Зарегистрировали законопроект, разрешающий использовать в Украине 5 вакцин от СOVID-19, - "слуга народа" Радуцкий
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который разрешит использовать в Украине вакцины Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.
"На сегодняшний день ни одна вакцина от СOVID-19 не прошла полный цикл испытаний. Прививки в ЕС, США и других странах начались в режиме экстренного использования (emergency use). Украинское законодательство не предусматривает такого режима. Поэтому для регистрации вакцин в нашей стране возникла необходимость законодательных изменений.
Мы предоставляем правительству право регистрировать вакцины для использования при следующих условиях: наличие данных об успешном проведении доклинических испытаний; клинические исследования проводились с разрешения соответствующих компетентных органов США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Европейского Союза; известна потенциальная польза лекарственного средства; не существует адекватной, одобренной и доступной альтернативы", - написал Радуцкий.
Нардеп уточнил, что при наличии этих обстоятельств вакцина может быть зарегистрирована для экстренного медицинского применения, в течение срока, пока заявитель завершит клинические исследования.
По словам председателя комитета, этот законопроект будут предлагать рассмотреть на следующем заседании Верховной Рады.
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с каждым днем убеждаюсь в идиотизме нынешней власти...
на основании чего сделаны подобные заявления? на рекламе и маркетинге производителей???
https://www.nytimes.com/interactive/2020/health/sinopharm-covid-19-vaccine.html
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2-8ºChttps://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-31/china-approves-first-covid-vaccine-for-use-in-general-population 50% Vot u menia takyje danyje na eti vakcini.Tam pervoje jest na skolko celovek probyvali,skolko doz nuzna,temperatura i procenti garantiji