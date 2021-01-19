Украина не планирует рассматривать вопрос "дорожной карты" в ТКГ, пока "План совместных шагов" не утвердят "на самом высоком уровне", - Кравчук

Во время заседания Трехсторонней контактной группы Украина предложила ОБСЕ разработать совместный план действий относительно оккупированных регионов Донбасса, в котором будут учтены предложения всех сторон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В то же время глава украинской делегации Леонид Кравчук предлагает отложить рассмотрение вопроса, пока он не будет утвержден на высшем уровне.

"Во время заседания политической подгруппы ее координатор, посол Пьер Морель представил свой анализ предложений украинской и российской сторон относительно дальнейших шагов по решению конфликта (украинский "План совместных шагов" и замечания российской стороны)", - сообщили 19 января в пресс-службе делегации.

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Как пояснил в комментарии изданию Кравчук, предложение разработать план действий с учетом предложений участников возникло после того, как Россия представила собственную "дорожную карту", которая предусматривала план действий на следующие 50 лет и, как отметил Кравчук, закрепляла действующий статус оккупированных территорий.

"Мы не будем поддерживать "дорожную карту" ОРДЛО, одобренную Россией, потому что она не учитывает национальных стратегических интересов Украины и не ведет к миру, к урегулированию ситуации, возвращению Украине территорий, не имеющих сегодня украинского влияния", - подчеркнул он.

Кравчук также отметил, что планирует на следующей встрече ТКГ 21 января предложить выполнять те пункты Минского процесса, которые не вызывают острых споров, а вопрос дорожной карты отложить до того времени, когда на самом высоком уровне не будет утвержден "План совместных шагов" как новая стратегия.

Он также отметил, украинская сторона продолжает настаивать на выводе российских войск и оружия, урегулировании вопросов безопасности, проведения выборов и следовательно - организация жизни на новых началах.

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Кроме того, во время заседания участники ТКГ обсудили точки разворота автобусов-челноков, которые должны перевозить людей через линию разграничения в районе КПВВ "Счастье". С просьбой способствовать определению этих точек Украины обратилась к ОБСЕ.

Украина также вновь призвала Россию разблокировать процесс обмена пленными.

Напомним, 19 января украинская сторона на заседании политической подгруппы Трехсторонней контактной группы предложила координатору от ОБСЕ Пьеру Морелю разработать единый проект документа по урегулированию на Донбассе, в который вошли бы предложения Киева, РФ и ОБСЕ.