
+9
Головні новини 19 січня: проти Дубінського відкрили 2 справи, Тупицькому вручили підозру - Цензор.НЕТ 442
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19.01.2021 22:19
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Главные новости 19 января: против Дубинского открыли 2 дела, Тупицкому вручили подозрение - Цензор.НЕТ 8783
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19.01.2021 22:06
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Правила форума Совет форумчан
Дна у зеленої мразі просто не існує.У проданій зєлєнскім франшизі "Ліга сміху",будуть виступати команди з дирляндії.

Главные новости 19 января: против Дубинского открыли 2 дела, Тупицкому вручили подозрение - Цензор.НЕТ 6778 Главные новости 19 января: против Дубинского открыли 2 дела, Тупицкому вручили подозрение - Цензор.НЕТ 9076
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19.01.2021 22:03 Ответить
Главные новости 19 января: против Дубинского открыли 2 дела, Тупицкому вручили подозрение - Цензор.НЕТ 8783
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19.01.2021 22:06 Ответить
Заробляєш на крові

Главные новости 19 января: против Дубинского открыли 2 дела, Тупицкому вручили подозрение - Цензор.НЕТ 991 Главные новости 19 января: против Дубинского открыли 2 дела, Тупицкому вручили подозрение - Цензор.НЕТ 7433Главные новости 19 января: против Дубинского открыли 2 дела, Тупицкому вручили подозрение - Цензор.НЕТ 4494
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19.01.2021 22:09 Ответить
Офис генерального прокурора https://censor.net/ru/news/3242765/pressslujba_ofisa_genprokurora_podtverdila_chto_protiv_nardepa_sn_dubinskogo_otkryli_2_proizvodstva: одно - по подозрению в уклонении от уплаты налогов, другое - по подозрению в легализации полученного преступным путем имущества.

Як все ж таки миттєво працюють американські санкції!
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19.01.2021 22:04 Ответить
Руки прочь от Тупого Собачего Рта! Это дерьмо можно трогать только длинной палкой. С гвоздем.
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19.01.2021 22:10 Ответить
Не вірю. Це просто імітація бурхливої діяльності
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19.01.2021 22:11 Ответить
Главные новости 19 января: против Дубинского открыли 2 дела, Тупицкому вручили подозрение - Цензор.НЕТ 1920
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19.01.2021 22:13 Ответить
Головні новини 19 січня: проти Дубінського відкрили 2 справи, Тупицькому вручили підозру - Цензор.НЕТ 9170
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19.01.2021 22:18 Ответить
Головні новини 19 січня: проти Дубінського відкрили 2 справи, Тупицькому вручили підозру - Цензор.НЕТ 442
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19.01.2021 22:19 Ответить
Про Волкера-з телеграму вєрняк ?
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19.01.2021 22:32 Ответить
Поживемо - побачимо. Особисто я - був-би тільки "За".
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19.01.2021 22:38 Ответить
Фігня то всьо. Тут трагедія. людські долі розбиваються....
https://ukrrudprom.com/digest/Eto_bil_korotkiy_roman_Saakashvili_prekratil_otnosheniya_s_narde.html "Это был короткий роман". Саакашвили прекратил отношения с нардепом Лизой Ясько

Поматросіл і бросіл.
А потім,-гріхи одмивать
Головні новини 19 січня: проти Дубінського відкрили 2 справи, Тупицькому вручили підозру - Цензор.НЕТ 6701
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19.01.2021 22:42 Ответить
Головні новини 19 січня: проти Дубінського відкрили 2 справи, Тупицькому вручили підозру - Цензор.НЕТ 4589
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19.01.2021 22:57 Ответить
Головні новини 19 січня: проти Дубінського відкрили 2 справи, Тупицькому вручили підозру - Цензор.НЕТ 2766
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19.01.2021 23:07 Ответить
дон'т пенік, хенде хох

Головні новини 19 січня: проти Дубінського відкрили 2 справи, Тупицькому вручили підозру - Цензор.НЕТ 3075
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19.01.2021 23:00 Ответить
Цирк на дроті, блін...
Щурі, якщо їх кинути в металеву бочку і щільно закрити, щоб не втекли, починають один одного жерти. Щось подібне починається в зебільній владі після виборів в США, бо у всіх них там дивним чином виявились немаленькі статки. От і починають гризти один одного. Поскоріше б пожерлись, може б згинула та зелена нечисть.
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19.01.2021 23:00 Ответить
Все это хорошо, но похоже на фигурное катание во время агрессивного нападения. А надо бы бокс или хотя бы борьба.
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20.01.2021 08:48 Ответить
 
 