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Зарегистрировали законопроект, разрешающий использовать в Украине 5 вакцин от СOVID-19, - "слуга народа" Радуцкий

Зарегистрировали законопроект, разрешающий использовать в Украине 5 вакцин от СOVID-19, -

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который разрешит использовать в Украине вакцины Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день ни одна вакцина от СOVID-19 не прошла полный цикл испытаний. Прививки в ЕС, США и других странах начались в режиме экстренного использования (emergency use). Украинское законодательство не предусматривает такого режима. Поэтому для регистрации вакцин в нашей стране возникла необходимость законодательных изменений.

Мы предоставляем правительству право регистрировать вакцины для использования при следующих условиях: наличие данных об успешном проведении доклинических испытаний; клинические исследования проводились с разрешения соответствующих компетентных органов США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Европейского Союза; известна потенциальная польза лекарственного средства; не существует адекватной, одобренной и доступной альтернативы", - написал Радуцкий.

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Нардеп уточнил, что при наличии этих обстоятельств вакцина может быть зарегистрирована для экстренного медицинского применения, в течение срока, пока заявитель завершит клинические исследования.

По словам председателя комитета, этот законопроект будут предлагать рассмотреть на следующем заседании Верховной Рады.

Также читайте: Цена вакцины Sinovac в частных клиниках может составить 700-750 грн, - "слуга народа" Радуцкий

Зарегистрировали законопроект, разрешающий использовать в Украине 5 вакцин от СOVID-19, - слуга народа Радуцкий 01

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
По факту этот законопроект призван продвинуть одну-единственную вакцину - китайский Sinovac. Там уже все на коррупционной мази.
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19.01.2021 22:34
+5
В Україні 0 і куй десятих (під куй десятих слід рахувати офіс *********** і обраних, для якого контрабандою завіз вакцину Pfizer Миша Радуцький), а асе інше бидло, пардон, нарід буде вакцинуватися китайським 30% фуфломіцином або 100% кацапським лайном у вигляді супутника 5
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19.01.2021 22:31
+3
Привіт, Радуцький, Гольдман, Баканов і Зеленський! В Ізраїлі почали розслідування стосовно можливої контрабанди в Україну вакцини від КОВІДу Виробництва «PfizerBioNtech» для вакцинації вітчизняних ВІПів та їхніх сімей в приватній клініці Mediland у Києві

https://www.facebook.com/pumamgo/posts/3811916425518402

Зарегистрировали законопроект, разрешающий использовать в Украине 5 вакцин от СOVID-19, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 1107
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19.01.2021 22:28
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Сортировать:
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Привіт, Радуцький, Гольдман, Баканов і Зеленський! В Ізраїлі почали розслідування стосовно можливої контрабанди в Україну вакцини від КОВІДу Виробництва «PfizerBioNtech» для вакцинації вітчизняних ВІПів та їхніх сімей в приватній клініці Mediland у Києві

https://www.facebook.com/pumamgo/posts/3811916425518402

Зарегистрировали законопроект, разрешающий использовать в Украине 5 вакцин от СOVID-19, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 1107
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19.01.2021 22:28 Ответить
Украина вообще в состоянии самостоятельно провести хоть какие-то испытания вакцин?
с каждым днем убеждаюсь в идиотизме нынешней власти...
на основании чего сделаны подобные заявления? на рекламе и маркетинге производителей???
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19.01.2021 22:29 Ответить
В Україні 0 і куй десятих (під куй десятих слід рахувати офіс *********** і обраних, для якого контрабандою завіз вакцину Pfizer Миша Радуцький), а асе інше бидло, пардон, нарід буде вакцинуватися китайським 30% фуфломіцином або 100% кацапським лайном у вигляді супутника 5
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19.01.2021 22:31 Ответить
Смысл? Если вакцина зарегистрирована в странах где жесткая регуляторная политика (а не отсталых диктатурах), то ничего испытывать не надо. Если в ЕС, США, Швейцарии и далее список стран одобрили, значит нормальная.
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19.01.2021 23:35 Ответить
По факту этот законопроект призван продвинуть одну-единственную вакцину - китайский Sinovac. Там уже все на коррупционной мази.
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19.01.2021 22:34 Ответить
sinopharm eto toze kitaj,u nejio 50% garantiji
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19.01.2021 22:42 Ответить
BBIBP-CorV - 79,34%
https://www.nytimes.com/interactive/2020/health/sinopharm-covid-19-vaccine.html
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19.01.2021 23:31 Ответить
Pfizer/BioNTech

44K

2
−70ºChttps://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-18/pfizer-biontech-plan-filing-as-vaccine-proves-95-effective 95% AstraZeneca/Oxford

65K

2
2-8ºChttps://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-08/astra-vaccine-is-effective-but-leaves-questions-in-older-ages 70% Moderna

30K

2
2-8ºChttps://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-16/moderna-vaccine-is-found-highly-effective-at-preventing-covid-19 95% Sinovac Biotech

26K

2
2-8ºC
78%Sinopharm

50K

2
2-8ºChttps://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-31/china-approves-first-covid-vaccine-for-use-in-general-population 50% Vot u menia takyje danyje na eti vakcini.Tam pervoje jest na skolko celovek probyvali,skolko doz nuzna,temperatura i procenti garantiji
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19.01.2021 23:40 Ответить
хм... будь яка інфа додає обізнаності... буду вдячний за лінк.... Блумберг -трекер також вказує по цьому китайцю 79% - https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/
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20.01.2021 09:56 Ответить
а... ух дякую (спочатку не роздививсь)
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20.01.2021 09:59 Ответить
Третій етап випробувань буде на лохах. Дякуєм, дуже дякуєм.
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19.01.2021 22:48 Ответить
Не путайте 3 этап с публикацией данных, на основе которых вакцина была допущена к массовой вакцинации (даже Pfizer еще не окончил 3 этап). Это у "новичка" нет никаких данных опубликованных, и проверенных - вообще! Да и покупать вакцину у стран где статистику смертности занижают в 2-3 раза это
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19.01.2021 23:40 Ответить
Кстати по этому китайские вакцины тоже доверия не вызывают. Единственное, там испытания реально проводились в Бразилии, Турции, и т.д. И там так нагло на***ть не дадут.
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19.01.2021 23:47 Ответить
плевать на всех в наглую прут крадуцкие -рви отовсюду пока можешь
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20.01.2021 01:52 Ответить
А кацапская вакцина " Боярышник - Вымпел" что не подходит ? А можно было бы нею вакцинировать исключительно только кремлёвскую 5 колону )(уйла в Украине . Как бы хорошо очистилась наша держава от этой антиукраинской прокремлевской заразы.
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20.01.2021 06:23 Ответить
 
 